Коралловый дневник Олег Ляльковский | 5 декабря 2022 г.

...На карте мира школьного масштаба с трудом разглядишь ряд пятнышек суши посреди Индийского океана – а это, между прочим, знаменитые Мальдивские острова. И Мальдивы – пожалуй, одна из самых доступных нашему брату стран, где возможна тропическая рыбалка кастингом.

Самих островов этих тысяч под полторы, население на них полмиллиона человек. Посчитайте - и увидите, что земли здесь катастрофически мало. Настолько, что песок для строек завозят в мешках с материка, чаще из Индии и Шри-Ланки, или намывают в океане (да, да, наш старый добрый земснаряд). Знаменитый же, не обжигающий ноги пляжников белый песок - визитная карточка Мальдив - на самом деле не так называемый «природный» (кварцевый или еще какой), что используется в строительстве, а отмершие кораллы, раздробленные раковины моллюсков и всякие морские минералы – в общем, голимая органика.

В итоге кладбища, например – многоуровневые: кремация по религиозным мотивам запрещена, так что хоронят людей, так сказать, «слоями». Электричество вырабатывается дизельными генераторами, благо арабы не очень далеко - и топливо относительно дёшево. Поговаривают, что двухсоттысячная столица - город Мале (Male) - потребляет под сто тонн дизтоплива в сутки только на цели электрогенерации. А вот для солнечных батарей и ветряков попросту нет места.

На Мальдивах нет источников пресной воды, морская вода опресняется на месте (есть 4 резервуара на 400.000 л), а покупная брендованная бутилированная вода с материка стоит ужас сколько.

Острова на Мальдивах (Maldives) бывают «настоящие», где живут аборигены, и туристические. Туристические – в большинстве своём искусственного происхождения, со специально завезенными на них взрослыми пальмами, знаменитыми бунгало на сваях. Это всё не от доброй жизни - опять же, земли не хватает.

«Настоящие» же мальдивские острова обладают всеми атрибутами небогатых мусульманских стран. Пятничная мечеть с высоченным минаретом в столице, мотороллеры, куча магазинчиков, школки, пляжи да свалки.

Доходы у людей здесь бывают либо от туристов, либо от рыболовства. Потому-то море в особо густонаселенных частях выбито прилично. А в районе атолла Северный Мале (North Male atoll, это столичный регион) так и вовсе возникает полное ощущение какого-то стрит-фишинга - челноки, лодки, катера среди высоток микрорайонов.

Крупным считается острова, которые по периметру обойдешь за полчаса. Мелкие острова - на хорошем приливе почти полностью скрываются под водой. Ближайшая суша - Индия. Наивысшая точка Мальдив - всего-то на два с небольшим метра выше моря. Продукты все завозные и дорогие, своё - разве что тунец, невкусные «вечнозеленые» мелкие арбузы да бананы.

Взять, к примеру, Хусейна - нашего гида и судоводителя, типичного малайца по внешности. В свои тридцать с хвостиком он ни разу не пробовал алкоголя и табаку, мясо ест пару раз в год, а повседневно - рыба, рыба и рыба. Зато он заныривает на тридцать метров без акваланга…

К слову, подводная охота на Мальдивских островах официально запрещена, но все местные жители охотятся – кушать-то хочется. Рыболовные траулеры тоже запрещены - местные говорят, что залётные суда в водах островов преследуют нещадно.

«Профессиональная» ловля по-мальдивски - это либо подводная охота, когда пяток с рожденья загорелых молодцов в легких гидрокостюмах стаей шныряют с ружьями по рифам, пока не настреляют полную лодку, либо традиционный тунцовый промысел - ловля на специфическую маховую удочку без поплавка, зато с крючком солидного размера, который своим блеском приманивает глупую рыбу. Такими удилками с десяток аборигенов одновременно машут в искусственно созданном тунцовом «котле».

Ну да, вы не ослышались - «котёл» создан рукотворно: специальный человек постоянно бросает за борт движущейся по спирали лодки свежемороженую мелкую рыбу, аки сеятель в поле, а тунец оттого беснуется на поверхности. Такая вот артель при благоприятном исходе вытаскивает за пару часов под три тонны рыбы.

Кстати, из голов желтоперого тунца готовят национальное блюдо - рихаакуру – очень концентрированный рыбный бульон, доведенный двумя днями непрерывного варения до консистенции жидкого меда, его добавляют во множество блюд национальной кухни. Ну а свежую рыбу задорого продают в отели, когда в них есть постояльцы, либо за гроши местным оптовикам. Мальдивцы едят всякие морепродукты, не брезгуют даже собакозубым тунцом (dogtooth tuna) и гигантским каранксом (GT), которых не едят нигде, где мне приходилось бывать.

На Мальдивских островах всего два сезона - 10 месяцев сухой жизни и 2 месяца дождей (в июне - июле). Среднегодовые температуры – плюс 26 - 28. Ядовитых гадов на островах совсем нет, зато есть местные коты и летучие лисицы-фрукторианцы (что-то вроде наших летучих мышей, только крупнее и злобнее).

Рыбалка

А что со спортивной рыбалкой на Мальдивах? Как я уже упоминал, одним из весомых источников жизни для местных была, есть и будет рыба. Потому прессинг в населенных местах ощутимый. В первую нашу поездку, которая состоялась в 2020 году, мы оказались в столичном регионе – на атолле Северный Мале. Это самый густонаселенный район. И, стало быть, не самый удачный выбор для рыбалки. Результат – ну очень скромный. У меня за 6 полных дней ловли – лишь два гигантских каранкса (скромненьких, совсем не гигантского размера) и суммарно с десяток поклевок. Притом это был самый сильный результат среди наших шести спиннингистов.

Значило ли это, что в обозначенном районе искомой рыбы просто мало? Тогда ответить на это однозначно не удалось - уж слишком короткое исследование у нас случилось. Но точно могу сказать, что размер в 5 - 12 кг Giant trevally (гигантского каранкса), что нам удалось тогда поймать, для данного вида - по нашим меркам сродни щуке-травянке до полкило. Впечатление сложилось весьма схожее с тем, что случается на популярных, близких к большим городам водоемах. Вроде бы и рыба есть, а вроде бы её явно недостаточно, ну а размер её характерен для запрессингованной вырождающейся популяции.

А может, дело в приманках? В нашем арсенале образца 2020-го имелись модели, оставшиеся после недавней экспедиции в Папуа - длиной 20 - 25 см и массой граммов 150 - 200. Здесь же, на Мальдивах, в ходу более мелкие приманки – 15-сантиметровые и весящие где-то 100 г - ввиду рыболовного прессинга ли, или среднего размера, достигаемого живущей здесь рыбы, или еще чего. Вот и получается, что мы были просто технически неготовыми – по-нашему говоря, приехали со щучьими воблерами на водоем со «спортивными» окунями.

И вроде бы результат два года назад не впечатлил, особенно на фоне незабываемой рыбалки в Папуа - Новой Гвинее в ноябре 2019 года, когда мы попали просто на дикую активность каранксов (новичкам везет!). Но, как не крути, Мальдивские острова – это одна из самых доступных как по деньгам, так и по бюрократии стран, где возможна морская тропическая рыбалка, потому появилось навязчивое ощущение, что мы обязательно вернемся, сделав только работу над ошибками. И вернулись, и сделали!

Второе пришествие

Наша вторая поездка состоялась в апреле этого года. Мы снова прилетели в Мале, заселились всё в тот же недорогой отельчик на о. Хура (Huraa), что расположен на атолле Северный Мале. Прилетели, день приходили в себя, а назавтра закрыли все «лишние вещи», не имеющие прямого отношения к рыбалке, в одном номере.

Потом погрузились со всем рыбацким скарбом в новую быстроходную лодку Хуссейна (7-метровую с 150-сильным мотором). Впереди нас ждала 4-дневная с тремя ночевками экспедиция на юг на 100 морских миль по морю, предстояло увидеть еще три атолла - Южный Мале (South Male), Вааву (Vaavu), Меему (Meemu) с их бесчисленными островами. И оно того стоило, скажу я вам!

Каждый день на островах - кастинг с утра до вечера, перерывы лишь на время переходов. Снасти все отработанные в предыдущих экспедициях: спиннинги длиной 2,4 м с очень мощными и крепкими толстостенными бланками и крупными кольцами, с реальным тестом 150 - 300 г, оснащенные самыми крупными безынерционными катушками размера 10.000 - 18.000, шнур PE # 6 – 8 (0,4 - 0,47 мм), а в качестве поводка - флуорокарбон от 120 LB.

Крючки, вертлюги, кольца - всё бескомпромиссное, мощное. Кстати говоря, на Мальдивах можно недорого прибарахлиться всем снаряжением для этой ловли – регион небогатый, а снасти эти повсеместно востребованы.

Японских катушек там, конечно, вы не встретите, но бюджетные китайские удочки вполне приличного качества – запросто. Особенно приятно, что их цена сопоставима со стоимостью аренды снаряжения. Интересны и изделия местных самодельщиков – мастеров приманкостроения, у них попадаются очень даже рабочие хэндмэйд-экземпляры попперов и стиков.

А наша цель как всегда неизменна - GT, в прилове возможна всякая рифовая рыба – снэпперы, редбассы, групперы, джобфиши.

Ловить гигантского каранкса можно бесконечно. Вернее - столько, насколько хватит сил. И рассказывать об этом потом можно тоже бесконечно – настолько это крутое рыболовное приключение.

Схема рыбалки проста – снимаем только активную рыбу, подолгу не засиживаемся на одном месте. Выглядит это примерно так: манёвренная лодка подходит к перспективной точке с подветренной стороны, Хусейн опытным глазом находит наиболее перспективное направление заброса, показывает нам, а дальше работаем в «три шпаги». По сути, на локальных точках нужно сделать по паре забросов на брата, чтоб понять, живет ли здесь кто-то и хочет ли этот кто-то кушать.

Благо на атолле множество островов, так что перспективных мест - масса. Это и хорошо, и одновременно - плохо. С одной стороны, всегда есть, где попытать счастья, с другой - рыба может обнаружиться где угодно, в итоге приходится проверять, проверять и еще раз проверять.

В переходах между атоллами (читай - в открытом океане) Хусейн внимательно осматривался по сторонам. Я долго не мог понять, зачем он это делает, ведь глубины кругом огромные и рифов бояться не стоит. А искал он, как оказалось, «котлы» тунцов – хорошо знакомый всем нашим жерешатникам и окунятникам чаечник. Тунцовый «котёл» возникает внезапно, из глубины, моментально собирая над собой рой чаек. Он находится в постоянном движении и так же внезапно исчезает.

Тунцы могут быть разных видов и размеров. Если повезет, можно нарваться на крупняк. Нам несколько раз встречались «котлы» желтоперого (yellowfin tuna) и полосатого (skip jack tuna) тунцов - некрупного размера. В одном из таких «котлов» у меня случилась просто адская по мощности поклевка на стикбейт, после чего рыбина стянула пару десятков метров лески и… благополучно срезала «флюровый» поводок. «Это ваху из-под стаи тунца, - заявил Хусейн, - пастух по-нашему».

После отдаления от столицы миль на тридцать я заметил, что лодок, катеров, баркасов и прочих пестрых шлюпок стало на порядок меньше, а океан – живее. А где-то на второй день нашего путешествия мы дошли до таких «далей», что, казалось, попали с городской набережной километров за пятьсот куда-то в дикие места на нетронутый водоем. И если на атолле Северный Мале почти все точки, где имелся шанс встретить GT, сплошь локальны (микроскопические банки, которые можно перебросить спиннингом, небольшие подводные языки, локальные стайки бейтфишей), то на атоллах Вааву и Меему встречались уже точки «глобальные», на которых при желании можно было дрейфовать хоть полдня, что уже очень походило на условия памятной рыбалки в Папуа.

Длинные рифы с накатывающим прибоем тут можно было обрабатывать приманками буквально бесконечно. И, что характерно, именно в таком месте была поймана самая большая рыба экспедиции – каранкс массой в 25 кг. Поимка вышла поистине эпичной. Представьте, мелководная зона с глубинами до пяти метров с плавным выходом на песок острова. И вдоль прибойной волны бродят эти звери, патрулируя территорию.

Когда поппер насквозь проходил одну из таких накатывающих на остров волн, из неё выскочила рыбина - и просто всосала приманку в себя. Борьба на мелководье могла выйти вполне себе остросюжетной, но, видимо, крючок засел очень глубоко, так что каранкс из-за боли не смог побороться в полную силу.

С лодки мы ловили втроем, и схема предполагала разнообразие по приманкам. Например, кто-то ловит на тонущий стикбейт, кто-то - на плавающий, а кто-то на поппер. Если выстреливает какой-то вид приманки - все дружно переходят на него. К слову, попперы показали в эту поездку высокую эффективность.

Связано ли это с сезоном (в прошлый раз мы были осенью, сейчас же стояла весна) или с более рыбными местами ловли - сказать сложно, но факт остается фактом, на попперы рыба отзывалась даже в периоды бесклевья. А вот в первую нашу мальдивскую экспедицию всё было ровно наоборот. Самый популярный размер приманки - 150 мм, причем и по попперам, и по стикбейтам. Пробовали калибр покрупнее - поклевок оказалось заметно меньше.

В природе всё взаимосвязано, и рифовые рыбы, аки наши судаки или окуни – вполне себе метеозависимы. В один день и час каранксы носятся по всему рифу, преследуя даже самых быстрых летучих рыб, в другой – просто стоят в глубине рифа и пассивно созерцают, что там делается у поверхности. Не нужно думать, что где-то есть «рыболовный рай» или рыба сама скачет в лодку - везде свою рыбу нужно заработать, а иногда даже выстрадать.

Вот и в этот раз моё взаимоотношения с GT складывались непросто. Два дня я никак не мог его поймать. Были выходы, были атаки, но в лодке - ноль. Однажды произошел прямо анекдот – мы встали на очередной точке, которую Хусейн обозначил как «the best». У меня к тому моменту и чуть пораньше остальных стало получаться что-то похожее на заброс – стикбейт стал улетать метров на семьдесят.

Так вот, моя приманка легла аккурат возле уреза рифа – в том самом месте, где лазурь мелководья резко переходит в темно-синюю глубину. Моментально последовала атака хорошего по местным меркам каранкса, но его опередил здоровый редбасс (redbass), непонятно как и откуда взявшийся! Рыбина, конечно, приятная, фотогеничная, но с каранксом по силе не сравнимая, а ведь удача была так близко!

Своего первого зачетного каранкса я взял на третий день экспедиции на микроскопической подводной песчаной банке. У отвесной границы рифа Хусейн засек стайку кормовой рыбы - и, по-дружески похлопав меня по плечу, тихонько, чтоб конкуренты не видели, указал пальцем на мальков со словами «хандред персент» (по-английски – сто процентов). Ну я – человек простой: мне сказали - я исполняю.

Заброс вышел на славу, стикбейт с громким именем «Ямбал» (Yambal GT harrier) угодил аккурат в обозначенное место. Выход неплохого каранкса случился сразу же, почти при приводнении. Но - мимо! «Мазила!» - с досадой заорал я. Но рыб оказался настойчивее, чем я думал, догнал мою приманку с третьего захода уже у самой лодки – счастью моему не было предела! Ведь это был мой первый мальдивский зачетный экземпляр! Хусейн определил, что потянул он на 15 - 18 кил. И я ему верю!

От редакции. Мальдивы – крупнейшее в мире «коралловое» государство, расположенное в Аравийском море Индийского океана на 26 кольцевидных атоллах, которые состоят из 1190 коралловых островов. Из всех островов только 202 заселены местными жителями. Недельный отдых с дорогой обходился в 2022 г. российскому туристу за всё про все от 1200 до 1900 «зеленых» на человека (в зависимости от «классности»). Вполне сравнимо с неделей отдыха на каком-нибудь европейском курорте. При этом гражданам России для посещения Мальдивских островов с целью туризма на срок до 90 дней виза не требуется.