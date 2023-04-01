Это карпфишинг, детка! Алиса Янелис | 16 августа 2023 г.

Сегодняшний гость редакции - кандидат в мастера рыболовного спорта и охотница за «дикими» трофейными карпами Анастасия Афонина. О том, где искать «диких» рыб, весящих за 15 килограммов, в какие суммы обходится участие в карповых турнирах и о хобби, которое сплотило семью - Анастасия рассказала Алисе Янелис.

- Настя, твои фотографии достойны страниц глянцевых журналов! Ты с таким изяществом поднимаешь этих гигантов своими хрупкими руками! Сколько лет ты практикуешь свою суперловлю? И кто, если не супруг, привил тебе любовь к достаточно экстраординарной рыбалке?

- Всё произошло задолго до моего замужества. В детстве я часто ездила на лето к бабушке в Саратов. Там много водоемов - от маленьких прудиков до великой Волги. Мой дядя начал брать меня с собой на рыбалку, когда мне исполнилось 4 года.

Первой моей удочкой была обычная тростинка из орешника с привязанной к ней леской с крючком. Я ловила карасиков с ладошку величиной, но для меня тогда они казались просто гигантами! Помню, первая же пойманная рыба вызвала жуткий восторг! Я и радовалась, но и боялась этой рыбы одновременно (смеется). В общем, все летние каникулы проводила на рыбалках.

Когда же поступила в институт, не было особо возможности мотаться по водоемам. Училась на социального педагога–психолога. Была загружена учебой по уши, да и с друзьями потусить иногда хотелось. Знакомых же в городе, которые увлекались бы этим делом, не оказалось.

На втором курсе познакомилась со своим будущим мужем Женей. Когда мы стали жить вместе, он как-то сказал мне: «Любимая, я завтра на рыбалку, ты тут дома кушать приготовь». А я ему: «А как же я?! Я тоже умею и люблю рыбу ловить, поеду с тобой!» Он очень удивился, но всё ж мы поехали вместе на «платник», ловили на поплавочные удочки. А когда я принялась таскать карпиков по паре килограммов каждый, все вокруг были в шоке, включая Женю. Ведь лет десять назад девушка на рыбалке вообще считалось большой экзотикой, а когда она и ловит, и червя может сама насадить на крючок – просто чудо (смеется)! Помню и своего первого карпа на три килограмма, он казался мне безумно тяжелым, я кричала на весь водоем: «Как его вытаскивать-то?! Несите же подсак! Помогите!»

В итоге мы с Женей разделили любимое хобби и выбирались потом на рыбалку каждые выходные. Ловили простенько – на удочки и донки с колокольчиками.

- Когда же всё стало серьезно? Как от простых любителей вы перешли к профессиональному карпфишингу и охотой за гигантскими трофеями?

- Однажды мы приехали на водоем и увидели ребят со специальными карповыми палатками, с сумками для взвешивания и переноса рыбы, арсеналом мощных удилищ. Они выглядели как рыболовы из импортных фильмов, такие жутко модные, с кучей крутых вещей. А мы ездили скромно, ночевали в машине или маленькой палатке, ловили на «крокодилы». Я, увидев этих рыболовов, говорю своему мужу: «Кто это? Я хочу так же, как они!»

Как нам сказали, это люди, которые профессионально занимаются карпфишингом, мы узнали, что есть такой спорт. И у меня в голове просто случился взрыв! Столько интересной информации, столько нового, мне хотелось узнать про это абсолютно всё!

Решили попробовать: закупили приличные удилища, добротную палатку, сигнализаторы поклевок заказали из Китая (правда, они срабатывали через раз, а в дождь вообще сходили с ума, но это уже другая история).

Это было 12 лет назад. До сих пор помню, что потратили на атрибутику в районе пятидесяти тысяч рубликов (по тем еще деньгам). Можно сказать, что еще обошлись малой кровью. Тогда выбор был не очень большим, товары для карпфишинга в Россию поставляли две-три компании. Более-менее приличное удилище можно было купить за 3 тысячи рублей.

- Но для успешной рыбалки, оборудование — это даже не половина успеха. Где вы научились всем тонкостям ловли?

- Сначала мы даже не знали, что нужно пробивать рельеф дна, закармливать точечно, а просто кидали снасть с кормушкой куда-нибудь подальше в воду (смеется). Поняли, что желанных результатов такая методика не приносит - и начали смотреть иностранные видео о карпфишинге. Всё приходило с годами. Позже карпфишинг начал развиваться и в России, появились первые обучающие видео наших рыболовов.

- Как прошел твой дебют на карповом турнире?

- Это было лет 6 - 7 назад. Мы с Женей ездили по разным городам и весям, охотились за трофеями. Нас заметила наша Орловская Федерация рыболовного спорта, предложила попробовать себя в качестве спортсменов.

Но первые наши соревнования – это был полный провал! Мы накупили кучу всего, потому что не знали, что может пригодиться на турнире. А поймали только пару карасей и несколько незачетных карпиков. Оказалось, что спортивная рыбалка - совершенно не похожа на любительскую.

В тот год мы больше не выступали, решили более вдумчиво подойти к подготовке. А вот в следующем сезоне мы заняли сначала второе место (нам не хватило всего чуть-чуть до победы), а через месяц выиграли золото на другом турнире! За один год получили два разряда. С тех пор спорт меня затянул - и понеслись турниры один за другим.

Кстати, сейчас активно развивается и чисто женский карпфишинг. В следующем году даже планируют создать отдельную федерацию. Это очень хорошо практикуется в мире - думаю, и у нас зайдет.

- Ты уже участвовала в таких соревнованиях?

- Впервые в женских соревнованиях я участвовала два года назад. Напарницей стала Ольга Воеводина. Она вообще одна из первых девушек в России, которая получила звание мастера спорта по ловле карпа, была даже на Чемпионате мира! Она позвонила в нашу Федерацию и спросила, нет ли там девушки, увлеченной этим делом и желающей выступать в женском тандеме.

А тут - я. Мы созвонились, часа три разговаривали, поняли, что на одной волне. Но я всё-таки переживала, что не сработаемся в секторе. Всё же девочки есть девочки, сама понимаешь (улыбается). Но всё прошло отлично! Это были соревнования на «Золотом берегу» в Краснодарском крае. Как только мы зашли в сектор, мы стали понимать друг друга с полуслова. Оля в спорте давно - и мне было чему у неё поучиться!

- Но потом ваши пути разошлись?

- Да. Я стала филтестером компании VSBAITS. А у Оли был свой бренд карповых бойлов, поэтому вместе работать не получилось. Но мы до сих пор хорошо общаемся. Сейчас у меня другая напарница, Наталья Астахова из Нижнего Новгорода. Скоро у нас первый совместный турнир, будем бороться за пьедестал.

- Настя, расскажи нам, простым смертным, кто такие филтестеры и чем они занимаются?

- Это люди, которые сотрудничают с какой-то компанией - тестируют новую продукцию, помогают её улучшать, создавать новые линейки и рекламируют продукцию в своих социальных сетях. Компания предоставляет филтестеру фирменную одежду и карповое питание на взаимовыгодных условиях. Вот, например, мне присылают новые бойлы, я еду на рыбалку, ловлю на них и сообщаю представителям компании, как работает их продукция на практике.

- Я так понимаю, что карповые соревнования – это недешевое удовольствие. Можешь рассказать, о каких суммах вообще идет речь?

- Ну, смотри: взнос за участие в турнире варьируется от 15 до 20 тысяч, это зависит от статуса соревнований. К этому взносу частенько еще прибавляется взнос на участие в номинации «Бигфиш», это еще пара тысяч. Корм для карпа обходится в 60 - 70 тысяч на три дня. Еда для людей, правда, обходится подешевле (улыбается) – 5 - 7 тысяч.

Бензин туда и обратно в среднем - 8 тысяч. Ну и плюс расходники (лески, крючки, поводки), это около 20 тысяч. Короче, на серьезный турнир стоит съездить минимум за 100 тысяч рублей.

- Настя, сказать, что я в шоке – ничего не сказать! Это же бешеные деньги!

- Ну а что ты хотела? Это карпфишинг, детка! Люди берут на турниры минимум по 80 кило прикормки. Чтобы увлекаться карпфишингом, нужно много работать и много зарабатывать. Это факт. С каждым годом появляется всё больше новинок, а карп становится всё привередливее, и его нужно всё время удивлять. Когда мы только начинали заниматься спортивным карпфишингом, можно было уложиться в 10 - 20 тысяч за турнир. А сейчас это стоит в десять раз дороже!

- Да уж, на такие соревнования особо не наездишься… Нужно долго копить денежки. Ладно, проехали. У тебя амбициозные планы на этот сезон?

- Пока у нас запланировано только два турнира. В июле я выступаю со своей напарницей на женских соревнованиях, мой муж - с нами в качестве тренера. А в сентябре мы уже вместе с Женей будем выступать на Чемпионате Орловской области.

Признаюсь, у меня есть мечта - получить мастера спорта, в идеале - международного (улыбается). Хочу и буду бороться.

- Вы часто ездите на платные водоемы, чтобы потренироваться?

- «Платники» сейчас посещаем только в рамках соревнований. Мы больше прониклись именно «дикой» трофейной рыбалкой. У спортивной рыбы есть свои повадки. Ты знаешь, как она будет клевать, в какое время и на что. А «дикая» рыбалка интересна своей непредсказуемостью.

Я хочу поблагодарить человека, который дал мне правильное осознание «дикой» трофейной рыбалки, своего братишку Niсo (Николая Иванова). Он известный во всём мире трофейщик, на которого многие равняются. Он научил правильно воспринимать этот вид ловли, дал необходимые навыки, даже научил правильно держать в руках рыбу и фотографироваться с ней! Желаю ему богатырского здоровья!

- То есть, ты ловишь монстров не только на «платниках», но и на обычных водоемах?! Но как? Где?

- Да–да, на обычных водохранилищах, озерах, прудах. Это настоящая исследовательская экспедиция. Всё начинается с того, что мы находим какую-нибудь воду на карте, принимаемся искать информацию про неё в интернете: искусственный это водоем или нет, сколько ему лет, есть ли плотины.

Если рядом стоит какая-то деревушка, мы едем туда, разговариваем с местными жителями. Обычно дедульки знают про местную рыбу всё. В основном выбираем глухие места, где мало людей или их вовсе нет. И вот основываясь на всех этих факторах, принимаем решение - стоит ли там пытать удачу. Этим и интересен «дикий» трофейный карпфишинг.

Здесь прежде, чем поймать, надо проделать колоссальную работу. А если про водоем нет никакой информации, то я накачиваю лодку, включаю эхолот - и погнала кататься. Нужно оценить рельеф, выяснить, есть ли вообще рыба, а если есть, то какая.

- А какие карпы вырастают в лесных озерах и прудах?

- Карп растет достаточно долго, поэтому-то нас интересуют неновые водоемы. Например, карпу до 15-килограммовой отметки может понадобиться примерно 25 - 30 лет. Практически в любой воде, где есть рыба, может обретаться карп или сазан, просто он там в гораздо меньшей концентрации, чем на «платниках». А водоемы с карпами попадаются совершенно разные. Площадь их может быть и 10 гектаров, и гектар, и 500 кв.метров.

- Расскажи про свой первый выезд на «дикий» водоем. Ты долго ждала рыбу своей мечты?

- Это было лет 8 назад. Мы с мужем поехали к моим родителям в Тульскую область. Там был пруд, про который я слышала байки еще в детстве, что, мол, помимо карася там еще и карпа ловят. Но больше трехкилограммового никто вроде не поймал. Я подумала – ну а вдруг? И предложила Жене потусоваться на этом пруду пару дней.

Мы взяли оборудование и рванули туда. Первые сутки только прикармливали и не услышали не одной поклевки. Я от скуки гоняла плотвичку на поплавок. В конце вторых суток сигнализатор стал издавать редкие звуки. Что такое? Подумали, что рыба просто об леску задевает хвостом. Неопытные были.

- А это что, не вымысел, что в карпфишинге рыба может цеплять леску?

- Может, это и возможно на водоемах, где большая плотность рыбы. Но я скептически к этому отношусь. Мне кажется, что это придумано самими спортсменами, чтобы оправдать свои незасечки рыбы (улыбается).

- Так, продолжаем волнительную историю… Короткие «пип, пип» на сигнализаторе, а что было дальше?

- Спустя полчаса опять пикает, я говорю мужу – «Давай подсекать! Там по-любому кто-то сидит. Даже если это плотва, она всё равно продолжит кушать этот бойл, пока не вытащишь». Подсекаю, чувствую - что-то есть, но не понимаю по тяжести - что. Идет как бревно или мешок с камнями.

Даю мужу удочку, чтобы он высказал свои предположения. А он: «Настя, у тебя там рыба!» Я на эмоциях выхватываю у него удилище, тащу изо всех сил. И понимаю, что там просто кит какой-то! Ну а в итоге всего-то-навсего оказался карп на 6 килограммов.

Возле берега он задал такую трепку, я еле справилась. Ведь «дикие» рыбы гораздо сильнее, чем обитатели «платников». А мне тогда казалось, что он тянет на все 15! Очень тяжелый был. Сейчас-то я этих «пятнашек» уже одной рукой поднимаю (смеется).

Короче, я была довольна как слон! Маме с папой позвонила похвастаться, они порадовались, но так и не поняли, зачем я рыбу отпустила. А по принципу «поймал - отпусти» я ловлю уже очень давно. Правда, из родственников никто в это не врубается. А я им всё объясняю, что это проявление уважения к сопернику!

- Почему на «диких» водоемах карпа нужно ловить на бойл, а не на пучок червей, например?

- Для «дикого» карпа бойл - это что-то новенькое, а они до ужаса любопытные создания. Поэтому бойл его заинтересует гораздо быстрее, нежели животная наживка.

Ну и для нас размер — это главное. Если я закину пучок червей, его так способна пообгладывать мелкая рыба, что сможет клюнуть карпик на пару кило. Но меня-то интересуют гиганты. Прикармливаем, кстати, тоже бойлами и тигровым орехом. Раньше еще пелетс добавляли.

- А часто ли вы ездите на одни и те же «дикие» водоемы?

- Да, можем ездить до тех пор, пока мы не победим эту воду по определенной величине рыбы. Если знаем, что там может попасться рыба на 15 кило – значит, будем ждать именно её. В этом и заключается мощный стимул - возвращаться, пока не поставишь победную точку.

- Какой же у тебя рекорд?

- Буквально в прошлые выходные поймала «дикого» карпа на 15.800!

- Просто немыслимо! Ты меня сильно впечатлила и вдохновила своей рыбалкой! До «диких» карпов на 15 килограммов мне еще далеко, ну а целенаправленно поохотиться на линя я отправлюсь уже в ближайшие выходные. Ну и в конце интервью хочу задать личный вопрос. Повлияли ли общие интересы на семейные отношения в лучшую сторону?

- Конечно. Если в семье на двоих одно хобби, вам всегда будет, о чём поговорить и чем заняться. И невероятно ценно переживать эти эмоции, когда мы всё-таки поймали долгожданный трофей вместе. Наши сердца и души как будто сливаются в единое целое и ликуют! Ну и, конечно же, само времяпрепровождение не на диване у телевизора, а где-то в лесу у «дикого» озера добавляет в совместную жизнь мощные порции драйва.