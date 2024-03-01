Голавль на полметра! Олег Ляльковский | 22 мая 2024 г.

С тех самых пор, как я увлекся ловлей голавля, а было это (страшно сказать!) уже 20 лет назад – почти сразу и встал этот нетривиальный вопрос: поймать не просто голавля, а здоровенного, желательно - самого большого голавля, чтобы всем потом рассказывать и показывать, кто тут «папа».

Красноперого я всегда отпускаю, потому не взвешиваю – чтобы не травмировать, зато измеряю рулеткой в сантиметрах. Так появилась планка в 50 см, или полметра - звучит впечатляюще! А всё, что равно или выше – настоящий красноперый трофей. Весить такая рыба может от 1400 до 2000 г - в зависимости от времени года и кондиций. Но в любом случае полметра — это шикарный голавль!

Место/время

Крупный голавль водится везде, где есть мелкий – вот такая мудрость от меня, ага! А если серьезно, то всё ровно так и обстоит. Другой вопрос, где с трофейным красноперым проще встретиться, а значит - поймать. На большой реке или на малой (читай, её притоке)? А, может, и вовсе на ручье (фото 1) – притоке притока?

И вот здесь у нас появляется вилка времени. Годичный цикл ловли голавля спиннингом длится у меня примерно с апреля по октябрь. Говорю «примерно», поскольку климат в последние годы часто ставит всяческие рекорды. Но уверенно можно говорить о периоде с мая по сентябрь.

Весна – время нереста. В этот период рыба, движимая инстинктами, мигрирует вверх по реке. Не исключение и голавль. По мере спада половодья после таяния снега и прогрева воды до двузначных температурных значений голавль устремляется в притоки, притоки притоков и просто в верховья крупных рек. И вот там, на нерестилищах или просто интересных участках, его и можно застать весной. Причем - в количестве, и зачастую - в хорошем качестве.

В эту пору года голавлятник, как по мне, должен искать свое счастье на малоречье (фото 2). Особенно перспективен период вторая декада мая – первая декада июня. Именно тогда начинают брать отнерестившиеся самки голавля. Не секрет, что именно самки-самые крупные и часто достигают искомых мною размеров. А дальше спиннингист ограничен лишь условиями ловли – наши малые реки бывают особенно труднопроходимы - например, с каньонными высокими берегами, сплошь поросшими кустами и деревьями (фото 3).

Здесь рыбачить будет технически очень сложно. Потому ищем речки, доступные передвижению пешком, с более пологими берегами, как правило, песчаными и глинистыми, приветствуется также галька и валуны. А потом еще планы подкорректирует погода.

Вот так, бывает, какими-нибудь предсказано погожими майскими выходными надумаешь посетить, скажем, юг, а последний, более точный прогноз погоды заставит ехать на север. Так что весенняя голавлевая тема – переменчива, как сама погода, а наши планы потому должны быть гибкими. И в запасе у нас должен быть вариант «Б» и желательно еще и «В».

Вот и лето. По мере прогрева воды и вхождения рек в летний уровень голавли, как правило, уже отнерестились, водная растительность оккупировала все малые реки, так что кочевому стаду голавля здесь уже нечего делать, потому лобастый возвращается в более полноводную реку.

В малой реке, конечно, присутствует своя, местная популяция голавлей, причем частенько довольно многочисленная, в которой есть даже трофейные рыбы, но поймать их в условиях низкой прозрачной воды, да еще армированной сверху донизу водорослями – становится очень сложно. И мы с вами вслед за рыбой устремляемся на реку побольше.

Как раз в начале лета стартует лодочный сезон, что весьма кстати на средних и больших реках. Голавль активничает на перекатах, в прибрежной зоне, особенно на заросших деревьями участках. Туда нам и дорога. Не только ловля взабродку (фото 4), но и лодочные сплавы (фото 5) – инструментарий расширяется.

Что же осень? Я не сказал бы, что осенней порою голавль - моя целевая рыба, я больше ориентируюсь на жереха. Но именно в данное время мне часто в прилове влетает крупный лобастый, причем он совершенно не стесняется размеров приманки – охотно атакует довольно-таки крупные жереховые блёсны и воблеры. А однажды голавль попался даже на 80-миллиметровый воблер (фото 6), которого и жерех-то не каждый будет кушать, а тут голавлик в полкило...

Видимо, осенью всеядный голавль переходит больше на питание мальком. Малые же реки в эту пору года обычно очень прозрачны, и ловить там голавля хоть и можно, но очень-очень сложно. Так что практикую я малоречную рыбалку осенью лишь при отсутствии других альтернатив.

Зима пришла. Многие реки близ больших городов не замерзают и зимой, и почти во всех из них водится голавль, которого вполне системно добывают тут на джиг и даже на воблеры. У меня есть знакомый голавлятник, который принципиально ловит голавля в каждый из двенадцати месяцев года. Но лично я зимнего опыта не имею.

Приманки

Какую приманку предпочтет трофейный голавль – вопрос для меня скорее туманный. Мне, например, попадались солидные голавли и на крупные злые крэнки 50-60 мм, и на 35-миллиметровые небольшенькие воблеры класса минноу. Тут дело случая, пожалуй. Я делал натурные эксперименты: пробовал отсеивать мелочь более крупной приманкой в периоды хорошей активности голавля, следуя принципу «большому куску и рот радуется». А мелочь, казалось, не обращала на мои финты никакого внимания - всё так же продолжала ловиться, как из пулемета.

Пробовал, напротив, предлагать пассивной рыбе мелкие приманки - эдакий вкусный маленький десерт, от которого не откажется даже сытый – но статистически заметного результата это тоже не давало. А вот зависимость от региона – это да. Так, есть реки, где лобастый жалует крупные приманки, а есть такие, где красноперые реагируют почти исключительно на мелкие воблеры.

Вот это медицинский факт, и тут уж только натурные эксперименты, только личный опыт на каждой конкретной реке. Из многолетних всем известных топов по голавлю можно смело назвать Smith Camion Magnum SR и SSR, Smith Super Camion SR (к сожалению, SSR нет в линейке), Jackall Chubby SR и SSR; Jackall 1 Footer, Jackall 0 Footer, Hamakuru Spider. Из относительных новинок – Jackall Micro Tappy, D3 Custom Fukuzemi. Но, как ни странно, самых крупных своих рыб я поймал не на эти приманки – и об этом чуть позже.

Тактика

В целом по голавлю вообще, и по крупному лобастому в особенности, чаще всего работает правило «пришел – увидел - победил». Имею в виду, что рыба, если рыболовом всё сделано правильно (место, подход, приманка, заброс), клюет на начальных трех забросах, а чаще и вовсе на первом из них. Дальше упираться, соблазняя активного голавля, не приходится – его либо тут нет (уже нет или совсем нет), либо уговорить его здесь и сейчас на спиннинг не получится. В любом случае - идём дальше.

Понятное дело, все правила маскировки соблюдаем безукоризненно, ведем себя тихо и стараемся двигаться против течения, особенно при ловле взабродку, чтобы муть не смущала осторожного крупного голавля.

Я где-то читал, что голавль на один килограмм - это рыба, которой больше 10 лет. Понятное дело, такой старожил очень опаслив, умен и опытен. Именно поэтому поймать лобастого на 50 см удается не часто. А я и не говорил, что будет легко!

Статистика

Если же говорить о статистике, то голавлей категории «от 50 см» я ловил в своей практике не так уж и много - суммарно чуть больше пяти метров общей длины, если выложить их в очередь, или всего 10 штук (за двадцать-то лет практики!). Из них два красноперых попались на малых реках, остальные – на средних и больших.

Значит ли это, что трофейного голавля проще и чаще можно встретить на крупных реках? – И да, и нет. Дело в том, что целенаправленная голавлевая рыбалка – это обычно лайтовые и ультралайтовые снасти и соответствующие приманки.

Но основной недостаток легких спиннинговых оснасток применительно к большим водоемам – это слабые полетные характеристики и плохая ветроустойчивость. Как же я тогда поймал 8 из 10 своих красивых голавлей на больших реках? - А очень просто – «на халяву», приятный такой прилов в охоте за жерехом. Эпизоды все похожи, и как по мне, показательны, так что вполне подходят для выводов.

В общем, есть такой участок в среднем течении белорусского Немана, где при совпадении определенных факторов можно нарваться на концентрацию злого стайного жереха в конце сентября – первой половине октября. Там песчаные перекаты с узкой русловой полоской, в основном же река проходима взабродку. Одно условие – уровень воды должен быть не сильно выше летнего. Тогда обнажаются целые песчаные острова, косы, а под обрывистыми берегами нередко образуется узкие горлышки русла, в которые и втискивается река.

В таких вот местах (фото 7) очень удобно жереховой стае устраивать засаду, перекрывая весь ход потенциальной добыче. (Влетает там эпизодами и крупная щука, но речь сейчас не о ней.) Проблема таких вот песчаных участков в том, то русло на них очень изменчиво, подводные барханы, как и их собратья из пустынь, двигаются - глобально от паводка к паводку, и локально ежедневно - просто под действием силы потока. В итоге каждый новый сезон там совершенно новая карта акватории.

Какой-нибудь остров может мигрировать на несколько десятков, а то и сотню метров вниз. А там, где раньше была яма – может намыть косу. И наоборот. Так что каждый новый раз мы снова и снова ищем точку - «горлышко». И вот в такой вот «песчаной» акватории набредаю я на место, где жерех обозначает свое присутствие всплесками. Лучшего расклада и ждать не приходится – рыбу искать не нужно, вот она, только бери.

Но проходит час, второй, всплесков я вижу десятки, а рыба на мои приманки почему-то не реагирует. Я перебрал все пилькеры и хитовые стикбейты – ничего! И тут на 70-миллиметровый стик Strike Pro Heavy One, на самой уже вымотке, буквально у меня в ногах, ровно по границе мели и темной русловой канавки (а стоял я почти на самом краю), следует красивая поклевка с поверхности. По всплеску видно, что «жерех» далеко не рекордного размера, около «полторашки», но при вываживании ведет себя очень мощно.

Рыба совсем отказывается выходить к поверхности, мощно давит в глубину (фото 8) - и я мысленно увеличиваю трофей раза в два. Снасть у меня мощная – 4000-я катушка, удилище до 30 г, шнур #1.0 PE, но рыба не сдается. Каково же было моё удивление, когда на мель вышел здоровый голавлина с моей приманкой во рту! Вот тебе раз! – 70-миллиметровый и 17-граммовый жереховый стикбейт, а у меня в руках красавец-голавль под 2 кг длиной 53 см (фото 9)!

И в том же месте через неделю на небольшой пилькер Renegade Iron Minnow длиной 50 мм (фото 10) мне попался еще один красавец на 54 см (фото 11)! Приманку помельче я поставил тогда специально, т.к. были надежды вновь повстречаться с красноперым красавцем. Так вот кто кошмарил перекат! И теперь стало понятно, почему не было реакции на мои жереховые бестселлеры!

Эпизод второй: мощный перекат Западной Двины. На участке присутствие рыбы видно по периодическим всплескам, но поймать ничего не удается. Перебрал свой весь ТОП 5 приманок. Обычно голавля проще поймать на мелкую приманку при прочих равных, но тут другое дело – это Двина, здесь свои правила.

Бывают ситуации, когда красноперый реагирует здесь на приманки вроде Yo-Zuri SS Minnow или большие крэнки, и причем только на крупные, напрочь игнорируя мелкие воблеры. Вот и в этот раз ставлю Jackal 0 Footer (тогда стоял август, и трава была в летнем пике, поэтому более глубоководные модели часто цеплялись) - и в «обратке», отбойной от струи, накоротке получаю уверенную поклевку в стиле «отдай спиннинг» - в руках красавец-голавль на 52 см (фото 12).

Эпизод третий: лето, пик июльской жары, на Немане почти полный штиль, и если бы я не отправился с семьей на природу с палатками, сам вряд ли выбрался бы с такими вводными на рыбалку. Но тут лодка спущена, река в прямом смысле - в шаговой доступности, и я по привычке проснулся в 6 утра. Ну не попробовать – грех! Участок реки там не самый голавлевый, но испытать его стоит.

Понимаю, что ловля на топ-вотеры в таких рамках потенциально будет самой перспективной, в первую очередь из-за своей универсальности -влететь может и жерех, и голавль, и щука с окунем. В общем, ставлю «убийцу» - Ima Pugachev`s Cobra 60 в чёрном цвете. Ловлю сплавом в утренней прохладной тишине. Пару поворотов реки - и лодку проносит над перекатистым участком с затопленными деревьями у берега. Получаю аккуратный едва заметный выход за приманкой из-под самого берегового уреза, который молниеносно перерастает в мощное сопротивление голавля на полметра ровно (фото 13).

Выводы

- Крупный голавль водится в разных реках, но статистически проще поймать его в водотоках среднего и большого размера. Исключение составляет разве что поздняя весна, когда крупные особи голавля заходят в небольшие притоки на нерест.

- Крупный голавль особо не стесняется размеров приманки – правда, с оговоркой, что заброс таковой можно сделать мягким и без лишних звуков.

- Я не заметил особой зависимости клёва от типа поводка – работают и флуорокарбон, и обыкновенная струна № 1.

- Крупный голавль часто клюет в прилове с жерехом примерно в тех же местах и на те же приманки, так что к такой встрече нужно быть морально готовым.

- Если подводить итоги, то 4 своих полуметровых красавцев-голавлей я поймал на колеблющиеся пилькеры и стики, 2 - на уокеры, 4 - на крэнки. И ни одного на «микроколебалки» и «резину»! Впрочем, никого ничему не учу, а просто рассказываю про свой опыт.

- Вопреки расхожему мнению, поклевки крупного голавля чаще всего мощные и уверенные, а не аккуратные (фото 14).

- И, конечно, трофейный голавль – это редкая красивая рыба, достойная того, чтобы жить. Всего голавля я отпускаю (фото 15), причем часто даже в ущерб фото- и видеосъемке.