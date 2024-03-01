Универсальный солдат Николай Линник | 4 июня 2024 г.

«Универсальное – враг хорошего». Эту поговорку мы слышим всякий раз, когда нужно оправдать свое неумение обращаться с тем или иным предметом или устройством. Мол, это не я виноват, а конструктор, который что-то там недосмотрел, недодумал. Поэтому, дескать, и результат у меня такой посредственный. Но, как ни крути, а вещей с универсальным применением в мире намного больше, чем узкоспециализированных. И каждую приобретенную вещь мы стараемся использовать не только по её прямому назначению. Как я поступаю с матчем, например.

Однако ж, если речь заходит о спортивной ловле рыбы, среди собеседников непременно найдется немало поклонников именно узкоспециализированных снастей. Причем чем выше класс рыболова, тем чаще он приобретает снасть под какие-то определенные условия ловли. А как же иначе? Рыбалка для мастеров – это, в первую очередь, результат, а уж потом удовольствие. И получить и то и другое в полной мере можно только при использовании снасти с узкой специализацией.

При всей своей всенародной популярности та же английская донка (в простонародье - фидер) имеет несколько существенно отличающихся между собой модификаций с достаточно узкой специализацией. Собственно, сам фидер, винклпикер (пикер) и удочка со свингтипом. На первый взгляд, отличие у первых двух разновидности донных удилищ заключается в мощности. Но это не совсем так. С пикером совершенно некомфортно рыбачить на быстром течении, а фидер оказывается бесполезным на мелководных водоемах, населенных крупной пугливой рыбой.

Многочисленные попытки рыболовов совместить мощь и изящество привели, в конце концов, к тому, что на рынке появился такой инструмент, как легкий фидер. Конструкторы всего-то увеличили длину бланка пикера на 30 см (фото 1), а снасть получилась более универсальная, с которой и на течении можно успешно рыбачить, и в пруду она не выглядит громоздко.

Вот с поплавочными снастями немного проще. Здесь узкую специализацию удилища можно существенно расширить с помощью оснастки. В рыболовной периодике существует немало примеров того, как можно удачно порыбачить с той же «болонкой» в мелководном пруду. Или с маховой удочкой - в проводку на быстром течении. Я и сам лет десять подряд не признавал летом на течении другой снасти, чем 7-метровая маховая удочка (фото 2).

Об этом своём увлечении я написал не один десяток статей - и, признаюсь честно, так по сей день и не смог привыкнуть к болонской удочке. Хотя конструктивно именно «болонка», а не маховая удочка максимально приспособлена для ловли рыбы на течении. Однако ж по сравнению с хорошим «махом» даже дорогие модели болонских удилищ до сих пор мне кажутся тяжелыми и неуклюжими.

К чему я это всё рассказываю? Да просто для того, что после почти сорока лет рыболовного стажа я нашел-таки универсальную снасть, которая одинаково хорошо смотрится с поплавком и в пруду, и на течении. Снасть эта великолепно работает даже в качестве своеобразного нахлыста, а может - спиннинга (здесь грань очень тонкая): с помощью этой снасти можно успешно ловить любую рыбу на стримеры или искусственные «мушки» (фото 3).

И этот «универсальный солдат» – матчевая удочка. Хотя, написав эти строки, я уже представляю себе, как многие читатели иронически заулыбались. Ведь матчевая удочка создавалась именно для рыбалки с дальним забросом поплавка на мелководных прудах. И это действительно так! Но поверьте мне, я нашел неповторимый шарм от использования матчевой удочки и на малых реках при охоте на ельца (фото 4), и на больших реках при ловле в проводку.

А какое удовольствие можно испытать при использовании матчевого удилища для соблазнения рыбы на стримеры или искусственные «мушки»! И сейчас я вам постараюсь об этом рассказать.

Немного из материальной части

Если, не вникая в суть, взглянуть на бланк матчевого удилища и того же легкого фидера, то можно обнаружить немало схожих черт. И длина, и тест удилищ могут оказаться практически одинаковыми. Разве что кольца: у матча они, как правило, потоньше и расположены на более длинных ножках. Но суть-то как раз не в этом. Основные отличия скрываются в устройстве бланка.

Удилище для донной ловли - более мощное, и стенки его колен более толстые. Матч - легче, и стенки у него тоньше. Это особенно заметно по комлю: при одинаковом тесте по массе забрасываемой оснастки у матчевого удилища комель чаще всего толще, чем у донной удочки. А вот верхняя часть удилища, которая у английской донки одновременно является и сигнализатором поклевки, более жесткая как раз у матча. На дальность полета кормушки этот показатель никак не влияет.

А вот с забросом поплавка такой строй удилища справляется слабо. И еще: для способов ловли, о которых я буду рассказывать ниже, лучше всего подходят длинные (от четырех метров) и «быстрые» удилища.

Матчевка – это круто!

Современный процесс освоения какого-либо нового способа ловли чаще всего происходит приблизительно по одной и той же схеме: у рыболова возникает огромное желание попробовать что-то новенькое, тогда покупается снасть (причем, что характерно, чаще всего дорогая) - и только потом путем проб и ошибок накапливается опыт. У меня всё происходило наоборот. Долгое время в поплавочной ловле я не признавал другой снасти, чем маховая удочка.

Эта незатейливая снасть полностью удовлетворяла мои потребности и прекрасно справлялась даже с ловлей язей и лещей в проводку. При умелом обращении с удилищем завести в подсак 2-килограммового леща или крупного язя не являлось какой-то проблемой. Пока… Пока я не увлекся ловлей линя. А линь – тот еще боец! И после нескольких линёвых рыбалок мой дорогой 7-метровый «мах» итальянского происхождения просто сломался на втором колене.

Ну что тут делать, быстро связываюсь с несколькими корифеями поплавочной ловли, задаю им приблизительно один и тот же вопрос: какую снасть посоветуете для ловли линя, чтоб и цена заоблачной не была, и мощности хватало. Одним из первых на мою просьбу откликнулся Петр Васильевич Миненко. Он посоветовал попробовать матч.

Даже приблизительные параметры удилища написал. Преднерестовый жор линя был тогда в самом разгаре, так что я особо и не раздумывал.

Линёвые водоемы у нас неглубокие, и совершать дальние забросы тоже не требовалось. Так что на первых порах я обошелся без тяжелых скользящих поплавков и массивных грузил. За сезон поднакопился кое-какой опыт обращения с этой снастью. И я понял, что матчевка – это круто!

Используем матч по назначению

Статей и отчетов о том, как удобно рыбачить с матчем в водоемах без течения, написано предостаточно. Многие из них я тоже читал. Из этого потока информации мной были сделаны определенные выводы, и теперь я хочу поделиться ими с читателями.

Знаю, что многие рыболовы желают освоить матчевую ловлю, но боятся всей той обязательной и недешевой снаряги в виде особенных поплавков, грузил, застежек, специальных адаптеров и т.д. Я вас успокою.

Для любительской ловли, чтобы прочувствовать все возможности этой замечательной снасти, больших вложений не нужно. Самой дорогой покупкой окажется матчевое удилище (фото 5). И, возможно, катушка, хотя на первых парах можно вполне обойтись и спиннинговыми моделями размера 2500 (по японской классификации).

Главное, чтобы фрикционный тормоз у этой катушки работал более-менее мягко. А из сопутствующего снаряжения поначалу нам хватит набора, состоящего из нескольких классических матчевых поплавков грузоподъемностью от 6 до 10 г и нескольких укороченных поплавков с одной точкой крепления грузоподъемностью от 2 до 4 г (фото 6), а также нескольких матчевых адаптеров для фиксированного крепления поплавка к леске (фото 7).

И, конечно, набора грузил, где присутствуют дробинки массой более одного грамма (фото 8). А дальше всё, как вы привыкли делать с той же болонской удочкой. Собирается несколько оснасток, которые потом наматываются на мотовила (не забудьте дать запас основной леске плюс 3 - 4 длины удилища).

На водоеме привязываем нужную нам оснастку к основной леске - и рыбачим. Уже после первых нескольких вываживаний увесистого карася, линя (фото 9) или карпа (фото 10) вы поймете, что держите в руках уникальную снасть, заточенную для борьбы с сильной рыбой.

Матч на малых реках

В своё время я серьезно увлекался водным туризмом. Сплавлялись мы на байдарках по различным рекам страны. Иногда продолжительность похода могла составлять и несколько недель. Ну, скажите, какой может быть водный поход без рыбалки? Вот только проблема: на какой снасти остановиться, чтобы сильно много места в байдарке не занимать? Выход не сразу, но нашелся.

Матчевая удочка! Трехчастное удилище компактно ложилось вдоль борта лодки, а на привалах его можно было быстро разобрать - и с удовольствием рыбачить. Всё дополнительное снаряжение легко помещалось в нескольких коробках. Матч на удивление оказался очень удобной снастью для таких вот быстрых рыбалок на небольших реках.

Длины удилища вполне хватало для того, чтобы сделать качественную проводку даже самой легкой, массой всего 1,5 - 3 г оснастки. А большой запас мощности позволял без проблем бороться и с крупными бонусами в виде язя или даже сома, которых в малых реках юга Беларуси водится в предостаточном количестве. К слову, в притоке Припяти речке Уборти сомы часто ловятся вперемежку с плотвой и густерой, особенно если наживлять черную или коричневую пиявку.

Особых проблем с перестраиванием снасти из прудовой в речную не возникало. Просто перед походом вязались несколько оснасток для ловли в проводку - и всё. Позже я научился применять матч для ловли рыбы в проводку и на больших реках.

Как оказалось, если правильно выбрать точку ловли (перед самым свалом в яму или же чуть выше большого укрытия в виде коряги, камня или старой сваи), то матч еще даст фору той же «болонке». Ведь болонская удочка предназначена, прежде всего, для облова больших площадей. А матч – это ювелирный инструмент, позволяющий рыбачить в таких вот «крепких» местах.

Благодаря штекерному соединению колен строй матчевого удилища получается более жестким, чем у болонского телескопа. И сбалансировано матчевое удилище всегда лучше, чем «болонка». Так что рыбачить с ним всегда комфортно.

Матч и поплавок-сбирулино

Опишу еще одно интересное применение матчевого удилища, которое всё больше входит в мою практику. Великолепные бросковые качества матча позволили мне, заядлому поплавочнику, вдруг сделаться своего рода нахлыстовиком или спиннингистом. Я сам еще не решил, к какому способу ловли рыбы отнести свое новое увлечение. А началось всё с охоты на чехонь. Лет десять назад в реках юга Беларуси был всплеск поголовья этой рыбы. Чехонь клевала на поплавочную удочку, спиннинг и даже фидер.

Наглая стайная рыба за мгновения расправлялась с насадкой на крючке, даже если та погружалась в паре со 120-граммовой кормушкой! Несколько тычков в руку при падении кормушки - и всё (фото 11).

Снасть можно вытаскивать из воды. Дождаться же поклевки леща с помятым опарышем на крючке было нереально. А сама чехонь садилась на крючок крайне редко: приблизительно в одном из десяти случаев. И тогда один мой знакомый рыболов предложил ловить чехонь на итальянский манер - с поплавком сбирулино. Оснастка - незамысловатая.

Ниже поплавка к вертлюжку вязался длинный, около двух метров поводок из лески толщиной 0,12 мм. А чтобы крючок с насадкой не выносило течением на поверхность, он подгружался одной или несколькими дробинками общей массой 0,7 г.

Сам процесс ловли особой изящностью не отличался. Максимальный заброс - и медленное подматывание лески с продолжительными паузами. И так надо было продолжать, пока поплавок не попадет на границу струй, где, собственно, и происходило большинство поклевок. Надо сказать, что новую снасть чехонь приняла с восторгом. Вот только фидерные удилища, которые мы поначалу использовали в качестве средства доставки насадки рыбе, оказались слишком тяжелыми. Уже через час такой активной ловли руки начинали уставать.

А вот матчевое удилище подошло великолепно. И баланс, и масса матча великолепно вписывались в подобную активную рыбалку. Но оказалось, что чехонь активна только до первых заморозков, так что в сентябре поимки её стали носить эпизодический характер. А развивать новый способ ловли рыбы очень хотелось. И тут мы вспомнили про стримеры (фото 12) и искусственных «мушек» (фото 13).

Это оказалось еще круче, чем ловля чехони! Во-первых, сезон активной ловли рыбы продлился до самого ледостава. А во-вторых, значительно расширился список трофеев: щука, жерех (фото 14), окунь, голавль, судак… И даже в теплые зимы, когда лед по нескольку раз за сезон таял и снова замерзал, я легко переходил от любимой «безмотылки» на зимней удочке к «мухам» на матче (фото 15), и наоборот. Так что матчевка выручила меня и в этот раз.

Ну а теперь, дорогие мои читатели, если у вас появилось желание расширить диапазон ваших рыбалок, приобретите себе матчевую удочку. Уверен – не пожалеете. Рыбачьте в удовольствие!