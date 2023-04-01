Что может летний «покаток» Николай Линник | 4 июля 2023 г.

Июль – вершина лета - традиционно считается стартом лучшего времени для ловли леща донными удочками. Рыболовы об этом хорошо знают - и стараются использовать эту возможность с максимальной для себя выгодой. И вплоть до сентябрьских заморозков наиболее удобные для ловли фидером участки реки превращаются в их рыболовную Мекку.

Порой на самых клёвых участках берега вырастают настоящие палаточные агломерации, а жители в них меняются, словно в курортных пансионатах: одна партия уезжает, а на её место тут же заезжает следующая. Причем колышки-рогульки для установки фидеров зачастую даже не вынимаются из земли. А зачем, ведь точка закормлена, рыба на ней появляется регулярно, чего заново огород городить?

Бывает, приедешь из города на берег еще затемно - и натыкаешься на целую батарею из удилищ, которые терпеливо ждут своих «пансионатных» хозяев. А хозяева в это время мирно храпят по своим палаткам. Знакома вам такая картина? С досадой начинаешь искать себе местечко поспокойнее, но ведь можешь и не найти. И что делать? Возвращаться домой? Никогда! Сейчас я расскажу вам, как можно выкрутиться, когда попадаешь в подобную ситуацию.

Снасть из детства

Итак, предлагаю вам половить рыбу на «покаток». Сам я этот способ ловли еще называю доночным джигом. Наверное, многие из вас слышали или читали о том, что зимой на речном течении можно очень даже успешно удить разнообразную рыбу с незамысловатой, но весьма уловистой оснасткой, состоящей из лески и свободно скользящего по ней круглого грузила, вертлюжка-стопора и длинного поводка, к которому привязан обычный крючок с насаженным на него пучком мотыля.

Снасть опускается в лунку, грузило катится себе по дну, а вслед за ним движется крючок с насадкой. И всё это прододжается до тех пор, пока какая-нибудь рыба наживку не заметит и не захочет скушать. А что мешает нам рыбачить так и летом?

Помню, в детстве мы довольно-таки успешно рыбачили с грубым прототипом этой снасти, состоящей из основной лески с закрепленной на её конце гайкой и нижерасположенного поводка с нанизанным на крючок червем. Для этой снасти даже удилище не требовалось – основная леска просто накручивалась на палец.

Но от этого рыбалка делалась еще азартнее - поклевка какой-нибудь густёрки, подуста или даже язя в буквальном смысле «в руку» придавала рыбалке особый шарм. При использовании той снасти главным было точку ловли выбрать правильную. При этом облавливать дальние бровки совершенно не требовалось.

Каменистые перекаты, ракушечники, песчаные подводные барханы – вот лучшие варианты применения «покатка». Но самыми уловистыми из этого списка всегда считались точки неподалеку от каких-нибудь подводных аномалий – немелких камней, коряг, кусков строительного мусора на дне. Да, понятно, что зацепов случалось много, но и с гайками в те времена проблем не было. С любой промышленной свалки их можно было десятками натырить. Жальче всего было крючки.

И хоть в конце 70-х годов прошлого столетия крючки эти были дешевыми, но, в большинстве своём, бестолковыми, так что рыбаки как могли их модернизировали: подтачивали надфилем остриё, изменяли форму поддева, закаливали. Некоторые, особо умелые, даже изготавливали крючки самостоятельно – например, из жил расплетенного стального троса. Но представляете, как можно было огрести от отца, если оторвешь за одну рыбалку с десяток таких вот крючков, сработанных потом и кровью? Зато игра, как говорится, стоила свеч. И в теплой воде тот простенький «покаток» был очень уловистым.

Однако по мере накопления мною рыболовного опыта этот способ ловли отходил всё дальше в историю. И тут несколько лет назад, когда из-за пандемии коронавируса летом все вынуждены были оставаться дома, а не ехать на курорты, этот опыт был извлечен из запасников памяти.

Дело в том, что летом 2020 года берега реки напоминали какой-то авторынок, с суетящимися людьми, постоянным движением автомобилей и круглосуточно гремящей музыкой. Вот тут-то и пришлось уходить на те «грядки», где обычный фидер не имел возможности проявить себя. И как оказалось, по прошествии лет мой «покаток» как способ ловли актуальности не потерял. Наоборот, в сочетании с новыми рыболовными технологиями он сделался еще более азартным.

Удилище для «покатка»

В принципе, для ловли рыбы на «покаток» вполне подойдет любое удилище с достаточно чувствительной вершинкой, даже не фидерная модель. Но лучше всего мне понравилось рыбачить этим способом с пикером или легким фидером. Небольшая длина (2,4 – 2,7 м), малая масса и повышенная чувствительность этой снасти очень удачно вписались в концепцию так называемого доночного джига.

Ну, во-первых, необходимости делать дальние забросы – нет: чаще всего ловля ведется на расстоянии 7 - 10 м от уреза воды.

Во-вторых, масса используемых оснасток колеблется в пределах 10 - 30 г. В процессе ловли снасть почти постоянно находится в руках. А для поддержания нужного темпа ловли требуются частые перезабросы оснастки. Так что тяжелое удилище уже через час ловли делается просто неподъемным.

В-третьих, поклевка рыбы, как оказалось, не всегда бывает «в руку». Часто тот же лещ, особенно если рыбачить приходится на пареные злаки, просто щиплет насадку на крючке, а с грубой вершинкой такую поклевку можно не заметить. С пикерным же удилищем в качестве сигнализатора поклевки чаще всего я использую квивертип мощностью 1 oz.

Катушка как катушка

К выбору катушки каких-либо особенных требований нет. Для ловли на «покаток» вполне подойдут и спиннинговые модели с размером шпули 2500 по японской классификации.

Слишком деликатный тормоз и всякие дополнительные системы, которые существенно удорожают катушку, тоже не столь важны. Ведь чаще всего ловля ведется на участках реки с многочисленными зацепами. И пускать засеченную рыбу погулять, как это любят делать спортсмены, только себе дороже. Наоборот, чтобы остаться с трофеем, шпулю катушки едва ли не рукой зажимать нужно, а рыбу вываживать исключительно удилищем.

Основная леска

С диаметром основной лески особо не скромничайте. Оптимальный вариант – достаточно грубая леска диаметром 0,2 мм плюс. Выбор такой обусловлен не столько для увеличения прочности всей оснастки (хотя и это немаловажно, когда рыбачишь в «крепких» местах), сколько наращиванием площади поверхности лески. Ведь чем толще леска, тем сильнее она сносится течением - и тем самым легче перекатывается по дну реки грузило. А повышенная подвижность снасти только способствует успеху ловли. Для ловли на «покаток» дорогие лески не выбирайте.

Для живущих на дне реки ракушек нет особой разницы, насколько дорогостояща трущаяся об их острые края леска. А вам лучше повнимательнее следить за состоянием наружной поверхности лески – и не пропустить появления заусенцев. Согласитесь, лучше сразу отрезать износившийся кусок лески, чем потом сожалеть об упущенном трофее.

Монтаж оснастки

Тут всё предельно просто. Чтобы связать рабочую оснастку потребуется комплект шаровидных грузил или же грузил-палочек массой 10 - 30 г, набор силиконовых стопоров, надежный вертлюжок, отрезок качественной поводочной лески и мощный кованый крючок. Грузила-палочки могут сильно выручить, если придется протаскивать оснастку между крупных камней или через плотную колонию ракушек-беззубок. Ведь шаровидный груз часто застревает между камней, иногда намертво. Грузило-палочка такие препятствия проходит намного проще.

Итак, на основную леску монтируется грузило, которое свободно по ней скользит. Снизу ход грузила ограничивается силиконовым стопором, расположенным перед вертлюжком. К вертлюжку привязывается длинный (1 – 1,5 м) поводок. Вся оснастка заканчивается качественным крючком. Размер крючка зависит от размера предполагаемой насадки.

Как уже отмечалось выше, поклевки на эту снасть бывают и достаточно нежными, но вот сопротивление рыбы после подсечки - всегда яростное. А малая глубина и небольшое расстояние до берега заставляют рыбу сражаться за свою жизнь до последней возможности, а если крючок «сыграет» в пасти рыбы, схода не избежать.

Дополнительное снаряжение

Ловля доночным джигом всегда ходовая, поэтому набор дополнительного снаряжения, которое придется таскать на собственных плечах, нужно тщательно продумать. На подобные рыбалки кроме удилища с катушкой я беру парочку стоек, подсак, садок и мягкое ведро с прикормкой, в котором часто находится и наживка, а также коробку с запасными частями оснастки. Весь этот скарб легко умещается в стуле-рюкзаке.

Прикармливание – это полезно

Рыбачить летом вообще без прикормки – только время впустую тратить. Так что даже для такой активной снасти, как «покаток», присутствие прикормки в точке ловли обязательно. По консистенции смесь должна сильно напоминать собой поплавочную прикормку для течения, т.е. глина обязательна. Приветствуется и наличие большого количества крупных кормовых частиц. Чтобы выманить рыбу из укрытия, где она, скорее всего, собралась отдохнуть (или, может, стоит в засаде), нужно её удивить.

Лучше всего с этой задачей справляются кусочки червей, мертвые опарыши и даже битые ракушки. Их в прикормку я добавляю до трети объема. Забрасывать прикормку в точку ловли можно и с руки, но удобнее пользоваться рогаткой. Ну а еще до начала ловли в воду отправляются 2-3 плотно слепленных шара прикормки размером со среднее яблоко. А потом - по ситуации: есть поклевки – продолжаем кормить, не клюет – идём дальше.

Тактика ловли на «покаток»

Попав на берег, сразу выбираем места, где нет частокола из чужих удилищ. Как правило, это и есть самые щедрые на зацепы участки берега. Но, как отмечалось выше, они-то нам и нужны. Собираем снасть, делаем несколько пробных забросов с целью найти укрытия, где может прятаться рыба. А также определиться с массой грузила: оснастка не должна постоянно катиться по дну реки. Как и в ловле джигом, правильно подобранные паузы в игре приманкой только приветствуются. Идеально, если оснастка будет начинать движение только после того, как вы слегка подыграете удилищем.

Определившись с направлением и дальностью заброса, подобрав оптимальную массу грузила, привязываем к вертлюжку поводок и приступаем к ловле. Первые несколько забросов, как правило, делаются без всякого прикармливания.

На этом этапе рыбалки нужно постараться понять размер и видовой состав обитающей здесь рыбы. Если, скажем, перекат заселен пескарями, бычками и густерой-лаврушкой, которая без опаски бросается на насадку, то и кормить этот участок особого смысла нет. Ведь в присутствии более крупной рыбы мелочь вряд ли осмелится так наглеть. Но если с первых забросов снасти поклевок мелочевки нет, эту точку можно и прикормить. Определяемся с ориентирами, пристреливаем снасть - и забрасываем шары прикормки так, чтобы они скатились как можно ближе к предполагаемой стоянке рыбы.

Ловлю я начинаю сразу после закорма. Забрасываю снасть так, чтобы после приземления на грунт грузило как можно дольше находилось в кормовом следе. Сам принцип работы этой снасти прост.

Как только грузило задержится на дне, делаю паузу около одной минуты. В это время удилище находится в руках. Хотя можно и поставить его на заранее приготовленные подставки. Это как кому удобнее. Потом плавным движением удилища с одновременной подмоткой лески я подтягиваю оснастку сантиметров на 40 ближе к берегу - и снова жду, когда грузило остановит своё движение по дну. И так - далее: протяг – пауза, покуда оснастка не окажется почти у самого берега.

Если в зоне ловли имеется большое укрытие для рыбы в виде коряги или большого камня, есть смысл задержаться в этой точке более длительное время. Такие места регулярно посещаются крупной рыбой. Особенно любят прятаться за камнями и корягами язи и голавли. Согласитесь, ради поклевки такого бонуса можно и подождать лишних полчаса.

И еще: «покаток» – снасть по многим статьям активная. И чтобы максимально использовать её возможности, нужно не забывать и о смене внешнего вида насадки. Сделали несколько проводок с опарышем - подсадите к нему, например, кусочек червя или зерно кукурузы. Даже если рыба клюет исправно, смена внешнего вида насадки может спровоцировать поклевку трофея, который тоже пришел на прикормку, но пока осторожничает.

Чем жарче – тем лучше

Как оказалось, на успех ловли доночным джигом общая температура окружающей среды оказывает значительное влияние. Утром, пока вода еще не очень нагрелась после ночи, перекаты отрабатывают слабо. Пик активности рыбы на таких участках реки наблюдается в самую жару, т.е. с 13 до 17 часов. Если день очень жаркий, можно остаться на перекате и до самых сумерек, но не пытаться ловить позже полуночи.

Возможные трофеи

Видовой состав вылавливаемых доночным джигом рыб намного шире, чем тот, когда рыбачишь с классическим фидером. Кроме «белой» рыбы на крючок часто садятся и хищники - окуни, судаки, жерехи и даже сомы. Один мой знакомый рыболов специально практикует ловлю с «покатком» исключительно на живца. Основной наживкой у него служат бычки, которых можно без проблем наловить обычной поплавочной удочкой. Так что смелые эксперименты только увеличат возможности этой снасти.

Теперь вы знаете минимальный пакет знаний об этом увлекательном и добычливом способе ловли рыбы на течении. И пусть за возможность «приткнуть фидер» соперничают другие рыболовы. У нас же - перекаты с камнями и корягами на дне. Здесь рыбы еще больше, чем на пресловутых бровках. И вы знаете, как её поймать! Рыбачьте в удовольствие!