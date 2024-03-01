Черноморский сарган охотится на волне Геннадий Шеляг | 7 июня 2024 г.

Саргана смело назову самой необычной и экзотической рыбой Чёрного моря. Я уже касался темы его ловли у Сочинского взморья в статье «Когда сарган у самого берега», опубликованной в апрельском номере «СР» за 2018 год. Что же меня заставило вновь вернуться к данной теме? Я убедился, что для успешной ловли этой рыбы совершенно недостаточно общей информации о времени и способах ловли. Кроме того, техники и тактики ловли с развитием спортивного и любительского рыболовства очень быстро меняются.

То, что тактика ловли быстро меняется, я очень хорошо понимаю, наблюдая за сочинскими рыбаками. Они живо общаются друг с другом, обмениваются опытом, быстро перенимают успешные приемы ловли и у земляков, и у тех, кто охотится на саргана на Чёрном море вне Сочинского побережья. Исходя из всего этого, я и решил сесть за написание этой статьи, дабы держать читателя на гребне самых новых изобретений и нововведений черноморских рыбаков-любителей.

Вспомним ихтиологию

Саргановые (лат. Belonidae) — семейство лучеперых рыб отряда сарганообразных (Beloniformes), к этому отряду, к слову, относятся и летучие рыбы, и сайра, и много кто еще.

Что касается саргановых (а их 25 видов), то эти рыбы живут и в море или у его побережья в солоноватых водах (два десятка), а пять видов - в пресноводных водоемах (правда, не в нашей стране).

Представители семейства распространены в умеренных, субтропических и тропических водах всех океанов. Питаются в основном мелкими рыбами, в состав рациона также входят ракообразные и мелкие головоногие.

У всех представителей семейства (кроме семейства адрианихтиевых) удлиненное тело, покрытое циклоидной чешуей. Челюсти - длинные, одинаковой длины (их у рыб других видов так и называют - саргановые). Правда, у молоди нижняя челюсть бывает длиннее верхней, но при переходе во взрослое состояние челюсти становятся одного размера.

Европейский вид саргановых, который заселяет Атлантику, вырастает до максимальной длины в 60 см. Проплывая Средиземное море, европейский сарган попадает в Чёрное. Здесь он классифицируется ихтиологами в отдельный подвид. Он так и называется — черноморский. При этом наш сарган немного меньше, чем большинство европейских сородичей.

По спине животного идёт темная полоса. Тонкое, сжатое с боков и длинное тело героя моей статьи предполагает волнообразное движение в водной среде. Плавают сарганы в верхних слоях воды, т.е. относятся к пелагическим рыбам. Еще морские сарганы - стайные: собираясь в многотысячные косяки, они развивают скорость до 60 км/ч.

Нос как игла

Как я уже отметил, морские виды ведут типично стайный пелагический образ жизни, совершая суточные вертикальные миграции. Некоторые виды отличаются протяженными сезонными миграциями. Сарган иначе называется рыбой-стрелой. Народное имя подчеркивает худобу и вытянутость тела животного, длинный нос которого похож на иглу. Челюсти, внутри усеянные острыми и тонкими зубками, распахиваются словно клюв. Внешность у этой рыбы, прямо скажем, экзотическая для наших мест.

Сарган — рыба лучеперая. Для представителей этого класса характерны следующие особенности:

- плавники лишены колючих и жестких лучей;

- анальный и спиной плавники находятся напротив друг друга, только один сверху, а другой снизу, почти у хвоста;

- боковая линия находится скорее на брюхе рыбы, нежели сбоку;

- плавательный пузырь разъединен с системой пищеварения, обеспечивая компактность органов.

Реликтовая рыба-стрела

Держась у поверхности, сарганы могут дышать. Функции легких начинает выполнять у них плавательный пузырь. Трансформация одного органа в другой происходит в бедных кислородом водах или во время зарывания рыб в песок.

В еде сарганы неприхотливы, с удовольствием хватают крабов, икру, насекомых, беспозвоночных, мелких рыб, даже своих сородичей. Неразборчивость в еде — одно из свойств, позволивших сарганам выживать на протяжении миллионов лет (рыба-стрела относится к реликтовым). Этим рыбы-стрелы похожи на щук наших пресноводных водоемов, недаром иногда саргана называют морской щукой.

К размножению приступают 5 – 6-летние мужские и женские особи. Это для них возраст полового созревания. Рыбы постарше, понятно, тоже участвуют в брачных играх. Для метания икры сарганы выбирают укромные уголки среди рифов, подводной растительности, держась у берегов.

Стартовав в апреле, нерест заканчивается лишь к августу. Икру самки мечут несколько раз, порциями, с интервалом в две недели. Водоросли им нужны и для маскировки икринок, и для крепления их к растениям с помощью клейких нитей. Икру сарганы располагают близко к поверхности.

На свет рыбы-стрелы появляются длиной в полтора сантиметра и имеют короткие челюсти. Удлиняется нос по мере роста животного. Морские виды сарганов живут до тринадцати лет.

В спорах рождается истина

Я не всё время живу на черноморском побережье, но появляюсь там ежегодно на достаточно продолжительное время. И меня всегда удивляла способность местных рыбаков очень быстро вычислять присутствие у берега той или иной рыбы, начало её клева, правильно подбирать нужные снасти, приманки, технику и тактику ловли.

За долгие годы я так и не научился делать это самостоятельно, поэтому пользуюсь «сарафанным радио» и помощью друзей и товарищей по увлечению, коих у меня здесь, к счастью, много. Мы часто спорим и дискуссируем с ними на самые разные темы, касаемые рыбной ловли.

Одним из главных принципов, который они мне стараются продвинуть и внушить как догму – это то, что ловить нужно всегда то, что в данный момент лучше берёт. И пока кого-то определенным способом можно поймать, нужно ловить, не отрываясь, ничего не меняя и не делая никаких попыток что-то поменять.

Мне трудно с этим согласиться, потому что, несмотря ни на что, я много экспериментирую и нередко стараюсь поймать рыбу, которая по всей логике не должна ловиться в данное время. Ну что делать - все мы разные, у каждого рыбака есть свои принципы и способы подхода к ловле.

Самый популярный способ ловли

Но вернемся к теме моей статьи. Сарган постоянно удивлял и никогда не перестанет поражать меня своей дерзостью и непредсказуемостью. Для того чтобы его успешно ловить, недостаточно знать хорошие, проверенные места его ловли. Мало иметь испытанные, надежные снасти и правильно подготовленные оснастки с соответствующим ассортиментом наживок и приманок. Тут необходимо очень тонко чувствовать момент, когда нужно перестраиваться, менять проводку и многое, многое другое.

Я не стану рассказывать обо всех или даже нескольких способах спортивной и любительской ловли саргана. На это явно не хватит объема одной статьи. Лучше я опишу подробно один очень интересный и, к тому же, популярный способ его ловли. Это ловля на естественные наживки с бомбардой. Для этого можно применить спиннинговое удилище длиной 2,7 – 3 м с тестом до 20 – 25 г. Очень «жесткое» удилище брать не рекомендую, потому что зачастую приходится работать с тонкими поводками - и риски обрывов с такой снастью значительно возрастают.

Безынерционной катушки типоразмера 2000 – 3000 для этого способа будет вполне достаточно. Любителям использовать как основную монофильную леску она подойдет толщиной 0,16 – 0,18 мм. А если брать «плетенку», то в диметрах 0,09 – 0,12 мм.

В любом случае, сочетание «удилище – катушка – леска» должно позволить делать как можно более дальние забросы, что существенно повысит шансы на успех при любых окружающих условиях. Отмечу еще, что многие местные рыбаки используют для такой ловли самые разнообразные простенькие удилища с пропускными кольцами произвольной длины, нередко «стеклянные», оснащая их любыми катушками, какие им попадутся. При этом ловят зачастую не хуже, а порой и лучше обладателей дорогих и идеально подобранных снастей.

Устройство оснастки

Бомбарда для такой ловли подходит массой от 12 до 20 г. Она должна быть медленно тонущей и прозрачной. Такая бомбарда минимально отпугивает рыбу при полном штиле и прозрачной воде. Глубину проводки данной части оснастки легко регулировать с помощью пауз и изменения скорости проводки. Бомбарда обязательно должна свободно скользить по леске.

Для соединения основной лески и поводка используется небольшой карабин. Его размер должен быть таким, чтобы он не проскакивал в отверстие бомбарды. Последовательность монтажа такая: на основную леску надевается бомбарда, потом небольшой резиновый или пластиковый кембрик длиной 5 – 6 мм и диаметром 2 – 3 мм, а затем привязывается карабин. Этот небольшой кембрик нужен для того, чтобы при многочисленных забросах узелок, привязывающий карабин, не разбивался и не перетирался краями отверстия бомбарды.

Далее к карабину привязывается флуорокарбоновый поводок длиной 1,2 – 2 м и диаметром 0,1 – 0,15 мм. Чем прозрачнее вода и меньше волнение моря, тем тоньше и длиннее ставится поводок. Крючок - со средним по длине цевьем, №№ 10 – 12, из тонкой проволоки черного или серого цвета.

Дальневосточный морской червь да опарыши – что за наживки?

Как я выяснил, самая эффективная наживка – это морской червь. В последнее время он всё чаще продается в сочинских рыболовных магазинах. Эта наживка стала настолько популярна, что постоянно заказывается и доставляется сюда с Дальнего Востока. Иногда морского червя доставляют и из других регионов, но дальневосточный червь – наиболее стойкий для хранения и самый прочный во время применения в качестве наживки.

Можно добыть морского червя, но местного, и самому, вооружившись строительным шпателем. Для этого нужно будет соскребать с бун и волнорезов слой наросшего на них водного грунта с различными водорослями и мидиями. Там и обитают эти самые местные черви.

Однако сделать это совсем непросто, поэтому большинство сочинских рыбаков предпочитают приобретать наживку в магазинах, несмотря на её довольно высокую цену. Морского червя режут на кусочки длиной 3 – 3,5 см. Насаживают такие кусочки с одного конца так, чтобы цевье крючка полностью утопало в теле червя, а поддев крючка с жалом выходил наружу примерно на середине наживленного кусочка.

Для наживки можно использовать и небольших навозных червей, протыкая их в районе головки и оставляя свободным хвостик. Жало крючка при этом опять же должно находиться снаружи. Есть еще вариант, лично мне не очень понятный, но сарган его не отвергает: он клюет на опарышей, наживленных гроздью по 3 – 4 личинки на крючок. В море?! Опарыши?! Видимо, это как раз та самая его знаменитая нетребовательность!

Можно еще использовать и мясо курицы, нарезанное в виде тонких полосок длиной 5 – 6 см и толщиной 0,5 – 1 см. Всё реже и реже используют в качестве наживки самую популярную в прошлом маленькую серебристую рыбку атерину с местным названием «стекляшка». Нарезка в виде филе с кожей срезается с этой рыбки. Размер этой наживки примерно такой же, как и полосок из курицы. Ну и, наконец, используют мясо креветки, а также лосося. Однако, повторюсь, несомненным фаворитом в ловле саргана является именно морской червь.

Следите за устьями рек

Сезон ловли саргана достаточно продолжительный. Оптимальное для него время начинается в октябре и заканчивается в мае - июне. Многое зависит от особенностей данного конкретного года - например, от того, насколько ранняя осень, поздняя весна и т.д. Идеальное волнение моря - от полного штиля до 1 – 2 баллов. Прозрачность воды - от безупречной до малость мутноватой с голубоватым и зеленоватым оттенком. Когда же вода приобретает коричневый оттенок, даже самый незначительный, поклевок можно не ждать.

Такое помутнение обычно происходит при более сильном волнении моря, когда ил и тина поднимаются со дна. Также море сильно мутнеет в непосредственной близости от устьев горных рек, вода в которых после дождей становится как кофе с молоком. Порой приходится пристально следить за распространением такой мути и перемещаться по берегу подальше от низовьев рек.

Осторожное вываживание необходимо

Обычная тактика ловли состоит в дальнем забросе, небольшой паузе в 3 – 5 секунд и выматывании лески с последующими небольшими остановками. Пять – семь оборотов ручки катушки, секунда-две паузы. Скорость проводки нужно менять, подбирая подходящую.

Очень помогает правильной проводке небольшое волнение величиной в 0,5 – 1 балл. Сарган любит охотиться за своей добычей на таких волнах, хватая наживку очень уверенно. Иногда максимальное число поклевок происходит при предельной дальности заброса, а подчас берёт в конце проводки в 5 – 7 метрах от бун и волнорезов. В последнем случае нужно сразу же переключаться на короткие забросы, дабы не терять время клёва. Несмотря на небольшой размер рыбы, вываживать её нужно достаточно осторожно, никогда не действуя нахрапом.

Интенсивное вываживание существенно увеличивает число сходов и даже обрывов лески. В общем, отыскать место, подобрать проводку и достучаться до саргана – это та еще работёнка. Она скрупулезная, дотошная, но удивительно интересная. Учитывая свой опыт и используя наработки друзей среди местных рыбаков, я очень долго подбирал ключик к ловле этой экзотической рыбы.

Желаю и вам, мои дорогие читатели, попытаться пойти по моему пути. Вы об этом точно не пожалеете.