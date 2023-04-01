Как работать с «микроколебалкой». Азы для начинающих Валерий Мельников | 9 августа 2023 г.

К «микроколебалкам» я отношу блёсны массой до 5 г, размер их обычно находится в диапазоне от 15 до 35 мм. Такие микроблёсны массово стали появляться в рыболовных коробках у наших спиннингистов на стыке XX и XXI веков. А наиболее широкую известность эта приманка получила с развитием в России ареа-фишинга. Мой материал – для тех, кто впервые заинтересовался ловлей на ультралайтовые снасти белых хищников, а также форели.

Первое время «микроколебалки» воспринимались исключительно как форелевые блёсны, предназначенные для ловли в коммерческих водоемах. Однако вскоре этот стереотип был развеян. Сегодня «микроколебалка» является приманкой номер один у многих поклонников «дикой» ловли на ультралайт. А в моём рыболовном арсенале они появились, когда я увлекся голавлем. Уже пошел четвертый год, как я ловлю этими крохотными блёсенками больших и маленьких рыб в реках Черноземья.

Какая рыба ловится

«Микроколебалками» удается ловить любую рыбу - как хищную, так и мирную. Например, блёснами до одного грамма я целенаправленно ловлю плотву. Такая рыбалка стала интересной альтернативой спиннинговой мормышке. При этом в прилове часто попадается густера (особенно по весне - фото 1) и уклейка. А в этом году на безбородковом крючке ромбообразной блесны массой 2,2 г побывала даже краснокнижная шемая (фото 2). Поимка состоялась на одной из малых рек Липецкой области, куда эта рыба заходит на нерест.

Существует распространенное мнение, что на маленькие приманки ловится маленькая рыба. Зачастую так и происходит, так что большую часть улова составляют некрупные особи максимум до 400 г. Однако я думаю, что дело не в размере приманки, а в месте ловли. Мне неоднократно попадались крупные рыбы (щука, голавль, язь, жерех) на блёсны размером 20 мм и массой всего 2 г. Поэтому я считаю, что на каждую маленькую «колебалку» найдется своя большая рыба (фото 3).

Виды «микроколебалок»

Среди разнообразия «микроколебалок» я выделяю три основных типажа (фото 4): широкотелые (активные), узкотелые (пассивные) и универсальные (которые нельзя явно охарактеризовать как узкотелые или широкотелые).

Чем шире блесна, тем размашистее амплитуда её собственной «игры» (фото 5) и тем медленнее в фазе падения она погружается в толще воды, переваливаясь с боку на бок (осыпается - фото 6). Также на «игру» оказывает воздействие глубина изгиба «микроколебалки» (фото 7). Чем глубже изгиб, тем сильнее колебания.

Кроме формы и массы, на скорость заглубления влияет направление и сила течения. При проводке блесны по течению (заброс up-stream) она быстрее достигнет дна, чем при проводке против течения (заброс down-stream). Нужно учитывать, что при проводке слишком легкой блесны против течения она может не заглубиться на нужный горизонт, т.к. будет выдавливаться на поверхность встречным потоком воды. А выполняя скоростную проводку против сильного течения, широкотелая блесна быстро входит в штопор - начинает вращаться вокруг своей оси, что не является привлекательным для рыбы.

Широкотелые и универсальные «микроколебалки» имеют ярко выраженную собственную «игру» и хорошо работают на простой равномерный проводке. При этом их способность на некоторое время зависать в толще воды позволяет вносить разнообразие в презентацию приманки за счет пауз, подрывов и сбросов.

Блёсны такой формы позволяют выполнять максимально медленную проводку, за счет чего дольше находятся в поле зрения хищника. Это даёт положительный результат, когда рыба неактивна. Лучше всего такие блёсны применять на тиховодных участках рек и в местах со слабым или умеренным течением, а также при ловле способом up-steam.

Узкотелые блёсны, напротив, имеют меньшую амплитуду колебаний и более устойчивы к сильному течению и быстрым проводкам. Подобные приманки с успехом могут применяться на перекатных участках и, например, при целенаправленной ловле жереха (фото 8), т.к. эта рыба тяготеет к быстрым проводкам.

Собственная «игра» узкотелых блёсен не такая активная, как у широкотелых, поэтому их презентацию полезно дополнять небольшими рывками, сбоями или проводить «змейкой». При подаче против течения узкотелая блесна практически не уходит в штопор и может быть эффективна при ловле способом down-stream вдоль границы береговой растительности. Видовой состав рыб, которых можно поймать в этих условиях, очень разнообразен - от щуки-травянки и белых хищников – голавля и язя (фото 9) - до мирной уклейки и плотвы.

«Игра» узкотелой «микроколебалки» против течения позволяет делать проводку с медленной скоростью, в этом случае она будет дольше находиться в рабочем горизонте, а небольшая амплитуда колебаний позволяет пассивному хищнику (или мирной рыбе) более точно атаковать приманку. Такие блёсны особенно актуальны при ловле «бели», т.к. пасть мирной рыбы значительно меньше, чем у хищника, так что поймать приманку с высокоамплитудной «игрой» ей сложнее. Спиннингист в этом случае получает множество пустых поклёвок и минимальную реализацию.

Спиннинг, катушка и леска для ловли «микроколебалками»

Поскольку мы используем приманки массой максимум до 5 г, нам понадобится спиннинг соответствующего класса – это ультралайт. На сегодняшний день рыболовные магазины предлагают широкий ассортимент на любой вкус и кошелек, так что найти удилище с тестом 0,5 - 5 г, 1 - 7 г и 2 - 10 г не составит труда. Если выбирать спиннинг исключительно под ловлю «микроколебалками», оптимальным решением по тесту я вижу диапазон 0,5 - 5 г.

«Микроколебалки» не требуют снастей высокого класса, так что теоретически подойдет любой ультралайт-спиннинг. Однако некоторые нюансы относительно выбора удилища я бы отметил.

1. Нужна тубулярная (полая) вершинка.

Для водоемов с сильным или умеренным течением наиболее выигрышным вариантом будет спиннинг именно с тубулярной вершинкой, т.к. мягкая солидовая вклейка в верхнее колено может проваливаться на проводке против течения.

2. Нужен среднебыстрый строй (moderate fast) бланка.

Спиннинги среднебыстрого строя, как правило, имеют мягкий бланк, который лучше наружается при забросе сверхлегкой приманки, что позволяет увеличить дистанцию заброса. Также спиннинги среднебыстрого строя лучше вяжут рыбу, а сходы случаются реже.

Что касается длины спиннинга, тут уже всё индивидуально и надо смотреть на условия ловли. Если рыбачим в стесненных условиях (например, на микроречках), комфортнее будет работать более коротким удилищем (до 2 м), если ловля предполагается на обширной акватории и широкому размаху ничего не мешает, можно посмотреть на удилища 2,2 – 2,4 м.

К такому спиннингу так и напрашивается легкая катушка размером 2000 и шнур РЕ #0,2 - 0,3 (0,074 – 0,09 мм соответственно). Вечный вопрос - шнур или монолеска? Я лично уже давно сделал выбор в пользу «плетенки» и ни разу об этом не пожалел. Объясняется всё очень просто - с «плетенкой» снасть более чувствительна.

Тактика ловли

В подаче «микроколебалки» есть большое количество различных вариаций и способов. Это может быть и классическая равномерная проводка, и ступенчатая, и рывковая, и комбинации нескольких проводок и т.д. Актуальная же проводка всегда подбирается экспериментальным путем в процессе ловли и зависит от типа «микроколебалки», направления и силы течения, а самое главное - от объекта ловли. Например, при ловле голавля в Черноземье у меня самые результативные проводки - на снос (в пелагическом горизонте) и up-stream.

Применение именно этих техник обусловлено локациями, где обычно держится голавль, и наличием умеренного течения. Если переместиться на участки реки со слабым течением и ловить равномерной проводкой или джиговой «ступенькой», то, скорее всего, в прилове появятся такие рыбы, как окунь и щука (фото 10).

Универсальной проводки, которая будет эффективна в любых условиях, с любыми блёснами и стабильно приносить поклевки - нет. Поэтому в своём арсенале необходимо иметь хоть какой-то минимум тактических приёмов, чтобы найти сиюминутную рабочую тему. По этой же причине в пенале с блёснами должны быть разные по типажу «микроколебалки» (фото 11). Далее расскажу, какие проводки я применяю при ловле голавля и какими типажами блёсен пользуюсь в каждом конкретном случае.

Проводка на снос (в пелагическом горизонте)

Условия: малая река или протока, умеренное течение, глубина в месте ловли до 1 - 1,3 м.

Локация зоны ловли: перекатные участки реки, сливы в перекат, тягуны.

Типаж «микроколебалок»: широкотелые, универсальные.

Масса приманки: от 1,6 до 2,6г.

Презентация. Заброс выполняется под урез противоположного берега на 70 градусов выше по течению. После приводнения «микроколебалки» выматываем слабину шнура, после чего приманка сплавляется по течению. В этот момент подмотка катушкой не осуществляется, при этом важно держать шнур в натяжении. «Игра» приманки реализуется с помощью течения, а горизонт проводки меняется положением вершинки удилища.

Проводка завершается, когда траектория приманка делает дугу и блесна начинает идти против течения. При использовании универсальных блёсен проводку против течения можно дальше продолжить, при этом вершинку удилища необходимо опустить вниз (для лучшего заглубления приманки). В итоге получается комбинированная проводка - на снос плюс down-stream (фото 12).

Проводка down-stream

Условия: малая/средняя река, слабое/умеренное течение, глубина в месте ловли 0,3 - 1 м.

Локация зоны ловли: прибрежный участок реки, песчаные косы, стенка камыша.

Типаж «микроколебалок»: узкотелые, универсальные. Критично: при использовании универсальных «микроколебалок» важно, чтобы приманка была восприимчива к течению, иначе её не получится загнать на нужную глубину или она быстрой войдет в штопор.

Масса приманки: 0,9 – 2,4г.

Презентация (фото 13). Заброс выполнятся вниз по течению. После приводнения даём приманке заглубиться на нужный горизонт. Выматываем слабину и заводим «микроколебалку» легким рывком (потяжкой) удилища, после чего начинаем медленно вращать ручку катушки. Во время проводки спиннинг опускаем вершинкой вниз. И чем ближе к поверхности воды окажется вершинка, тем глубже будет идти блесна.

В стандартном исполнении этой техники подмотка «плетенки» осуществляется равномерно и с максимально медленной скоростью. При этом проводку можно разнообразить небольшими паузами, рывками, поднятием вершинки удилища вверх с возвратом в исходное положение и сбоями блесны с «игры».

Масса блесны подбирается в зависимости от глубины и силы течения - чем больше глубина и сильнее течение, тем больше масса блесны.

Проводка up-stream

Ловля способом up-stream очень динамична и результативна. Одно из преимуществ этой техники заключается в том, что приманка подается, что называется, рыбе под нос. Хищник (в том числе и голавль) стоит, как правило, мордой против течения и инстинктивно реагирует на проплывающие мимо объекты. Упавшие в воду насекомые или раненные рыбки в этом случае становятся для него легкой добычей. По этой причине up-stream можно эффективно ловить хищника, в том числе и пассивного.

Условия: малая/средняя река, сильное/умеренное/слабое течение, глубина в месте ловли до одного метра.

Локация зоны ловли: перекатные участки, плёсы, тягуны, острова, разделяющие реку на рукава, или упавшие в воду деревья.

Типаж «микроколебалок»: широкотелые, универсальные.

Масса приманки: от 1 до 2,2 г.

Презентация (фото 14). Заброс выполняется вверх по течению. Проводка начинается сразу после приводнения приманки. Удилище держим практически вертикально и вращаем ручку катушки с таким темпом, чтобы «микроколебалка» шла со скоростью, едва опережающей скорость течения. Никаких дополнительных действий эта проводка не требует.

Эти три вида проводки позволят вам поймать свою первую рыбу на «микроколебалку» в любой речке. А я желаю вам ни хвоста, ни чешуи - и ярких рыболовных впечатлений!