Отпускной голавль Сергей Борзов | 17 мая 2024 г.

«Отпускной» - дважды. Потому что ловлю только в отпуске, летом, на родине в Тульской области. И всех пойманных голавлей отпускаю, дарю им свободу. Спиннинговый стаж у меня более трех десятков лет. Из них 27 лет живу, работаю и рыбачу спиннингом на Дальнем Востоке. Но при поездке в отпуск «на материк» специально везу лайтовый тревел для голавля. В статье попытаюсь обобщить приобретенный мной за последние 10 – 12 лет опыт ловли этой рыбы на Упе, главной тульской реке, а также на Оке-матушке.

Зачем я тащусь со спиннингом за тысячи километров на запрессингованный водоем? Да просто голавль - он один такой! И у нас на Дальнем Востоке не водится. А трудовая поимка увесистых лобастых по ощущениям не хуже успехов в дальневосточной лососевой рыбалке.

Ловля спиннингом голавля в Тульской области в июне–июле - процесс крайне увлекательный. Рыбалка эта разнообразная, динамичная, требует постоянного анализа обстановки. И пусть голавль почти безотказен в клёве, но в то же время каждый раз приходится подбирать под него приманки или менять их анимацию.

Иногда снимаю рыбу с первого заброса. Но бывают и часовые подборы блёсен и воблеров и их проводок на одной и той же точке - с осознанием того, что рыба здесь есть и в надежде на заветную поклевку. Зная время выхода голавля на перекат, его легко прогнозировать, если умеешь читать места стоянок.

Но в зависимости от уровня воды или других условий часто приходится и поискать его.

Выход на перекат голавля определить несложно. Мы видим его всплески и удары хвостом во время охоты. Часть рыб стоят на своих облюбованных участках и ловится уже с рассветом. Крупные особи чаще подходят к перекату снизу и в определенное время.

По моим наблюдениям, я бы назвал оптимальным период ловли на реке Упа - с 7 до 14 часов, а на более крупной Оке - ближе к обеду, с 10 до 14-16 часов. Естественно, с пиками клёва на разных местах стоянок. После 15 часов на реке Упе я стараюсь уйти с перекатов и ловить на ямах. Плюс еще долавливаю щуку и окуня на джиг в коряжниках.

Места ловли. И тактика применения приманок

Что касается мест стоянок голавля, то можно выделить несколько типичных, легко читаемых в районе перекатов.

Предперекатная яма. Глубокое место прямо перед началом перекатного слива. Чаще всего на данном участке срабатывают крэнки с заглублением MR, «колебалки». Проводка нужна апстрим или поперек течения на снос. В конце проводки стараюсь вести приманку вдоль сливной струи у камней и иных препятствий. Обычно берёт средний и крупный голавль, в прилове - окунь, щука, мелкий жерех.

Струя. Она идет непосредственно по перекату, с различными скоростями течения, на разной глубине, усложняясь на участках, заросших в той или иной степени водными растениями и с наличием подводных камней. Подходят воблеры со всякими заглублениями (SSR, SR, MR, SS) - в зависимости от глубины переката. На струе неплохо срабатывают тонущие минноу при сплаве и легком подтвитчивании. Все подводные/надводные препятствия и небольшие «обратки» на струе – это места потенциальных стоянок голавля. Берут на струе голавли и жерехи всех размеров. А в «обратках» рядом с имеющимися там укрытиями и при наличии глубины – не только голавли, но и окуни со щуками.

Канавка. Обычно это неширокое компактное углубление, параллельное струе. Часто с наличием отстойной зоны или обратным течением. Самое простое: осуществлять сплав апстримом крэнка MR по всей длине углубления. Возможен облов несколькими проводками - поперек и на снос, но приманка быстро уходит из перспективной застойной зоны и уносится струей.

«Обратка» – обратное завихрение струи после переката при расширении русла. Очень часто сопровождается увеличением глубины. Одно из мест для стоянки щуки, а в прибрежной полосе - окуня. Жерех и голавль в «обратке» над ямой попадаются редко. Чаще их поимки я фиксировал по локальным точкам вдоль струи - за укрытиями или на входе в расширение.

«Труба». Обычно перекат или место слияния нескольких протоков заканчиваются единым глубоким руслом - «трубой», которая характеризуется подмытыми берегами, нависшими над водой кустами и береговой растительностью, остатками несильного течения и «обратками». Одно из самых перспективных мест для поимки крупного голавля, а также жереха. При наличии коряг и водной растительности здесь часто фиксируются и стоянки окуня и щуки.

На входе в данный участок возможно наличие нескольких перспективных мелких локаций - струй, канавок, «обраток», которые я тщательно проверяю. Облов данной локации осуществляется разнообразными проводками: ловлей на снос, апстримом, сплавом приманки вниз и последующей подмоткой против течения с периодическими паузами и отдачей шнура назад и т.д.

В летний зной голавль - эта одна из тех рыб, которые не прекращают свой жор. Чаще поклевки резкие, сильные, с подхода, но бывают, особенно при поиске, и всосы, бодания, слабые аккуратные тычки.

Вообще, летом проще всего голавля ловить на реках средней величины в районе перекатов с протоками и островками. Обогащенная кислородом вода в жару привлекает и концентрирует и кормовую рыбу и хищника. Небольшая ширина (идеальна для заброса) и глубина реки позволяет активно менять места ловли, находить голавлёвые стоянки, обкидывать акваторию под нависшими кустами, «обратки», прибрежные канавки и струи. Учитывая разнообразие мест, считаю целесообразным дать описание голавлёвых локаций разных типов и способов ловли на них.

Удилища

Вообще, для ловли голавля оптимальным можно считать лайтовое удилище с тестом до 10 – 12 - 14 г и длиной 2-2,3 м с живым информативным кончиком, лучше «сложного» строя, с хорошей мощью комельной части бланка. В прилове возле перекатов частенько в качестве бонусов – щука или жерех на 2-3 кг, все они в хорошей физической форме и натренированные для охоты на струе. Да и голавль за 1-1,5 кг оказывает серьезный бой, загибая спиннинг при выдергивании рыбы из-под коряги или нависших кустов.

Для голавлевой ловли у меня используется два спиннинговых удилища. Расскажу о них в качестве примера потребной снасти.

Yamaga Blanks BlueCurrent 76 TZ длиной 228 см с тестом до 10 г. По моему разумению - одна из самых универсальных лайтовых моделей на рынке. С серьезными силовыми возможностями. Лично проверил на случайном прилове сахалинского тайменя около 90 см длиной и массе, думаю, не менее 8 кг.

Поклевка произошла на яме между двух коряг. Пришлось затягивать фрикцион и работать на запредельных углах загиба бланка. Рыба была извлечена и отпущена после 10-минутной работы фрикциона, при этом спиннинг позволял контролировать и разворачивать этого монстрика, не давая ему уйти в коряги и оборвать шнур.

У данного спиннинга очень информативный кончик, хорошо видна работа воблера. И при сбое «игры» можно определить даже, скажем, прилипшую травинку на тройнике. Хорошо кидает, вяжет рыбу и удерживает её. Работает со всеми видами воблеров, джигом, «колебалками», «вертушками» - понятно, в рамках указанного теста на каждую группу приманок.

JS Rod Ssochi N M4 S664L - это лайтовый 4-частный тревел с длиной 197 см и тестом 3-14 г. В отличие от «Ямаги», спиннинг более изящный и имеет меньший диаметр комля. Но производителю удалось за счет перекрестной обмотки придать хороший сдерживающий ресурс бланку и обеспечить эффект прилипания рыбы на вываживании - сходы очень редки.

Рыбалка с этой удочкой действительно дарит удовольствие. По голавлю и по другим рыбам она сама всё делает правильно, как надо. Универсальность данной модели тоже фантастична - всех и на всё в рамках теста. Спиннинг имеет более жёсткий строй, но, увы, без особой мощи в комле, так необходимой для вываживания гигантских рыб.

Катушки

Что касается катушек, то на лайтовых спимннингах у меня стоят модели японского типоразмера 2500 (3000 LT) – очень универсальные. Мельчить со шпулями не вижу смысла. Больший диаметр дает преимущества на забросе, а сменные шпули 2506, 2508, 2510, 2500 позволяют легко перейти на нужный размер шнура (##0,6-1,5 РЕ), давая возможность быстро поменять объект, способ и условия ловли.

Леска

Теперь об основной леске, как правило - плетеной. Для ловли голавля на моих реках достаточно шнура диаметром ##0,6-0,8 РЕ. Но учитывая местные сложные условия, я запасаюсь несколькими шпулями для катушек под шнуры разных диаметров - от ##0,6 до 1,5 РЕ. Но чаше всего ловлю на более толстые шнуры ##1-1,2 РЕ.

Применение данных диаметров спасает от обрывов приманок и позволяет форсировать вываживание крупных рыб. До сих пор помню поимку щуки на 1,5 кг, которая клюнула в предперекатной яме на границе слива, а потом пошла вниз на струю. Только «плетенка» #1,5 РЕ и флуорокарбоновый поводок в 20 Lbs смогли удержать её на бешеном потоке и припарковать чуть ниже в «обратке».

На шнуре ##0,6-0,8 всё закончилось бы очень быстро. Более же тонкие шнуры на шпулях востребованы, когда рыба капризна, так что нужен дальний заброс, допустим, до кормящегося под кустами у противоположного берега голавля или жереха.

Что касается поводка, то для него использую флуорокарбоновую леску диаметром 0,25-0,37 мм и с разрывной нагрузкой 12-20 Lbs. Применение столь толстого поводка решает сразу несколько задач. Например, частенько спасает от щучьих зубов и потерь приманок при зацепах, предотвращает при забросе перехлест приманки за основную леску - «плетенку». А растягиваясь, такой поводок смягчает рывки рыбы.

И, конечно, увеличивает количество поклевок благодаря своей прозрачности. На конце поводка привязываю застежку с вертлюжком. Застежка №0 (Cultiva 72802), вертлюг №№16-18 (Owner 52481). При очень маленьких приманках целесообразно разнесение вертлюга и застежки по обоим сторонам поводка.

Приманки

В качестве спиннинговых приманок на голавля в основном применяю воблеры, реже - колеблющиеся блесны.

Воблеры. Крэнки являются основными приманками для ловли голавля спиннингом. Я не люблю мельчить с воблерами и поэтому не ловлю моделями размером меньше 32 мм. Из наиболее у меня уловистых могу назвать Zibbaits - Hickory MDR и SR; Jackal - Chuby SR и Micro Tappy; Lucky Сraft - Medium Cra-Pea SR и Clutch MR; от Tsuyoki - Agent 36F, 36 SS и Swing XL 35F; от Pontoon 21 - Baby Red Rag MDR, SR и Hypnose MDR, SR.

Минноу применяю, как правило, тонущие и размером 45-50 мм. Среди фаворитов - Pontoon 21 Gagagon 45SS-MR, Duo Spearhead Ryuki 45S и AD M07 Small Plump 50.

Окраски воблеров предпочитаю натуральные, но иногда, при малой активности рыбы – ставлю агрессивные.

Колеблющие блесны. Опыт ловли голавля на колеблющиеся блесны у меня небольшой. Пока могу отметить, что неплохо работали «колебалки» RB Jocker 3,5 г. Цвет блесен: фиолетовый, темно-оливковый с ярким желтым акцентом на конце.

Тюнинг приманок. Для более эффективной работы некоторых моделей воблеров приходится делать замену тройников на более мощные и качественные. Как пример: родные тройники на Zib Baits Hickory MDR или SR сразу меняю на №12 Owner 36BC. Однако после такой замены возможны перехлесты брюшного и хвостового тройников. Но, слава богу, они редки, да и сразу видны по «игре» воблера, так что это лучшая альтернатива разогнутым в линию более тонким крючкам после схода крупной рыбы.

Рыболовное снаряжение

С учетом того, что обычно я ловлю стоя в воде, удобно использовать короткую нахлыстовую жилетку, в которой под рукой размещается всё необходимое. Например – инструмент и вспомогательные аксессуары: корнцанг, запас застежек с вертлюгами на карабине, кусачки для лески на ретривере, бобина с запасным флуорокарбоном, поляризационные очки. В карманах жилетки помещаются ракетка-сачок, полотенце для рук, маленькая коробка с приманками, неопреновые перчатки, нож в чехле.

Рыбу при вываживании я принимаю в нахлыстовую ракетку-сачок, выдергивая её из кармана на спине жилетки (или, может, рюкзака). Ракетка спасает от сходов, быстрых щучьих перекусов поводка, позволяет меньше травмировать и легче отпускать рыбу.

Одежда

С учетом конкретной обстановки летом (холодная или жаркая погода) и суточного прогноза для рыбалки, применяю два комплекта одежды:

- первый - обычный вейдерсный комплект Gore tex + забродные ботинки;

- второй - облегченный комплект для жары.

Вейдерсный комплект, составленный по стандартной трехслойной схеме, идеален для не очень жаркой или же дождливой погоды. У него есть возможность утепления/охлаждения за счет смены и подбора слоев, скидывания куртки и т.д.

Облегченный комплект – это «дышащая» футболка с воротником и длинными рукавами, легкие «дышащие» же штаны, тонкая бандана, кепка с отворотом, закрывающим уши и шею (от солнечного ожога и комаров), водостойкие кроссовки с дырками и жёсткой подошвой – такие применяются в водных видах спорта.

Ведь, действительно, в вейдерсах в жару передвигаться тяжело, а намокнув в тонкой «дышащей» одежде в теплой воде, быстро высыхаешь на солнце, попутно охлаждаясь за счет испарения влаги. По окончании рыбалки я переодеваюсь в сухую и чистую одежду.

Голавлевая спиннинговая рыбалка привлекательна из-за близости и доступности водоемов и сравнительно небольших затрат на набор снастей, приманок и одежды. А голавль - это очень интересный объект ловли в летнюю жару. Но только, прошу, отпускайте рыбу - и знакомый перекат каждый раз будет радовать вас мощными поклевками толстых и сопливых голавлей. Удачи!