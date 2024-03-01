Бентос: рыбы говорят «да» Владимир Клень | 28 мая 2024 г.

Сколь бы ни изощрялись рыболовы в своём кулинарном мастерстве при приготовлении приманок и привад, самым аппетитным для рыб был и останется натуральный корм из родной для них среды обитания. Особое место в нём занимают обитающие на донном грунте и внутри него живые организмы, именуемые бентосом. Им можно и нужно отводить гораздо более высокое место в числе ходовых наживок, нежели это наблюдается сейчас.

По мере того, как бежит время, мы если что-то и теряем, то что-то новое и находим. Так устроена жизнь, это естественно и нормально. Но, примечательно, что спустя какой-то временной период может начаться ностальгия по утраченному и даже произойти переоценка ценностей.

И пусть в этом плане рыбная ловля отличается довольно высокой консервативностью, но и она не исключение. И если, скажем, от гусиного поплавка в силу ряда разных причин пришлось отказаться, то существуют открытые предками оснастки, приманки, методы и способы ловли, которые незаслуженно ушли в тень, хотя никто и ничто не мешает их использовать. В их числе – наживки, которые мы относим к бентосу.

Безусловно, я не веду речь абсолютно обо всех без исключения бентических организмах, обитающих на дне и в грунте дна, и прочих мелких водных и околоводных обитателях, которые входят в кормовой рыбий рацион.

Так, к примеру, мотыль сегодня превратился едва ли не в наживку №1 и у спортсменов, и у рыболовов-любителей. Однако это скорее исключение из правил, ведь зообентос (оставим пока за скобками фитобентос) точно исчисляется десятками, а то и сотнями видов личинок, червей, моллюсков, ракообразных и пр. (фото 1), которые можно успешно использовать при ловле как на поплавочные, так и на фидерные снасти.

Казалось бы, это отменный, доступный для сбора, к тому же бесплатный «подножный» корм, но вот незадача - его нынче применяют единицы. А ведь еще три-четыре десятилетия назад сгорбленные силуэты рыбаков на реках виднелись повсеместно.

Они тщательно собирали в баночки шитиков, пиявок, моллюсков, рачков, всевозможную иную живность (фото 2), названия большинства которых теперь знают разве что узкие специалисты. Но рыбакам было не так уж и важно, как по-научному звать-величать ту или иную букашку. Главное, что на них бойко клевали почти все рыбы, а у густеры, плотвы, сырти, ельцов, лещей, да и голавлей с язями такое лакомство было просто нарасхват.

Ныне в плане вкусовых притязаний рыб реальность не изменилось. Они все так же падки на бентос. Иной раз делаешь проводку-другую-третью с опарышем или тестом – ни намека на присутствие рыб. Но стоит сменить эти приманки на пиявку-клепсину (фото 3) – мгновенная атака уже на фазе погружения приманки. Эффект, как говорится, налицо.

Бентос как беспроигрышный выбор

Если бентос такой «козырный» корм, то закономерен вопрос: почему он потерял свою высокую популярность в рыболовной среде?

Причин этому вижу несколько, но первой считаю банальную нехватку у людей времени. На сбор «подножного корма» для полноценной дневной рыбалки иной раз требуется потратить не один час. А за теми же ручейниками или личинками речных миног – пескоройками (иногда их именуют веретёнками) - часто приходится выезжать даже за день до рыбалки на «секретные» речки-ручьи. Естественно, что подобный формат подготовки ныне может позволить себе далеко не каждый, пусть даже сверх меры увлеченный рыбалкой.

Не стоит забывать и тот факт, что многие представители бентических организмов имеют сезонный характер своего происхождения. Соответственно, рассчитывать круглогодично на их наличие в грунте, в траве или под камнями не приходится.

Ну и третий, минимизирующий массовость применение бентоса момент связан с тем, что многие донные обитатели (фото 4) очень ранимы, требуют при манипуляциях с ними деликатного подхода и сноровки. Чуть пережал мелюзгу, грубо проткнул крючком или запоздал с подсечкой – пиши пропало.

Вот потому и выходит, что чаще всего современный рыбак ограничивает себя приманками, которые может свободно приобрести в рыболовном магазине наряду с готовой сухой прикормкой. И пусть выбор наживок чаще всего неширок – опарыши, мотыли и черви, ничего не попишешь. Добавил к ним готовую консервированную кукурузу, перловку с тестом – и можно убаюкать себя мыслью, что готов основательно.

По сути это возможно и так, но тут уже как дальше дело пойдет. Будет рыба активно отзываться на указанный ряд приманок – отлично, а не станет или почти не станет – никуда не денешься. При этом порой очень обидно становится, когда у тебя не клюет, а у рядом закидывающего оснастку соседа почти на каждой проводке поклевка. И рыба у него, злодея, ловится мерная, как в руку взять. А причина такого контраста всего одна – неприятная на вид, но вкуснейшая для рыб козявка на крючке.

Именно высокой привлекательностью у рыб бентос и отличается от всех иных наживок и насадок. Тут все предельно просто: для подводных жителей это знакомый и привычный корм, весьма питательный, не настораживающий, но вместе с тем не самый доступный. Ну, скажем, на основание камня или корягу может налипать большое количество разных мелких речных обитателей, но добраться рыбам до них - проблема. Живность прижата ко дну и не торопится оказаться в желудках у тех, для кого это деликатес.

Следовательно, если раздобыть такие наживки, можно стать королем рыбалки. В силу редкости их применения современными рыбаками рыбы не ожидают подвоха и стараются мгновенно глотать вкусняшку. Такой вывод подтверждается даже тем, как выглядят наживки после холостых подсечек. Обычно у них не остается ни рожек, ни ножек.

Тела раздавлены, одни ошметки от оболочки (фото 5). Приходится сразу менять, ибо это не «долгоиграющие» червяки. Так что запас бентоса на рыбалку нужен внушительный, а это снова напоминает нам о временных затратах на его поиск и сбор.

Вообще, бентос по науке имеет свое деление на фитобентос и зообентос. К первому виду, например, относятся хорошо известные нитчатые водоросли, на которые успешно ловится мирная рыба, особенно - в начале лета. Но куда более широкий спектр применения у зообентоса, в который входят подвижные, малоподвижные и неподвижные живые организмы. Они могут быть самыми разными по форме и размерам, но все имеют своих почитателей среди рыб.

Причем далеко не всегда работает правило: мелкая наживка – мелкая рыба, крупная наживка – крупная рыба. Конечно, на вырытую из ила пескоройку на донные оснастки обычно берут увесистые лещи, голавли, сазаны и даже сомы. Но на крохотную сантиметровую личинку стрекозы казарку (казару) на изящной поплавочной снасти тоже можно вытянуть из воды приличного голавля или густеру (фото 6).

Бентос как палочка-выручалочка

Рассказ о собственной практике применения бентоса начну с показательного случая. Как-то ранним утром отправились мы с приятелем половить крупную плотву на хорошо изученное, но своеобразное место, где рыба бывает заходами. То её много, то нет вообще - и ждать бесполезно.

Нам в тот день не повезло, мы попали как раз на безрыбье, что подтвердил и процесс ловли, и знакомые рыболовы, которые повстречались на месте. В результате в полдень друг предложил возвращаться домой, но мне пришла в голову иная идея. Я убедил его заехать на другой участок той же реки и, что называется, подсластить горькую пилюлю. Посчитал, что лучше пусть расчет идет на мелкую рыбу, чем ни на какую.

Оказавшись на знакомой точке, мы стали делать забросы в небольшой заводи с очень медленным течением. Удивительно, но вопреки ожиданиям результат разочаровал. На мотыля, опарыша и жидкое тесто лишь, что называется, в час по чайной ложке поклевывали уклейки и мелкие плотвицы. Тогда я решил поискать под камнями личинок. Не скажу, что их оказались залежи, но с десяток насобирал (фото 7).

И уже на первой проводке сам себе сказал спасибо: поплавок уверенно нырнул под воду и через мгновение на крючке затрепыхалась серебристая рыбка. Дальше – больше (фото 8), но мои успехи не вдохновили приятеля последовать примеру. Он просто отошел в сторону и принялся пускать свой поплавок по струе в надежде достучаться до «своей» рыбы. Результат его оказался неутешительным.

Но кульминационным моментом, который даванул ему на психику, стала издевательская поимка мною нескольких уклеек, плотвиц и даже голавликов, вытащенных прямо у него из-под ног. Причем, когда мой поплавок сигнализировал о поклевке почти у его ботфортов, я даже просил друга не шевелиться. Отсюда красноречивый вывод – рыбы в месте ловли было много, она достаточно активна, но разборчива. И покупным магазинным приманкам предпочла местный зообентос.

В схожем ключе я часто практикую рыбалку на реках. Базовыми наживками считаю мотылей, опарышей и червей, которыми запасаюсь заранее. А уже на рассвете, с учетом результативности ловли на эти приманки, не считаю зазорным прямо на месте насобирать представителей бентоса.

Храню пиявок, шитиков, казар, бокоплавов, подёнок, водяных жучков и прочих букашек в банке с речной водой, которую периодически обновляю, особенно в жаркие дни. Опыт убеждает, что нет живых существ из бентической группы, которых игнорируют рыбы. Другое дело, что на один вид козявок клюет большинство местных рыб, а на другую какую-то надо дождаться своего почитателя. Поэтому даже если не знаю названий обнаруженных букашек, собираю всё, что шевелится.

Бентос под поплавочным парусом

Большинство представителей зообентоса не рассчитано на длительное хранение. Они гибнут или становятся полуживыми, а значит - теряют свою привлекательность. Даже укрытых «домиками» шитиков, завернутых во влажную ткань или помещенных в банку с речной водой (фото 9), после ночи нахождения в холодильнике приходится отсортировывать «почивших в бозе».

Поэтому идеальный вариант – это сбор бентоса и сразу же ловля на него. И даже если утренние часы для ловли при таком подходе пропадут, зато вечерние можно провести с высокой пользой.

А еще я пользуюсь моментом в периоды вылета всевозможных крылатых насекомых – подёнок и иже с ними. Их личинки развиваются в воде и вызывают повышенное внимание рыб. С давних времен известно, что в период массового подъема личинок-нимф со дна к поверхности рыбы практически совсем перестают клевать на, так сказать, «заграничные» приманки, ибо досыта наедаются вкуснейшим и питательным местным кормом.

Поэтому в первые дни вылета можно попытаться отловиться на таких насекомых (фото 10), пусть даже достигших так называемой стадии имаго (зрелое насекомое). Как правило, они сами попадают в руки, когда сидишь на берегу реки. Только знай собирай, насаживай на крючок да лови.

Стоит добавить, что подобно бентосу можно использовать луговых и лесных насекомых: жуков, мошек, мух, кузнечиков (фото 11) и пр. Был случай, когда вечером и ночью я слабо отловился по карпам.

А утром эти рыбы вообще поднялись к поверхности и курсировали, нагло демонстрируя над водой плавники. На кукурузу, поданную мною поплавочной оснасткой в полуметре от поверхности, никак не реагировали. И тогда за неимением иных приманок я решил осуществить шальную идею. Переоборудовал оснастку, установив лежавший в коробке водоналивной поплавок, наловил кузнечиков - и стал пробовать. Не раз за разом, но несколько некрупных карпов польстились на кузнечиков, подчас уволакивая шарик под воду (фото 12). Рыбалка заиграла новыми красками.

Существенных особенностей проводочная оснастка с применением бентоса не носит. Ловля даже на очень мелких личинок на означает автоматическую минимизацию грузоподъемности применяемых поплавков. Ориентир тут – особенности места и условия рыбалки. У прибрежной черты (фото 13) поплавок лучше гонять с легким сигнализатором поклевки в 1-2 г, а то и легче.

Но если предполагается дальний отпуск поплавка, да еще на сильном течении, я использую поплавки грузоподъемностью от 4 до 8 г (фото 14). Надо лишь иметь в виду, что если оснастка сбалансирована, она четко передаст прикосновение к личинке даже мелких рыб - вне зависимости от количества стравленной с катушки лески.

Что касается горизонта ловли, то приведенный пример с карпами – исключение. На озёрах разве что красноперку так можно ловить целенаправленно. На реках же поверху с использованием снасти легкого строя чаще ловятся мелкие рыбы, поэтому больше смысла проводить приманку у дна.

Как правило, для этого применяется либо чиркающая проводка, либо проводка с постоянным волочением наживки. При первом варианте грузило движется над дном, а наживка цепляет его. При втором грузило волочится течением по дну, отскакивая от него на препятствиях.

Когда рельеф дна переменчив, оба вида проводки совмещаются, особенно при затяжных прогонах оснастки. Не исключено и такое, что наживка на определенных отрезках проходит вполводы и даже выше. Тогда при выставлении рабочего спуска поплавка я ориентируюсь на расстояние от поверхности воды до дна на самом перспективном отрезке пути, который прикармливаю перед началом (фото 15) и в процессе ловли. А при каждой проводке практикую придержки и потяжки оснастки с подсечкой на финальной фазе.

Бентос в доночной упряжке

«Подножный корм» хорошо подходит и для фидерной ловли, но со своими особенностями. Если вести речь о классическом фидере, то какой бы деликатной ни была оснастка, применение кормушек от 50 и даже свыше 100 граммов вкупе со внушительными по дальности забросами делают проблематичным наживление на крючки нескольких нежных личинок. Но при этом все-таки остаются те, которые можно применять без опаски их повреждения. Это уже упомянутые прочные пескоройки (фото 16), пиявки (фото 17), крупные казары и др.

Однако более перспективной видится ловля с применением пикеров и фидеров легкого класса (light feeder) на ближней дистанции ловли (фото 18). Тут даже кормушку можно не использовать, ограничившись скользящим грузилом и установкой длинного поводка (1-1,5 м). Леску для таких случаев использую тонкую (0,08-0,1 мм) и мягкую, а крючки – тонкие, чтобы даже миниатюрная букашка парила в толще воды свободно.

Учитывая, что многие личинки нежные, к крючку предъявляю строгие требования. Выбираю модели с острым жалом, сделанные не только из тонкой, но и достаточно прочной и пружинистой проволоки (фото 19). В противном случае живность быстро «уснёт», став непривлекательной.

Наживляю мелких букашек тремя способами - в зависимости от восприятия прочности их тел. Первый – прокалывая насквозь возле головки, как опарыша. Второй – проводя крючок через тело (фото 20). И третий – комбинируя оба указанных варианта при использовании нескольких личинок на одном крючке. Последний импонирует мне больше всего, ибо часто продетые вдоль тела личинки сползают, а наживленная возле головки личинка служит им как бы стопором.

Не все однозначно относительно кормушек. При ловле на озёрах мне нравятся маленькие и легкие пикерные кормушки. А вот на реках применяю их редко - запас прикормки в них небольшой и вымывается мгновенно. Легкая кормушка на дне держится только в локальных точках с минимальным течением, при этом может застревать среди камней. Поэтому целесообразнее применять скользящие грузила («оливка», шарик и что-то подобное). С ними оснастка хорошо перекатывается струями, а это то, что надо при ловле на бентос.

Прикармливать же можно с руки небольшими шарами кормовой смеси, как и при поплавочной рыбалке. Причем давленных или утративших жизнь личинок можно не выбрасывать, а замешивать в питательную кормовую массу.

Пикер – снасть чуткая, поэтому его вообще не стоит выпускать из рук, чтобы мгновенно подсекать при малейшем намеке на поклевку. Речь о надежде на самозасечку рыбы при оставленном без контроля удилище вообще идти не должна. Наш вариант рыбалки - исключительно активный и динамичный, спортивного плана. Рыба ловится разная, от мала до велика, и оттого процесс всегда непредсказуем и разнообразен.

Так что все хлопоты, связанные с отысканием и сбором «подножного корма» сполна оправдываются результатами его применения. Рыбы подтвердят это!