Снасти для нашего будущего Спортивное рыболовство | 23 апреля 2024 г.

В КВЦ «Экспофорум» с 21 по 24 марта прошла 42-я выставка «Охота и рыболовство 2024». Традиционная для Санкт-Петербурга, выставка имеет долголетнюю историю - её проводят с 1994 года (ранее - в павильонах «Ленэкспо» на Васильевском).

Крупные производители и продавцы рыболовных снастей и оборудования всегда заключали там значительные контракты, обговаривали новые бизнес-проекты. А для рядового питерского рыболова выставка являлась местом не только для покупок и общения с коллегами по увлечению, но и для проведения досуга с собственными детьми.

Вот и в этот раз общее внимание посетителей, особенно семейных, привлекла широкая презентация бренда «River Band» («Речная команда») от компании «ЭкоФиш». На выставочном стенде этого детского бренда наш корреспондент встретился с генеральным директором компании Михаилом Сергеевичем Никишатовым.

СР. Детский бренд… Аналогичного на российском рыболовном рынке я что-то не припомню. Как вообще вам пришла в голову идея создать снасти и снаряжение такой направленности?

МН. Всё завертелось с того момента, когда 13 лет назад появился мой первый сын Иван. Как когда-то мой отец, я пытался привить Ване любовь к рыбалке с самого детства. В два годика взял его на рыбалку в первый раз. Собрал самую легкую удочку, какую нашел, забросил оснастку, он добросовестно следил за поплавком - и в итоге поймал свою первую рыбку! Сын был воистину счастлив, а уж я-то! И тогда у меня как раз и возникла идея, что нужны особые детские снасти, потому как те, которым обычно приходится ловить нашим детям, неудобные, тяжелые, они совсем не подходят для комфортной рыбалки.

У меня был опыт поездок за границу. И, например, на американском рынке достаточно широко представлены детские снасти. Но в основном-то они напоминают игрушки, в оформлении которых делают акцент на прославленных диснеевских героев и популярных в какой-то момент персонажей разных комиксов.

Такие снасти - вроде сувениров, предназначенных не сколько для рыбалки, сколько для фантазий ребенка о полюбившихся героях блокбастеров. У меня же возникла идея создать именно рыболовные снасти для детей, удобные и практичные, но красиво оформленные и представленные. Вот так и началась разработка этого бренда, этих снастей. Часто посещая различные рыболовные выставки в Китае и других странах, я пытался подобрать оптимальные снасти, которые могли бы подойти для подрастающего поколения.

СР. То есть искали уже существующие модели?

МН. Да, старался из уже существующих подобрать что-то подходящее. И попутно я обнаружил, что в Китае очень распространена ловля карася у берега на легкие 2 – 3-метровые поплавочные удочки. Чрезвычайно популярна. И в качестве прототипа для моей детской удочки я взял карасевую оснастку, которую нашел в Китае.

СР. А что значит – легкая удочка, это сколько?

МН. Ну, как правило сам бланк (а это маховый телескоп без колец) весит 20-30 г, сделан из хорошего углепластика, но при этом достаточно прочного. Почему так важно, что прочного?

Я не забыл свою рыбалку с отцом, когда мне было лет пять, и когда на мою бамбуковую удочку клюнул крупный лещ. Тогда бамбук не выдержал, сломался, однако я кое-как втащил в лодку этого леща за леску. (Помню и то, сколь долго у меня потом тряслись руки, но зато как я был рад!)

Еще тогда, в детстве, у меня возникла в голове мысль, что хорошо, если удочка была бы полегче и понадежней, не ломалась при вываживании крупной рыбы. Так вот, симбиоз моих детских воспоминаний с текущей ситуацией с моим сыном и сподвиг меня на разработку линейки детских рыболовных снастей.

Сначала появилась маховая удочка-прототип, потом небольшого размера спиннинг с катушкой. Я рассчитал примерную шкалу, какой длины удочка потребуется для ребенка конкретного роста. К примеру, длина детского «маха» должна быть равна росту ребенка, умноженного на два, т.е. если ребенок метрового роста, то удочка для него нужна не выше двух метров, более длинной ему просто неудобно будет манипулировать. Также была подготовлена размерная линейка и для спиннингов, в которой длины всех удилищ ряда примерно на 30% больше роста ребенка.

Все прототипы моих снастей проверялись и здесь, и за границей, но в основном, конечно, на российских водоемах. Тестировалось сперва моим старшим сыном. Потом, когда родился второй сын Фёдор, уже появились первые предсерийные образцы. И через три-четыре года и младшенький уже стал их осваивать. Я внимательно наблюдал за ловлей своих детей, что несомненно помогло мне подобрать оптимальные и наиболее удобные модели.

СР. А кроме Ивана и Федора кто-то проводил тестирование?

МН. Естественно, как же иначе! Снасти я презентовал своим друзьям и знакомым, у которых имелись дети подходящего возраста. В итоге прошло довольно массовое тестирование, в которое было вовлечено как минимум два десятка детей, использовавших эти снасти для ловли рыбы на самых разных водоемах.

Скажу больше: многие из этих снастей даже послужили прототипами для разработки удочек для взрослых. Дело в том, что, когда родители ловили с детьми, старшему поколению так понравились легчайшие детские снасти, что они объявили мне, что тоже хотят такие же удобные удочки, разве что подлиннее – трех- или четырехметровые. И мы в фирме два года назад разработали специальную линейку облегченных удилищ для взрослых. А где-то в 2019 году окончательно определились с достаточно широкой линейкой детских поплавочных удочек, спиннингов и катушек.

СР. Но я вижу на стенде не только удочки и катушки. Расскажите об этом.

МН. Да, позже к детским снастям присоединились еще и яркие коробочки для снастей, легкие подсачеки, а также линия детской одежды для рыбалки - очень удобные футболки из специального материала куллмакс (CoolMax), «дышащие» и охлаждающие ребенка в жаркую погоду, ну и шапочки из этого же материала. А в этом году специально для питерской выставки «Охота и рыболовство» мы подготовили презентацию детских вейдерсов, сделанных из ПВХ.

У меня уже давно оформилась идея создать для детской рыбалки такие удобные штаны, в которых ребенку будет комфортно, он не будет мокнуть, пачкаться о рыбу и т.д. И вот на последней рыболовной выставке в Китае я познакомился с производителями детской одежды, которые спроектировали для меня эти самые детские вейдерсы.

В дальнейшем мы будем развивать это направление: появятся куртки из ПВХ от дождя (они будут поставляться как в комплекте с вейдерсами, так и по отдельности), а также куртки-ветровки с капюшонами для рыбалки в летнее время.

СР. А из мембранных тканей что-нибудь будет?

МН. Из мембраны ничего пока не планируется, поскольку тут вопрос упирается в стоимость готового изделия. Ведь дети растут достаточно быстро - и одежды, тем более из мембраны, на них не напасешься. Тогда как наши вейдерсы из ПВХ в розницу стоят 3,5 тысячи рублей. Это еще более-менее приемлемо, а если делать аналогичные изделия, скажем, из гортекса (Gore-Teх), то это будет, соответственно, другой порядок цен - и не думаю, что большинство родителей смогут позволить себе купить детям подобные вещи.

Да и, вообще-то, одним из принципов деятельности нашей фирмы является постулат, что снасти должны быть доступны широкой массе населения, и в цене оставаться приемлемыми для большинства людей, чтобы они могли свободно покупать, радоваться и ловить рыбу, а не смотреть на какие-то супер-пупер удочки и катушки как на какой-то музейный экспонат.

СР. Вы отслеживаете по рынку, кто-нибудь начал вам подражать? Вот тут появились какие-то якобы детские бамбуковые удочки.

МН. Мне даже подарили на выставке эту удочку. Ну что тут скажешь? Это скорее некий ретростиль, бамбук этот больше подходит для музея боевой славы, чем для нормальной рыбалки.

На моём экземпляре даже написано, что удочка сделана в 1973 году и стоит клеймо «Made in Vietnam». Я этот подарок определил в свой кабинет в качестве воспоминания о своём детстве.

Конечно, удочка эта подходит и для рыбалки, но, согласитесь, что если одно удилище, как наше, весит 20 - 30 г, а другое, как этот бамбук, 200 г, то это существенная разница для ребенка.

Что же касается вашего вопроса о наличии конкурентов, то никто выпуском подобных снастей у нас в стране не занимается. Потому что, в первую очередь, это больше похоже на миссионерскую деятельность. И никакой это не бизнес, поскольку надо понимать, что много денег на этом не заработаешь. Ведь российские потребители пока еще не очень готовы к восприятию, что рыбалка может быть и для детей.

Но, тем не менее, все больше становится последователей детского рыболовного спорта. К слову, лично меня очень радует, что появилось много девочек, которые занимаются рыбалкой, причем по своей торговой аналитике могу отметить, что снастей для девочек продается в два раза больше, чем для мальчиков. Ведь девочки любят всё такое нарядное, красивое, а наши снасти разработаны в энергичном дизайне, ярких цветах, прекрасно выглядят и радуют глаз. А главное – успешно ловят рыбу!