Как превратить батон пшеничный в «батон» серебряный Николай Линник | 30 ноября 2022 г.

А давайте возьмем в руки маховую удочку - и отправимся на глубокую речную старицу, чтобы насладиться там поимкой крупной осенней плотвы. И я совершенно не шучу.

Мало кто знает, что поздней осенью у солидной плотвы (весомой как батон - от 300 граммов и выше) периодически случаются вспышки пищевого безумия, так что её удается успешно добыть даже на легкую поплавочную снасть. Однако следует учитывать, что из-за ограниченности популяции оседлой крупной плотвы в наших водоемах массовой эту ловлю никак не назовешь, а вот для истинных ценителей вдумчивой рыбалки она может стать очень увлекательным занятием.

Вообще, в жизни каждой рыбы случаются периоды, когда она питается активнее всего. Перед ледоставом, в частности. Рыболовы хорошо об этом знают, стараясь использовать это время с максимальной для себя выгодой. Но тут есть и перекосы.

Стоит, скажем, осенью кому-то хорошо отработать ночью по лещу на речных косах, как коллеги, забыв, что в эту пору можно успешно ловить и другую рыбу, переключаются исключительно на леща. И на несколько недель берега реки превращаются будто бы в стан средневековой армии - с пылающими кострами, мигающими всюду фонарями и неуемным галдежом рыболовов. Сами понимаете, говорить о комфортной рыбалке в таких условиях не приходится. И когда начинаешь искать более спокойные варианты времяпровождения на берегу реки, вдруг оказывается, что не лещом единым жив человек! Например, к вашим услугам – крупная плотва.

Есть и другие рыбы, которые могут порадовать красивыми поклевками даже в такое непростое время, как переход от осени к зиме. Тем более что в последние годы зимы, как любит говорить мой сын, сделались «бракованными», и этот самый переходный период может растянуться и на два месяца.

Где она живет?

Трофейную плотву удается найти не в любом водоеме. Мелководные, а также водоемы с густой прибрежной растительностью являются не самым лучшим вариантом. Здесь поимка крупной плотвы, скорее, приятная случайность, чем закономерность. Чаще всего встречи с серебряными «батонами» происходили у меня на плёсах больших речных стариц, где неподалеку от точки ловли располагались обширные и глубокие ямы (фото 1).

Еще одним верным признаком того, что в каком-то водоеме живет крупная плотва, является присутствие у берега колоний ракушек. Конечно, с наступлением холодов большинство моллюсков мигрируют на глубину, но среди панцирей погибших ракушек, которые остаются в прибрежной зоне (фото 2), всегда копошатся всевозможные подводные насекомые.

Вот, видимо, за ними и наведывается сюда плотва. Примечательно то, что больше всего поклевок у меня происходило в зоне первого берегового свала, на глубине в метр - полтора. А все попытки рыбачить на большей глубине приводили лишь к увеличению количества поклевок годовалой мелочи - плотвичек и уклеечек. Кроме самих стариц, попытаться ловить крупную плотву поздней осенью можно и в предустьевой зоне, чуть ниже соединения старицы с рекой. Так же, как и в старицах, здесь обязательно присутствие неподалеку обширной ямы и колонии ракушек.

Что нам понадобится для ловли?

Для ловли крупной осенней плотвы потребуется, в первую очередь, качественное маховое удилище быстрого строя и длиной 6 - 7 м. И с достаточным запасом мощности, ведь плотва – рыба сильная и даже в холодной воде борется за жизнь намного отчаяннее того же леща. Хороший вариант можно подобрать себе среди карбоновых удилищ.

Однако гнаться за откровенно спортивными моделями не советую. У спортивных удилищ и цена высокая, и, что более важно, стенки секций более тонкие. Всё-таки спортивные удилища больше рассчитаны на скоростную ловлю именно мелкой и средней рыбы, а для использования в экстремальных условиях малопригодны.

В моей практике было несколько случаев, когда при вываживании трофейной рыбы второе или третье колено спортивной модели просто расщеплялось вдоль оси. И чем выше марка карбона – тем больше шанс такой вот поломки. Путем проб и ошибок я выбрал для себя два сравнительно недорогих, но удовлетворяющих меня по всем параметрам удилища длиной 6 и 7 м (фото 3). Зачем такие длинные удилища, если выше писалось о том, что ловля рыбы ведется на расстоянии четырех – пяти метров от уреза воды? Об этом обязательно рассажу, но чуть позже.

Кроме удилища я всегда ношу с собой на рыбалку две телескопических стойки, садок, подсак с длинной рукояткой, стул-рюкзак и 5-литровое ведро, в котором на рыбалке хранится и прикормка, и насадка (фото 4). Почему так скромно? Это вы тоже поймете из моего дальнейшего рассказа.

Что, снасть грубовата?

С этого момента в моём повествовании начинается самое интересное. Вроде поздняя осень, вроде холодная и прозрачная вода, в которой рыба должна по определению сделаться сверх меры осторожной, а рекомендуемая мною снасть для ловли плотвы особым изяществом не отличается. И действительно, основная леска на моих удочках - диаметром не менее 0,18 мм. Я люблю жесткие сорта лески. Они меньше путаются при забросе. Особенно, если рыбачить приходится при боковом или встречном ветре.

Поплавок - грузоподъемностью не менее трех граммов, с антенной диаметром 1,5 мм. «Подпасок» – 0,13 – 0,16 г. Поводок - из лески не тоньше 0,12 мм. И крючок - №№ 12 – 14 (фото 5).

Кто-то, прочитав эти строки, скажет: «С такой-то снастью впору за карасём ходить». Всё так. Однако все детали моей позднеосенней оснастки выстраданы временем, а на количество поклевок их параметры нисколько не влияют, проверено. А вот вываживать трофейную рыбу на такой оснастке очень даже удобно.

Теперь отдельно пройдемся по каждому компоненту. Поплавок - обязательно с веретенообразной формой тела (фото 6). Осенью крупная плотва не очень активна, гоняться за насадкой не будет. Сейчас крупная плотва поведением сильно напоминает линя - она берёт насадку исключительно со дна. И очень важно, чтобы в момент поклевки насадка была неподвижной. Так что поплавки с каплевидной и округлой формой тела, с которыми так хорошо обеспечивать подвижность насадки в воде, осенью сильно проигрывают веретенообразным поплавкам именно в презентации насадки.

Огрузка поплавка - обязательно многоточечная. Между поплавком и поводком должно располагаться не менее трех грузил (фото 7). А можно даже пять, но необязательно. Другое важно - чтобы грузила с небольшим усилием передвигались по леске. Нужно это для того, чтобы оперативно перенастраивать снасть в зависимости от сложившихся погодных условий.

Например, при усилении ветра, чтобы не потерять точку ловли, мне достаточно всего лишь сдвинуть часть грузил чуть ниже по леске, тем самым сделав оснастку менее чувствительной к ветровому течению. А в самые суровые дни я сдвигаю одно или два грузила к самому «подпаску» - и тем самым просто якорю оснастку.

Поводок для ловли крупной осенней плотвы обязательно должен быть коротким - максимум 10 см. С таким поводком намного проще презентовать рыбе объемные растительные насадки, на которые, собственно, и попадается львиная доля моих увесистых осенних плотвиц. И опять, прочитав эти строки, кто-то может справедливо возмутиться: в спортивных-де оснастках всё наоборот. А используя длинные тонкие поводки, спортсмены показывают великолепные результаты. Охотно отвечу. Сейчас модно обращать внимание на спортсменов, это так, однако многие рыболовы просто бездумно копируют их действия.

Но рыбалка не терпит простого подражания. Хочешь быть с уловом – думай головой. Все спортсмены рыбачат исключительно с насадками животного происхождения. И здесь длинный тонкий поводок оправдан. Ведь прежде чем проглотить опарыша или мотыля, рыба старается их умертвить. Вы, наверное, замечали, что поклевка той же плотвы на опарыша часто выглядит, как серия молниеносных притапливаний поплавка. Всё это потому, что прижимая опарыша губами, рыба старается его обездвижить.

С катышком же хлеба или кусочком теста на крючке всё по-другому. Рыба просто забирает их в рот - и плывет себе дальше. Оттого и поклевка на эти насадки чаще всего происходит «на утоп». Подавая же объемную растительную насадку на длинном поводке, вы даете рыбе дополнительный шанс почувствовать подвох и выплюнуть насадку еще до того, как рыболов заметит поклевку.

Параметры крючков на моих снастях тоже сильно отличаются от спортивных стандартов для прозрачной холодной воды. Использование в конце ноября крючков №№ 12 - 14 для ловли плотвы любой, так сказать, продвинутый рыболов может назвать, как минимум, чудачеством. Но не торопитесь. Как уже отмечалось выше, осенью спортсмены используют исключительно насадки животного происхождения. Я же предлагаю вам половить плотву на объемные растительные насадки.

Попробуйте-ка порыбачить на манную болтушку с миниатюрным мотыльным крючком - и вы всё поймете сами. У вас при каждом забросе насадка будет просто слетать с такого крючка. Да и как показала моя практика, крупная плотва совершенно не боится таких массивных крючков.

Умеренное прикармливание

Современные технологии ловли рыбы настойчиво приучают рыболовов к мысли, что без обильного точечного прикармливания успех рыбалки отдается на волю случая. Однако на практике всё часто оказывается совершенно наоборот: обильный стартовый закорм точки может сильно испортить рыбалку. И ловля крупной плотвы поздней осенью – классический тому пример. Вы думаете, я не пытался использовать спортивные технологии?

Пытался, и не раз. Но неизменно результат оказывался совершенно противоположным ожидаемому. В лучшем случае вместо крупной плотвы на прикормочное «пятно» вставала густерка размером с ладонь и меньше. А в худшем случае я уходил домой, так и не увидев ни единой поклевки. В чём же причина? Я долго размышлял над этим парадоксом - и нашел несколько объяснений такому странному, на мой взгляд, поведению рыбы.

Во-первых, мощный стартовый закорм точки ловли – это всегда лишний шум. На таком небольшом расстоянии от уреза воды и на глубине в 1 – 1,5 м эта опрерация имеет эффект разорвавшейся бомбы. И осторожная крупная рыба, скорее всего, будет держаться подальше от источника шума.

Во-вторых, обильный стартовый закорм с большим содержанием всевозможных вкусняшек в виде мотыля, тёртого опарыша и т.п. не соответствует пищевым приоритетам крупной рыбы в холодной воде. А вот вечно голодная мелочь на такое угощение собирается быстро. Вслед за мелюзгой к точке ловли подтягиваются хищники. И всё, плотвиная рыбалка на этом заканчивается.

А в-третьих, принцип рыбалки: на что ловим – тем и кормим, еще никто не отменял. И если в качестве насадки на крючок вы планируете использовать объемные растительные насадки, то мотыль или опарыш в прикормке, скорее всего, только испортят вам результат.

Как я провожу стартовый закорм? Собрав снасть и тщательно выбрав точку ловли, из хлеба я скатываю десятка два этаких галушек (фото 8) - и аккуратно, с руки, подбрасываю их точно к антенне поплавка (фото 9). Всё. Следующий докорм будет производиться только после поимки первой рыбы. Ну, или не раньше, чем через полчаса после начала ловли.

Но если и в течение этого времени поклевок не произошло, то есть смысл просто сменить точку ловли. Ну а если рыбачить я собираюсь на манную болтушку, то стартовый закорм произвожу катышками из белого хлеба. При этом схема закорма остается прежней.

Тактика «батонной» ловли

И здесь всё совсем не так, как учат спортсмены. На соревнованиях участники стараются расположиться как можно ближе к береговой линии. Или, если позволяют правила, даже заходят в воду. Когда же нацелен на крупную осеннюю плотву, то нужно уметь маскироваться от неё. А лучшая маскировка – это расположиться в нескольких метрах от уреза воды.

Помните, в начале своего повествования я рекомендовал вам обзавестись 6 – 7-метровым удилищем? А потом советовал искать точку ловли в четырех - пяти метрах от берега? Так вот, столь значительная длина удилища нужна именно для того, чтобы, отодвинувшись от берега на 2 - 3 м, без проблем доставать до точки ловли (фото 10).

Глубина спуска поплавка выставляется таким образом, чтобы «подпасок» слегка чиркал по дну. Это нужно для того, чтобы насадка на крючке оставалась неподвижной относительно донной поверхности. Если дует ветер (а в ветреные дни вероятность успешной рыбалки повышается в разы), я, так сказать, утяжеляю «подпасок», сдвигая к нему по леске вниз еще одно грузило.

Расстояние между «подпаском» и ближайшим вышерасположенным грузилом оставляю сантиметров 7 - 10.

Для чего я это делаю? Сейчас узнаете. Забросив в точку ловли оснастку и соблюдая предельную осторожность, нужно ждать поклевки, желательно - настоящего осеннего «батона». Если поклевок нет, полезно бывает на несколько сантиметров подвинуть оснастку к берегу. Подвинул – и снова пауза в несколько минут.

Подтаскивать к берегу снасть можно до тех пор, пока расположенное выше подпаска грузило не упрется в дно. Об этом просигнализирует сам поплавок - над водой покажется вся антенна и часть его тела. Теперь снасть можно перезабрасывать - и всё начинать заново.

День поздней осенью короткий. Да и поведение рыбы всё больше напоминает зимнее. Она начинает питаться порционно и в определенное время. Первые несколько рыбалок у меня уходит на то, чтобы вычислить это самое время кормежки. А потом я стараюсь оказаться на берегу водоема хотя бы за полчаса до того, как плотва начнет выходить на кормежку.

Вот, пожалуй, и все базовые сведения, о которых я хотел рассказать в этой статье. Увесистых вам «батонов». Рыбачьте в удовольствие!