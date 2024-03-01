Неправильный йеллоутэйл Андрей Великанов | 6 мая 2024 г.

…Рыбина оказалась длиннее ширины кокпита, и не оставалось иных вариантов, кроме как сверху оседлать эту кучу мускулов. Другого в сложившейся ситуации не предусмотрено, только так можно доказать, кто в доме хозяин!

С гастрономической точки зрения этот самый йеллоутэйл, а проще говоря – желтохвост, ценнейшая добыча в океанских водах, ныне в этом плане аналогов ему пойди еще поищи. Ну сами глядите: в Японии желтохвост считается наипервейшим лакомством для приготовления сашими и суши. Да плюс к тому в Стране восходящего солнца эта рыба не просто пища, но еще и символ удачи!

И это вовсе не какой-нибудь тунец, как считают многие любители рыбалки: согласно зоологической систематике лучепёрая рыба желтохвост (англ. yellowtail) числится по семейству ставридовых, а не скумбриевых, как тунцовая братия.

В Калифорнии йеллоутейла на английском называют еще Amber Jack (Янтарный Джек), а на языке подзабытой латыни – Seriola quinqueradiata (сериола пятилучевая), или японская лакедра. К слову, любительница теплых вод, японская лакедра, в России встречается в летние месяцы на Дальнем Востоке - в Приморье и на Сахалине.

Вырастает желтохвост до 40 кг, поймать его непросто - и поэтому отдать 300 баксов за гидовскую рыбалку на желтохвоста – это, считай, повезло. Именно столько заряжают мексиканцы южнее Лорето (Loreto), старинного городка на берегу моря Кортеса (исп. Mar de Cortés, оно же - Калифорнийский залив) в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния (Baja California Sur).

Бледнолицые же друзья-товарищи стригут с клиента вдвое больше. Причем за живую приманку-наживку ты платишь дополнительно: одна-единственная макрель, сардинка или мелкий тунец-борилета (borileta) стоят чуть меньше американского доллара. Это если надумаете заниматься троллингом. Часто пятилучевую сериолу добывают джигом в отвес на глубинах 50+ метров, применяя тяжелые пилькеры. На поверхностные же блёсны её тут никто не ловит. Считается пустой тратой времени.

За двадцать с гаком лет зимнего бичевания на тихоокеанском побережье Мексики нас с моей Леной всего дважды угощали желтохвостом. Вот какая это ценная рыба! Причем второй раз (а было это ровно три года назад) бывалый канадский каякер Мигель «Майк» Мид (Miguel Mead) прямо на песчаном берегу моря потчевал нас головой лакедры, запеченной на открытом огне.

Все вышеизложенное – это небольшое либретто перед весьма неожиданными событиями, полными драматической борьбы и философских размышлений.

…В международный женский день в наших с женой рыболовных задачах совсем не значился вояж по крупняку. Это был всего лишь первый выход на воду на безымянном берегу в трех километрах южнее крохотной деревушки Лигуи (Ligui). Два предыдущих месяца мы провели значительно южнее, под Сан-Хосе-дель-Кабо (San Jose Del Cabo). Но жара выгнала нас на север.

Тут мы не рыбачили ровно год, а раз так, то нужно было в первую очередь осмотреться и ознакомиться с ситуацией. В Мексике вовсю разрешен лов промышленными сетями, рыбнадзора «днем с огнём», поскольку социальный вопрос в деревнях стоит весьма остро. Соответственно, случаются расклады, когда отдел «живая рыба» в океанском «супермаркете» закрыт на длительный переучет.

В планах на сегодня стояло наживку наловить (барракуду или рыбку-ледифиш), а затем - глубоководный (100+ метров) джиг тяжелой железкой с подсадкой на крюк кусочка свежатинки. Нам была хорошо известна подводная поляна размером приблизительно 500 х 300 метров, где можно гарантировано собрать приличный урожай глубоководных окуневых. Но, как говорится, хочешь рассмешить Господа, расскажи ему о своих планах.

Практически на самом восходе солнца, ровнехонько в 6.35 утра, на обычнейший Нильсовский воблер Invincible (длиной 12 см и с заглублением в 2,5 м) соблазнился какой-то гигант. Напряг комля спиннинга оказался таким сильным, что пока, чертыхаясь и кряхтя, я вытаскивал его из стакана, все сто сорок метров «плетенки» под звенящую песню от шпули 6-тысячного «Страдика» улетели в тартарары!

Раздался конкретный громкий «бздыньк» - и, полный досады и негодования, я намотал обратно на видавшую виды японскую «мясорубку» только лишь сотню метров шнура диаметром 0,45 мм. Под нами глубина - не более 30 метров, ну а дальше – сплошные скалы с плотным коралловым покрытием. А это первейший враг любого шнура, хоть бы и самого прочного. Значит, некий могучий шустряк рванул в глубину - и точно ножичком чикнул мою боевую «плетенку».

И что теперь делать? Была не была, тут же поставил воблер LureMax фантазийной раскраски (19 г, заглубление до шести метров) - и на скорости около 7 км/ч начал утюжить на лодке любопытное место. И надо же такому случится, что на первой же проходке, в ста метрах от высокого скального берега, спиннинг вновь невообразимо изогнулся.

Тут уж я был готов на все сто пятьдесят! По полной закрутил фрикцион и принялся в меру предоставляемых мне соперником возможностей работать ручкой катушки. По опыту знаю, что любому серьезному морскому корсару никак нельзя давать слабины, несговорчивого господина всегда следует держать в напряжении и ни в коем случае не отпускать «погулять», а в буквальном смысле по сантиметрам выцарапывать противника из пучины.

Махнул концом спиннинга вверх - и тут же подматываешь в свою пользу образовавшийся метр. И так раз за разом. Подобным макаром я ловил зубатку и крупного палтуса в Бристольском заливе на Аляске. Ничего необычного, только не надо суетиться.

Тут следует сделать небольшое отступление в сторону сегодняшних «приборов и оборудования», что требуются для получения пятерки за сочинение на вольную тему.

Ясное дело, на какой-нибудь нашенской речке Пряжке серьезно думать о качестве спиннинга не так уж и нужно. Но когда ты выходишь в море, то легендарная фраза егеря Кузьмича о рыбе, ушедшей на дальний кордон, не всегда будет уместна. Так же, как увещевания местных гуру о том, что «тут рыбы нет!» или что на обычный воблер можно поймать лишь крохотную барракуду. Опыт - это есть не что иное, как изучение исключений из правил.

Каждое утро мы видим, как рыболовные катера с клиентами уносятся за горизонт на трофейную охоту. Ведь гласит же поговорка – «на другой стороне дороги сахар всегда слаще!» Ну а кто тебе заплатит солидный бакшиш, если станешь разматывать спиннинги в километре от причала? Именно поэтому не всегда верь спецам и гуру, и даже в прибрежной морской ловле ты должен быть готов к самым серьезным испытаниям и нагрузкам. Физическим, моральным и материально-техническим.

Так вышло, что уже в этом сезоне мы сломали на рыбе две удочки. Причем на совсем незначительных по размеру (4 – 5 кг), но весьма бойких тунцах-бонито. И что прикажешь делать в такой непростой ситуации, когда трофей негодует на тройниках вдали от лодки, а спиннинг сломан в самом неподходящем месте? Тут помогут разве что рыболовные перчатки для чистки рыбы или же модные модели с кевларовой нитью на ладонях. С ними-то и безопаснее вытащить рыбину, вручную перебирая леску.

На этот раз моя боевая триада состояла из «стекляшки» Maximus Bouncer, катушки Shimano Stradic 6000, на которой всё еще оставалось около сотни метров «плетенки» Power Phantom (толщиной, если помните, 0,45 мм). Ну и вдобавок, конечно же, средство передвижения – лодка «Альтаир 340» (надувное дно низкого давления) и двухтактный мотор Yamaha 8 л.с.

Добавлю, что желательно иметь на животе рыболовный ремень fighting belt со стаканом для крепления комля спиннинга. Без него побороть серьезного противника бывает архисложно. Три года назад без этого самого «бойцовского пояса» я умудрился серьезно повредить плечо, вытягивая из пучин «окушарика» на 15 кило.

С желтохвостом я прежде не сражался, да пока и не знал, что на другом конце шнура лютует как раз этот мускулистый тяжеловес. Ведь по уверениям «профи» из Лорето, в том месте, где сейчас крутилась наша надувная «Аврора», йеллоутейла никогда прежде не встречали.

Наши противоречия с ярым бойцом продолжались более получаса, а если быть точным - сорок две минуты (IPhone соврать не даст!). Руки гудели, кольца звенели, шнур пел надрывным фальцетом ариозо «аля-улю», а Bouncer многократно сгибался под углом в 90 градусов. Казалось, вот-вот что-то из упомянутого «трио бандуристов» обязательно не выдержит - и предсмертным выстрелом возвестит о моём поражении. Но минуте на двадцатой, когда схватка приняла какую-то логическую закономерность, я успокоился. «Если до сих пор не сорвался, - громко крикнул жене, — значит, поднимем!»

Это вот хорошо тем богатеньким тюленям, что на белом катере развалятся в гинекологическом кресле, а вокруг суетятся два-три гида с большим опытом серьезной рыбалки. В надувной-то лодке ты сам и капитан, и боцман, и главный гид! Однако ж в таких сценариях нет ничего лучше, когда рядом находится верный товарищ, коему в случае непредвиденной ситуации можно доверить спиннинг и, соответственно, сам процесс укрощения строптивого.

На этот раз я производил такую ротацию с Леной дважды, ибо, прилично вспотев, методично скидывал одежду.

Наконец мы увидели противника - и сомнений не осталось: мистер инкогнито оказался взаправдашним желтохвостом! Он плотно сидел на двух якорях крохотного воблера, впившихся в верхнюю челюсть. Внутренне я тут же похвалил себе за своевременную замену китайских тройников на японские Gamakatsu.

Если раскрыть умные книжки, то там будет сказано, что по бойцовским качествам крупный желтохвост стоит в первом ряду символической сборной Посейдона. Давит, рвет и мечет, раз за разом норовит в клочья размотать твою шпулю до последних потрохов. Но ведь и мы не пышки в сахарной обсыпке из кафе у арки Главного штаба на Дворцовой площади, мы - кадры с большим опытом разгадывания рыбьего преферанса, причем начиная с Аляски и Юкона через Камчатку и Карское море и заканчивая Кольским.

И правильно говорил один знакомый корифей по морской теме: зацепить рыбу - это еще полдела, главное представление начинается, когда поднимаешь соперника в лодку. Многие грешники в таких мизансценах сами режут леску и говорят неподъемной туше – good bye, my love, good bye!

Ну а мы-то зачем, спрашивается, упирались плюс-минус сорок минут? Ведь шнур резать – не наша постановка вопроса, мы, считай, из Кронштадта! А тамошние матросы никогда не сдаются! Тем более что и сам нежданный гость заметно выдохся по прошествии получаса, он уже грубо не давил - ни вдаль, ни вглубь - и я несколько раз провел серебряную торпеду вдоль борта лодки. Правда, оценив размеры и ширину спины рыбины, мгновенно понял – багром тут работать бесполезно. Остается только крепко брать за хвостовой стебель двумя руками, а там – как карта ляжет.

Намечающиеся уроки вольной борьбы осложнялись торчащими из пасти тройниками, что всегда является потенциальной угрозой для надувного борта. Хоть мы и боролись с царь-рыбой в ста метрах от скалистого берега, но до базового лагеря предстояло еще чапать добрых шесть километров по морю-океану. С дыркой же в ткани ПВХ получался бы не самый козырной марьяж.

Лена как профессиональный гид развернула рыбину вдоль надувного борта «340-й», а я, изловчившись, ухватился обеими руками за желтый хвост и в один прием, не поднимая над водой, втащил упругое тело в лодку прямо через борт - на сиденье. Причем изловчился укротить противника таким манером, что тройник воблера оказался наверху. Рыбина оказалась длиннее ширины кокпита, и не оставалось иных вариантов, кроме как сверху оседлать эту кучу мускулов для будущих сашими и суши. Других уставов в сложившейся ситуации не предусмотрено, только так можно было доказать, кто в доме хозяин!

Для последующего усмирения лакедры пришлось через жабры и пасть продеть веревку и потом привязать её к хвостовому стеблю. Этой уловкой противник был сразу лишен возможности ураганить в кокпите своим главным оружием – хвостом. Держать здоровенный трофей на вытянутых руках не получалось, сфотографироваться удалось, положив желтопера на колени или же уперев мордой в землю.

Наш рыболовный безмен заканчивался на отметке «20 кг». Так что мы поставили гиганта в категорию 20+. В районе 21 – 26 кило. Ведь двухтактная «восьмерка» Yamaha весит как раз-таки двадцать шесть. Знакомое чувство на бицепсе и трицепсе.

Как упоминалось выше, бывалые путешественники никогда не выбрасывают голову желтохвоста, а запекают её на открытом огне. Мозгов там мало, зато первостатейного мяса – наесться от пуза шести взрослым. Вместе с кукурузными лепешками и, конечно же, коктейлем «Margarita», где в обязательном порядке должны солировать ледяной тоник и свежевыжатый лайм. Вдобавок Лена приготовила икорное пате, этакий паштетик, очистив его от ястыков, а затем потомив 20 минут с оливковым маслом в сковороде на малом огне и добавив прожаренный мелконарезанный лучок и специи «Mexico mix».

Слух о солидном трофее быстро распространился по округе. Рассматривая фото рыбы, снастей (особенно - воблера) и рассуждая о месте ловле, все профи со стажем повторяли одно и то же: «Crazy Russians! Такого быть не может, ибо происшедшее идёт вразрез со всеми существующими алгоритмами и правилами ловли желтохвоста!»

На что мы с Леной загадочно улыбались - и словно пионеры отвечали: «Ленинград – город герой!» А это значит только одно - будь всегда готов!