Поймать леща на «выходе» Владимир Клень | 22 ноября 2022 г.

Мир рыб – один из самых загадочных и труднопостижимых. Вместе с тем, именно его недоступность, относительная малоизученность и изменчивость открывают необъятные перспективы для рыболовов-практиков. В частности, сказанное в полной мере относится к особенностям ловли на донные оснастки осенью (и даже зимой) лещей не только на ямах в периоды так называемых «выходов».

По науке, рыбы в зависимости от образа жизни делятся на морских, проходных, полупроходных и пресноводных (местных). Примечательно, что в интерпретациях ученых и рыболовов термин «проходные рыбы» используется по-разному. В ихтиологии к проходным относятся рыбы, часть жизненного цикла которых проходит в море, а вторая часть – во впадающих в него реках. Те рыбы, которые для нереста мигрируют из морей в реки, именуются анадромными (например, лосось, сельдь, осетр, севрюга.), а из рек в моря – катадромными (угорь).

Полупроходные рыбы обитают в прибрежных районах моря, а для зимовки и нереста входят в устьевые участки рек. Область их распространения в реках различна, но считается относительно невеликой. К указанной группе относятся лещ, судак, сазан, чехонь, салака и др. Ну а рыбы, которые постоянно обитают в реках и озерах, именуются местными, или жилыми.

Наука – дело серьезное, но в реальности базисные основы подчас трансформируются, ибо в естественные условия среды обитания рыб неминуемо вторгается человек. Прежде всего, выстраивая плотины, водозаборы и сливы, которые изменяют пути миграций и вынуждают рыб образовывать новые места своего обитания и воспроизводства. Поэтому если говорить конкретно о леще, то редкий знаток рыбалки осведомлен, что это полупроходной вид и резонно причислит его к аборигенам.

Кроме того, местами в рыболовном лексиконе за лещом даже закрепился термин «проходной», который, опять же, к научной градации не имеет никакого отношения.

Хочешь жить – умей вертеться

По-простецки на рыбацком языке «проходными» величают лещей, да и не только их, которые не стоят в неизменных местах, а массово перемещаются по определенным участкам рек. Из-за указанных выше особенностей изменения режима рек они действительно фактически перешли в категорию местных рыб, хотя при этом сохранили свою генетическую память.

Как любит выражаться один мой добрый знакомый – опытный рыболов-универсал с профильным рыбоводным образованием: «Зов предков рыбам знаком, но хочешь жить – умей вертеться». Вот рыбы и научились «вертеться», приспосабливаясь к реалиям действительности.

Следствием сказанного является наблюдение, что исконных миграций у лещей не просматривается, а их инстинкты притупляются. Они словно ушлые дачники разбирают наиболее подходящие для круглогодичного обитания участки реки и передвигаются в пределах своих «соток», протяженность которых бывает различной и зависит от особенностей строения реки. Соответственно, и перед зимовкой лещам уже нет необходимости сбиваться в огромные стаи для «шествия к устьям».

Важным считаю добавить, что только лишь глубоководными акваториями, которые мы ассоциируем в основном с зимовальными ямами, дислокация лещей тоже не ограничивается. Им характерно обосновываться еще и не в самых глубоких участках рек, но характеризующихся медленным течением и хорошей кормовой базой. Поэтому чем сложнее в плане строения река, тем больше находится подобных мест, подходящих для лещей.

Не берусь рассуждать о численности лещовых стай на моей реке, но судя по рисующему кучные скопления рыб эхолоту, это огромное число особей. Когда в отдельные дни эти лещи поднимаются к самой поверхности, вода едва ли не закипает от разрезающих её и выпирающих наружу плавников. Зрелище завораживающее.

Не без оснований предположу, что серьезным изучением жизни речных лещей в современных условиях углубленно никто не занимался. Возможно, из-за отсутствия практической значимости, а может по иным причинам.

Поэтому неудивительно, что на уровне любительской и спортивной рыбалки всё ограничивается лишь фактом признания их круглогодичной активности, которая при плюсовых температурах осени (а в последнее время - и календарной зимы) возрастает. Со стороны это выглядит как движение лещовых стай вверх или вниз по течению. Отсюда и появление термина «проходной», хотя в реальности это далеко от истины, ибо лещи просто перемещаются в пределах «своей территории». А вот их клёв в этот период вполне оправданно связывать с так называемым «выходом», т.е. периодом пищевой активности, который в холодное время года более скоротечен и нестабилен.

В таких условиях самые прожжённые рыболовы-практики, опираясь на собственный опыт и наблюдения, просто ограничиваются констатацией, что в такое-то время года там-то и там-то есть возможность перехватить лещей в определенных точках на «выходах». Однако возможности не всегда означают действия, ибо в жизни заядлых рыбаков существует много иных соблазнов.

Осень – это, прежде всего, время ловли активно ведущих себя хищных рыб. Зима – манит подледной рыбалкой. Весна – лучшая пора, обусловленная активностью всех рыб. Лето – полный спектр разнообразных вариантов организации ловли. Так что осенью рыбалки с ориентиром на «выход» леща, которого можно как «снять с марша», так и не дождаться вовсе, остаются уделом узкой когорты рыбаков. Требуется много терпения, усидчивости и выдержки.

Осенний вальс лещей

Несмотря на мою приверженность к всесезонной ловле лещей, осенью я долгое время придерживался классических подходов с привязкой к глубоким ямам, не уделяя внимание иным акваториям. И это при том, что имел достаточно ясное представление о поведении лещей на нескольких реках своего региона в весенний период.

Более того, четко знаю ряд конкретных участков на водотоках, где обычно в марте - апреле стаи лещей притормаживают ход и на определенное время «зависают», кружа по акватории по известной только им орбите, а затем устремляются дальше. Причем даже в условиях изменения температурных характеристик и режима рек (уровня воды, заболоченности и т.д.), ключевые места подобных остановок из года в год незыблемы.

Именно поэтому едва исчезает лед и приходит потепление, появляется возможность устремиться к таким точкам в надежде «застукать» лещовую стаю. Если на неё получается попасть в конкретном месте и хорошо отловиться, то с высокой долей вероятности можно прогнозировать последующее аналогичное место остановки стаи. Соответственно, через несколько дней появиться там и повторить рыбалку в прежнем ключе. В итоге выходит что-то вроде ловли по точкам с преследованием лещовой стаи.

Примечательно, что в схожем ключе лещи перемещаются еще и в подледный период, причем это я отмечал на нескольких хорошо знакомых мне озерах. Правда, исключительно по близкорасположенным зимовальным ямам, смещаясь от одной к другой.

Две-три недели ловишь их успешно на одной яме, затем обосновываешься на второй, ибо из первой лещи полностью ушли. После второй переходишь на третью. А потом лещи снова устремляются к первой, и их ловля выпадает примерно на период последнего льда. Значит, все эти углубления на дне входят в «сферу влияния» конкретной лещовой группы. Явление интересное и сложное для глубокого осмысления.

Обратить внимание и нацелиться на ловлю лещей вне пределов глубоких ям во время их передвижений и «выходов» на реках меня подтолкнули, прежде всего, теплые зимы последних лет. В одну из них не только реки, но и озера не покрылись льдом вообще. Размышляя над вариантами рыбалок на замену подледных, наиболее перспективными я посчитал речные. Окунулся в рыбалку и обнаружил, что фидерная ловля перемещающихся лещей результативна не хуже, нежели весной. И часто превосходит доночные «посиделки» в классических глубоководных местах их стационарных стоянок.

Передвигающиеся по реке лещи тормозятся в речных заводях, протоках, ответвлениях, рукавах, устьях малых рек и ручьев, акваториях причалов, у мест сброса в реки сточных вод и др. По моим предположениям, в первую очередь это обусловлено необходимостью пополнения сил для продолжения движения. Ну и от дополнительного питания лещи не отказываются, хоть и снижают осенью и зимой свои аппетиты. Поэтому даже в хмурые и непогожие дни их можно успешно ловить.

Попасть в точку

Исходя из особенностей поведения лещей во время хода, лучшей снастью для их ловли по праву является фидер. В отличие от весны и лета, вплотную к берегу во время движения они не приближаются. Исключение могут составлять глубокие локальные ямы у крутых берегов и обрывов, которые подходят для удобного перемещения солидного лещового племени.

Интересен вопрос дальности забросов и выбора конкретного сектора ловли. Лично я не нахожу тут закономерностей. Как бы парадоксально это ни звучало, но основной упор тут делается на наблюдательность и удачу. Задача – обеспечить нахождение приманки в зоне движения лещей. Порой доходит до парадоксальных ситуаций. Ловим, например, вдвоем с приятелем, находясь в пяти - семи метрах друг от друга.

Оснастки и приманки - одинаковые, акватория и дальность забросов сопоставимы, но у одного лещи ловятся, а у второго фидеры стоят, как неживые. Или утром клюет исключительно в конкретной точке, а в любой другой клёва нет, зато после обеда начинает работать только соседняя точка, ранее не подававшая признаков жизни. Значит, прикорм наш для лещей не главное, первичным является «клёвая» координата ловли.

Весьма показательной на данный счет выдалась одна моя недавняя рыбалка. Первый час ловли показал, что лещ – есть, и даже находится в постоянном движении, однако безразличен к любым приманкам. Рыбы то и дело касались телами фидерного шнура, оставляя на нем свою слизь. Пару раз даже робко притрагивались к приманкам, «выжимая» одного-двух мотылей из пучка.

Но первая относительно выраженная поклевка в виде нескольких подрагиваний квивертипа произошла в районе десяти часов - и оказалась результативной. Не форсируя событий, я неспешно вывел к берегу зачетного лещика, подцепив его подсаком. Оставив себе на память яркие эмоции и фотографии, отпустил его в родную стихию и продолжил рыбалку.

Следующей поклевки пришлось ждать порядка часа. Она оказалась также результативной, принеся леща массой чуть более двух кило. Затем был пойман еще один лещ, плюс два моих соседа тоже вытянули по «хвосту». И вот когда казалось, что теперь-то начнется подлинная «раздача», клёв как рукой сняло. Безуспешно поэкспериментировав с приманками, длиной поводков и размером крючков, я в очередной раз убедился, что такое явление как «выход» может быть очень скоротечным. Природные инстинкты, известные лишь самим лещам, далеко не всегда связаны с кормовой составляющей, поэтому выхода оставалось два – ожидание следующего всплеска активности рыб в обловленной точке или поиск координат новой.

Выбрав второй вариант, я примерно час потратил на эксперименты с забросами. Сначала прощупал ближнюю бровку, затем несколько точек на удалении. В результате нашел сместившуюся рыбу на небольшом бугре на глубине порядка двух метров. Буквально первый сделанный туда заброс принес мне упитанного лещика массой в районе 2,5 кг. Затем с этой же точки с интервалом примерно в полчаса я вытянул еще четырех красавцев. Рискну представить, что я удачно угодил в цель и одновременно попал на второй цикл «выхода» лещей к кормежке, но всё свидетельствует в пользу этой версии.

У моих соседей дела шли хуже, никто из них не поймал ни одной рыбины. Учитывая, что приманки они использовали аналогичные моим, мне кажется, что причина крылась именно в точках ловли, которые они не меняли. Такой исход еще раз подтверждает гипотезу о первичности правильности выбора места ловли относительно всего иного.

Если рыба не проходит точку, никакие сверхоснастки, прикормки и приманки не помогут «поставить» её на нужное место, как это бывает весной или летом. Так что в холодное время года попасть в точку – это, прежде всего, не умение далеко пульнуть кормушку, а осознанный выбор координаты ловли относительно наиболее вероятной дислокации лещовой стаи.

Простые решения

Несмотря на то, что осторожные поклевки лещей в это время года возможны, говорить об их стабильности не приходится. В большинстве случаев такое нехарактерно. Лещовые потяжки уверенные и квивертип фидера передает их акцентировано. Соответственно, проморгать поклевку трудно.

С учетом данных обстоятельств я монтирую оснастку просто, используя ходовой Патерностер на шнуре диаметром 0,14 - 0,17 мм или на леске толщиной 0,22 - 0,25 мм. Кормушки обычно от 70 до 120 г, а крючки подбираю исключительно под размер приманки.

Насколько оптимальны именно кормушки, а не грузила, – вопрос достаточно дискуссионный. Я неоднократно пробовал оба варианта и в итоге склонен придерживаться первого.

Усиленного питания лещей не наблюдается, но в любом случае они кормятся круглогодично. Поэтому вылетающая из кормушки прикормка всё-таки увеличивает шансы на успех, как бы приучая лещей к привлекательности конкретного участка акватории. Плюс, когда в одном и том же месте рыболовы ловят системно, срабатывает своего рода эффект приваживания. К тому же в это время года продолжают вести активный образ жизни и ловиться иные рыбы, такие как плотва, густера, голавли, поэтому пользы от кормушки больше, чем от грузила.

Вместе с тем у меня есть друзья, которые делают упор на тяжелые грузы и не имеют желания перестраиваться. И действительно, свои преимущества у грузил тоже есть. Первое – это простота монтажа оснастки практически любого типа. Второе – хорошие полетные характеристики вкупе с высокой точностью заброса и малыми физическими затратами. И третье – увеличение скорости ловли, не требующей временных затрат на манипуляции с прикормкой. Но, тем не менее, выбор того или иного – дело индивидуальное.

Есть свои нюансы и в определении длины поводков. Если я использую чисто натуральные наживки, поводок вяжу длинный, порой более метра и чаще всего из лески толщиной 0,16 мм. Если применяю «бутерброд» с шариком пенопласта – короткий, до 10 - 12 см, и из лески сечением 0,2 мм.

Простейший, и вместе с тем очень толковый вариант приготовления прикорма – отварить пшенной крупы. Можно даже не добавлять в неё никаких готовых сыпучих смесей и тем более ароматики. В холодное время годы на реке от них толка немного, если он вообще есть. Куда важнее хорошо различимое для рыб постоянное движение в воде отчетливо видимых крупных кормовых частиц, которые я разбавляю мотылем или рубленым червем.

В качестве приманок использую классику собственного пошиба – опять же рубиновые личинки комаров, червей и пенопласт. Эта тройка как по отдельности, так и вместе – проверенный фаворит доночной фидерной рыбалки на реке. Опарыш в последние сезоны всё больше теряет у меня ведущие позиции и полезен разве что в «бутербродном» виде.

Опытным путем я сделал вывод, что высокая либо низкая вода не оказывают существенного влияния на клёв лещей. Другое дело, что при резком скачке её уровня рыба может сразу не «выходить» на активную кормежку, сперва осваиваясь в изменившихся условиях на своих «сотках».

Рекордной «холодной» датой, когда удалось хорошо отловиться по лещу на открытой речной воде, для меня является 5 января. Затем, правда, верх взял соблазн переключиться на иные виды ловли. Но кто знает, что будет в будущем. Может быть, как раз в феврале я поймаю на фидер леща своей мечты, верно вычислив точку ловли и дождавшись пресловутого «выхода».