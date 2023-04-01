Мясокомбинат - или искусство? О ловле прудовой форели Татьяна Соколова | 10 августа 2023 г.

…Три, два, один - старт! Тишину разрезал бойкий свист десятков спиннингов. Что тут началось! Тончайшие лески жадными спрутами зазмеились над гладью пруда. Яростные атаки воблеров, блёсен! Серебристые стрелы запрыгали по поверхности. «Судья, рыба!» Еще и еще - бедные судьи метались от участника к участнику. Победные жетоны едва успевали упасть на ящик спортсмена - и снова нужна «медалька». Но - стоп! Так и видятся скептические ухмылки диванных экспертов. Так что же такое турнир по ловле прудовой форели? Мясокомбинат или искусство? Давайте разберемся.

В апреле этого года на водоеме московского рыболовного клуба «Фишпарк-Арена» прошёл уже третий по счету турнир по ловле прудовой форели SMITH Cup 2023. Участвовали в нём все желающие. Организаторы и спонсоры турнира – «Торговый Дом Соколовых», официальные представители японской компании SMITH в России.

Условия простые – ловля только на твердые приманки (hard baites, это воблеры, блёсны, вибы/цикады) от SMITH, но со спортивными безбородочными крючками, естественно. Правила ловли - стандартные для аналогичных соревнований. Дополнительно каждому участнику на старте дарился набор от SMITH – две блесны, три воблера, фирменная кепка. Призовой фонд (сертификаты) в 2023 г. был таков: за 1-е место 100.000 руб., за 2-е место 70.000 руб., за 3-е место 30.000 руб.

Почему вообще возникает необходимость в проведении подобных турниров? Если оглянуться лет на двадцать назад, а потом «прыгнуть» в настоящее время, то налицо прогресс отечественной арийной ловли (area fishing).

Еще в середине двухтысячных в России водоемов для ареа-ловли можно было по пальцам пересчитать, но к сегодняшнему дню их количество возросло неимоверно - как говорится, на любой вкус и кошелек. К тому же в начале эры арийной ловли в нашей стране по незнанию или по каким-то другим причинам прудовую форель запускали вместе с другими видами рыб, вплоть до хищных, игнорируя особенности данного вида. Но с годами всё чаще стали проводиться спортивные мероприятия, интерес к которым неуклонно умножался.

Это означало, что возросла сама культура ареа-ловли как отдельного направления. И это замечательно, хотя бы потому, что у рыболовов повысилась роль эстетического восприятия ловли рыбы вообще, а в данном виде - особенно.

Сохранность рыбы – на сегодняшний день важный элемент многих популярных соревнований, особенно при ловле лососевых. И наши соревнования базируются на правиле «поймал – отпустил», что предполагает максимально бережное отношение к пойманной рыбе. Расскажу немного подробнее о правилах турнира:

- приманки должны быть оснащены одинарными безбородочными крючками;

- рыба достается обязательно подсачеком с сеткой безузловой вязки или из силикона;

- желательно от крючка приманки освобождать рыбу, находящуюся в воде;

- для извлечения крючка обязателен корнцанг (хирургический зажим) или подобный инструмент, т.к. касание тела рыбы руками без перчаток крайне нежелательно.

А теперь - к самому главному. Соревнования для форелятников – это большой труд, испытание характера на прочность, проявление мастерства. Хотя и Госпожа Удача занимает солидную долю в успехе предприятия. Вот представьте себе: участники играют, к примеру, шесть таймов с небольшими перерывами. Играют день (а иногда и два) в течение шести часов ежедневно. Согласно жеребьевке им отводится строго определенный сектор, который меняется каждые 40 минут по рассчитанной заранее схеме переходов.

Ну что тут скажешь? Это вам не на лавочке «платника» сидеть, блаженно жмурясь под солнышком и лениво забрасывая снасть. Ведь зачем стараться? Форели в пруду много - авось какая-нибудь и клюнет. Но поклевок всё нет и нет. А тут возле соседней лавочки постоянная суета, народ всё ловит и ловит. Как так? Я, такой распрекрасный, заплатил денег, чтобы с мешком добра домой вернуться, а форель не ловится! Мало запустили! И скамейка не та! И гранаты не той системы! Потихонечку закипает злость, а потом и зависть… Не так ли обычно бывает?

А вот теперь, господа скамеечные эксперты, представьте хотя бы на минуточку себя на месте участника соревнований, когда каждая не то что минута - каждая секунда на счету.

Соперники не дремлют, собирая заветные жетончики, а у вас лишь мгновение, чтобы найти верный ответ - кто виноват и что делать? То ли блесну поменять, то ли цвет поярче поставить, то ли воблер-глубинник прицепить, то ли горизонт проводки изменить, да еще тысяча «то ли»…

Матч состоится при любой погоде

Первые два наших турнира «отличились» ливнями, переходящими в мокрый снег, пронизывающим шквалистым ветром, что держало участников в наибодрейшем состоянии. Но на третий год небеса подобрели – солнышко подарило радостно-комфортное настроение. И не только участникам соревнований - форель в таких приятных условиях тоже разленилась.

Так, на самом первом турнире при жуткой погоде было выловлено более 1700 форелей, то в этом году в благоприятных для участников условиях выловили немногим более 1000 «хвостов». Но для многих любителей area fishing (да и, по большому счету, ловли дикой форели) не является откровением, что чем хуже погода, тем лучше ловится холоднолюбивая форель. А если уж солнышко то тебе ярко светит, то прячется за тучки - на прудах всё может кардинально поменяться в течение нескольких минут: вот только-только клевало здесь - и вдруг как отрезало.

Если побеседовать с опытными любителями ареа-ловли, те с уверенностью скажут, что прудовая форель – это самая непредсказуемая рыба, а соревнования - как блицкриг: либо ты сразу победил, либо «приходите завтра». В общем, тут тебе и куча потраченных сил и нервов, но зато и масса тяжело доставшегося удовольствия.

Ну а теперь давайте спросим участников, в том числе и молодое поколение любителей area fishing, что они думают о «дикой» ловле и о турнирной.

Молодой спортсмен Николай Лебедев (Саратов/Москва)

Турнирная ловля форели - это очень непросто. Это не тот случай, когда можно сделать всё с наскока, с легкостью. Наработанные ранее годами навыки ловли и набор топовых блёсен для ареа-фишинга на «своих» водоемах могут не выстрелить на соревнованиях. И даже если вы будете тренироваться на турнирном водоеме и подбирать приманки хоть целую неделю - всё может кардинальным образом измениться в день соревнований. Единственное, что заранее можно наработать, отточив до автоматизма – это технику вываживания. Ведь очень часто приходится наблюдать, как человек с пониманием горизонта проводки и правильной техникой подачи приманки проигрывает сопернику из-за скверного умения вываживать рыбу.

И здесь возникает вопрос, что же нужно, чтобы не ударить в грязь лицом на соревнованиях? Мне кажется, что важно приспособиться именно к сегодняшним условиям ловли, нащупать сиюминутную рабочую тему и уметь при необходимости быстро перестраиваться по ходу соревнований. Именно это определяет, кто ты - идущий впереди или отстающий.

Тем не менее, я не отбрасываю необходимость домашних упражнений с приманками, проверенными и новыми, особенно с теми, что «ходят медленно». Определить возможные горизонты проводки, понять скорость достижения дна. К слову, есть у SMITН блёсны, способные медленно работать во всех горизонтах. Например, Back&Forth, знаменитая «Кочерга».

С этой блесной можно творить чудеса не только на «платниках», но и на «диких» водоемах. Известны и эксплуатируются годами другие блесны этой же фирмы для арийной ловли. Скажем, легенда «платников» Pure – «колебалочка» массой от 1,5 до 5 г. За ней стабильно держится вальяжная Drop Dia с алмазной насечкой. Главное ведь дома что? У тебя неограниченное время для ловли, не нужно носиться со скоростью брошенной палки между секторами, не требуется каждую секунду менять приманку. Здесь всё методично, размеренно неспешно. И самое главное - нет стресса, а сошедшая рыба - всего лишь досадный казус, а не обидно упущенное место на пьедестале.

Следом - выход опытнейшего рыболова, мастера спорта международного класса Федора Мухарева (Санкт-Петербург).

Ловля форели на «платниках» с каждым годом всё популярнее. А где еще можно в наше время практически рядом с домом половить бойкую, красивую и вкусную рыбу? У большинства «платников» удобное расположение, не далее получаса езды от города, чистая ухоженная территория - вышел из машины и в кроссовках дошел прямо до места ловли. Хочешь - можно сперва кофе выпить, полюбоваться природой и всплесками форели. Да и потом не нужно никуда спешить - без проблем собирай ультралайтовый спиннинг, аккуратно раскладывай любимые приманки и начинай ловлю.

Приманки могут быть совершенно разными, особенно когда не гонишься за сиюминутным спортивным результатом. Хочешь - выбирай мелкие «колебалочки» или ставь переднеогруженную «вертушку», пробуй половить на воблеры. Конечно же, десятком разных форелевых приманок тут не обойдешься. Во время ловли придется постоянно менять как цвет, так и модель приманки, подбирая самую уловистую в данный момент, а вкусы у форели могут изменяться в течение дня кардинально. Это заблуждение, что на «платнике» всегда отличный клёв. Чтобы соблазнить форель надо будет приложить немало усилий в подборе приманок и вида проводки.

Что же касается спортивных турниров на «платниках», то, казалось бы, какой интерес соревноваться в местах, где рыбы откровенно много. Но здесь уместна аналогия между утренней пробежкой и марафоном. В первом случае сам устанавливаешь расстояние и время, а во втором - есть непреложная цель прибежать первым, не давая себе расслабиться ни на секунду.

В спорте много мельчайших факторов, из-за которых можно проиграть. Это не только неправильно подобранная приманка, проводка, снасть.

За относительно мизерное время (обычно минут 20 - 30) нужно успеть вытащить и отпустить максимальное количество рыбы. Иногда за столь короткое время происходит 20 - 25 поимок, т.е. рыба попадается чаще, чем раз в минуту. А ведь за эту минуту нужно успеть сделать прицельный заброс, выполнить проводку, завести рыбу в подсачек, а затем аккуратно отпустить. Техника такой ловли может нарабатываться годами и всегда совершенствоваться.

Главный акцент на соревнованиях я ставлю на применение мелких, до 3,5 г «колебалок» и небольших воблеров типа минноу и крэнков. Причем с цветом, размером и формой желательно угадать еще до соревнований, потренировавшись на водоеме. Выбрать пяток уловистых моделей и сразу ими оснастить ими все свои спиннинги, т.к. во время интенсивной ловли просто не успеваешь заменить приманку. Ведь учитывая, что форель постоянно перемещается по водоему, обычно спиннинги (а их спортсменам разрешено использовать до шести штук) оснащают моделями для ловли в разных слоях воды, начиная от самого дна (например, глубинными воблерками) и закачивая приповерхностным слоем (скажем, легкими «колебалками»). В общем, на соревнованиях нужно быть готовым к любым капризам рыбы.

Выбираем снасти для прудовой форели

Видите объемные ящики с десятками, а у кого-то - и с доброй сотней блёсен и воблеров? Видите стойки-переноски со спиннингами у участников? В обычной-то жизни кому-то и одного спиннинга с горсткой приманок достаточно, а состязания – это уже другая ипостась. И как же подбираются снасти для прудовой форели? И зачем их так много бывает на соревнованиях? Немного истории.

Мнение Олега Коновалова (Москва), форелятника с огромным рыболовным стажем.

В апреле этого сезона состоялось знаковое для меня мероприятие – турнир SMITH Cup. В нём я участвую уже третий раз. Когда-то я приезжал на турнир как спортсмен, а в последнее время – как судья. Как правило, в средней полосе России именно в апреле открывается летний сезон ловли прудовой форели. Будучи давним любителем area fishing, я с удовольствием посещаю подобные мероприятия, а в особенности этот турнир, поскольку продукты бренда SMITH у меня в основном пользовании.

На турнире я заметил, что возросло понимание снасти как инструмента, установление класса и вида приманки в тесной связи с конкретными условиями ловли. Ведь раньше как было? Кидай как все и куда кидают все, крути катушку и жди…как все. Ан нет, в арийной ловле нужно иметь запас знаний, багаж опыта, если хотите, а если касаться спортивной составляющей, так и в превосходной степени. Тем и ценны спортивные мероприятия – там всё наглядно и понятно.

Культура спорта в форелевой теме не на ровном месте появилась, имеет свою историю. Если брать апологетов ареа-ловли - японцев, то они, конечно же, законодатели мод. Однако в Японии на соревнованиях применяются исключительно твёрдые приманки (hard baits). А в Европе практикуется и ловля на силиконовые приманки, которые в японской ареа-ловле запрещены. Силиконовая же тема появилась в европейских странах году эдак в 2012-м, когда пытливые умы рыболовов видоизменили канонические японские правила area fishing.

Отрадно наблюдать за проведением SMITH Cup. Правила соревнований, как и сам бренд - от японцев. Специализированный водоем, организаторы создают все условия для ловли, помимо комфорта обеспечивают и правильными приманками. Мало того, демократичные правила подбора участников позволяют кроме матёрых и именитых спортсменов соревноваться и новичкам, а удачу в этом виде рыболовного спорта никто не отменял.

Кроме того, призовой фонд заслуживает уважения, так что мотивация для участников более чем велика. Но, несмотря на азарт спортсменов и их желание победить, для турнира характерна дружеская атмосфера, этакая аура позитива.

Радует и подготовка участников к турниру. Если двадцать лет назад мало кто в России даже слышал о форелевых спиннингах и приманках, то сейчас наши ребята только что на молекулы не раскладывают достоинства и недостатки форелевых снастей. Как бы то ни было, а спиннинг - это рабочий инструмент.

Соответственно, чтобы инструмент работал с максимальной отдачей - нужно знать его свойства. А в прудовой рыбалке в силу специфики процесса это особенно критично. В общем, грамотно оснащенный спиннинг гарантирует отдачу по максимуму. Но помимо конечного результата в виде поимки, многие рыболовы получают удовольствие и от самого процесса ловли.

Собираем мозаику снастей

Что выбираем сначала? Спиннинг или приманки? Конечно же - приманки! Но только со способностью медленного хода - и воблеры, и блёсны. А еще лучше – чтобы было, как говорится, два в одном: и медленный ход, и равная эффективность в различных горизонтах. Прудовая форель - дама сверхкапризная, не любит резких движений. Всё только медленно!

Чем же подавать такие приманки? Если вспомнить уроки мэтров спиннинга, то очевидно, что бланки должны быть среднего или медленного строя. В специализированные японские форелевые спиннинги с маркировкой For Area Fishing заложены и чуткость, и гибкость, и мощь, и сдерживающий ресурс. Только японцам пока удается создать настоящие произведения искусства, когда в удилища необходимого медленного и среднебыстрого строя (а это тончайшие прутики из карбона, которые весят всего-то 70 - 80 г) заложены такие сложные характеристики. В итоге приманки медленного хода (особенно крэнки и широкие «колебалки») подаются технически грамотно - с гаснущим тормозным путем, с раскрытием звукового образа.

Следующее важнейшее и необходимое качество форелевых/лососевых спиннингов – суперамортизация. Почему? После поклевки любых лососевых, что тайменя, что семги, что форели, самая сложная задача – подвести рыбу к подсаку. Ведь известно, что все лососевые, в том числе и форель - виртуозы по выплевыванию приманок. Именно на стадии вываживания в основном и происходят потери трофеев.

Вообще, ТТХ форелевых арийных спиннингов профессиональные форелятники скрупулезно рассматривают в связке со стоящими перед ними задачами. Продемонстрирую на конкретной модели SMITH нюансы подбора форелевого спиннинга. SMITH давно специализируется на спиннингах именно для ареа-ловли. Новейшая линейка легендарной Fieldream (этой серии, на минуточку, уже больше двадцати лет) - Troutin'Spin Fieldream Neue Limited 511.

Сверхчувствительные спиннинговые удилища этой серии представлены в четырех моделях одинакового роста 5 футов 11 дюймов (180,3 см), но разных тестов и, конечно, с разными свойствами. Тубулярные бланки из двух частей с нешлифованным покрытием выглядят с истинно японской элегантностью. Комель серьезно усилен, что говорит о приличном запасе прочности.

Сверхлегкий и прочный обвес в титановых оправах («тюльпаны» KGST SiC и кольца SiC-S от Fuji) делают бланк невероятно легким, что самым благоприятным образом сказывается на его сенсорике и информативности.

- у FNL-T511L-ES (тест 0,5 - 3,5 г) специальные настройки колец максимизируют чувствительность кончика спиннинга для работы со сверхлегкими «колебалками» от 0,4 до 1,6 г. Именно на вершинку ложится ответственность за соблазнительную анимацию легких приманок.

- FNL-T511L-RF (0,5 - 3,5 г) может обрабатывать всё - от «микроколебалок» до минноу и крэнков с длинной лопаткой. Спиннинг-универсал легко взаимодействует с любой приманкой благодаря плавному переходу мощности многослойного бланка из карбонового полотна, где частично применяется аморфный углерод.

- FNL-T511M-RF (0,5 - 4,5 г) - самая брутальная модель, бланк её - с усиленными кончиком и комлем, хороша для ловли прудовой и дикой форели немаленьких размеров. Работает с приманками всех типов, но особенно с воблерами с высоким сопротивлением при проводке. Прекрасно подходит для ловли в придонном слое. С этим спиннингом можно позволить себе агрессивное вываживание.

- FNL-T511ML-F (0,5 - 3,5г) абсолютно выполняет задачи рыболова-спортсмена на соревнованиях. Очень чувствительный, «волнующийся», но сильный кончик спиннинга отлично работает с однограммовыми «колебалками». Универсальная модель для работы с любыми приманками - от воблеров крэнков и минноу до широких «колебалок». Благодаря многослойному карбону бланка имеет высокие бросковые качества и позволяет рыболову самые жесткие подсечки.

Теперь ставится более понятно, почему спортсмены на соревнованиях таскают с собой переноски со спиннингами, имеющими различное оснащение.

А вот теперь – внимание! Делаем акцент на различные свойства моделей линейки.

Наши хотелки – наши возможности

Рассмотрим теперь психологический аспект выбора спиннинга и то, как можно наши хотелки соотнести с нашими возможностями.

Итак, сперва – сомнения.

- Смитовские инструменты, как и все «японцы», имеют кусачую цену. Может, лучше обойтись чем-то подешевле? Или приобрести «два в одном», т.е. и для арийной, и для стримовой рыбалки?

- Уж больно деликатные тесты у форелевых спиннингов. Что-то боязно. Не подведет ли при проводке приманки этот прутик?

- Получится ли грамотно вывести столь деликатным спиннингом достаточно крупных (кило, а то и больше) форелей наших «платников»?

Попытаюсь развеять сомнения. Начну с сенсорики проводки и вываживания. Приходится ставить блёсенки всего по 2 - 3 г, а порой, при очень пассивной форели, идут в ход и граммовые «колебалочки». Ведь прудовая форель редко когда с жадностью бросается на приманку. Форели надо приглядеться - прицениться, а потом (может быть!) и догнать приманку.

Большая ошибка думать, что голодная форель на «платниках» (а на прудах форель не кормят) хватает всё, что движется. А попробуйте достойно провести крохотную приманочку коловатым спиннингом. И вот в итоге, потратив время и средства, вы уже битый час остаетесь без поклевки. А рыболов напротив уже третью вытаскивает… Но вдруг - наконец-то – случилось.

Поклевка! Теперь вроде как надо срочно, чуть ли не буром вываживать - не дай бог уйдет. И с вытаращенными от напряжения глазами рыболов тянет форель. Вот тут и наступает момент истины. Сколько случается сходов с нечувствительных «длявсехрыбных» спиннингов – жуть! И пруд оглашается «ласковыми» словами, когда форель, сделав «свечку», презрительно помахала хвостом и ушла восвояси. Чувствуете? Волна гнева, раздражения и обиды как порыв ветра захлестывает акваторию…

Хотелось бы еще раз подтвердить: абсолютно все специализированные форелево/лососевые спиннинги обладают отличными амортизационными свойствами. На вываживании они могут хоть в кольцо свернуться, да еще и узелком завязаться. Но рыбу не упустят. Кроме того, качественные форелевые спиннинги снисходительно прощают рыболову ошибки. И, конечно, у японцев все арийные спиннинги и приманки должны быть на самом высоком уровне. Ведь у них ловля прудовой форели - это традиция. А традициями манкировать нельзя!

А вы готовы быть на самом высоком уровне? Надеюсь, да. Ведь мы всегда стремимся к вершинам. А кто-то, чего уж мелочиться – прямо к звездам. Хотите ли вы, чтобы сердце ойкнуло от счастья, когда форель клюнула «отдай спиннинг» - и насладиться тягучей, нарастающей победой? Сто процентов - да! А понравится ли вам тихонечко прошептать про себя: «Я молодец! Просто красавчик!» - и бережно упрятать спиннинг до следующих подвигов. Без сомнения - да! Вот видите, как всё просто. Как вы себя цените, так вы и поступаете.

Как разобраться с приманками

Конечно же, спорт - это вершина в рыбалке, но в то же время возможность на примере спортсменов разобраться с хитроумными секретами арийной ловли. Приманки, особенно подготовленные для соревнований, это бесконечный Клондайк рыбацкой чуйки помноженный на опыт, мастерство, упорство, удачу и находчивость. Об этом нам может рассказать Иван Кабанов (Москва), победитель прошлогоднего турнира SMITH Cup 2022, тогда - самый молодой участник соревнований.

Ему было всего-то 16 лет, но на счету Ивана уже числилось много побед в различных соревнованиях. Талант плюс мастерство, плюс неординарный подход к рыбалке. Турнир 2022 года традиционно отметился и мокрым снегом, и ливнем, и холодным ветром. И тогда Иван выловил победные 36 форелей! До соревнований он провел несколько дней тренировок на «Фишпарк-Арене». Форель в основном жалась ко дну. Можно было привязать знаменитую и безотказную блесну Pure, но Иван рассудил по-другому.

На турнире дорога каждая секунда, поэтому как главную приманку он использовал более прогонистую «колебалочку» Heaven, хотя эта модель ранее не входила в топ-лист для прудовой форели. Она чуть быстрее достигала дна, в несколько оборотов катушки чуть агрессивней, чем Pure, облизывала придонный слой. Ключевое слово здесь - «чуть».

Никаких резких движений! В итоге у Ивана, секунды, отыгранные у противников, сложились в минуты, а значит - добавились шансы сделать еще забросы и проводки. После такого успеха «колебалочка» Heaven как топовая приманка для холодной погоды твердо заняла своё место в коробочках многих форелятников.

А судьи кто?

На нашем турнире - это не дядьки, высокомерно взирающие на битву участников. Судьи – это люди, душой и сердцем болеющие за развитие ареа-ловли как таковой, за состязание умов и талантов каждого спортсмена.

Алексей Крючков, рыболов-спортсмен с огромным стажем. Уже несколько лет - главный судья соревнований/турниров на «Арене».

ТС: Какие чувства главенствуют у Вас на турнире?

АК: Гордость. Гордость, что ребята ловят достойными снастями. Гордость, что на моих глазах растет мастерство спортсменов. Гордость, что планка соревнований по ловле прудовой форели с каждым годом поднимается всё выше и выше. Радует, что молодые ребята и девчата борются наравне с взрослыми спортсменами и достигают высоких результатов. А женская часть участников? Прекрасное украшение турнира!

ТС: Кто для Вас участники соревнований? Почему за них болит душа? Я же вижу, как при нейтральном выражении лица ваши глаза всё равно переживают буквально за каждого спортсмена.

АК: Всё, что происходит здесь на «Арене» – это часть моей жизни, это буквально часть меня. Я прохожу этот турнир с каждым спортсменом. Страсти кипят. Да, переживаю. Взлеты, падения, удачи, провалы, победы, разочарования – я вместе с ними одолеваю этот путь.

ТС: Что бы Вы пожелали участникам турнира?

АК: Ареа-фишинг у нас в России еще молодая культура, которая с каждым днем набирает и набирает обороты. Много тонкостей, сложностей. Я желаю каждому творческого, вдумчивого и упорного пути к своим Победам.

В турнире SMITH Cup постоянно принимают участие и старая гвардия, рыболовы серьезного уровня с большим опытом ареа-ловли. Большинство из них не нахватало звезд с неба. Но, мне думается, внутри всё еще теплится огонек надежды. Но не только за этим они сюда приходят. Сам дух соревнований распаляет азарт и жажду соперничества. И, в конце концов, сохраняет молодость души! И это очень важно для них. Спасибо, что поддерживают этот непростой путь развития ловли прудовой форели.

И как же без украшения турнира! Да, это они, новички, рвущиеся в бой, своей неуемной энергией и жаждой побед готовые снести всё на своем пути. Они лишь только предполагают, насколько тернист путь к победе. Но это их первый серьезный бой!

Татьяна Колобанова (Осташков, Тверская область)

Такая долгая выдалась зима! Такая тоска взяла по рыбалке! Ноги сами принесли меня к полкам, где хранились контейнеры, полные приманок. Вот коробочка с надписью «SMITH». Сразу возникли в памяти фотографии с «диких» рек, эпизоды ловли форели, вспомнился запах костра и аромат чая в котелке… Все приманки разложила по отсекам, крючки заменила. Но - нет, легче не стало. Появилось непреодолимое желание достать спиннинг, прямо до зуда в руках. Помню, это было утро 28 марта. Читаю новости из соцсетей. Объявление «SMITH Cup! Мы ждем вас 15 апреля 2023». Без раздумий, как выстрел: «Хочу быть там».

Казалось бы, где я - и где рыболовный спорт. Турнирного опыта - ноль, за плечами лишь «дикая» форель и прочие хищники, но это уже неважно. У меня может пройти бесконечное количество разных рыбалок, но форелевая - это состояние души! И пусть у меня нет вместительного ящика, в котором россыпи из Рure разных оттенков и мастей, зато имеется один кошелечек с двадцатью одной «колебалкой», три классных японских коротыша со строем medium fast и… огромное желание просто увидеть старых знакомых, побывать на этом празднике души, в этой турнирной атмосфере, получить разряд тока, когда у тебя закипает кровь от адреналина.

Долгая дорога, потом жеребьевка. Татьяна Соколова тепло встречает, дарит стартовый набор, классную кепку. Радость, огонь внутри, нервы - всё смешалось, а день выдался такой холодный. В голове всё время «главное - не схватить нуля». Надо бы просто успокоиться, но это получилось только ко второму туру. Camion, Pure, Drop Dia, An-Do, снова Camion, Pure... Всё такое новое, неизвестное: правила, которые нельзя нарушать, а вдруг рыба коснется мостка, радужку в подсак не заведу. Отовсюду кричат «Судья, рыба», а где же моя-то рыба?! Всё кипит внутри. Но есть поимка! Ещё одна! 57-е место, не последнее, уже отлично, выдыхаю.

История турнира

В апреле этого года исполнилось 20 лет сотрудничеству «Торгового дома Соколовых» и японской компании SMITH. Это случилось только благодаря любителям форелевой рыбалки. Весной 2002 года на выставке «Охота и Рыболовство на Руси» нам на стенде неоднократно адресовали вопрос: «Форелевые спиннинги и приманки есть?» Задача стала понятна - и я рванула в Токио на рыболовную выставку JISPO 2003. Выставка произвела на меня ошеломляющее впечатление. А когда я увидела заветное слово «Trout» на стенде SMITH, от перспектив закружилась голова.

В мае 2003 года мы получили первую поставку в Россию. Дальше – пошло, поехало. Бесконечные рыбалки в Приморском и Хабаровском краях, на Сахалине и Камчатке, на Кольском и в Абхазии. А еще в Австралии, в Папуа - Новой Гвинее, в Патагонии и много еще где. Исключительно на опыте рыбалок моём и команды SMITH Russia мы имеем полную возможность, как говорится, на молекулы раскладывать Смитовские снасти и рыбалку на всех лососевых, как таковую. Многие Смитовские приманки и спиннинги заслужили звание «must have» у любителей лососёвой рыбалки. Одного пазла в нашей мозаике не хватало – турниров по ареа-ловле прудовой форели. Оставалась лишь водрузить вишенку на тортике. И мы сделали это!

Итак, что же такое турнир по ловле прудовой форели? Мясокомбинат или искусство? Конечно - искусство! Огромный оркестр скрипачей форелевой рыбалки, дирижируемый тончайшими спиннингами, издает роскошную симфонию полета творчества, упорства, таланта и воли к победе! Их не сокрушат неудачи и ошибки. Они летают где-то в облаках, в мире таинства и восхищения, единения человека и природы. Счастливые люди!