Мой трудовой жерличный судак Алексей Фалалеев | 15 ноября 2022 г.

Если на каких-то российских водоемах поимка судака на зимние жерлицы - явление прозаическое, то в других регионах это сделать ой как непросто. Вот, к примеру, на реках и озёрах моего Вятского края я как-то не встречал рыболовов, кто бы при мне добыл судака на жерлицу или просто рассказал об этом. И это не смотря на то, что клыкастый у нас водится. Поэтому мне всегда хотелось освоить зимнюю ловлю судака, какой бы сложной она ни была, как следующую ступень в моем увлечении жерличной рыбалкой. И теперь, когда практическая база такой ловли у меня имеется, попытаюсь рассказать о ней читателям журнала.

Нравится ли мне рыбачить на жерлицы? Определенно - да! Умею ли я это делать? Мне кажется, что умею. А если сравнить мой опыт, количество и качество выловленных хищников, то рискну сделать вывод, что зимние жерлицы – это то, что у меня получается весьма неплохо. А что же с видовым составом моих уловов? Вот, скажем, щука. Её в наших водоемах довольно, берёт она повсеместно, а разниться может только итоговый улов и наличие в нём трофейных экземпляров. И по окуню у меня были неплохие рыбалки. Налима на жерлицы я ловил, ротана - тоже. Но вот с судаком как-то всё не складывалось. И, в первую очередь, я отношу это к тому фактору, что его у нас просто мало.

Летом на спиннинг он, конечно, попадается, но зимой, складывается такое ощущение, как будто исчезает - по крайней мере, из поля зрения местных рыболовов.

А ведь он же есть! И даже если клыкастый зимой меняет свои места стоянок, но ведь в целом-то он обитает в тех акваториях, где мы ловим его по открытой воде. Так почему же не попробовать поймать его на жерлицу? Так думал я в начале зимнего сезона 2020 - 21 года, надеясь, что вполне могу достигнуть результата, стоит мне по-серьезному заняться этим делом. И о моих шагах к этой цели, ошибках и решениях и будет этот материал.

Поскольку вживую узнать примеры зимней ловли на жерлицу клыкастого в нашем регионе у меня не вышло, я погрузился в мировую паутину, выискивая полезную информацию, которая могла бы быть переосмыслена для моих условий. Конечно, в основном найденные данные касались тех регионов, где судака, скажем так, много и ловится он в достатке. Но я не отчаивался, собирая интересные моменты, и смог сформировать для себя какой-то объем базовой информации.

Судаковые жерлицы

Прежде всего, я разобрался с жерличными снастями на судака. Подойдут ли для клыкастого те, которые используются в жерличной ловле той же щуки (фото 1)? Да, в принципе, подойдут.

Однако в формировании снасти появляется своя специфика, и совсем нелишне, если для судака будет выделен свой комплект жерлиц. Это, как я считаю, тактически вернее. Не нужно каждый раз что-то переделывать, доукомплектовать - достаточно положить в рюкзак или рыболовный ящик сумочку с этими снастями, зная, что на них больше шансов поймать клыкастого.

Опираясь на информацию из интернета, а теперь также на свой достаточно стабильный опыт ловли судака, могу выделить несколько моментов в оснащении жерлиц для клыкастого. Начну с катушки для хранения основной лески. Чтобы минимизировать шансы образования лесковых «бород», лучше использовать жерлицы с большими катушками – наружным диаметром ну, по крайней мере, 90 мм (фото 2).

Судак, бывает, клюет достаточно резко и резво, особенно, если ловля происходит на сильном течении. А с небольших катушек после контакта хищника с живцом основная леска может просто слететь и запутаться, что приведет к нереализованной поклевке. Поэтому крупные катушки предпочтительней, ведь стравливание лески с них идёт более плавно.

Теперь о леске. На катушке должен находиться достаточный её запас, ведь судак – это придонный обитатель - как больших ям на реках, так и глубоководных карьеров. Это не щука, которая может взять где-то в мелком заливчике возле берега на пруду. Нет, судак – это конкретный любитель глубины, хотя и бытует мнение, что его можно поймать на живца на каких-то мелководных участках, особенно в начале зимнего сезона. Но, подготавливая снасти, я сразу же ориентировался, что буду искать его на глубине, поэтому и запас лески на своих жерлицах делал в 25 - 30 м, и это при том, что в условиях моей охоты на щуку он не превышал пяти - шести метров.

Основная леска у меня на судачьих жерлицах стоит сечением 0,4 мм. На ней располагается скользящее грузило. Надо иметь в виду, что на речной рыбалке грузило-оливка не подойдет, поскольку на жерличную оснастку воздействует течение, и обычно - достаточно сильное, оно обязательно попытается снести её с нужной точки. Я заготавливаю группу судачьих жерлиц, оснащая их плоскими или гранеными грузилами разной массы (фото 3).

Самые большие глубины, самое сильное течение у меня покоряют жерлицы с самыми тяжелыми грузилами, имеющими возможность удерживать всю оснастку на месте. А поскольку жерличная ловля судака – это рыбалка поисковая, то даже в условиях одного участка реки существуют более мелководные точки со своим рельефом и со своей силой течения, где могут пригодиться более легкие грузила.

Большие глубины, тяжелые грузила – это предвестники ослабления, а то и повреждения крепежных узлов отдельных частей снасти, поэтому между грузилом и карабином, к которому крепится поводок, я ставлю небольшие силиконовые амортизаторы (фото 4). Как мне кажется, мера необходимая.

По самому поводку. Считается, что судак не способен перекусить обычную монолеску, поэтому такую вполне можно использовать для изготовления поводка. Тем паче, что клыкастый осторожнее, чем щука, и металлизированные поводки он острее чувствует, чем лесковые. Для оснащения судаковых жерлиц я беру достаточно качественный «монофил» диаметром 0,28 - 0,3 мм. Чтобы обеспечить живцу возможность свободного движения, поводок лучше делать длиной от полуметра до метра.

Крючки я использую одинарные, крупные (фото 5) и, что очень важно, надежные и острые - чтобы пробить костистую пасть у судака. Тройники я сразу не стал ставить, а от двойников отказался после ряда холостых поклевок, при которых, как я понял, осторожный судак, накалываясь на свободное жало (фото 6), бросал живца.

Поиск судачьих стоянок на реке

Самый, пожалуй, важный вопрос в жерличной ловле судака зимой – где его искать? Я сразу же предположил, что можно будет найти чужие варианты перспективных мест. В разговорах и переписках на форумах я собирал точки в нашей округе, где рыболовы, пусть и не на жерлицы, а на балансиры или раттлины, но ловили судака. И получалось, что в большинстве случаев это были значительные речные глубины.

Там я и планировал поставить свои жерлицы. Ну, то есть, я прикинул, что судак может тут, к примеру, на участке реки, обитать, но его никто зимой целенаправленно жерлицей не ловил. А когда я в первый раз расставил жерлицы на течении (фото 7), то среди находившихся тут же блеснильщиков только ленивый не подошел и не посоветовал мне перенести мои снасти ближе к берегу, ведь именно там логичней ловить... щуку.

Я только отмахивался, не вдаваясь в разъяснения, на кого именно я настроил свои жерлицы. Но зато, когда к концу дня я поймал несколько судачков, обсуждений моего успеха у этих же рыбаков было столько… А, учитывая, что в следующие выходные, вновь оказавшись в тех местах, я увидел расставленные на течении чужие жерлицы, то, получается, что мой пример оказался весьма заманчивым.

Понятно, что если вы оснащены эхолотом, то вам легче обнаружить судака. Эта рыба зимой, как пишут, сбивается в стаи - и её можно онаружить этим умным прибором. Но я, выставляя свои судаковые жерлицы, всё-таки руководствовался личными наблюдениями и опытом. Рыбачу я часто, поэтому могу на многих участках своих водоемов чуть ли не с точностью до метра сказать, где какой перепад глубин, где свал, где яма. Ну а если знать какие-то точки с интересным рельефом и со значимой глубиной, то можно смело размещать там жерлицы. Судак в течение дня перемещается - и вполне может обратить своё внимание на живца.

В общем, жерличная ловля судака - это поисковая рыбалка, но это поиск не столько рыбы, сколько подходящих и интересных мест её обитания. И в начале рыбалки на реке я ищу тем или иным способом перспективные места для установки жерлиц. А не ставлю жерлицы куда попало, а уже потом, судя по активности рыбы, переношу их. Правильная ли это тактика? Мне кажется, это лучший вариант в судаковой живцовой рыбалке. И положительные результаты моих рыбалок подтверждают это (фото 8).

Судак стоячей воды

Отдельного упоминания заслуживает жерличная ловля судака в стоячей воде - например, в карьерах. Есть у меня на примете несколько таких водоемов, а также кое-какой опыт ловли на них клыкастого на зимние искусственные приманки, поэтому, естественно, я не мог не попробовать расставить жерлицы и там.

Сразу скажу, что именно на карьерах целенаправленной жерличной ловли судака у меня не вышло, т.к. очень часто вмешивалась другая хищница - щука, которая, как я понимаю, превалирует над судаком на подобной акватории. И хотя точечно судака мне удавалось поймать, но чаще всё ж случались щучьи поклевки, заканчивающиеся перекусыванием лески, а применение металлизированного поводка почти под ноль снижала результативность атак клыкастого.

Разумеется, это не означает, что на глубоких карьерах или на водохранилищах нельзя ловить судака на жерлицы - думаю, со мной согласятся рыболовы, у которых есть возможность такой рыбалки в местах, где клыкастого много. Но лично мне всё ж пришлось ловить судака в соответствующих точках на наших реках, на течении, поскольку судаком наш край не богат.

Какой живец лучше

Поговорим о живце, наиболее подходящем для ловли судака на жерлицу. Вообще, аппетиты и гастрономические предпочтения у хищной рыбы бывают разные. Разобраться в них непросто. В моей рыболовной практике есть масса интересных примеров на эту тему. Раз я поймал щуку, в желудке которой было сразу три налимчика.

Почему она выбрала эту рыбку, в то время как водоем изобиловал плотвой, для меня осталось загадкой. Или, например, ротан не водится в каком-то водоеме, а на него подчас зубастая ловится намного лучше, чем на более привычного ей карася или окуня. Но всё же есть какие-то если не общепринятые, то более-менее признанные каноны, на которые можно ориентироваться при подборе живца.

К примеру, давно замечено, что летнему судаку нравятся какие-то узкие прогонистые приманки (фото 9), поэтому и живца, что логично, я старался подбирать подобающего.

В первую очередь я ориентировался на пескаря (фото 10). Единственное, поймать зимой этого придонного обитателя не столь просто, как летом, но ради освоения нового направления жерличной ловли я постарался - и сумел запастись этой рыбешкой (фото 11).

Пробовал я ставить в качестве живца также ершей, плотву, подъязков и даже некрупных подлещичков. Что-то где-то точечно срабатывало, но все они однозначно проигрывали неприметной рыбке под названием пескарь, на которую судак в большей степени обращал внимание. И на окушка почему-то у меня не случалось поклевок судака. Но тут, как мне кажется, всё же дело случая. В общем, после многих жерличных рыбалок могу уверенно сказать, что пескарь – это беспроигрышный вариант для судака.

Теперь надо проговорить вопрос, как цеплять, как насаживать живца. Поскольку рыбалка происходит на течении, а живец располагается у дна, была бы правильней, если бы он находился при этом в естественном своем положении, привлекательном для хищника. Крючок, повторюсь, я использую одинарный, поэтому самым оптимальным способом крепления живца в таком случае будет поддев его крючком за губы снизу (фото 12). При этом он остается живым и бодрым всю рыбалку.

Еще я хотел отметить, что периодическое подергивание лески на установленных снастях положительным образом сказывается на активности клёва. На сильном речном течении, конечно, каких-то особых зарослей растительности нет, так что там живец спрятаться не может, но, кто знает, вдруг он забился в какое-то углубление на дне, прижался к камушку - и всё, хищник его просто не заметит, учитывая, как тот же пескарь способен маскироваться. Поэтому периодическое шевеление лески жерлицы не помешает.

Пробовал я цеплять живца и за хвостовую часть. Тут логика проглядывается такая: живец - опять же на дне, телом по течению, да плюс, возможно, как-то попытается в таком положении в толщу воды подняться. За хвост лучше цеплять ерша (фото 13). (Ёрш, кстати, тоже интересный вариант живца для судака, второй, можно сказать, по значимости после пескаря.) А если зацепить рыбку за хвост, меньше вероятность, что судак уколется о колючки сопливого, когда будет атаковать, поднимаясь против течения. Тем не менее, если объективно оценить мой опыт, с точки зрения выживания живца цеплять его под губки всё же предпочтительней.

Практика ловли

Установка живцовой снасти на течении намного легче, чем на пруду или озере. Не нужно вымерять глубину и приподнимать живца от дна, а достаточно просто опустить грузило с наживленным живцом на дно - и течение само его вытянет на требуемый рубеж. Единственное, оговорюсь, нельзя просто бросать грузило на дно, ведь в этом случае можно зацепиться поводком за основную леску. Не спеша, постепенно опускаем грузило, а когда оно коснется дна – заряжаем флажок.

Вот флажок просигналил. Поначалу, в первые речные рыбалки, я совершал одну и ту же ошибку – слишком рано делал подсечку на сработавшей жерлице. Попробую проанализировать - почему. Про реакцию щуки после того, как она схватила живца на настороженной снасти, известно многим и много. И в целом её поведение достаточно шаблонно.

Про поведение же судака у меня лично точной информации не было. И давая ему достаточно, но по «щучьему шаблону» времени для заглатывания живца, я нередко просто вырывал крючок у клыкастого из пасти. Позднее я разобрался, что после поклевки, схватив рыбку, судак нередко уходит в сторону. Иногда очень даже на приличное расстояние (вот тут вы с благодарностью к самому себе и вспомните, что не пожалели лески и сделали хороший запас на катушке жерлицы). Так что торопиться с подсечкой точно не стоит, лучше выждать больше «щучьего» времени - и лишь затем подсекать.

Да, вот еще что. Допустим, мы рыбачим на достаточно сильном течении. И если после подсечки вы почувствуете, что на крючке крупная рыба, выводите её очень аккуратно, не торопитесь. Именно поклевка крупняка – это экзамен не только вашим навыкам, но и вашей снасти: ведь помимо сопротивления попавшейся рыбы, её будет испытывать на прочность и сила течения.

Понятно, что вытянуть на лед крупную рыбу – заветная мечта любого рыболова. Но, как показала моя практика ловли судака на жерлицы, тут есть место и холостым сработкам, и досадным сходам, и постоянный интерес к выставленному живцу со стороны клыкастой мелочи. А поскольку молодежь имеет тенденцию к сплачиванию в стаи, особенно в начале своего жизненного пути, то если вы неудачно «угадали» с точкой установки жерлицы, веселая жизнь будет вам гарантирована, ведь мелкие клыкастики не оставят в покое вашего живца. И будут даже не столько попадаться на крючок, сколько заставлять реагировать на вхолостую взлетающие флажки. Лично я, если понимаю, что оказался на периметре нахождения стаи мелкого судака, обычно меняю точки установки жерлиц, попутно выпуская попавшихся клыкастиков (фото 14).

К слову, расскажу еще вот о чём. Когда рыбачишь на течении, и если произошла холостая поклевка или просто флажок соскочил, то живец, увлекаемый силой потока, может сам по себе размотать леску. Когда у меня как-то произошла такая холостая сработка (сорвался флажок), я в первый момент глазам своим не поверил, ведь леска у меня уверенно сматывалась с катушки. Помню, сердце стучало аж в висках. Надо же, только поставил снасть - и сразу поклевка.

И какое же было мое разочарование, когда после полной размотки я сделал подсечку - и в итоге достал абсолютно невредимого живца. Вывод я сделал практически сразу: если леска сходит равномерно и стабильно – это еще не однозначный повод для радости. Но вот если она после сработки флажка не сматывается с катушки, а потом вдруг «оживает», то - да, скорее всего живец атакован клыкастым хищником.

На первых порах я каждую жерличную рыбалку на судака старался начать как можно раньше, стараясь прибыть на водоем еще затемно. А что вы хотели, сказывался мой долголетний опыт щучьей ловли на жерлицу. Но потом, как я успел убедиться, успешно ловить клыкастого на живца удается в течение всего дня. Поэтому нередко появлялся на льду в разгар дня или около того, а заканчивал в глубоких сумерках, почти в темноте. И при этом результаты были неплохие. Поэтому - мой совет: пробуйте ставить живцовые снасти в разные периоды времени и не отчаивайтесь, если проспали утреннюю зорьку или не смогли с самого утра наловить подходящего живца.

Повсеместно считается, что в зимний период активность клыкастого существенно снижается по сравнению с его жизнедеятельностью по открытой воде. Но тем не менее его удается ловить, в том числе и на жерлицы, и даже в регионах, где его не очень-то много. И если подойти к вопросу ловли клыкастого на живцовые снасти с упорством, настойчивостью и пониманием этого процесса, то можно достичь вполне ощутимого результата в этом.

Лично мне, как я считаю, удалось достичь определенного уровня в его ловле и намного опередить абсолютное большинство жерличников моего города в частности, да и, пожалуй, региона в целом.

Пробуйте - и вам обязательно улыбнется рыболовная фортуна!