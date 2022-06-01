Дебют на льду Алиса Янелис | 15 декабря 2022 г.

До событий, здесь описанных, я побывала на зимней рыбалке один раз. Тогда мне было лет семь, папа взял меня с собой проверить жерлицы на реке недалеко от дачи. Мне понравилось, мы даже поймали небольшую щуку. Мама же папину затею не оценила: «Ребенка надо в кружки водить, а не на лед задницу морозить!»

Пока родители пикировались на кухне, я пила чай с бабушкиным вареньем и прокручивала в голове момент, как папа скакал словно мальчишка, увидев поднятый оранжевый флажок, а потом вытаскивал рыбу прямо из-подо льда! Как классно! Когда же в следующий раз, думала я, пойдем морозить задницу?! Но следующего раза всё не было и не было. То ли папа не ездил на рыбалку, то ли ездил, но тщательно от меня это скрывал, чтобы я не обиделась.

Мой зимний дебют

Шли годы, я выросла, а моя рыбацкая зависимость быстро пошла в рост. Сперва я рыбачила только летом и в более-менее хорошую погоду. Уже через год надевала в апреле куртку потеплее и гнала на Москва-реку за плотвой, а в октябре – за щукой или подлещиком, который еще не успел скатиться в зимовальные ямы. Ну а мысль, что мне придется расстаться с рыбалкой на полгода, меня угнетала.

Ну как же так? Я же не могу представить без этого своих выходных! Но среди моих знакомых не было никого, кто был бы готов составить мне компанию зимой на водоеме, к тому же нужен дорогущий прикид, нужны специальные снасти, а я в них, как говорится, не шарила. Но зато было желание, и оно не угасало. Ладно, надо с чего-то начинать.

Для начала надо было разобраться - что вообще считать зимней рыбалкой? Ловля в зимние месяцы? Или именно со льда? А если на улице зима, а водоем не замерз - такая рыбалка считается зимней?

Я решила начать с некого микса - и отправилась в уникальное место. Хотите верьте, хотите нет, но на улице стояли минус 9, а вода – плюс 22. Раньше я думала, что так не бывает. Бывает. На озере близ города Удомля, водой которого охлаждается Калининская атомная станция.

Летом температура воды на поверхности доходит аж под плюс 40! Благодаря такой теплой воде любая живность в озере размножается вдвое быстрее, чем в обычной. Причем в озере отлично себя чувствует не только привычные нам виды – окуни, плотва, щуки и проч., но и тиляпия, которую до этого момента я видела только на прилавках рыбных отделов супермаркетов.

В общем, начитавшись о чудесах этого озера, я решила ехать туда в ближайшие выходные, чего бы мне это ни стоило. Было одно но - день рождения у мужа, а он не заядлый рыбак. Мои аргументы: «Ой, за городом так хорошо, шашлычок пожарим, попьем глинтвейн на заснеженном берегу, я тортик испеку» сработали. И он согласился.

Пятница, 13 декабря. Мучительно долгий день на работе, вечер на сборы, сон в предвкушении поездки. И вот ранним утром поздравляю суженого, завожу нашу «ласточку» - и мы вылетаем. Дорога до Удомли заняла шесть часов.

Остановились на простенькой домашней базе. Меня подкупило то, что домик стоит всего в двух десятках метров от воды. А еще на берегу есть прожектор для ночной ловли. Это же в аккурат для таких неугомонных рыбаков, как я - световой день зимой слишком короток, может не хватить, чтобы отвести душу.

И низкий поклон моему спутнику, который согласился поехать в свой праздник на очередную рыбалку с сумасшедшей женой. Кажется, он только недавно смирился с мыслью, что летом я пропадаю на речках, так теперь и зимой туда же…

Итак, я во всеоружии на берегу. У меня заряжено два фидера. В ассортименте - червь, опарыш, немного мотыля, всё по классике. Первая поклевка и… Я ждала экзотическое чудо, а оказался обыкновенный карась, который чуть позже просто одолел меня: он клевал на все животные наживки и не чурался хлебушка. Ну да ладно, для меня карась зимой, которого я летом то соблазняла с трудом, - тоже подарок.

Так прошел день, вечер и полночи. Но я-то приехала за экзотикой! Пообщавшись с хозяином базы, поняла, что отправляться надо ближе к самой атомной станции. Вода там еще теплее, так что вся тиляпия должно быть отправилась греться туда. Принято.

День второй. Мы с мужем перемещаемся ближе к трубам и садимся на канале. Рыбаков - полным-полно. На улице морозно, от воды идёт пар, есть даже течение - и сильное. Придется ставить тяжелую кормушку - граммов 80. Ох, как я это не люблю! Забрасываю фидерную снасть и… кормушка не успевает опуститься на дно, её подхватывает сильное течение, а крючок - чьи-то зубы. Злая поклевка! Выкручиваю снасть, а там - она! Та самая тиляпия! Удивительно – такая небольшая рыбка, а сопротивляется как крупный окунь! Очень приятные ощущения.

Сразу хочется еще раз почувствовать это силу на том конце лески. И вот опять! Поклевка через пару секунд после касания воды. И вновь из теплой воды тверского озера я достаю тропическое существо.

Подумала, что если дело пошло так хорошо, то может быть ну её на фиг, эту тяжелую кормушку? Поставлю вместо неё 28-граммовый грузик - и буду ловить донкой в проводку! Идея оказалась отличной. Я забрасывала, оснастку тащило по течению, поклевки следовали одна за другой. А когда руки мерзли, я просто опускала их в озеро и грела. Так же поступала с примерзшей к кольцам леской. Ну, согласитесь, очень необычная рыбалка! Да еще тиляпия клевала так безотказно, что в какой-то момент я, смеха ради, насадила на крючок кусочек сыра со своего бутерброда. И он рыбе тоже пришелся по вкусу! А еще на огонёк заскочил малютка – канальный сомик, тоже местный.

Ощущения от рыбалки – фантастические! Хотя два дня — это очень мало для этого места. Завсегдатаи водоема рассказали, что в озере живут даже креветки – их тут раньше разводили. А еще какие-то умники выпустили пираний - и те неплохо прижились и размножились. Вроде как эти пираньи – вегетарианцы, которые едят водоросли. Надеюсь.

Конечно же, у вас возник вопрос – что я сделала с выловленный рыбой? Ну, ребята, я ее, понятное дело, отпустила. Вот такой горе-рыбак в семье. Но не поинтересоваться о её вкусовых качествах, да и вообще - можно ли есть такую атомную рыбу, я просто не могла. Хозяин базы рассказал, что ловит (и ест) рыбу из озера уже много лет - и чувствует себя отлично. Что ж, поверю ему. В темноте он вроде не светится, и то хорошо.

На форумах я увидела отчеты с ошеломительными килограммовыми тиляпиями и крупными сомиками. Что ж, обидно, конечно, что мне удалось только погонять мелочевку, но всё-таки первый зимний выезд можно считать удачным. Ну а монстры из отчетов единомышленников – повод вернуться.

Первый опыт своей подледной рыбалки

Итак, рыбалка зимой состоялась. Пришло время попробовать подледную.

30 декабря. 20:37. Я забегаю в рыболовный магазин с восклицанием: «Выручайте! Меня надо вооружить на зимнюю рыбалку! Прям всё-всё надо для новичка». Девушка-продавец, которая уже собиралась домой в свой последний рабочий день в году, была удивлена, но согласилась мне помочь. Правда, в зимней рыбалке она оказалась таким же дилетантом, как и я. По этой причине на рыбалку меня снаряжали по принципу «этих удочек мало осталось – значит, они хорошие, надо брать». Ну хоть так.

31 декабря. С набором юного рыбака, с мужем и его друзьями едем отмечать Новый год на озеро в Новгородскую область. В планах у ребят были оливье, шампанское, баня, бильярд и полный расслабон. В моих – поймать свою первую рыбу из-подо льда. Кажется, моя компания не восприняла эту идею всерьез.

Прибыв на базу, мы разложили вещи - и тут же стали собирать на стол. Я ненавязчиво предложила своим спутникам прогуляться по озеру, преследуя корыстные цели – с их помощью насверлить лунок для жерлиц. Ну а что? Вместе веселее, да и вообще мужчинам это попроще будет. Их физическая сила, мой рыбацкий интеллект.

Кроме нас на льду обнаружились еще двое мужчин, которые приехали на «мотособаке» с большим мешком. Я не поняла, чем они занимаются – просверлили две большие лунки, на льду лежит какая-то красная ракета, похожая на сигнальную. Да это же сеть! Умники перегородили ей всю протоку! Я, как законопослушный рыбак, сделала им замечание и пригрозила рыбнадзором. Ох, зря... Мужчины ехидно улыбнулись в ответ, а через пару минут открыли пальбу из ружья в нашу сторону с криками: «Волк, волк!» Всё понятно – дуракам закон не писан. Люди в глубинке выживают, как могут, и не любят, когда им мешают это делать.

Итак, за пару часов до Нового года нас чуть не подстрелили… Хорошее начало рыбалки, нечего сказать. Потом я судорожно насаживала живца, пытаясь разобраться с принципом работы жерлиц. Темно, пальцы мерзнут. Кое-как штук 7 установили. Глубины разные – от метра в камышах до девяти метров на дальнем кордоне. Живец – простой карась из рыболовного магазина.

1 января. Не знаю, кто как, а я чувствую себя отлично, и мне не терпится проверить жерлицы! Я и моя вялая банда выходим на лед - и ура! Я вижу два поднятых флажка, значит – там кто-то сидит! Эх, не зря мы так старались и подали жирненького карася щуке прямо к новогоднему столу.

Но - вот чёрт! Жерлицы просто вмерзли в лед! В общем, тот момент, где по инструкции ловушки надо было прикапывать снегом во избежание таких казусов, я пропустила. Мы попытались отковырять их топором, но в итоге обрубили леску на обоих загоревшихся флажках. Обидно.

Ладно, с хищником у меня всегда были сложные отношения. Наверное, надо начинать с чего-то попроще. И я потопала вдаль со своей верной собакой Люсей. А остальная компания предпочла вернуться - допраздновать Новый год.

Я думала, что зимой рыбу найти легче легкого, ведь можно передвигаться по всему водоему, тщательно облавливать любую точку. Но не всё так просто. «Глухозимье», - пожал плечами дедуля-рыбак, как раз покидавший лед. А я всё сверлила, ходила, кормила. И всё без толку. Ну хоть бы одна поклевочка - лучик надежды…

2 января. Я не сдаюсь. Стыдно признаться, но я поступила не очень честно: села на закормленную не мной лунку после того, как с неё ушел рыбак. Увы! Глухо. Через несколько часов я подсыпала в воду прикормку - и опять впустую. Моя малюсенькая удочка лежала недвижимо. Хочется отметить тот факт, что зимой рыбалка более сосредоточенная, что ли. Меньше отвлекающих факторов: вокруг белым бело, только я, лунка и кивок.

И вот моя первая поклевка из-подо льда! По всему телу пробежала волна эйфории, дух захватило как на Американских горках! Странно только, что кивок не дергается вниз - он, наоборот, поднимается наверх! Кто же это? Вываживание рыбы прямо с пяти метров под собой – кайф! На крючке – красавица плотва. Ну, всё, теперь-то ребята не будут надо мной смеяться! Я приду на базу с уловом! А они пусть сидят дома, смотрят «С легким паром» и жуют салаты.

Вскоре я поняла, что мне не очень-то по нраву опускать маленькую мормышку на тонкой леске в лунку. Грузик на мормышке легенький, опускается до дна очень долго, сносит ветром и течением – одни мучения. Надо что-то менять. Ставлю мормышку потяжелее на удочку с «плетенкой» - и вуаля! Совсем другое дело – так удобнее. Но, тем не менее, следующих плотвиц пришлось вновь уговаривать. Я меняла насадки, не жалела мотыля в качестве прикормки. От мотыля всё равно надо было избавиться - парни не дадут мне его положить обратно в холодильник рядом с колбасой.

И вот, наконец, дела пошли хорошо. Улов приближался к двум десяткам приличных плотвиц. Однако вечерело. Мой горнолыжный костюм не предназначен для такого экстрима, и я начала замерзать. Но не это была определяющая причина моего ухода со льда. Хозяин домика, в котором мы остановились, рассказал жуткую историю. Лет пять назад на льду до поздней ночи засиделся выпивший рыбак - и его сожрала стая волков! И не подавилась! Тогда случилась лютая голодная зима, и звери подошли слишком близко к деревне. Ох уж эти дикие места… Пожалуй, мне пора, вернусь сюда утром. А после рыбалки - деревенская банька, душевные истории и жареный улов – то, что нужно!

На следующий день нам пора было собирать вещи и прощаться с озером. Но у меня-то только начало получаться! Ладно, можно хоть раз оставить уборку на мужчин и убежать на пару часиков на рыбалку? Я так и сделала. Пока мои товарищи не очень старательно наводили порядок, я в легких терзаниях совести поскакала к своим лункам! Однако о чувстве вины я забыла после первой же поклевки.

Теперь кивок активно нырял в лунку - это уже не плотва, это подлещик! Или кто-то из его рода с большими глазами. Активный клёв продолжался около часа, а потом всё внезапно стихло. А мне так хотелось поймать еще одну рыбку – ну, последнюю, чтобы закрепить результат. А её всё не было и не было… Ребята звонили мне: «Алис, ну ты там скоро? Нам пора выезжать!»

Так, попробую поиграть удочкой вверх-вниз – может, это кого-то привлечет? Взмах - и тут же сильный удар! Что это? Выуживаю рыбину, а там - судак! Ух, хорошо, что я вчера переоделась на «плетенку»! Легкая дрожь, сердце бешено колотится. В голове только – ура, ура, ура! На льду - Алиса Янелис, оценки судей – 6:0, 6:0, 6:0!