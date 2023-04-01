От случайной поимки к закономерному улову

Почему черноморцы зовут луфаря «зубаткой»? Геннадий Шеляг | 7 августа 2023 г.

В России луфарь обитает в Чёрном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Стаи этих хищных рыб совершают дальние морские миграции, но появляются в прибрежных районах нашей страны весной и осенью, вот тут-то эту рыбу и можно поймать. Сочинские рыболовы, величающие луфаря «зубаткой», используют для этого разные виды снастей, о нахлысте я уже рассказывал, сегодня же очередь спиннинговой рыбалки.

Сперва – что говорит ихтиология. Луфа́рь (Pomatomus saltatrix) - вид морских лучеперых рыб отряда окунеобразных. Тело, сжатое с боков, удлиненное, покрытое некрупной округлой чешуей. Два спинных плавника, разделенных промежутком. В первом спинном плавнике 7—8 колючих лучей, а во втором — один колючий и 23—28 мягких лучей.

В анальном плавнике 2—3 колючих и 23—27 мягких лучей. Первый спинной плавник короткий и складывается в бороздку на спине, второй — мягкий, густо покрыт мелкой чешуей, как и равный ему анальный плавник. Хвостовой плавник вильчатый. Грудные и брюшные плавники очень короткие. Голова большая, с большим ртом, заполненным острыми однорядными зубами. Спина зеленовато-синяя или зеленоватая, брюхо серебристое. У основания грудных плавников тёмное пятно.

Ну очень скоростная рыба!

Луфарь - стайная рыба, обычно держащаяся у поверхности, но встречающаяся и в толще воды на глубинах до 200 м. Данный космополитический вид распространён в тропических и субтропических водах всех океанов. Путешествует крупными стаями, иногда в несколько тысяч особей. Стаи совершают сезонные миграции. В наших прибрежных водах появляется в теплое время года, иногда заходя в лиманы и устья рек.

Половой зрелости достигает в возрасте двух - четырех лет. Нерестится летом, с июня по август, выметывая плавучую икру несколькими порциями обычно в открытом море. Плодовитость - от 100 тысяч до миллиона икринок (у крупных самок). Плавучие личинки выходят из икры примерно через двое суток. Молодь питается мелкими ракообразными и другими беспозвоночными. По достижении длины тела 8 - 11 см в рационе луфаря начинает преобладать рыба.

Этот хищник быстро передвигается и атакует. Охотится на мелкую и среднюю рыбу (среди них - сельдь, сардина, ставрида, скумбрия, хамса и т.д.). Не гнушается по старой памяти и ракообразных, головоногих моллюсков.

Жертву преследует целеустремленно и активно, часто выпрыгивая из воды. Иногда даже в погоне за жертвой выскакивает на отлогий берег. Луфари стремительно врываются в стаи мелкой рыбы, разбивают их на отдельные группы, намечают жертвы и преследуют, пока не приблизятся на расстояние около 30 см.

Выйдя на дистанцию броска, луфарь опускает челюсть, поднимает голову, раздувает жабры и хватает добычу. Поедает рыбу с огромной скоростью. Закончив охоту, одиночные луфари-охотники быстро собираются обратно в стаю.

Мифы о луфаре

Скорость, с которой луфарь пожирает добычу, в какое-то время породила распространенный даже в научных трудах миф, что луфарь безбашенно убивает больше рыбы, чем необходимо.

Тогдашняя невозможность для невооруженного глаза увидеть процесс поедания приводила к ошибочному выводу, что луфарь не сжирает рыбу целиком, а просто вырывает из её тела кусок-два мяса и переключается на следующую жертву. И типа стайный луфарь – опасный для нас, рыболовов, хищник. Однако известно, что при появлении поблизости в воде человека стая всенепременно обращается в бегство. Опасность для наших рук могут представлять лишь отдельные пойманные рыбы при неосторожном с ними обращении.

В далеком детстве я часто слышал от сочинских рыбаков истории о том, что существует таинственная рыба под названием «зубатка», которую поймать почти невозможно, потому как если она попадается на крючок, то во время вываживания непременно перекусывает леску, какой бы прочной она ни была.

Естественно, эта провозглашенная местными рыбаками «зубатка» не имела ничего общего с донным хищником, обитающим в Северных морях, который действительно имеет такое название. Да, у луфаря острые как лезвия зубы, способные не только помогать ему в его охотах за рыбой, но и нанести значительные травмы рукам рыболова при неумелом освобождении рыбы от крючка.

Самый удобный способ - это использование специализированных щипцов (например, лип-грипа), которыми захватывают рыбу. Вот я и ответил на вопрос - почему луфаря называть «зубаткой».

По-настоящему спортивная ловля

Прочитав приведенную выше информацию о луфаре, читатель может подумать, что поймать его не составляет никакого труда. Однако это совсем не так. Спиннинговая ловля данного агрессивного хищника в Чёрном море – это по-настоящему спортивная ловля. Она требует вдумчивого серьезного отношения к ловле, серьезного подхода к компоновке снасти и отличного владения техникой проводок различных приманок. И это только малая толика того, что нужно знать и уметь для успешной ловли.

Специфика ловли рыбы в Чёрном море на разных участках побережья может сильно разниться. В этой статье я рассказываю о ловле луфаря спиннингом от Туапсе до города Сухум – столицы дружественной Абхазии.

Замечено, что луфарь приближается к берегу и становится доступным для спиннинговых забросов при температуре воды 17 – 18 °С и выше. Поэтому ловля начинается в южной части Абхазии и оканчивается при понижении температуры воды там же. По сезонам ловли не буду давать четких рекомендаций, потому что предыдущие годы показали, что это дело неблагодарное. Самая лучшая рекомендация по выбору времени и мест ловли – это, постоянно мониторя ситуацию, быть на связи с сочинскими и абхазскими спиннингистами.

Очень важны дальние забросы

Ловля луфаря требует довольно качественной снасти, позволяющей делать очень дальние забросы. Обычно это удилище длиной 2,7 – 3 м с тестом до 20 г. Безынерционная катушка типоразмера 2000 – 2500 по японской классификации. Шнуры ## 0,4 - 0,6 (0,104 - 0,128 мм соответственно) применяются чаще других. Можно использовать, конечно, и монофильную леску или флуорокарбон в диаметрах 0,18 – 0,2 мм, но это не позволит делать забросы под 100 м.

Теперь о приманках, коих каждый опытный спиннингист имеет в наличии десятки и даже сотни. Луфаря можно ловить на многие виды приманок, к ним относятся узкие «колебалки», тяжелые «вертушки», удлиненные воблеры, джиговые приманки. И, главное, пилькеры массой от 10 до 18 г. – с ними легче осуществлять дальние забросы. Более легкие приманки можно забрасывать с помощью бомбард (сбирулино) разной скорости погружения.

Как просканировать все слои воды в поиске рыбы

Обычная техника ловли заключается в забросе, ожидании пока приманка коснется дна и проводке. Ловля луфаря спиннингом – это постоянный поиск и перемещение, подбор работающих проводок. Видов этих самых проводок приманок много, не буду перечислять их. Но главное, чтобы подача не была сильно медленная, иначе возникнет риск зацепов за камни на дне. Следует просканировать все слои воды, чтобы определить глубину, на которой в настоящий момент охотится зубастый хищник.

Иногда, когда смотришь на бескрайние просторы Чёрного моря, трудно понять, как здесь вообще можно найти рыбу. А просто нужно постоянно искать. Если вы ловите с берега, то постоянно двигайтесь, производя с каждого нового места по несколько забросов. При ловле с бун и волнорезов следует делать забросы во все возможные стороны, а при отсутствии поклевок перемещаться на другие точки. Лучшее время для ловли - на рассвете и перед наступлением темноты. При легком волнении моря до одного балла, сопровождающимся обычно небольшим помутнением воды, успешная ловля может продолжаться весь день.

Всё в ваших руках!

Поклевка луфаря - очень резкая и мощная, а во время вываживания он оказывает очень сильное сопротивление. Если поклевка произошла на дальней дистанции, рыба отчаянно сопротивляется на протяжении всего выкачивания её до самого берега. Техника вывода рыбы оттачивается и совершенствуется постоянно. Думаю, что простой эту ловлю никак не назовешь.

Что можно к этому добавить? Пожалуй, что для охоты за луфарем ко всему прочему нужна хорошая экипировка. В идеале будут вейдерсы с шипованными ботинками, что позволит при необходимости свободно заходить в воду и передвигаться там, не боясь волны. Ну а как минимум подойдут хорошие сапоги высотой до колена и непромокаемые брюки, плотно натянутые поверх таких сапожек. Верхняя часть экипировки зависит от погоды, но лучше всё же иметь хорошую непромокаемую куртку. Всё остальное в ваших руках, мои дорогие читатели.

Удачи вам в это непростое для всех нас время и до встречи на рыбацких тропах!