Поговорим о лососях. От печали до радости. Рыбалка на Дальнем Востоке Татьяна Соколова | 8 декабря 2022 г.

…Вечерело. А тайменя всё нет. Вспомнила совет Ивана Ивановича, гида-нанайца с Тугура: «Не спеши, спокойно работай, чайку попей, таймень сам к тебе придет». Хрустнула очередным шоколадным батончиком, затянула «Ой, мороз, мороз». Заброс просто куда-то вдаль. Достопочтенная «Марь Иванна», кокетливо суетилась боками, приседая на паузах. Таймень хапнул метрах в трех от лодки…

Характер и реальность. Кто кого?

Ох, и долгий сезон у меня получился в этом году. На Сихотэ-Алинь приехала прямо с Сахалина, где рыбачили на местного тайменя. Руки и спина еще деревянные. Но настроение абсолютно боевое. Не случилось мне на Сахалине поймать трофей 30+, как мнилось, но честь семьи защитил мой супруг, Сергей Соколов, взяв-таки тайменя-затридцатку. Мои же скромные успехи «задвадцаток» только добавили мне рыбацкой злости: «Ну уж на Бикине-то я оторвусь!» Столько лет по Бикину ползаем, каждый закуток знаком.

Сахалинская-то рыбалка отхлестала мои апломбы по-полной – три схода реальных «затридцаток». Можно, конечно, включить отмазки типа - новая рыба, новые повадки «сахалинцев», которые просто прыгали на меня с расстояния в несколько метров, но для настоящего рыболова такое не принимается. Сама виновата, плохо подготовилась, не хватило опыта. И прочее, и прочее.

Мечты, мечты! Как быстро они разбиваются о реальность. Уже в деревне Красный Яр, откуда мы обычно стартуем вверх по Бикину, стало всё понятно. По Бикину можно было ходить в домашних тапочках. А впереди порядка 300 км голых перекатов. Доберемся ли до цели нашего путешествия – Санькиного Ключа? Загрузили лодку, пожитков хватало с избытком. Тут тебе и снасти, гермы с нашими вещами и постельным бельем, ящики с продовольствием и с кастрюлями – сковородками и прочим и хозяйственными мелочами, газовые печки и баллоны, надувная лодка для сплава.

Бензина в лодке - литров 200, на проход наверх. Остальной бензин - на тайных заправках по дороге, благо удэгейцы - народ предусмотрительный, еще 500 л топлива закинули в секретные места в верхах снегоходами по зимнику.

Прошлогоднее наводнение перенесло большинство заломов вниз, ближе к деревне. Уже на первых шестидесяти километрах мы толкались шестами, пихались, пилились. А что впереди? На первую стоянку, что в 130 км от Яра, пришли глубокой ночью. Как удэгейцы ходят по ночам, одному Поде известно. Волшебники, одно слово. За ужином даже обсуждать не стали, как идти выше.

Было понятно, что понадобятся неимоверные усилия, характер – собрать в боевой кулак. Но в первую очередь - вся надежда на Юрия Ивановича, нашего удэгейца, «водителя» лодки, его профессионализм и чуйку.

С рассветом двинулись в путь. Реки Улунга и Зева дали немного воды в Бикин. Скребли перекаты, но всё же шли. До Санькиного осталось километров 50. На часах 6 вечера. Дима и Женя Сокур, мои старые боевые товарищи из Владивостока, тащили груженую лодку уже четыре переката. Кое-где пришлось даже выгружать и перетаскивать берегом все пожитки на горбу. Ребята реально вымотались. Приняли решение об еще одной ночевке прямо на косе. Развели костерок.

Дима колдовал над макаронами с тушенкой. Вот тут и пригодились наши запасы постельного белья и надувные матрасы. Хотя сколько критики я слышала в свой адрес – мол, что за барство, в тайге только по-спартански, спальник - на голые камни, живи по законам тайги! Мы же на камни – толстое солдатское одеяло (чтобы матрас не проколоть), сам надувной матрас, сверху теплое одеяло, подушки. И каждому еще по теплому одеялу.

Сон под шепот тайги и ночную песню реки - и вы полны сил для следующего дня. Кстати, гермы, в которых были запакованы постельные принадлежности - комфортнейшие сиденья при длительном проходе на лодке.

Поутру пустой лодкой попробовали пробиться вверх. Без шансов. Километры голых перекатов. Спустились чуть ниже, в охотничьи домики «Хомяки», там и остановились лагерем. С грустью посмотрели поверх сопок, где осталась наша мечта – избушка «Санькин Ключ». Печалька… Ничего, на следующий год точно пробьемся!

Уважаемые рыболовы, любители экстрима! Как рыболов-таежник с 20-летним стажем, скажу так: таежный вояж красив только на словах! Если поставлена задача реальной рыбалки с полной отдачей сил, а не просто выпить-закусить, поспать под ёлкой и кое-как порыбачить, то бытовые условия имеют огромное значение. Ладно, машина и лодка - они везут и везут. Но комфортный сон между рыбалками и нормальное питание - с горячим борщом, ухой, котлетами, на завтрак кашкой с сосисками, на перекус бутербродом с сыром, пряниками и печеньем – никто не отменял! Полуголодные (ну сколько вы сможете «Доширак» этот глотать?), замерзшие, грязные – это внушающие жалость охотники за трофеями. Хотя, конечно, раз в год помаяться недельку можно. А наши рыболовные экспедиции – минимум четырежды в году. И мы считаем, что силы и позитивное настроение – важный залог будущих побед!

И снова в бой!

Низкая вода - нет ничего хуже! Сколько раз мы с этим сталкивались, сколько я об этом писала, но порой самой кажется - ну как так? По логике, низкая вода – рыба должна концентрироваться на глубоких местах. Но нет. Всё как всегда. Рыба в шоке. Заливы и «жабовники» высохли. Протоки еле дышат жалкими струйками. Плёсы превратились в длиннющие перекаты.

Заломы печалятся на косах. Кормовая база ленка и тайменя сбежала с привычных мест в неизвестном направлении. Одно знаем четко: рыбе нужна вода, насыщенная кислородом, т.е. надо искать хищника на течении. Но если это течение – плёс, а теперь уже и перекат длиною в пару-тройку километров? Долго не думая, мы с Женей принялись хлестать везде подряд. Причина: так мы выявим хоть какую-то закономерность.

Приманки тайменевые – тонущий воблер D-Contact 110 с активной «игрой» даже на мелководье. Плавающая Saruna 125F и медленно тонущая Saruna 110MD. «Саруну» мы уже много лет используем на тайменя, имея в прилове крупных ленков. Что сегодня поймаем, ленка или тайменя - в данной ситуации не имеет значения. Найти хоть какой-то намек на стоянки рыбы. А дальше – дело техники. Будем пробовать различные приманки, менять проводки, вектора обстрела и т.д.

Первый день принес нам лишь пару ленков на слиянии еле-еле живой проточки и основного русла реки. Спокойная вода под заломами – обычное место стоянки ленка и тайменя – полная тишина. Ленки нехотя выходили из ямочек после перекатов, лениво преследовали приманки, но на подходе – разворачивались и уходили. Нам вспомнилась рыбалка позапрошлого года, тоже в низкую воду, когда таймени, по две-три штуки, выходили за приманкой, но на близкой дистанции тоже давали от ворот поворот.

За вечерним чаем принялись анализировать ситуацию, обсуждать влияние уровня воды, погоду, луну, ветер и много чего еще. В конце концов - плюнули. Будем продолжать рыбалку в том же духе, но совсем немного уделять внимания спокойной воде под кое-где еще оставшимися заломами. А вот плёсы-перекаты станем проходить не сплавом, а рыбачить там с ног. Самым тщательным образом бомбить под сопками, в кармашках между валунов.

Ищем кормовую базу

Наша тактика активного поиска по плёсам-перекатам дала результаты. Из ямок за камнями/валунами/корчами мы добывали отличных ленков, прямо в середине плёса. Женина Saruna 110MD цвета «яркая фуксия» особо постаралась. Забросы под камень/валун/корч, протяжный твичинг по «зеркалам». Ленки садились в первые же секунды проводки. Уже результат, особенно имея в виду вчерашние осечки. Дима Сокур напомнил, сколько раз в периоды низкой воды таймени тоже стояли в подобных местах. Именно там, в коротких затишках начала «зеркал», обычно и скапливается корм.

В периоды высокой воды реки наполняются кормом - водоемы обогащаются за счет смыва различных растительных объектов с прибрежной зоны и беспозвоночных организмов, жителей затопленных деревьев, корчей. С падением уровня воды кормовая база частично погибает/высыхает на суше, но большая часть разносится течением реки.

Естественно, что любые подводные препятствия, те же корчи, камни, валуны, собирают корм у своего подножья, в спокойном придонном слое. А чего только стоят жирные жуки-короеды в коре притопленных корчей? Настоящий деликатес! С падением уровня воды до очень низкого погибает еще часть корма. И только смытые течением организмы, застрявшие у препятствий, имеют шанс выжить.

Казалось бы, всё просто. Но нет. Хариус довольствуется личинками, недаром самая эффективная приманка на хариуса – нахлыстовая «муха» в форме гаммаруса розовых, оливковых и чёрных цветов. Мальки тоже входят в рацион хариуса. Ну а на хариуса охотятся ленок и таймень. Ленки бывают тупорылыми и острорылыми.

Острорылые ленки, главные поедатели личинок, чаще встречаются на перекатах, где царство хариуса. Тупорылые ленки - крупнее, они красивого насыщенного бордово-коричневого цвета в темных пятнышках. Они предпочитают мальков, в том числе и своего же вида, ну и от личинок не отказываются. В нормальную воду под заломами соседствуют таймени и тупорылые ленки. Вот такая пищевая цепочка.

Знание того, чем питаются рыбы, очень важно для рыболова. Эта возможность предположить, на что и в каком горизонте водоема будет клевать хищник, дорогого стоит. Как итог – сужение поля деятельности рыболова, экономия времени, затрачиваемого на бесполезное хлестание акватории.

Предвижу вопрос – кому нужна эта нудятина? Представьте себе, что вы за год определили себе тур на Дальний Восток. Потратили немало средств на сам тур, снасти, экипировку. Вас привезли на реку, гид махнул – мол, бросай туда, там рыба. Ваш товарищ по команде ловит, пусть даже ленка, а вы - нет. Кто виноват? И что делать? Думать, думать и думать. Расспрашивать гидов - что, как и почему. Можно даже попытаться рвать волосы на своей голове, почему до поездки не изучили матчасть. Я встречала многих, у кого надежды, мечталки и хотелки разбились о суровую реальность.

Но где же всё-таки таймень? Ямы под сопками по-прежнему молчали. Эврика! А, может, поискать плёсы с подводными валунами посреди них? Там и простор для охоты тайменя, и затишки под прикрытием валунов. Меняем тактику.

Как таймень сам ко мне пришел

…Лодка медленно скользила по очередному плёсу. Глубина, подводные валуны посреди водного пространства – всё на месте… кроме тайменя. Женя упорно бросает под берег. Я же - посреди плёса, вверх и вниз по течению. Тонущий воблер D-Contact 110 расцветки «Марь Иванна» исправно рыскал в горизонтах, то взлетая на двойном «твиче», то пятился на паузе.

Вечерело. А тайменя всё нет. Вспомнила совет Ивана Ивановича, гида-нанайца с Тугура: «Не спеши, спокойно работай, чайку попей, таймень сам к тебе придет». Но на чай время не тратили. Я с голодухи хрустнула очередным шоколадным батончиком и затянула «Ой, мороз, мороз». Заброс - просто куда-то вдаль. Достопочтенная «Марь Иванна», суетилась, кокетливо поводя боками и приседая на паузах. И таймень хапнул метрах в трех от лодки! Жёсткая подсечка. «Женя, таймень!» Лодка убыстряет темп и несется к перекату. Тот впереди сужается в язык и разбивается о большой корч на два рукава.

Вываживание должно быть бескомпромиссным и силовым. Выбора нет! Женя замелькал веслами. Лодка припаркована на косе. Не спешу. Держу внатяг. Таймень пытается свалиться в перекат. Крупный таймень-то! Спокойно высаживаюсь из лодки, уверенно держусь на ногах. Надо быть готовой к любым выкрутасам тайменя. Спиннинг вытянулся в параллель реке. Шпулю чуть придерживаю рукой. Никакой суеты. Спокойно, Танюша! Таймень давит и давит. Нельзя пускать его в перекат. Ну, лососёвый спин, давай, родимый, покажи, на что ты способен! Комель аж затрясся от натуги. Знаю, дорогой, трудновато тебе, но уверена, ты справишься. Я отступаю выше по косе.

Катушку не трогаю. Еще пару метров противостояния - и таймень встал. Качаю спиннинг, выбираю шнур, снова качаю, не давая очухаться тайменю. И вот тот уже на мелководье. Начались «албанские танцы». Таймень крутится вокруг своей оси, бьет хвостом, выгибается, встает на хвост. А вот тут главное не спешить! Просто держим натяг. Никаких действий спиннингом или катушкой! Хищник чуть подуспокоился. Женя за хвост выталкивает мой трофей на косу.

Троекратное ура! Первое ура – команде, Танюше и Жене. Второе ура – отличным снастям! Третье ура - Ивану Ивановичу, гиду-нанайцу! А впрочем, какая разница, кому первое ура, кому - второе. Просто уважение и поклон каждому!

Итог: таймень на 25 кило – большая редкость для Бикина.

Разбор полетов

Без этого никак. Из-за чего же случился такой успех? Слагаемых много, и все очень важные. Ничего нельзя поставить на второстепенные места.

На поверхности лежит моя неудачная практика поймать сахалинского тайменя, что называется, накоротке, буквально из-под ног. Но что же делать, если они, «сахалинцы», такие. Ярким светом в голове - махины тайменей, вылетающих прямо на меняя. Но, видимо, урок я усвоила накрепко. Всё думала и думала, где же мои ошибки и что надо было сделать.

К сожалению, история моя, хоть и маленькая, не имеет сослагательного наклонения. Случилось то, что случилось. Выводы сделаны, и это решило успех поимки моего тайменя на Бикине. Где-то в подкорке сработал автомат моего посыпания головы пеплом, душевных терзаний и ярости за свой промах на Сахалине.

Опыт - его, как говорится, не проспишь. Восемнадцать лет битвы (да, да, именно битвы с Его Величеством Тайменем) закалили мою волю, повысили терпение и профессионализм. Более сотни тайменей - отличная школа, серьезная выучка.

Аналитика. Ваш первый друг и помощник. Важна каждая мелочь: сезон года, состояние реки, солнце, дождь, ветер, время дня, идете сплавом или рыбачите с ног. В конце концов, мотивация – что и для чего вы делаете? Что вам надо? Что вы хотите от каждой конкретной рыбалки? Об этом я подробно писала в своих статьях про тайменей.

И, наконец, снасти. Уверенность в снастях – залог успешной рыбалки. Лососёвые спиннинги – это, прежде всего, надежность и эффективность. В тайменевой рыбалке встречается множество непредсказуемых моментов, когда успех напрямую зависит от спиннинга.

Ультрасовременные технологии, прочность, надежность, смелые конструктивные решения главного дизайнера смитовских спиннингов Хитоси Хирамото позволили воплотить мечты многих рыболовов в реальность.

Вот, скажем, для реки Бикин таймени-задвадцатки - событие исключительное, поэтому вполне достаточно спиннингов с унцовым тестом. Моё оружие на Бикине - спиннинги Troutin Spin IBXX-87 BSP и Lag Less Boron 83 – очень легкие, что важно при длительной рыбалке. Бланки исключительной твердости, имеют дополнительную защиту тремя слоями карбона, а также кевларовым плетением. Такая комбинация повышает резистентность, эластичность и сдерживающий ресурс – важнейшие требования к спиннингам для ловли лососей.

В этой рыбалке напарником лососёвых спиннингов был выбран тонущий минноу D-Contact 110 массой 26 г. Течение, скользящее по широким бокам воблера, заставляло его дрожать, греметь внутренними шариками, что делало эффективной медленную проводку приманки даже на малых глубинах в 30 - 40 см.

Ключевое понятие здесь - медленная проводка, столь любимая тайменем, да и всем семейством лососёвых. Однако возможен и твичинг на любом течении. Заглубление воблера регулируется длинной пауз и силой течения. В общем, мы получили приманку, работающую с равной эффективностью в любой акватории на всех горизонтах.

Прочие снасти: надежный карабин Cross Lock Bearing Swivel #4 с разрывной нагрузкой до 63 кг, катушка-четырехтысячник, шнур 48 Lb.

У бога всего на свете – Поди - свой взгляд

Довольная своей заслуженной победой, я немного расслабилась и позволила себе в компании нашего гида Юрия Ивановича половить с кос. Ночью прошел дождь, уровень воды немного повысился, так что мы смогли подняться выше лагеря. Перспективные точки ловли уже определялись намного легче. Вот, скажем, короткий плёс, зажатый между двумя перекатами.

На перекаты выходят две, хоть и мелкие, но всё же проточки. Акватория - отличная столовая, спальня, парк для культурных прогулок и отдыха тайменя. Я прочесывала каждый метр плёса. Забросы вверх по течению, вниз, по всем возможным векторам. Таймешонок килограммов на 5 - 6 присел на втором часу моих терзаний. Помните? Таймень берет на первом или сто первом забросе.

Подтверждаю. Таймешка заглотил воблер почти полностью – жадина. Но вот что удивительно - столько хлестала, чего он ждал? Почему не схватил приманку раньше? Спасибо Юрию Ивановичу, аккуратно, не повредив жабры, вытащил воблер.

Всё стало понятно через несколько минут. Заброс в конец плёса, в тень разлапистого кедра. Жёсткая, дерзкая поклевка. Рывок, повисла «мокрая телогрейка». Таймешара… Видимо, друг таймешонка привёл папу на разборки со мной. «Телогрейка» давит в перекат. Я отступаю по косе, тяну на себя тайменя. Тот потихонечку смещается к мелководному берегу косы.

Плохо, очень плохо. Сейчас почует дно - и начнутся половецкие пляски. Слишком дальняя дистанция, большая вероятность схода. Захожу по пояс в воду, пробую стащить тайменя в середину плёса, где поглубже. Никак. Вейдерсами черпаю воду. Не устою, надо отступить к берегу. Жду, пока таймень перестанет давить. Юрий Иванович: «Юрьевна! Может, лодку подгоню, сплавимся с ним вниз. Крупный таймень, не отступит». После нижнего переката есть еще плёс – шанс есть. Отличная идея!

Только вопрос только в том, как забраться в лодку, стоя по пояс в воде. «Юра! Стой на месте, сама подойду». Двигаюсь к берегу, к лодке. Таймень перестает давить. Качаю спиннинг, под ногами скользкие камни. Помните, когда вываживала вчерашнего монстра, я сначала уверенно встала на ноги на косе, потом уже начала выкачивать? Сейчас же ситуацию точно не в мою пользу.

Одновременно двигаться по скользким камням и выкачивать тайменя – еще та задача. Пока справляюсь. Таймень закружил по плёсу, сам вышел на глубину. Выдохнула - ну, слава богу, мы еще с тобой поборемся. Таймень, раскачиваясь темным телом, подходит всё ближе и ближе. Алый хвост уже на поверхности. Еще немного - и я на суше. Но! Видимо, у Поди свой взгляд. Поскальзываюсь у берега, падаю, натяг шнура спадает, таймень говорит «тьфу»! Ну вот, Танюша, наказали тебя за то, что расслабилась. «Юрьевна! Сколько времени бросала-бросала - и всё впустую.

Поняла, почему таймешка так долго не садился? Думаю, зашел в чужой плёс, увидал Хозяина - и зашхерился. А плёс кормовой, вот таймешка и ждал момента схватить кусок пожирнее, а потом сбежать. Ладно, поехали сушиться».

Тем временем Женя и Дима Сокур сплавлялись по нижним плёсам. Женя работал с Saruna 125F. Ближе к вечеру всё же откликнулись плёсы под высокой сопкой. Заброс был прямо под берег (Женя так всегда практикует) в невысокие камни. Воблер попал на камень, Женя сдернул воблер, да видимо сразу в пасть тайменя, что прятался там. То ли долгое ожидание тайменя дало себе знать, то ли неожиданность, но всё пошло не так.

Пока Женя с отцом решали, куда направить лодку - то ли к берегу, чтобы Женя выскочил и вывел тайменя с ног, то ли ближе к сопке, чтобы взять тайменя в лодку - таймень сошел. Опять печалька… Но это еще не конец истории! Ближе к ночи Женя с отцом вернулись на место схода тайменя. Женя захотел всё же подбить тайменя на атаку «мыши». И у него получилось! Таймень хапнул «мышь», был благополучно выведен и отпущен.

Но таежный бог Подя – товарищ коварный и злопамятный. На последний день рыбалки у Жени в активе - небольшой таймень на воблер «Саруна» и большой - ночью на «мышь». Где-то вверху прошли дожди, вода снова поднялась на 5 см. Юрий Иванович погрузил нас с Женей и надувную лодку на удэгейскую ульмагу, забросил километров на десять вверх. Наша цель – плёс ниже «Санькиного Ключа», о котором Женя мечтал в этой поездке. И его ожидания оправдались – вот что значит рыбацкая чуйка! Я осталась у лодки, хотелось снять на видео долгожданного тайменя.

Женя, стоя чуть ли не по уши в воде в середине плёса, методично прокидывал берег под высокой сопкой. На этот раз он сделал ставку на Saruna 110MD, т.е. медленно тонущую. Цвет – «яркая фуксия». И всё случилось! Таймень взял с как раз с середины плёса. Женя спокойно, без суеты, припарковал тайменя – алохвостый красавец килограммов на 18 - 20. Я снимаю видео.

Женя берет трофей на руки, позирует и бережно кладет тайменя на берег, теперь - для фотосессии. И опять что-то пошло не так. Таймень изворачивается - и с кульбитом бросается обратно в реку. Женя - за тайменем. Картина еще та: Сокур-младший прыжками летит за тайменем, бросается на него всем телом, но… таймень уходит.

Вот такой у бога Поди свой взгляд! И думайте, что хотите. Может, не надо было долавливать первого упущенного тайменя на «мышь»? Может. А может - так звезды сложились…

(Продолжение следует)