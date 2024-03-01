Летние хитрости Юга России Алексей Коломиец | 14 мая 2024 г.

Есть летом на Юге России период, когда и рыба ловится, и рыболовный прессинг на водоемах минимальный. Это время, когда реку для себя открываешь заново. Какой рыбы в этом году будет больше? Какая рыба в данный момент скатывается и ловится около берега, а какая плавится в заводях? Вопросы, вопросы…

Конечно же, у нас существуют и более стабильные места в плане рыбалки, но Волга и Ахтуба после разлива – это всегда интересно. Однако главной проблемой этого переходного периода, как считают многие рыболовы, является… многочисленная мошка, которая с началом жары и с отступлением вешних вод может сильно испортить отдых. Правда, критерий «может» - я не считаю гарантированным.

Тут самое главное – что это не сюрприз для наших мест. И отнюдь не смертельный. Если считать, что данный фактор - единственное неудобство, то истинных рыболовов это не должно испугать. Ну, например, главный враг мошки – ветерок. И если ловить с лодки – то её на воде гораздо меньше, чем на берегу. И, конечно же, можно воспользоваться антимоскитным костюмом, с избытком запастись мазями и спреями – в чём проблема?

Я, например, долгое время носил с собой мобильный фумигатор ThermaCELL. И на пластину этого приборчика от комаров еще дополнительно капал гвоздичное масло. Но, смею заметить, уже года три к этому способу не прибегаю. Обычно мне хватает бейсболки и летнего тонкого баффа, который я натягиваю на нос по самые глаза.

Пожалуй, расскажу еще о двух хитростях. Однозначно заправляю штаны в носки. В апреле я это делаю, чтобы случайный клещ не заполз, а в конце мая – июне защищаю ноги от мошки. Второй нюанс – закрываю шею воротником от рубашки по двум причинам: от мошки и от солнца. Я-то к солнцу привыкший.

Уже в апреле на даче малость коричневею. Так, для справки – у нас в конце мая уже клубника поспевает. А вот приезжим настоятельно рекомендую беречь шею, коленки и стопы. Обязательно шляпу с полями, ну и кремы от солнечных ожогов. А вот антимоскитного костюма у меня ни разу в жизни не было. И его отсутствие никак не мешает мне ловить рыбу в июне.

О том, что можно увидеть только в июне

Уже в середине июля перестает плавиться рыба. Не буду гадать о причинах такого поведения мирных обитателей водоемов. Ясно одно – это начинает происходить с середины июня и заканчивается к середине следующего месяца. На суводях с замедленным течением мирная рыба занимает верхний этаж и всей стаей что-то разглядывает, что-то подбирает с поверхности воды. Зрелище – завораживающее. Я много раз писал, что можно предпринять в подобных случаях.

Сейчас же я просто хочу дать понять, что плавящаяся рыба – это визитная карточка первой половины лета. На это нужно просто однажды посмотреть. Как бесчисленное количество чавкающих ртов прерывается гулким эхом одновременных всплесков, когда их что-то или кто-то пугает. Я просто уверен, что эти чавкающие стада пасут хищники.

Но я пока не могу ничего определенного посоветовать по методам ловли бандитов. Я только лишь поднаторел в ловле язей в подобных условиях. И еще добавлю, что стада плавящихся лещей, густеры, синца и сопы – встречаются на Волге чаще и они многочисленнее, чем на Ахтубе. Может быть, потому, что суводи на Ахтубе и её протоках не такие широкие, как на Волге - и мирной рыбе не дают расслабиться хищники?

На самом деле, у меня есть некоторые мысли по этому поводу. Но не буду сразу раскрывать все свои карты. Приезжайте, посмотрите сами, затем подискутируем. Повторяю, увидеть — это намного важнее, чем понять почему так происходит.

Секретные «вытеки»

Никогда, кроме как в начале лета, не обращает на себя внимание такая тема, как ловля на «вытеках». Во время весеннего половодья на Нижней Волге почти вся Волго-Ахтубинская пойма (а это, на секундочку, по площади примерно два острова Кипр) заливается водой, а потом, до самой середины лета, эта прогретая вода, да еще и с отнерестившимися сеголетками, медленно стекает в Волгу, Ахтубу, в их протоки и рукава.

Но у рыболовов часто срабатывают стереотипы: рыбу надо искать «на рельефе», на перекатах – дескать, вся надежда на эхолот, а того лучше – эхолот-структурник, чтобы проверить прошлогодние убойные точки и тому подобное. Мой совет – уделите время более тщательному исследованию береговой линии! Когда летишь на катере с большой скоростью и радуешься лету – даже в голову не придет мысль, что нужно медленно пройти вдоль берега, скрупулезно вглядываясь во все ручейки, что стекают в речку.

Там, за устьем ручья, может находиться большое озеро или промоина из ерика. Это может быть абсолютно свежая промоина, которую паводок образовал только в этом году. И вам удастся найти его первым. Это будет ваш собственный секретный «вытек». Через пару недель он может исчезнуть. Однако именно в начале лета такой ручеек может одарить вас хорошими поклевками хищника.

Очень часто «вытеки» замаскированы прибрежными кустами. И, скорее всего, рядом с ними под водой могут быть зацепы. Я вам так скажу – это то, что нужно! Скатывающийся малек, да еще по соседству с корягами – что можно придумать лучше для щучьей засады или для стаи крупного окуня? Главное - быть готовым к таким ситуациям. Техасская оснастка или просто джиг с офсетным крючком – ими вполне удастся обловить этакое место. Но, понятно, не все «вытеки» одинаково полезны. Один какой-то, скажем, сегодня способен работать, а завтра – уже нет.

Вполне может статься и наоборот. Клёвыми могут быть как утренние часы, так и вечерние. Поэтому и важно уделять данным местам внимание.

Ловля в корягах

Обычно ловлю джигом в корягах я практикую осенью. Это всё потому, что гости на рыболовных базах хотят именно джиговать. А в корягах я могу гарантировать хоть какой-то результат. А в начале лета – рыболовные базы стоят полупустые.

Если приезжают гости, то, как правило, это заядлые рыболовы. Они знают, что хищника ловить на джиг предстоит еще всю осень. Но есть и такие, которые кроме джиггинга ничего и не видели пока. Именно для подобных неофитов я хочу открыть маленькую тайну. Судак в корягах есть всегда! Его редко кто умеет ловить в таких условиях. Никакие троллингисты вам не будут помехой. Больше того, подводные охотники тоже вам не помешают, потому как летом вода мутная.

В прошлом году мы на Ахтубе чуть ниже Трехречья нашли судака очень быстро. Буквально, с третьей постановки лодки. Эхолот у нас был простенький - и мы ориентировались только по рельефу.

Обловили свал в яму, обловили выход из ямы с примыкающим к нему заливчиком. А потом чуть выше этой ямы прошли медленно вдоль закоряженного берега в поисках «вытека», но решили привязаться к упавшему в воду тополю, который был еще весь в пуху. И вот с этой точки отлично половили судаков!

Воблеры – летняя тема

Есть один способ ловли, который мало кто практикует – это ловля белого хищника на воблеры. Моё суждение о том, что этот способ среди спиннингистов не шибко популярен – крепнет в этом направлении из года в год. Люди, с кем я рыбачил в одной лодке, искренне радовались первой поимке язя на воблер или на «вертушку». Меня это сначала удивляло. Ведь сколько уже фильмов снято на эту тему! Потом я начал догадываться, почему люди так не ловят. Кто-то считал, что у него нет нужного воблера. Кто-то боялся забросить дорогой воблер в кусты и оторвать.

Кто-то опасался зацепить его под водой. Так вот, я вам так скажу – на Ахтубе очень много лысых глиняных берегов, которые просто созданы, чтобы вдоль них мы ловили рыбу воблерами. Рыба там есть всякая - и, что характерно, её там никто не ловит! Для троллинга – мелко.

Для береговой ловли – берег неудобный. А вот в дрейфе с лодки – милое дело! И воблер на берег запулить не страшно, и коряг под водой почти нет. А рыба там держится почти всегда. На какой воблер ловить, спросите вы? Да на любой! Это же Ахтуба! Если будете ставить поверхностные «миннохи» или крэнки – скорее всего найдете чехонь.

Если воблеры с метровым заглублением – чаще станет попадаться окунь, язь, голавль. Ну а заглубление больше метра – это еще и судачки. Подобным методом ничего трофейного я не поймал ни разу, но злых поклевок насмотрелся достаточно. Но вы не представляете, как это интересно, когда не знаешь, какую рыбу в этот раз вываживашь!

Коротко о матчасти

Если вы дочитали до этого места, то наверняка задались вопросом – какие спиннинги с собой брать для рыбалки в начале лета? Открою вам еще одну маленькую тайну – ловить можно любым спиннингом. Если вы упертый джиговик, то такой вопрос у вас не возникнет. Вам достаточно знать, что тест вам пригодится примерно до унции.

Может быть, и больше, если вы решили целенаправленно джиговать сома. Но сам я редко пользуюсь на Ахтубе спиннингом с тестом более унции. Для Волги я бы взял уже до 35 граммов. На Волге ведь просторов больше, за жерехом поохотиться хочется – так что нужно нечто длинное и дальнобойное.

Золотой серединой для меня является Stinger Aggregate 862M (рост 2,6 м, тест 7-28 г) – им и джиговать хорошо, и по жереху выступить вполне приемлемо. Пару раз в своей практике я на него вынужденно ловил с небольшим перегрузом – ничего, выдержал!

Что касается ловли на воблеры – тут конкретных рекомендаций дать не могу. Точнее – затрудняюсь. Так что возьмите с собой тот спиннинг, который больше нравится. Тест особого значения не имеет. Крэнковый бланк или твичевый – на коротких дистанциях, да еще с лодки значения не имеет.

В последний раз я на Ахтубе отрыбачил спиннингом Whiter Sensor 862M - (тест 3-18, рост 2,59 м). Воблеры хорошо бросает, чувствительность на высоте и кончик спиннинга информативно-белый. В лодке, как правило, лишнего места не найдешь. И все спиннинги с собой в лодке возить считаю лишним. Поэтому я обычно делю рыбалки на две составляющие. Утром, например, джигуем, собираем для сома ракушки, ищем «вытеки». Возвращаясь на базу пообедать по пути квочим. После обеда уже ловим на воблеры, а на обратном пути снова где-то пробуем квочить сома. Через пару дней уже становится ясно, какую рыбу нашли, какую интереснее ловить.

Пожалуй, надо и несколько воблеров назвать, чтобы снять вопрос для тех, кто в этой теме еще новичок. Из доступных карману воблеров обратите внимание на воблеры Usami. Абсолютно недорогие рабочие воблеры. Проверены не раз на Волге и Ахтубе. Если говорить конкретно о моделях, то это Usami Purin 38F SR и Namida 40F DR. Еще обратите внимание на воблер Usami Spicy Crank 35F – у него крючки как раз подходят для ловли чехони. Как, вы не ловили чехонь спиннингом? Понимаю - всё джиг да джиг…

Для тех, кто всё же боится воблерной темы (а такие есть, поверьте) и кому привычнее использовать вращающиеся блесны – ради бога! «Вертушки» будут работать не хуже воблеров. Ну а те, кто нечаянно подсел на ловлю форели на «платниках» – попробуйте ловить на форелевые «микроколебалки»! Вы будете приятно удивлены той же чехонью, а может и селедочка попадется – она еще продолжает в это время скатываться обратно в Каспий.

И обязательно - слышите? - обязательно используйте поводки. Щука – не дремлет никогда!

Ребятам о сомятах

Есть среди рыбаков расхожее мнение, что сом лучше всего ловится в июле и августе. У меня сразу вопрос: а в июне вы пробовали за ним охотиться? А вот я пробовал. Как только заканчивается запрет для ловли рыбы с лодок, мы используем квок уже с 16 июня (на Дону это происходит чуть раньше). Если я нахожусь в Астраханской области, то рыбачу в пределах акватории, где ловля рыбы разрешена*.

В прошлом году мы нашли неплохих сомиков на одной ахтубинской косе, что тянулась от острова с плавным увеличением глубины. Обнаружили мы их очень просто - просто увидели, что какие-то люди пытаются ловить сомят на донные удочки с лодки. Чтобы им не мешать, мы ушли ниже по течению и там достали свои квоки. Оказалось, что сомята клевали на довольно длительном проплыве. С пологого берега доночники никак не добрасывали до этих мест, а противолежащий берег – это заросшая ивняком пологая оконечность острова.

Отдельная история, как мы удивлялись размеру ракушек, которые собирали на наживку в ближайшей ахтубинской протоке. Такой ракушкой, пожалуй, и убить можно… Ну а дальше – всё просто. Обыкновенная миллиметровая леска с грузом 150 граммов, большой крючок размером с согнутый большой палец руки. Насаживаем мясо нескольких ракушек и опускаем под лодку на 4 метра. Дрейфуем по течению и бьем квоком: 3-4 удара, пауза. Наблюдать в эхолот, конечно, интересно, но поклевки часто случаются неожиданно.

В эхолот я лишь смотрю, чтобы понять на какой глубине происходят поклевки, одновременно примечая ориентир на берегу. Это могут быть глубины от 10 до 6 метров. Чаще где-то на 6-8 метрах.

Одного сомика мы поймали в классическом месте – межу упавшими деревьями. Глубина была большая, течение подкручивало. Правда, и две снасти там оборвали - от деревьев отходили длинные ветки, мы эхолотом их не сразу засекли. Но ловлю квоком над чистым дном – можно сравнить с приятным отдыхом. Ой, совсем забыл предупредить: обязательно возьмите с собой сумку-холодильник! С утра зарядите её льдом и напитками. Это вам поможет не только обрести удовольствие и не получить тепловой удар, но и сохранить пойманную рыбу.

Попомните мои слова! В июле и августе рыболовы будут жаловаться на вялый клёв хищника, потому как вода дюже теплая. А в июне – купаться-то еще холодно! И судак уже после нереста скатился в речку и хочет кушать. Про щуку не пишу специально – она весной уже успела надоесть. И еще хочу простить меня за то, что я совсем не уделил внимания доночной ловле.

Я больше спиннингист, но, как говорится, не без греха – первого своего белого амура я поймал 10 июня на карповую снасть. С каждым годом мне становится всё труднее добыть рыбу длиной больше, чем рост дочери… Поэтому не откладывайте начало лето на осень – многое можно не успеть и не увидеть.

Примечание*. В правилах для любительского рыболовства в Астраханской области перечислены сроки, зимовальные ямы и нерестилища ценных пород рыб и (дословно): «…за исключением водных объектов рыбохозяйственного значения в пределах административных границ населенных пунктов, а также на рыбопромысловых участках, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства».