Как менялась тактика летней рыбалки на Ладоге Владимир Соколов | 31 июля 2023 г.

В начале позапрошлого года в разрешенной деятельности рыболовов-любителей Балтики и Ладоги произошли серьезные перемены, причем не очень-то приятные. Я имею в виду коррективы в Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, которые сократили число работающих снастей на борту лодки/катера до двух (а точнее – до двух приманок). И это повлекло изменения, которые пришлось внести в выработанную годами тактику ловли, чтобы, с одной стороны, оставаться в правовом поле, а с другой – без рыбы домой не возвращаться.

Не буду подробно анализировать те формулировки, но даже и без того логика в действиях у Минсельхоза как-то не просматривалась. Ведь есть понятные и обоснованные, а потому и безоговорочно принимаемые общественностью ограничения по размеру извлекаемой рыбы и её количеству – суточной норме вылова. И применение спиннинга как снасти в Правилах также не имеет ограничений, в частности - на Ладоге. И на фоне всего этого странным выглядит лимит именно на количество применяемых разрешенных (!) снастей. Ну да ладно, условия изменились - и пришлось подстраиваться под них, а не только под рыбу.

Я с первых поездок прошлого сезона несколько поменял тактику. Ранее, до появления новых ограничений в Правилах, выходя из Волхова где-то после обеда, я сразу же выставлял разрешенное количество снастей (а их было, понятно, больше - в зависимости от того, сколько человек в данный момент находилось на борту моей лодки). И уходил за 10-метровую изобату на север, где была наибольшая вероятность встречи с клыкастым, особенно вечером.

А в прошлом сезоне мы начинали рыбалки рано утром, фактически с утренней зорьки (фото 1). И после выхода из Волхова или из протоки «7-й километр» вначале пытались облавливать небольшие глубины от двух до четырех метров. Замысел был в том, что если не удастся вечером попасть на судака, то в садках уже возможно будет какой-то улов. И в утренние часы мы целенаправленно смещали акцент с судака на ловлю другой рыбы - щуки, но чаще - окуня.

У меня в GPS-навигаторе сохранилось где-то 150 точек в Волховской губе, на которых за последние три десятка лет случились поклевки. Причем не единичные, а когда мы с друзьями попадали на стаи окуня или судака. Можно отметить, что эти клёвые точки в навигаторе практически в 100% случаев совпадали с какими-то донными аномалиями, что подтверждал эхолот (фото 2).

Чаще всего это были нагромождения разноразмерных камней или каменные луды. Не так давно я по этим точкам прошелся с подводными видеокамерами (я использовал Aqwa-Vu и Calypso) - и убедился, что эхолот всё правильно нарисовал. И именно по этим точкам, находящимся на глубинах до 4 - 4,5 м, мы и совершаем свою «утреннюю пробежку». Но при такой тактике приходится менять и очередность применения приманок.

С учетом того, что рыбачить приходится лишь на пару спиннингов, мы это делаем в соответствии с глубиной и с тем, что нам показывает эхолот. На одном спиннинге обычно ставим приманку условно приповерхностного горизонта, а на другом - что-то глубинное, что пойдет рядом с дном, но… Нюанс в том, что в июне – июле на Ладоге весьма часты явления, которые называются термоклин* - и с этим тоже приходится считаться.

Ведь поверх термоклина рыба, как правило, активна, а ниже этого слоя, который четко показывает эхолот, настроенный на максимальную чувствительность, рыбаку делать нечего: рыба в холодной воде малоактивна и на искусственные приманки практически не реагирует. Поэтому-то условно глубинную приманку мы ставим в строгом соответствии с показаниями эхолота, т.е. выше линии термоклина, если тот присутствует.

О нужных параметрах приманок

Чтобы максимально перекрыть работающий горизонт, я для ловли «дорожкой» обычно использую приманки, имеющие заглубление в 1 - 2 м. И если эхолот показывает в данный момент глубину, например, до трех метров, то именно данная группа воблеров, учитывая приемлемую прозрачность ладожской воды, наилучшим образом действует в этих условиях.

Но среди всех подходящих приманок я отдаю предпочтение, во-первых, «буратинкам», т.е. деревянным воблерам, изготовленным из бальзы или абаши. А во-вторых, воблерам с небольшой седловидной лопастью, тела которых изготовлены из пластика.

Дело в том, что само по себе «седло» задает весьма специфическую и крайне интересную «игру» приманке. Плюс у тела пластикового воблера из-за особенности размещения внутренней металлической арматуры снижен центр тяжести. Всё это в совокупности и определяет такую «игру», когда приманка при проводке заметно покачивается и показывает при этом пузо.

Подобная особенность возбуждающе действует и на активного хищника, и, что намного важнее, на пассивного, находящегося, так сказать, в коматозе. А этого пассивного товарища расшевелить и спровоцировать на атаку ровно идущими приманками невозможно в принципе.

«Дорожечная» тактика поиска

Когда «дорожим» с двумя приманками, обычно на небольшой приповерхностный воблер возлагаются надежды, связанные с судаком или окунем. В большинстве случаев такой прием на Ладоге оправдывается. Моя (да и не только моя, но и знакомых) статистика ладожских сезонов 2017 - 2022 г.г. свидетельствует о том, что в качестве мелководных в приоритете у хищника были воблеры длиной 50 - 90 мм, в основном - минноу и немного шэдов. Среди них могу назвать Nils Master Haka DD 50 и Invincible 80 (фото 3).

Работали в этих условиях и Карелинские воблеры ручной работы длиной 90 мм с Z-образной и седловидной лопатками (фото 4).

Из раскрасок хищнику особо пришлись по душе № 073 («сетка») от Lure Max (фото 5), CLN («клоун») от Rapala (фото 6), в принципе могу привести еще ряд примеров, но лучше смотрите на фото – там представлены множество рабочих расцветок именно для Ладоги.

Под щуку же - приманка на втором спиннинге, размером она от 120 до 150 мм. А когда уходим за 5-метровую изобату, то становится актуальной и длина 190 мм. Правда, «гигантизм» себя начинает оправдывать ближе к осени - примерно с середины августа.

В перечне «больших» приманок есть, например, модели от Lure Max - Stinka 130 мм (фото 7) и Bomba Killer 120 мм (фото 8), а также Nils Master Invincible 120 мм (фото 9).

У «Волшебников» от Halco я ставил лопасти 3+, подпиленные примерно на 7 - 9 мм (фото 10). Этот «тюнинг» убирал примерно метр заглубления и делал «игру» приманки более вальяжной, как бы вразвалочку что ли. И для этой категории приманок уже свой набор расцветок, но всё ж лидером является окрас RH (красноголовый), как на фото 9.

У некоторых приманок с относительно легким хвостом и активной рыскающей «игрой» я ставлю вместо штатного хвостового тройника чуть меньший по размеру и с каплей-светофором (фото 11). По моим наблюдениям, подобный тюнинг чуть активирует «игру» по крену, что, в свою очередь, заметно чаще провоцирует рыбу на поклевку.

Так много внимания я уделяю выбору приманок-разведчиков потому, что именно с ними наиболее высока вероятность установления участков, где рыба стоит в максимальной концентрации, если не нашлось природных подсказок в виде всплесков/кругов на поверхности воды или стай пикирующих чаек.

Но природные подсказки всё же чаще работают на меньших глубинах - в метр-два, а большую глубину, на мой взгляд, есть смысл поизучать именно выше указанным набором приманок. Особенно в конце июня - начале августа в первую половину дня и часов этак до 15 – 18. И если частота поклевок, как правило, уже на обе удочки, показывает, что рыба стоит где-то здесь, то «дорожечные» снасти убираются - и в ход идут спиннинги для забросной рыбалки. А облов обнаруженного участка делаем разными приманками – в ход идут и «вертушки», и небольшие воблеры, и «съедобная резина».

Приманки для заброса

На Ладоге я пробовал разные модели «вертушек», часть из них прописалась в моём арсенале (фото 12), при этом я пришёл к выводу, что в наших краях эффективнее тандемы. Иногда лучше выстреливают фирменные блёсны, а иногда и самоделки, которые я собираю из фабричных «доноров»: использую разные по форме и по расцветке лепестки, тело блесны делаю либо из вольфрама, либо из витой медной проволоки диаметром 1,5 - 2,5 мм. И обязательно вяжу на крючке опушку из мохера или даже «муху» - вроде нахлыстовой.

Но иногда хищнику подавай что-то шэдообразное типа Rigge (фото 13) или небольших фэтиков (фото 14).

Правда, заметно больше времени я всё же уделяю джигу. И если лет 12 - 15 тому назад, как говорится, упирался в ультралайтовый вариант – джиг-головка 2 - 4 г и дюймовые твистеры - виброхвосты, то потом сделал вполне, я так думаю, оправданный шаг вперед - и переключился на 5 – 10-граммовые головы и 2 - 2,5-дюймовую «резину». Оказалось, что такое оснащение не снижая результативности заметно расширяет горизонт возможностей. Особенно это заметно по показателям дальнобойности, ветроустойчивости и ускорению темпа ловли. Показалось даже, что изменение размера приманок увеличило и средний размер хищника в улове.

Постоянно наблюдая за картинкой на экране эхолота и определяя состав и рельеф дна, обычно выбираешь и оптимальную оснастку – «Отводной поводок» или просто-напросто джиг-головку, и то, как и где вести приманку. Учитывая характер дна Ладоги, заметно чаще получалось ловить пелагическим джигом.

Попробовав довольно много различного «силикона», я остановился на нескольких расцветках твистеров и виброхвостов. Чаще всего хищник в Ладоге хватает приманки в желто-зеленых оттенках с люрексом или различные варианты «отработки». От бледно-горчичных – коричневых и почти до угольно-черных. И лишь совсем небольшая доля рыбалок завершилась успешно, когда применялись двухцветные приманки с сочетаниями красных/белых или красно/желтых цветов.

Сочетание тактик ловли

Когда ловишь, совмещая «дорожку» с ловлей в заброс, важно не нарушать некую внутреннюю гармонию процесса. Не упираться, скажем, особо в заброс, если 5 - 7 минут нет поклевок после захода в зону, где рыба взяла на «дорожку».

Лучше пойти на лодке дальше. Но место первичной поклевки на «дорожку» в зависимости от архивных данных (т.е ранее внесенных на предыдущих рыбалках) и показаний эхолота я обычно отмечаю либо еще одной точкой в GPS-навигаторе, либо, учитывая масштаб карты навигатора, определяю зону на участке постоянно пишущегося прибором трека. И потом, в зависимости от силы и направления ветра по отношению к курсу, либо ложусь в дрейф, либо, если ветер сильный, выпускаю плавучий якорь. Или же классический анкер на коротком отпуске (чтобы быстрее сниматься), а то и просто пускаю его волоком по дну.

А в случае, если есть целесообразность проверить реакцию рыбы на другие приманки, то разворачиваюсь и делаю повторный проход, но уже вблизи трека на дальности заброса. Или поднимаюсь против ветра, но с расчетом, что сплавом меня пронесёт через найденную точку.

Бывают и другие случаи. Например, при ловле на «дорожку» поклевки следуют, как из пулемета, не успеваешь даже толком распустить спиннинг. А вот попытка в этой зоне половить взаброс терпит фиаско. Мы с друзьями по-разному приспосабливались - и в итоге получалось ловить так: мы дрейфовали по ветру метров на 200 - 400 от точки, а потом поднимались против ветра уже под мотором, но на скорости, ниже троллинговой. То есть, «дорожечные» воблеры на спиннингах в держаках не работали, а вот ловить взаброс, как правило, пелагическим джигом получалось. Но только при условии, что заброс делался под углом 90 градусов относительно курса и приманка, описывая некую кривую, шла чуть быстрее скорости лодки.

Как правило, после 16 - 18 часов мы с относительного мелководья уходили на более глубокие места, где целевой аудиторией становился судак. Хотя надо отметить несколько случаев, когда между поклевками судака следовали единичные выходы щуки. И щуки по размерам были крупные или даже близкие к трофейным. А вот если и на глубине продолжали попадаться мелкие щуки или окуни, то надежды на клыкастого не сбывались. Не ходят летом близко мелкий и даже средний окунь и судак. И для ловли в этих условиях в ход шёл иной набор приманок, который был заточен уже под судака.

Здесь хочу сделать небольшое уточнение. Для какой-то группы рыбаков признаком «активного судака» может быть скопление (иногда - огромное) лодок на совсем небольшом пятачке. Обычно такая тусовка с конца июня и почти весь июль на Ладоге случается в окрестностях реки Сясь или в Свирской губе. И для этих условий выбор и подбор приманок особой роли уже не играет - судак хватает всё или почти всё, что проплывает мимо его носа. Но подобная рыбалка - на любителя, к которым я никаким боком не отношусь.

Судак вдоль южного побережья Ладоги летом есть везде, но в разных концентрациях. Просто его надо искать, и искать не с теми (или не совсем с теми) приманками, на которые народ его ловит в Волховской губе. Просматривая свою статистику с самого начала этого века по Ладоге (особенно ту, что касается судака), я обнаружил любопытную закономерность.

Поклевки клыкастого на глубинные воблеры и другие приманки с синкерами (заглубителями), которые дают занырнуть приманке более чем на 6 м, случались разово и даже не каждый год. Приманки со средним заглублением 4 - 7 м приносили судака чаще, но, опять же, в единичных случаях и не каждую рыбалку. А вот воблеры условно приповерхностные - отлично работали в подавляющем большинстве случаев. Все мои крупные судаки были пойманы на воблеры с заглублением 1 - 3,5 м.

Исходя из этого я и подготовил арсенал приманок, в который сейчас лишь изредка добавляю новые, причем только после самого строгого отбора, который проходит по результатам не одной рыбалки. Какие-то приманки я гоняю и по мелководью, и по глубине (поэтому будут в списке и повторы), но в море я даю всем приманкам на 10 - 20 м более дальний отпуск.

К слову, в моём арсенале есть несколько приманок, которые изначально были глубинными, но я у них подрезал лопасть, чтобы поднять горизонт их проводки. И это в лучшую сторону отразилось на результатах.

Итак, мои избранные фабричные приманки для ловли на глубинах:

Rapala HJ 140 мм в цвете FT (фото 15),

от Nils Master - Stalwart в цвете 070 (фото 16) и Jumbo Shallow в цвете 430 (фото 17),

от Halco - Laser Pro 120 мм в цвете R25 mullet (фото 18) и Sorcerer 150 мм в цвете R19 (фото 19),

Lure Max Stinka 130 мм в цвете № 17 (фото 20).

Среди авторских воблеров – «Карелинские» (фото 21),

«Тихвинские» (фото 22)

и модели А. Смирнова (фото 23).

Все эти приманки хорошо работают и в светлое время суток и в сумерках. А вот при ловле ночью работают такие расцветки, как, скажем, «сетка» от Lure Max (фото 24). Наибольшее число поклевок в темноте - на совсем вялую «игру» приповерхностных приманок типа вышеупомянутого Stalwart.

Важные аксессуары

Расскажу и о некоторых, на мой взгляд, очень важных приспособлениях, которые значительно упрощают жизнь рыбака, делая её безопаснее.

1. Первое - это налобный фонарик. У нас в экипаже, как правило, их несколько. У каждого из экспедиционеров - минимум по два (фото 25). Один - с широким лучом, а второй – с острым и возможностью его перенастройки. Ночью при работе с пойманной рыбой это просто неоценимый девайс.

2. И второе – это лип-грип, или челюстной захват. Опять же ночью лазить в подсак руками, пусть даже и в прочных перчатках, затея не из лучших. Лип-грип позволяет извлечь добычу из сетки проще и безопаснее (фото 26).

3. Третье - ходовой огонь. Свои лодки уже, как правило, им оборудованы, а вот для прокатных, чтобы обозначить себя в акватории после захода солнца, его надо иметь обязательно (фото 27).

Примечание*. Термоклин – резкий перепад температур в слоях воды.