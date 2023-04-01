Язь на втором этаже Алексей Коломиец | 27 июля 2023 г.

Когда-то давно я опубликовал небольшой материал под названием «Из-под леща». Старался объяснить специфику летней ловли язей спиннингом в тот период, когда огромные стаи мирной рыбы плавятся на поверхности воды в Волге. В то время основной моей приманкой была «вертушка». И вот в последние пару лет я вновь погрузился в эту тему. Опять Волга, опять лещи, опять язи, но я уже чуть-чуть другой, да и снасти с приманками чуть-чуть другие.

Тот факт, что именно лещи массово плавятся на Волге в июле месяце – для меня отнюдь не новость. Но целая куча рыболовов как-то хором стала утверждать, что тысячи чмокающих ртов - это вовсе даже язи. Я с самого начала относился к этому заключению скептически.

На самом-то деле очень трудно на расстоянии в десяток метров в бликующей воде рассмотреть, что там за рыба плавится. Хотя я предметно знаю, что это может быть и лещ, и густера, и синец. Именно они иногда попадались мне на крючки, когда чего-то пугались - и в итоге подбагривались на проплывающий воблер или блесну. Но неугомонные рыболовы утверждали, что это именно язи, вот язи – и всё, потому как они-то и ловятся! Вот тут я не выдержал - и поехал туда, где они это видели.

Братцы! Ну не язи это! Это лещи и подлещики! Для меня это знание - давно пройденный этап. Я даже пытался ловить их нахлыстом, подбрасывая сухую «мушку» прямо в чмокающий эпицентр. И ни одной поклевки!

Что касается язей, то они – да, иногда попадаются на «вертушки» и воблеры. Впечатление такое, что язи где-то чуть снизу плывут, как бы на втором этаже (если отсчитывать вглубь). Однако бывают моменты, когда полчаса к ряду хлещешь воду конкретно по месту шумного кормления мирной рыбы, а поклевок нет. Значит, не всегда лишь язи занимают второй этаж. А иногда бывает и так, что в этой столовке язи ловятся один за другим. Как же определить, какая рыба плавится, а какая на втором этаже обитает?

Я вновь принялся изучать этот феномен, благо июль в прошлом году выдался очень жарким и не сильно ветреным. Зрение у меня уже не то, что раньше, но если надеть очки и пристально рассматривать поверхность воды, то легко можно заметить планктон, который хаотично мечется в сантиметре от поверхности воды. Его-то и «пылесосят» лещи, вытягивая свои носы и трубчатые рты. Замечено, правда, что при ветре ничего подобного не происходит.

Рябь рассеивает этот вкусный слой питательных микроорганизмов - и лещи находят себе какое-то другое занятие. Но стоит тебе заплыть за какой-нибудь остров с подветренной стороны – и вот, пожалуйста, снова чавкающие рты.

Сперва я заметил, что вся эта рыбья столовая устраивается там, где течение замедляется. Или же встречается с тоже ослабленным течением с другой, скажем, стороны острова или песчаной косы - и эта «стрелка» собирает с поверхности воды пух, плывущий мусор, да еще и сами лещи добавляют пены своими постоянным групповыми всплесками. И когда на воде имелась заметная рябь от ветра, мы с друзьями искали концентрацию лещей, ориентируясь именно по длинному пенному следу. Но не всё так просто.

Ловля язей конкретно под этой грязной полосой чаще всего ничего особо не приносит. Разве что редкие бессистемные хватки приманки, задевы хвостами за плетеную леску – не более того.

Со временем я начал понимать, что поклевки язей случаются где-то рядом с этой самой столовой. И если плавящаяся мирная рыба спокойно собирала с поверхности воды питательный планктон, то язи выдавали себя характерными всплесками. То одиночными, то по два-три за раз. Я неоднократно перепроверял свою догадку.

К примеру, принципиально не забрасывал приманку, пока не увижу характерные язевые всплески. А те, кто в это же время продолжал ловить среди чмокающих ртов – оставались без поклевок. Через парочку таких экспериментов у товарищей возникала мысль, что я просто не хочу ловить.

Но стоило мне всё же взять спиннинг в руки – сразу брал язь! И почти все они говорили мне - мол, язи эти просто… твои приманки едят, а наши - нет. И тут сразу выскакивал вопрос – на что я ловлю? И хоть тип приманки для белого хищника всегда имеет значение, на первое место я тут бы поставил частоту забросов не в чавкающие рты, а в сторону, где язь обнаруживал себя всплесками.

Август – не июль

К концу июля концерты чавкающих ртов постепенно сходят на нет. Бывает, что целыми днями их не услышишь. И лишь изредка, в самую жару и штиль, они вновь образовываются, но уже не в таком количестве, как в июле. Зрелище – совсем не то. Уже не пугает шум, который производит целая колонна лещей, единовременно чего-то испугавшись. И рядом с плавящейся мирной рыбой начинают соседствовать не только язи.

Точно знаю, что снизу такие стаи пасут сомята и судаки. А знаю потому, что несколько раз эти бандиты случайно попадались. Кто-то, правда, специально пытается ловить джигом в описанных мною местах. Но я пока подобной рыбалкой не занимался.

Вот целенаправленно можно судаков ловить ночью, о чём я обязательно напишу в следующем номере журнала. А июль – это да, так и манит чавкающими ртами, мимо которых равнодушно проплыть невозможно. Бывает, что когда лодка тихо сплавляется по течению навстречу чавкающим ртам, то перед самым бортом эта колонна организованно расступается – очень похоже на какой-то коллективный разум. Это прямо-таки завораживает.

Ну а что касается августа - там, где месяц назад гуляли чавкающие рты, язь продолжает ловиться! Я специально это несколько раз проверял – работает. Мне думается, просто язи привыкли к более-менее высокому уровню воды и продолжают посещать «наработанные» в июле кормовые точки. Правда, приходится искать язей уже ближе ко дну, а не на втором этаже, как я это называю. Но это, как говорится, уже совсем другая история, которая в себя включает еще и ловлю жереха, и голавля, т.е. классику ловли белого хищника спиннингом. Теперь, пожалуй, можно поговорить и о приманках.

Блёсны

Вращающиеся блёсны язям нравятся. Это оспаривать бесполезно. Обычно это «вертушка» МЕППСовского размера № 2.

Именно этот размер у нас на Волге помещается килограммовым язям в рот, да и летит более-менее прилично. Проводка – равномерная, никаких пауз делать не нужно. Иногда язь атакует сразу после приводнения приманки. Иногда жестко садится после того, как завелся лепесток. А иногда гонится за заработавшей приманкой, атакует её несколько раз - и, как правило, попадается.

В этом сезоне у меня в коробке были вращающиеся блёсны Mottomo Fire Blade. Они яркие, у них тройник с перьями – это всё однозначно нравится язям. Но, повторюсь, не в бренде дело. Я ловил язей и на Osko, и на MEPPS, и на Myran, и на Daiwa, и на… В общем, нет смысла всё вспоминать и перечислять.

А вот среди «колебалок» лучше всего у меня работали блёсны Stinger. Особенно пришлись язям по вкусу Phantom ST (масса 4 г) и Phantom TT (масса 5 г).

Знаменитая Стингеровская ультралайтовая линейка «колебалок» Innova UL – тоже работает, но их масса в 2,9 г - откровенно маловата для Большой воды. Самый главный плюс колеблющихся блесен Phantom для меня в том, что они однозначно лучше летят, нежели «вертушки». И, наверное, самое важное – это их оснащение одинарным крючком.

Одинарник и леща практически не цепляет, и из аккуратного язевого рта его вынимать куда проще, нежели тройник. Рыбу мы с друзьями чаще всего отпускаем, потому и выбор мой пал на «колебалки» с одинарниками. Наверное, у других фирм тоже есть подобные приманки. Но так уж случилось, что однажды я набрал этих блёсен для ловли голавлей, да так они у меня в коробочке и прижились. Теперь в июле я без них на воду не выезжаю.

Воблеры

Первое требование к воблерам – нужный размер. Я для себя определил некую границу – это габариты Lucky Craft Clutch. Всё, что больше по размеру, язя еще поймать может, но уже крючки могут оказаться великоваты. А вот такой известный воблер, как Jackall Chubby – язей ловит еще лучше, но зато летит хуже, особенно, если ветерок неудобный.

Собственно, думаю, этих двух предметных ориентиров вполне хватит, чтобы подобрать воблер для вашей язёвой коробки. Что касается заглубления воблера – лучше всего у меня работали модели с индексом MR (middle runner), т.е. с заглублением около метра. Попадались язи и на DR (deep runner), и на SR (shallow runner), но MR ловил стабильнее. Мы ведь говорим о том, что «язь живёт на втором этаже», а заглубление MR - это как раз примерно метр. То, что доктор прописал, как говорится.

Я вообще-то только для габаритного ориентира назвал именно эти два воблера. В июле язи кушают всякие модели. Это на малой речке или по холодной воде можно будет более детально обсудить язёвые воблеры и их замысловатую «игру».

В летнюю жару важен только горизонт проводки и непосредственное наличие белого хищника. Таким образом, нет необходимости закупать шедевральные японские воблеры. Вполне сгодятся и бюджетные – например, Usami Purin. Эти воблерки даже с берега на Ахтубе язей ловят неплохо, причем до самой осени.

Замечу, что у «Пуринов» в линейке существует три градации заглубления. Так что всегда можно быстро подобрать тот, который занырнёт на второй этаж. И еще есть в линейке Usami Purin один нюанс – размер XL. В прошлом году конкретно Usami Purin XL 55F-DR #371 (черное тело, оранжевый копчик) оказался в фаворитах.

Думаю, что не только из-за нужной «игры», а еще и из-за цвета. Видимо, черный цвет более четко выделялся на фоне сияющее-бликующей поверхности воды и был заметнее тем язям, что находятся в поисках пищи.

Тейлспиннеры

Это очень уловистые приманки, которые в последние годы резко набрали популярность. И не удивительно - они и летят дальше воблеров, и тройнички у них небольшие – как раз для белого хищника, и лепесток придает парусность в воде и привлекает рыбу колебаниями. Сейчас выпускаются тейлспиннеры различных размеров и расцветок.

Более того, производство их находится в России, так что проблем с поставками на магазинные прилавки нет. Из тех моделей «тейлов», что у меня лежат в коробке, я могу назвать Hurricane (производится в родном Волгограде и продается практически в любом интернет-магазине).

Я, ради объективности мнения, обзавелся тейлспиннерами еще других производителей, как кустарных, так и фабричных, в том числе и из Китая. Но в деле их буду пробовать только в нынешнем году.

Основная идея ловли язей на тейлспиннеры в том, что у рядовых рыболовов чаще всего имеется один универсальный спиннинг, которым они пытаются и жереха дальним забросом половить, и судака поджиговать, а также щук, и окуней. И вплоть до того доходит, что с сомом норовят пободаться. Однако ж таким спиннингом весьма проблематично далеко забросить воблер, весящий, скажем, 5 граммов. А вот тейлспиннер – вполне себе приманка для таких случаев.

Спиннинги и лески

В заключение нужно обязательно сказать пару слов о спиннингах и шнурах, которыми ловлю я. Хотя - нет, марок спиннингов называть не буду. Посоветую опять-таки как ориентир: для ловли белого хищника на Волге с лодки вполне подойдет бюджетный универсал с тестом до 18 или 21 г. Это может быть как крэнковый бланк, так и твичевый. Ну и шнур лучше поставить или #1, если это 4-жильный, или #0.8, если это 8-жильный (0,165 и 0,148 мм соответственно). Можно тоньше, можно толще – я просто назвал эти диаметры шнуров как ориентировочные.

Моя ловля происходит в чистом месте, зацепов там обычно не бывает, так что остается контролировать «тюльпан» на спиннинге (чтобы не было перехлестов) и следить за шпулей катушки, на которой может образоваться хордовый виток, особенно при забросах против ветра.

Наличие защитного поводка никак не отражается на количестве поклевок. Зато влияет на то, что приманка не так часто путается при забросе. Ну и менять приманки проще и быстрее, нежели привязывать их каждый раз. Какой именно использовать поводок? Сколько рыболовов – столько и мнений. Кто-то принципиально ставит флуорокарбон. Кто-то - никель-титановое изделие. Я чаще ставлю тривиальную стальную струну.

Выбор мой абсолютно объясняется тем, что поводки из проволоки я кручу сам, а в коробке с конкретными воблерами и блёснами у меня лежат поводки соответствующей приманкам длины. Согласитесь, что толстый поводок длиной 20 см для легкой блесны – явный перебор и может поломать её «игру». А уместен тут коротенький поводочек, который чуть длиннее приманки – и это самое то. Но, повторюсь, чаще всего (именно в июле) язям плевать, какой у вас поводок и есть ли он вообще.

И еще: тем, кто не собирается специально для такой ловли покупать отдельный спиннинг, могу посоветовать следующий лайфхак. Конечно же, на мощные бланки и толстые «плетенки» тоже можно ловить язя. Но не нужно забывать, что рты у мирной рыбы более нежные, чем у щуки или судака. Грубой снастью можно просто порвать ткани ротовой полости. И рыба сорвется, и уйдет покалеченной. Поэтому, если у вас с собой, скажем, мощная джиговая снасть – ослабьте фрикцион на катушке. Это хоть как-то поможет и вам и рыбе.

Что касается язей как трофея – в прошлом сезоне я поднял рекордную планку до 1,5 кг. Я слышал, что попадаются и поболее. Но вовсе не гонюсь за результатами. Однако знаю, что в жареном виде язь начинает мне нравиться только после одного кило. Лишь в таких красавцах появляется характерный подкожный жирок - и по вкусовым качествам они не уступят ни карасям, ни окуням (ням-ням).