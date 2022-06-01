Вырезуб: пресноводный или морской? Геннадий Шеляг | 12 декабря 2022 г.

Хоть этот серебристый красавец относится к пресноводным видам семейства карповых, но большую часть своей жизни он проводит в акватории морского прибрежья. Мне не раз посчастливилось поймать его в устьях сочинских рек, впадающих в Черное море. Вырезуб не является их постоянным обитателем, однако периодически присутствует в здешних водах, то уходя в море, то возвращаясь обратно.

Местные рыболовы зачастую дают рыбам, живущим в их регионе, имена, отличающиеся от их названий по ихтиологической классификации. Примеров тому в среде сочинских рыбаков - хоть отбавляй. Так, подуста называют «чернопузом», саргана – «иглой», лобастую кефаль – «лобаном», кефаль-остроноса – «чуларкой». Этот список можно продолжать, но сегодня нас интересует рыба, которую рыбаки здешних мест окрестили «белизной». Именно так здесь величают вырезуба за его необычайно светлый окрас.

В устьях сочинских рек

Эта лучеперая рыба семейства карповых относится к пресноводным видам, хотя и проводит большую часть своей жизни в море. При этом существует два подвида – собственно вырезуб (Rutilus frisii frisii) и его родич кутум (Rutilus frisii kutum). Водятся они в разных местах.

В России вырезуб распространен в бассейне Чёрного и Азовского моря, а кутум встречается в южной части моря Каспийского. Что же касается вырезуба, то мне удавалось выловить его в устьях сочинских рек (Сочи, Мацеста, Хоста и ряд других), все они, понятно, впадают в Черное море.

Вырезуб не является постоянным обитателем этих устьев, однако периодически присутствует там круглый год, то уходя в море, то возвращаясь обратно.

Отличаются два этих подвида, во-первых, габаритами – вырезуб больше, он дорастает до 75 см, тогда как кутум – до 60 см. Во-вторых, кутум берёт реванш в кулинарном плане: мясо его считается вкуснее, чем у черноморского родственника. Ну а самое главное – разнятся они нюансами посленерестового процесса, у них разные способы развития икры и личинок.

Так получилось, что в России кутум – краснокнижный вид (хотя, к примеру, в Иране это промысловая рыба). А поскольку крутых ихтиологов среди обычных рыбаков нет, отличить вырезуба от кутума мало кто сможет, так что мой вам совет - лучше отпускайте пойманную рыбу, благо техника ловли позволяет это делать безболезненно. В общем, применяйте принцип «Поймал – отпусти», Природа вам спасибо скажет.

Чем крупнее, тем осторожнее

Случаются моменты, когда происходит массовый заход «белизны» в реки, а бывает, что по устью бродят лишь одиночные особи. Мне приходилось слышать о настоящих трофеях, пойманных местными рыбаками, так вот эти рыбы весили более пяти килограммов. Лично же я наблюдал при хорошей погоде и в прозрачной воде вырезубов, на взгляд свыше трех килограммов. Чем крупнее вырезуб, тем он более осторожен и тем реже соблазняется на различные приманки. Хотя, конечно, такое правило характерно и для многих других рыб.

Ловля вырезуба – это постоянный эксперимент и железное терпение. Эта рыба не только пуглива, но и очень капризна и привередлива. Она не позволит вам относиться к её ловле как-то поверхностно. На небрежное, недобросовестное отношение к формированию снасти или кое-какское использованию насадки вырезуб ответит полным игнором ваших, так сказать, стараний. А то и просто покинет облавливаемый вами участок устья.

Охота на вырезуба начинается с его обнаружения и наблюдения за его поведением. И, понятно, затем следует выбрать самый подходящий для конкретных условий способ его ловли. У сочинских рыбаков традиционно популярна глухая поплавочная снасть, в последнее время в ходу и болонская удочка с пропускными кольцами и катушкой, и фидер (правда, пока эта снасть не получила достойного распространения, используют её единицы). Расскажу вкратце о нюансах использования самых распространенных способов ловли.

Как поймать трофей на «болонку»

По большому счету, на болонскую снасть рационально ловить на дальних дистанциях - тогда, например, когда вырезуб обнаружен в море прямо перед устьем и собирает там траву, плывущую ему навстречу по реке. В солнечную погоду при приемлемой прозрачности воды удается выявить с возвышенностей в устьях (если таковые имеются – молы, волнорезы и т.п.) кормящуюся таким образом рыбу. Очень часто там стоят самые крупные особи, которые могут вообще не заходить в реку.

Проводку начинают, перебросив оснастку на 3 – 4 м от обнаруженной стоянки рыбы. В качестве насадки используют большой (общим габаритом 8 – 12 см) пучок подводной травы, собираемой тут же, на берегу моря.

Также в среде сочинских рыбаков популярно уженье «болонкой» на «кисточки». Кроме вырезуба, так ловят кефаль - и лобастую, и остроноса. Заброс идёт на 15 – 30 м. Я уже как-то в «СР» описывал эту оснастку, но лучше повторюсь. Итак, берётся 5 – 7 поводков длиной 6 – 9 см и диаметром 0,18 – 0,2 мм и присоединяются к основной леске диаметром 0,22 – 0,25 мм посредством небольшого металлического или пластикового колечка диаметром 2 – 4 мм (оно же служит демпфером для грузила).

Выше на основную леску надевается плоское или граненое скользящее грузило массой 5 – 8 г, а к каждому поводку привязывается крючок размером №№ 5 – 7 (по западноевропейской классификации) с коротким цевьем из средней по толщине проволоки. Крючки предпочтительны чёрные или темно-серые. На крючки наживляется уже не трава, а мякиш белого хлеба габаритом 2 – 3 см.

Оснастка забрасывается в места активности и перемещения вырезуба. Леску следует ослаблять настолько, чтобы она лежала на дне. Эта рыба очень осторожная, и если видит натянутую леску, к приманке может не подойти вовсе. «Кисточки» актуальны тогда, когда вырезуб перемещается по дну, подходя к хлебным прикормкам при ловле других рыб. Вот тогда он и попадается на хлебный мякиш на крючке. К слову, зачастую он обрывает тонкие поводки тем, кто нацелен на ловлю в устьях подуста и кефали.

Болонской удочкой ловят и с «Отводным поводком» - на мясо мидий. Так действуют, когда вырезуб стоит на границе морской и пресной воды или перемещается по устью реки. Стоит отметить, что основное своё питание эта интересная рыба находит именно в море, а не в реке. И одним из основных объектов питания являются как раз моллюски.

Кстати, из-за того, что вырезуб дробит раковины моллюсков крепкими глоточными костями с мощными зубами, он и получил своё название. Ловля с «Отводным поводком» на мидий менее популярна, т.к. трудно угадать момент, когда именно вырезуб появится в месте впадения реки в море.

Маховая удочка: традиция никогда не подводит

Наконец, переходим к самому зрелищному, популярному и интересному способу ловли вырезуба – на маховую поплавочную удочку с глухой оснасткой. Для начала опишу идеальную снасть для этой рыбалки. В нынешние времена это - легкое, хлесткое, быстрое и гибкое углепластиковое 5-метровое удилище с очень тонкой вершинкой. Для соединения основной лески с кончиком удилища лучше, как мне кажется, использовать специализированный коннектор.

Что касается поплавочной оснастки, то в её состав входят основная монофильная леска диаметром 0,16 – 0,18 мм (или флуорокарбон, как менее видимый в воде, но он много дороже).

Поплавок - для ловли на небольшом течении, грузоподъемность его 0,5 – 0,75 г. Груз в виде дробинки. Для соединения поводка толщиной 0,11 – 0,14 мм (вот тут однозначно лучше ставить флуорокарбон) используется микрокарабин длиной 1,5 – 2,5 мм. Длина поводка - 30 – 60 см, в зависимости от ситуации и условий ловли. Крючок из тонкой проволоки со средним по размеру цевьем черного или темно-серого цвета №№ 6 - 8.

Для большей деликатности снасти можно делать поводок длиной более метра, а груз-дробинку закреплять на нём на нужном от крючка расстоянии.

Если «белизна» проявляет активность рядом с хлебными прикормками на дне, то её можно ловить на хлебный мякиш. Пересохший, несвежий и крошащийся хлеб для этого не подойдет. Делают так: одну сторону ломтика свежего белого хлеба размером 1 – 2 см защипывают одним движением ногтями большого и указательного пальца на цевье крючка. При этом не обязательно полностью маскировать крючок. Главное, чтобы при попадании в воду этот мякиш разбухал и создавал видимость хлебной «пушинки», плывущей около дна со скоростью течения.

Обычно такой насадки хватает только на одну проводку. Хочу отметить, что специально для вырезуба прикормку не бросают. В устьях сочинских рек с хлебной прикормкой обычно ловят подуста, рыбца, верховодку, лобастую кефаль и кефаль-остроноса.

Выбор тины

Самой традиционной является ловля вырезуба на тину. На этой ловле стоит остановиться отдельно, потому что это поистине рыбалка с большой буквы. Всё начинается с правильного подбора хорошей тины. Обычно её собирают на мели на речных перекатах со средним течением. Тина (или трава, как её здесь зовут аборигены) должна быть мягкой, пушистой и иметь окрас от темно-зеленого до темно-коричневого цвета.

В идеале она должна быть «живой», т.е. при внимательном рассмотрении сорванной с камней травы в ней должна замечаться суета мелких организмов - личинок насекомых, маленьких рачков и водяных червячков. Исходя из этого, тину с прибрежных камней лучше соскабливать с корнями. Всегда следует использовать для насадки свежую траву и держать её во время рыбалки в прохладном месте в холодной воде.

При насаживании тины на крючок настоятельно не рекомендуется брать её руками, как-то поправлять на крючке и выжимать. Надо просто взяться большим и указательным пальцем за ушко крючка и погрузить цевье, изгиб и жало в баночку с тиной. Затем совершить несколько круговых движений в горизонтальной плоскости.

Для любителей задавать много лишних вопросов сразу отвечу, что будете вы это делать по часовой стрелке или против - значения не имеет. Тина должна просто повиснуть на вашем крючке в виде большой капли (или «сопли», как говорят местные рыбаки). Толщина этой капли на изгибе крючка - примерно 1 – 1,5 см, а длина - 5 – 10 см. Иногда «белизна» не реагирует на «мелкую тину» (а это ваша приманка), проплывающую в толще воды. В таком случае следует насаживать на крючок пучок травы погабаритнее.

Идеальный момент для подсечки

Обычно вырезуб подбирает тину, плывущую на 2/3 глубины в местах своей стоянки. Однако при отсутствии поклевок экспериментируйте - попробуйте добиться реакции рыбы на разных глубинах. Проводки должны быть максимально деликатными, в идеале ваша оснастка должна перемещаться со скоростью течения. Забросы делаются за 2 – 3 м до обнаруженных мест стоянок вырезуба. Вынимают оснастку из воды после проводки для перезаброса очень плавно, не пугая осторожную рыбу.

При поклевке никогда не следует спешить, т.к. рыба сначала трогает траву, а затем втягивает её в полость своей пасти. Обычно происходит, как у нас говорят, «дюбок», т.е. легкое подпрыгивание поплавка, а затем тот плавно погружается под поверхность. Этот момент и есть наилучший для легкой, короткой и хлесткой подсечки.

Искусство вываживания

Вываживание крупной «белизны» на очень деликатную снасть с тонким поводком – это то, что хорошо пощекочет вам нервы. Я сам не раз испытал эти сладостные минуты борьбы - и могу сказать, что это невозможно сравнить ни с чем. Подсеченный вырезуб обычно легко поднимается к поверхности. Но затем рыба принимается делать отчаянные рывки, которые нередко заканчиваются обрывами поводка или обидными сходами. В этот момент нужно максимально использовать амортизационные свойства вашего удилища, держа его под тупым углом к поверхности.

Первейшая задача при вываживании - дать рыбе глотнуть воздуха. После этого всё несколько упростится. Ну а использование подсачека при ловле вырезуба – это просто таки необходимое условие.

Я на своем веку повидал много интересных рыбалок и на моем счету немало достойных трофеев. Однако в тот момент, когда я для себя открыл ловлю вырезуба, я понял, что знаю о рыбалке еще очень мало. Эксперимент, творчество, терпение, наблюдательность, дотошность в подборе снасти и приманки – все эти качества, без которых не удастся соблазнить эту очень осторожную и пугливую рыбу. Только тогда вы будете иметь от рыбалки наибольшее удовольствие!