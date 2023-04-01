От случайной поимки к закономерному улову Владимир Клень | 7 августа 2023 г.

Всяк знает азбучную истину, что в любом водоеме доминирующие там виды рыб клюют намного чаще остальных. Но, тем не менее, у меня всякий раз возникает соблазн поймать редких в данном месте подводных обитателей. Ну а на примере ловли фидером в природных озёрах карасей, золотых и серебряных, я рассмотрю такую организацию рыбалки, которая позволит перевести представителей рыбьих меньшинств из сомнительной категории «случайная рыба» в почетную «закономерно пойманная».

По большому счету, тактика рыбной ловли может быть ориентирована либо на то, чтобы заинтересовать приманкой и её поведением всё многообразие рыб, либо их конкретную разновидность.

В одних водных объектах, где обитают разносортные рыбы, а выделить доминирующий вид сложно, имеет смысл поставить целью поимку всего, что клюет. Так мыслят и любители, и рыболовы-спортсмены, что логично и совершенно оправданно.

Уже потом, в процессе рыбалки, в зависимости от активности каких-то конкретных видов рыб, можно вносить определенные корректировки в оснастку. К примеру, смешно, что называется, до упора ловить бойко клюющую некрупную уклею, если укрупнением приманки и изменением горизонта ловли удается с того же места поймать достойную плотву или там густеру.

Есть водные объекты другого типа, а это, прежде всего, озёра и пруды, которые могут характеризоваться доминированием какого-то одного вида рыб над остальными. Причем не так важно, произошло это по воле человека или в силу природных обстоятельств. Знаю, к примеру, глухие лесные озёра, где во все времена обитали и продолжают здравствовать только окуни. Из-за этого они даже превратились в каннибалов. Ну а прудов с полчищами мелких карасиков-«пятачков» вообще не счесть.

Выудить в таких водоемчиках плотвицу или иную рыбу - совершеннейшая удача. Что же касается тактики ловли на водоемах, зарыбленных человеком (частенько - превращенных в так называемые платники), то тут вообще всё яснее ясного. Планируя ловлю в них, ориентироваться надо на один или несколько родственных видов вселенных человеком рыб. К слову, чаще всего - это троица карповых рыб: собственно карп, амур и карась. Рыбалка в данном случае приобретает прогнозируемый характер, хотя подчас бывает весьма непростой.

Очень схематично обрисовав два самых распространенных тактических подхода к рыбной ловле, перейду еще к одному, можно сказать – альтернативному им варианту. Это когда делается акцент на ловлю рыб, которые не только присутствуют в водном объекте, но и составляют абсолютное меньшинство в общей массе подводных обитателей.

Выбор в пользу такой рыбалки - непростой, но однозначно заслуживающий внимания. С одной стороны – это определенный риск остаться без улова или существенно уменьшить его. С другой – подкупающая возможность выудить именно желанную рыбу. В этом случае даже один линь (фото 1), пойманный в процессе ориентированной именно на него рыбалки, однозначно стоит десятка тривиальных подлещиков. Так что способность дать себе установку, затем найти нужный подход к конкретно заданной и находящейся в численном меньшинстве рыбе, а потом поймать её – это свидетельство высокого уровня рыболовного мастерства. И даже повод для гордости.

Ну а более обстоятельно изложу сказанное на примере фидерной ловли так называемых диких карасей в классических лещово-плотвичных водоемах.

Невозможное возможно

В жизни не встречал я в нашем кругу человека, кто не уважал бы карасёвую рыбалку. Но одно дело ловить пусть даже крупных карасей в окультуренных водоемах, где они кишмя кишат, а совсем другое – там, где живут их малозаметные сородичи, которых в просторечье величают дикими. Среди них встречаются как золотые (фото 2), так и серебряные караси (фото 3), обе разновидности почти круглые по форме, с неким чернением на чешуе – внешний вид подкупающий и даже завораживающий.

И те, и другие караси могут обитать в озёрах, где королями себя ощущают лещи. Вокруг этих «монарших особ» крутится многочисленная «челядь» – плотва, уклейки, окуни, ерши и прочие рыбы, а вот караси выглядят своего рода чужеродной диаспорой. Но назвать их жалкими изгоями - язык не повернется, ибо рыбы эти хоть и малочисленны, но держат марку. У них свои «урожайные грядки» и пути перемещения по водоему, свой жизненный уклад и независимый норов.

Заблуждаются те, кто считает, что из-за малочисленности и особенного поведения диких карасей поймать их можно либо случайно, либо в середине весны, когда они готовятся к нересту. На самом же деле сделать это реально как летом, так и осенью. Да и зимы в наше время благоволят к активности этих рыб, особенно в период оттепелей.

В прошлом году на этот счет у меня состоялась дискуссия с одним знакомым. Чтобы убедить его в своей правоте, мне пришлось организовать три совместные рыбалки на озеро, где караси крайне редко оказывались в садках. Более того, считанные рыболовы вообще знали, что они обитают в том водоеме. Мы съездили за карасями в апреле, июле и в конце сентября.

В итоге в апреле я выудил четырех карасей массой от 400 до 800 г, в июле – трех по 600 г и одного на 800 г в сентябре. А помимо этих карасей увозили мы с озера и немалое количество подлещиков, густёрок, окуней и плотвы. И даже одного небольшого линька (фото 4). Но такой разношерстный улов в основном сформировался благодаря усилиям моего приятеля, делавшего при формировании своей снасти акцент «на всё, что может клюнуть», но карасей так и не поймавшего.

Безусловно, не исключается ситуация, когда расчет на карасей может не оправдаться. Однако гарантий улова в принципе не бывает для любого вида рыб. И даже тогда, когда ими переполнен водоем. Те же доминирующие лещи, включая вездесущих подлещиков, в иной день рыбалки могут совершенно не проявить себя. Однако ж если вообще не пробовать ловить, тогда не узнаешь ни что такое настоящий клёв, ни что такое полное бесклевье. А мудрым и упорным удача благоволит.

Кто ищет, тот находит

Первый шаг к успешной ловле рыб, пребывающих в малом количестве – это установление мест их наиболее вероятного сосредоточения на водоеме. Какие-то общеизвестные визуальные приметы тут не самый лучший помощник.

Например, когда водоем почти полностью окантован рогозом, изобилует кубышками и иной водной растительностью, разбираться, где и что, в этих зарослях бесполезно. Сами по себе ничего не скажут и показатели глубин. Поэтому я ориентируюсь, прежде всего, на проверенные факты проявления карасей в конкретной акватории с привязкой к поре года.

Получить эти знания можно на основе собственной практики, когда при ловле иных рыб удалось случайно поймать карася. И даже единственная поимка говорит о том, что конкретное место на водоеме может быть привлекательным для других карасей. Значит, можно рассчитывать на их благосклонность и в дальнейшем. Ну а можно довольствоваться получением аналогичной информации от людей, которым доверяешь.

Используя подобный подход, я и стараюсь определить места на водоемах, где с наибольшей вероятностью могут стоять караси. При этом полагать, что они на этих точках обитают постоянно, было бы не совсем корректно, поскольку караси мигрируют, так что на одном и том же озере они способны оказаться в разных местах - в зависимости от времени года, климатических составляющих, иных обстоятельств.

Следуя накопленному опыту, на одних водоемах я беру за карасевый ориентир какие-то островки тростниково-камышовой растительности (фото 5).

На других – ловлю по чистой воде, но в акватории с глубиной до 2 м (фото 6). На третьих это может быть затопленный кустарник. На четвертых – канавы торфяников и т.д. Все очень индивидуально и зависит от особенностей конкретных объектов.

В общем, коль поставлена задача системной ловли, то информацию о поимке карасей следует аккумулировать, анализировать и проверять практикой, своей и чужой. И чем скрупулезней это будет сделано, тем точнее сможет быть определена совокупность перспективных мест.

Собственная практика убеждает, что рассекреченные таким макаром карасёвые точки исправно работают на протяжении многих лет. С большей или меньшей результативностью, но работают. Караси никуда не исчезают - и это радует. Так что поставленная цель встречи с ними никогда не выглядит иллюзорной. Было бы желание.

Блюда для избранных

Учитывая, что в типичных лещово-плотвиных озёрах с их заиленным дном и обилием водной растительности кормовая база доминирующего рыбьего племени используется и всеми обитателями водоема, сложно подобрать приманку именно для карасей.

Если уповать на ходовые наживки или насадки, то их будут поедать скорее лещ с плотвой и прочие рыбы - в силу своего численного превосходства, а до разрозненных карасей, даже если они крутятся тут же, очередь может попросту не дойти. В такой ситуации единственным выходом я вижу выбор в пользу объемной приманки, которая соблазнительна для карасей, но не очень-то прельщает прочих рыб. При этом ни о какой экзотике речь не ведется.

Приманкой может быть, к примеру, большой пучок из семи - девяти опарышей на довольно крупном крючке №№ 6 – 8 (фото 7), который не сможет разом проглотить мелочь. При этом высасывание отдельных компонентов насадки (единичных опарышей, скажем) мелочью не является критичным действием и даже не всегда акцентировано передается на квивертип. Или, положим, в жаркую пору, когда лещи весьма привередливы и кормятся чаще всего ночью, насаженные на крючок черви вероятнее всего ими проигнорируются, а вот для карасей они - самое то.

В период подготовки этого материала у меня как раз состоялся выезд за карасями.

Мой сектор ловли на той рыбалке оказался с полутораметровой глубиной и был расположен на 5-метровом удалении от ковра кубышек, поэтому любая моя попытка подсадить на крючок мотылей пресекалась мелкой уклеей и красноперкой. С учетом этого большую часть времени я ловил на комбинацию из двух-трех среднего размера червей с тремя опарышами (фото 8).

Это принесло мне трех карасей. А четвертого я поймал на купленную в рыболовном магазине воздушную кукурузу Corn puff с ароматом Tutti-Frutti (фото 9).

К слову, в перерывах между результативными поклевками карасей на «воздушку» попался еще с десяток подлещиков. Классной приманкой, игнорируемой мелочью, являются и зерна обычной вареной кукурузы. Также хороша проверенная временем пареная перловка (фото 10) - главное, чтобы она была не слишком мягкой, дабы не слетала с крючка при забросе оснастки.

На всё это можно ловить с использованием классических фидерных монтажей типа Патерностер Гарднера и соответствующей кормушкой. Однако хороший результат даёт еще и открытая методная флэт-кормушка с коротким поводком и кукурузиной (фото 11) или даже пенопластовой горошиной на крючке. Кроме того, в моём регионе второе дыхание получила скользящая кормушка «Арбуз».

В варианте in-line монтажа с коротким поводком она набивается либо обычным вареным пшеном (фото 12), либо пшеном с добавлением пелетса. Как точно подметил один мой друг: «Эта котлета карасям по нраву».

Ну и важный момент – дистанция ловли. Если до лещей часто надо «дотягиваться» и ловить на больших расстояниях от берега, то караси – это рыбы средних и ближних рубежей. Тут применяется выжидательная тактика, а конкретная дистанция заброса определяется исключительно опытным путем. Именно поэтому на многих рыбалках вполне хватает возможностей, предоставляемых легкой пикерной снастью.

Наглядный пример сказанного – мой выезд с парой друзей на перспективное в плане карасей озеро, где мы ловили с деревянных мостков, расположенных в широком прогале посреди стены рогоза. Мне достался сектор заброса у одного из краев прогала.

Это давало возможность приводнить оснастку вплотную к траве. Однако я не стал поджиматься к стене растительности - и чисто интуитивно раскормил точку на удалении в 15 м от мостков. Рыбалка показала, что это было идеальное решение. Пока я подбирал приманку, наловилась разноплановая мелочь, а затем с интервалом в час-полтора в садке появились несколько увесистых карасей (фото 13).

У моих же приятелей клевали только подлещики, и хотя те были весьма достойные, но моим-то рыбакам надо было другое – хоть каких-то карасей. В попытке заполучить желанную карасевую поклевку, один из них даже сменил сектор ловли и раскормил участок меж стеной рогоза и моим сектором ловли, почти впритирку к растительности. Увы, это тоже не возымело успеха. Видимо, я удачно попал в нужную точку до того, как состоялся выход карасей на кормежку.

Это было? Было!

Учитывая необходимость знаний, основанных на локальной практике, логичен вывод, что акцент на ловлю малочисленных рыб рационально делать исключительно при проведении любительских рыбалок. В этих случаях достижение обязательного результата не довлеет над тобой. И если получилось поймать вожделенную рыбу – отлично, а нет – некритично, ибо рыбалка ведется исключительно ради удовольствия. Для спортивной же ловли подобный вариант вряд ли уместен. Однако в моей личной практике имеется яркий пример, когда именно дикие караси подняли рыболова на пьедестал почета.

…Рыболовный фестиваль, о котором я хочу рассказать, состоялся в начале осени на крупном озере. И хотя в данном водоеме с избытком имелось лещей, плотвы, густеры, окуней и иных рыб, время для состязаний выбрано было не лучшее - вода серо-зеленого окраса в тот приснопамятный день здорово цвела. Рыба почти не клевала, поэтому практически все состязающиеся пытались ловить вечно голодную мелкую плотву, хотя и та подчас здорово бастовала.

Благодаря тому, что под занавес состязания мне чудом удалось поймать трех подлещиков, суммарный улов моей команды предварительно тянул на третье место. И когда уже казалось, что бронзовые медали от нас не уйдут, случился облом - нас обошла команда, прибывшая к судейскому столику последней. Причем их улов превысил наш ровно на 10 г, что стало очень обидным. Однако лично меня куда больше впечатлил тот факт, что соперники завоевали подиум не на плотве или подлещиках, а на шестерке диких карасей от 100 до 300 г, которых поймал один из членов их команды ближе к завершению соревнований.

Для большинства участников фестиваля увиденные караси вообще стали откровением, ибо об их существовании они попросту не догадывались. А вот счастливчик оказался парень не промах. Видя, что за счет мелочи далеко не уедешь, он рискнул сделать ставку на карасей, о присутствии которых в том озере знал не понаслышке. Насаживал на крючок пучок из трех красных червей - и терпеливо ждал своего часа, положившись на удачу, которая в итоге ему улыбнулась (фото 14).

Опирайтесь на свой опыт

Подобно описанным выше подходам к ловле карасей, всегда можно найти нужный алгоритм и для рыб любого иного вида, находящихся в незначительном количестве в водных объектах. А с комплексным подходом к организации рыбалки их всегда можно поймать, получив наслаждение не только от этого факта, но еще и от собственных грамотных действий.