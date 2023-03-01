Удивительный мир лососёвой рыбалки. В погоне за серебром Василий Гусельников | 24 мая 2023 г.

…Вершинка спиннинга резко напряглась, потом согнулась. Движение приманки застопорилось – кажется, за что-то зацепилась. Но не спешу дёргать снасть. Спустя пару секунд повисшая на крючке тяжесть плавно качнулась. Дважды. Она! Легкая кистевая подсечка, спиннинг согнулся еще сильнее. Бешеный визг фрикциона, десятки метров шнура вмиг слетают со шпули. А на горизонте высоко выпрыгивает из воды слиток живого серебра. Ни одна речная рыба на такое не способна! Вот ради этого момента я вновь и вновь возвращаюсь на Кольский полуостров. Момента встречи с сёмгой!

Давайте знакомиться

«Не хочешь поехать со мной в июне на Кольский?» - этим неожиданным вопросом мой друг, нахлыстовик Саша, сбил меня с толку, ведь тогда, несколько лет назад, до июня оставался всего месяц. Однако ответ я дал сразу: «Конечно, хочу!» Это было предложение, от которого просто нельзя отказываться. За то короткое время, что осталось у меня на подготовку, я лихорадочно изучал видео, статьи и прочие материалы из сети, донимал звонками всех мало-мальски знакомых лососятников, штудировал литературу.

Уже тогда мне стало понятно, что лососевая рыбалка – это особый мир, требующий особого же подхода. И даже если у кого-то есть желание и возможность отправиться на Кольский, то рассчитывать ему на удачу будет мало шансов, если он легкомысленно отнесется к матчасти и к подготовке вообще. Ну а мне, когда я поехал на Север, удалось открыть первую страницу в своей Большой книге лососевой рыбалки.

Забегая вперёд, скажу, что во время охоты на различную благородную рыбу (а к настоящему моменту мне довелось поймать более полутора десятков видов диких лососёвых на огромных просторах нашей Родины), каждый раз вспоминаю Сашу добрым словом. Ведь если бы не он, не случилась бы моя встреча с прекрасным. Хотя, может, и случилась бы, но гораздо позднее… Сейчас, спустя годы, я не могу представить себя без лососёвой рыбалки, без бесконечного лазанья по сопкам Кольского, без упорных хлестаний плёсов Дальнего Востока, без грозных морских вод Сахалина.

Однако вернёмся к сёмге - вернее, к моему с ней знакомству. Кое-как скомпилировав в голове информацию, которую мне удалось собрать на тот момент, я взял с собой в путешествие пару комплектов снастей и коробку блёсен.

Там был и комплект, подготовленный для ловли сёмги, он оказался весьма удачным. Состоял он из хорошо гнущегося корейского спиннинга с тестом до 25 г, оснащенного японской «мясорубкой» размера 2500. На шпуле - шнур-единичка (0,165 мм).

Доброе утро, моя первая семга!

Поимку своей первой сёмги я помню в мельчайших деталях, будто бы это было вчера. Но начнем с того, что в первый день сплава имевшие опыт ловли атлантического лосося товарищи уже сумели поймать по серебристой рыбине. Мне же упорно не везло. Однако моё самолюбие не желало мириться с поражением. Выход один – работать и еще раз работать. Спать в палатку не пошёл, всю ночь продолжал ловить, благо в июне солнце на Кольском практически не садится.

На часах было около шести утра, когда моё упорство было вознаграждено – она, царица Кольского, всё-таки клюнула! Несколько секунд борьбы закончились сходом – показав мне серебристый с фиолетовым отливом хвост, рыба разогнула тонкие крючки на 6-граммовой вращающейся блесне. Крепко отругав себя, а заодно и всю округу за фиаско, я привёл тройник в рабочее состояние и продолжил ловлю.

На такой высокой ноте сдаваться было нельзя! И вскоре река подарила мне второй шанс. Перехватило дыхание. От волнения мои нервы звенели, как натянутые канаты. Вот-вот лопнут… Собрав волю в кулак, я стал действовать максимально аккуратно, ослабил фрикцион до предела и не форсировал события. Испытывая мои леску и нервы на прочность, рыбина отчаянно пыталась сбить «вертушку» о камни, кувыркаясь в водной растительности.

Время остановилось. Прошло минут пятнадцать, а может и больше - и вот я уже обнимаю роскошный 4-килограммовый трофей! А потом, гордый собой, отправился спать в палатку. Но оказалось, что я весь лагерь перебудил – за что и получил по шапке.

Сперва сон не шёл. Мысленно прокрутил в голове вихрь событий - и пришло осознание, что пока у меня недостаточный уровень мастерства в ловле семги. Да, абсолютно правы бывалые лососятники: мало тщательной подготовки снастей, мало четкого понимания тактики рыбалки – для успеха всё это надо множить на практику, и еще раз на практику. Когда позже раскладывал по полочкам свой первый день рыбалки, ясно увидел, как ошибки сыпались одна за другой. Хотя, честно говоря, в то утро победа затмила все мои неуклюжести - довольный и счастливый, я провалился в забытьё.

В целом же первый выезд оказался для меня весьма удачным. Скромничать не буду – я поймал шесть благородных лососей. Более того, не сомневаюсь, что поимок было бы больше, если бы я не ухитрился в середине путешествия сломать спиннинг: поспешив на помощь запутавшему снасть товарищу, я положил свой инструмент на камни - и, забывшись, вскоре услышал под ногами тот самый, многим спиннингистам до боли знакомый хруст...

И меньше всего хотелось услышать его на краю света, где сломанному инструменту не найдешь замены. Никогда не кладите снасть туда, где есть хоть малейшая возможность на неё наступить! Эта ошибка может вам дорого стоить! Сказать, что я был расстроен – не сказать ничего! Хорошо, что у меня был с собой еще и кастинговый комплект, который я брал для ловли щуки, и я не остался совсем не у дел. Но эта ложка дёгтя знатно подпортила бочку мёда, чем мог бы стать для меня тот сплав по рекам Кольского. Рыба ведь тогда шла хорошо…

Опыт приходит с годами

Моя первая лососёвая экспедиция подарила мне колоссальный опыт. В итоге я твердо решил отказаться от использования плетеных лесок для ловли сёмги, полностью перетряс набор приманок у себя в коробках, а главное – изменил своё отношение к самому понятию «Сёмга» (да-да, именно с большой буквы). Из лежащей на прилавке замороженной тушки или куска красного мяса на коже, Сёмга превратилась для меня в нечто живое, сильное и прекрасное, живущее в волшебных краях, где воду можно пить прямо из речки.

Ну и, конечно же, я продолжил осваивать теорию, узнавая всё больше об этой замечательной рыбе и подходах к её ловле. А потом были еще экспедиции, не одна и не две. И среди них - выезды за головоломной осёнкой*, когда за неделю случалось всего две поимки. Бывало, что единственная клюнувшая за весь выезд сёмга сходила. Ну а иногда вместо желанного «серебра» ловилось нечто совсем другое.

Как-то в погоне за рыбой пришлось преодолеть десятки километров и, рискуя жизнью в полном смысле слова, карабкаться в вейдерсах по отвесным скалам. У вас когда-нибудь случалось, чтобы вы висели на одной руке на высоте метров 12 - 15 над бушующим порогом (в другой руке – спиннинг), ноги болтались на весу, оставшись без опоры, которая за секунду до этого казалась не менее надежной, чем скала, за которую вы успели зацепиться? Это был бы неплохой кадр для какой-нибудь «Невыполнимой миссии на Кольском». Жаль, рядом не было оператора, который мог бы это снять со стороны.

В общем, каждая из моих северных экспедиций была особенной, все они были абсолютно разными - как по результатам, так и по характеру пройденных испытаний. Но я не жалею ни об одной из них. Эти яркие воспоминания и радостные эмоции останутся со мной надолго, а фотографии сделают их материальными - и позволят поделиться всем этим с вами.

Золото или серебро?

Я знаю множество рыболовов, для которых поимка крупной и красивой кумжи с множеством ярких пятен на золотистом теле гораздо ценнее, нежели добыча серебристой сёмги. Признаться честно, я и сам всегда теряюсь при выборе между золотыми и серебряными сокровищами Севера. Да и нужно ли выбирать?

В поведении этих рыб есть различия, но зачастую их пути пересекаются - и вы легко можете встретить, скажем, 4-килограммового золотисто-коричневого «леопарда» там, где рассчитывали найти тинду-серебрянку**. Ну а если вам попадется светлая, только что зашедшая в реку морская форель – ручаюсь, вы не сразу поймете, какой из двух видов лососёвых у вас на крючке.

Мой рабочий комплект

К настоящему моменту я получил достаточно четкое представление о том, какими должны быть снасти для охоты за сёмгой. Большой тест спиннинга совершенно ни к чему – 30-граммового верха хватит, как говорится, за глаза и за уши. Что касается длины спиннинга – могу сказать, что для средних рек Кольского полуострова она должна составлять не менее 240 см, иначе есть риск не добросить до перспективных мест под противоположным берегом.

За годы кольской практики я остановил свой выбор на лососёвом спиннинге SMITH Lag Less Boron TLB-83DT с тестом до 28 г. Это соответствующий всем моим требованиям инструмент для ловли сёмги и крупной кумжи. Несмотря на довольно быстрый (по лососёвым меркам, ясное дело) строй, 83-й прекрасно вяжет рыбу.

Если сравнивать со всеми спиннингами, которыми мне доводилось ловить лососей до настоящего момента – именно с этой моделью у меня наиболее высокий процент успешной реализации поклевок. 83-й в равной степени хорош и при ловле колеблющимися блёснами, и для проводки воблеров. Жёсткости спиннинга хватает ровно настолько, чтобы рыба самозасеклась при поклевке на струе, но не сходила при последующих рывках, какими бы сильными они ни были. Ведь что важно в лососёвых спиннингах? Я считаю, что амортизационные качества, которые и не дают сойти трофею.

Используемая мной катушка – старый японский «четырехтысячник» аж 2009-го года выпуска, я на его шпулю наматываю монофильную леску диаметром 0,28 – 0,3 мм. «Японцу» без малого, полтора десятка лет, на нём стерлись почти все надписи, но он до сих пор работает как часы. Умели же раньше делать! Не уверен, что смогу продать его даже на запчасти, когда он отживет своё. А как много приятных воспоминаний связано с этой катушкой…

Почему «моно»?

Есть три причины, по которым я считаю целесообразным использование монолески, а не «плетенки» на семужьей рыбалке (как, впрочем, и при ловле остальных лососёвых рыб - за исключением, разве что тайменей, крупных видов гольцов и чавычи).

Первая причина – камни. Их размер в реках Кольского полуострова может быть весьма внушительным, и даже длинный поводок из флуорокарбона не всегда спасает от разрушительных контактов «плетенки» с абразивом.

Немаловажным является и отсутствие дополнительных узлов. Ловля с плетеной леской в обязательном порядке подразумевает использование упомянутого выше поводка из флуорокарбона, а каждый дополнительный узел – это слабое место вашей снасти.

Ну и наконец, третий повод использовать «монку» – более высокий процент реализации. Основной процент сходов сёмги происходит из-за того, что мягкие ткани, которые расположены у неё в пасти, довольно легко рвутся. «Монофил» же, благодаря своей растяжимости, в значительной степени гасит рывки, оставляя рыбе гораздо меньше шансов на сход, чем «плетенка». Прибавим сюда высокую степень амортизации лососевого спиннинга - и очевидный пазл складывается.

Тактика и приманки

Представим, что мы на реке. Где искать рыбу, как её ловить? Для того чтобы ответить на эти вопросы нужно понимать, как сёмга движется по реке. На своём пути проходные лососи делают остановки для отдыха, а места этих остановок всегда одни и те же. Обычно к этим местам привязаны лицензионные участки и рыболовные базы.

Путь лосося проходит по руслу реки, которое, в зависимости от её поворотов, прижимается ближе то к одному, то к другому берегу. Наиболее глубокие места, как правило, встречаются на внешней стороне поворота реки, ближе к её середине. Однако наиболее интересны входы в ямы, если они есть, а также – выходы из них.

В таких местах хорошо работает классика - удлиненные лососёвые «колебалки». Выбор массы используемой блесны напрямую зависит от глубин в месте ловли. На Кольском я редко использовал для ловли сёмги «железки» за 30 г, а в те разы, когда я это делал – почти всегда я мог бы обойтись и чем-то более лёгким.

Сёмгу чаще можно встретить перед большими валунами, а кумжу – позади них. В целом же кумжа более склонна к тому, чтобы держаться в перекатах или около них. А «свежезашедшая» сёмга может остановиться отдыхать прямо в бурлящем пороге, где на первый взгляд, течение должно сметать всё живое.

Однако в порогах почти всегда встречаются затишки, вполне пригодные для её отдыха. Поклевки в таких местах неизменно насыщены адреналином, часто борьба в них заканчивается в пользу серебристой рыбы, сумевшей обрезать леску о камни. К слову, настоящий чемпион по облову порогов и быстрин – тонущий минноу D-Contact 85.

На большинстве из тех рек, где мне доводилось ловить, основную трудность составляли не дистанция заброса и не глубина, а наличие водной растительности, которая существенно ограничивала зону проводки.

Классические точки стоянки сёмги – места со спокойным течением между порогами, где есть небольшой перепад глубины с каменистыми участками дна и «окнами» в траве. Обычно над такими приямками на поверхности образуются «зеркала», почти свободные от ряби. Фоновая глубина может быть полуметровой, а приямок – метровым, но этого вполне достаточно для интересующей нас рыбы. Растительность, как правило, постоянно цепляется на крючки, так что ловить там бывает непросто.

Проведешь блесну чуть медленнее или поставишь воблер с заглублением немного более метра – получай пучок тины на тройник. Именно поэтому в таких местах обычно никто и не ловит – большинству любителей лосося банально не хватает опыта. Однако если всё сделать правильно – наградой может стать увесистый серебряный или золотой слиток! В подобных ситуациях уместно предложить воблер, идущий совсем неглубоко – например, плавающий Jib 90.

Данный воблер не раз спасал меня там, где - помимо него, понятно - удавалось безнаказанно протянуть разве что незацепляйку. Если приподнять кончик удилища вверх, «Джиб» можно провести над травой практически под самой поверхностью! Главное – делать это не спеша, и тогда нашу аппетитно сверкающую боками пластиковую рыбку обязательно заметят! И чем дольше приманка парит в толще воды – тем лучше, однако при первом же контакте с растительностью воблер нужно выматывать.

Если же он нацеплял травы – не стоит рассчитывать на поклевку. Даже крохотной травинки на крючке достаточно, чтобы насторожить обладающих прекрасным зрением представителей семейства лососёвых.

Гораздо проще дела обстоят с обловом ям с более-менее чистым каменистым дном. В таких местах можно смело пускать в ход тяжелую артиллерию – 16- и 24-граммовые «колебалки». Сделав заброс под 45 градусов, дайте блесне упасть на дно, после чего приподнимите её парой оборотов катушки - и позвольте течению нести блесну до следующего её падения. Чем-то напоминает джиговую «ступеньку», не правда ли? По сути, это она и есть. Всё гениальное – просто! Главное – запастись хорошим запасом «железа», поскольку этот метод – довольно затратный.

Если вы добрались до водопада с перепадом высоты более шести - семи метров, считайте, что вам повезло. Большая часть семужьего племени не в состоянии преодолеть такую преграду, и вполне вероятно, что перед вами – конечная точка маршрута рыбы, и тут можно сорвать джек-пот.

Но не рассчитывайте, что даже в этом забитом рыбой котловане, который сотни тысяч лет формировала низвергающаяся сверху вода, будет просто поймать серебристую царицу Севера. Не стоит забывать, что она зашла в реку не ради еды, так что, скорее всего, вам придется не раз ей поклониться, прежде чем она обратит на вас своё внимание.

Легла на бок – можно брать!

Существуют, если можно так выразиться, два метода доставки клюнувшей сёмги на берег.

Первый – грубый и варварский, но по-своему эффективный. Как правило, его можно увидеть в исполнении местных жителей. Орудуя достаточно грубой снастью, при поклевке аборигены делают размашистую подсечку, напрочь пробивая рыбе челюстные кости, после чего – «выкорчёвывают» её толстым шнуром за считанные секунды.

С таким подходом едва ли можно рассчитывать на выживаемость рыбы, если вы планировали её потом отпустить. Кроме того, при этом часто происходят сходы, а также поломки и обрывы снасти – что вполне закономерно.

Царственная сёмга не прощает грубостей! Важнейшее условие для успешной её реализации – ваше уважительное к ней отношение. Используйте грамотно собранную, гармоничную снасть, которая позволит вам ловить эту сильную рыбу максимально результативно, и при этом – не калечить её. Вне зависимости от того, намотана у вас на шпуле «плетёнка» или монолеска, фрикцион должен быть достаточно сильно расслаблен (в первом случае - чуть сильнее).

Второе важное условие – не пускать «торпеду» к камням! На первый взгляд, хаотичные кульбиты сёмги на самом-то деле вполне осмыслены. Эта рыба – очень хитра, и мне не раз доводилось наблюдать возле берега, как она принимает вертикальное положение вниз головой, пытаясь сбить приманку о камни. Если же в зоне вываживания есть большие валуны – лосось непременно направится к ним, даже не сомневайтесь!

Не стоит пытаться взять сёмгу руками или вытаскивать её на берег, пока она еще не сдалась и активно борется. В некоторых случаях приходится действовать быстро, но, как правило, именно в такие моменты случается куча всяких неприятностей. Если есть возможность «выгулять» рыбу без риска её потерять – лучше так и сделать. А вот когда сёмга легла на бок на поверхности – это, значит, её можно брать.

Лучший способ принять засеченного атлантического лосося – постараться зайди в реку позади него, крепко взять за хвост и вести к берегу мордой. Однако если вы планируете отпустить пойманный трофей, а тот навскидку весит более трех кило – не рекомендуется удерживать свою добычу одной рукой - вырываясь, рыба может повредить себе позвоночник.

Поддерживайте её другой рукой снизу – так она станет меньше сопротивляться, а вам будет легче её удержать.

При наличии пологого берега, сёмгу можно аккуратно затащить на него, предварительно отойдя от уреза воды – так ваш соперник не будет видеть вас и не станет сильно биться у берега. При ловле же с крутого берега или из лодки - целесообразно использовать подсак. Лично я предпочитаю варианты подсака с прорезиненной или силиконовой сеткой – поскольку такой не травмирует рыбу.

Назад, в родную стихию!

Во многих и наших, и зарубежных реках ловля атлантического лосося допускается исключительно по принципу «поймал - отпусти». А кто-то это делает по зову сердца. Но какова бы ни была причина, по которой мы сохраняем жизнь рыбе – отпускать её нужно правильно.

Сопротивляясь при вываживании, лососи теряют массу энергии, необходимой им для главной цели, ради которой они зашли в реку – для размножения. Только вдумайтесь! Этим существам предстоит за считанные дни преодолеть десятки, а то и сотни километров до верховий реки, прожить там, не питаясь, до самой осени, отнереститься, а потом, если повезет – скатиться обратно в море. А тут ещё вы со своими фотосессиями!

Осознавая важность дальнейшего жизненного цикла пойманной вами сёмги, не следует бросать обессиленную рыбу в бурный поток. Ваш оппонент подарил вам замечательные эмоции - и заслужил, чтобы вы о нём позаботились. Выберите место с наиболее слабым потоком и поместите лосося в воду головой против струи, поддерживая его руками.

Рыба сама должна уйти из ваших рук – так у неё будет больше шансов на дальнейшее выживание и успешное продолжение рода.

Рыба с большой буквы

На русском Севере в местах, где есть сёмга – принято называть рыбой лишь её, тогда как все остальные обитатели рек и морей там ценятся намного меньше. В былые времена сёмгу подавали к царскому столу, а добыть её с помощью лески и крючка – считалось признаком большого мастерства. Я тоже уважаю сёмгу гораздо больше, чем всех остальных проходных лососей, восхищаюсь ей. Подобно фениксу, эта невероятная рыба способна возрождаться практически из безжизненного состояния и вновь обретать свой царственный облик.

К сожалению, всё самое ценное в природе страдает от нас первым, и сёмга – не исключение. В настоящее время лишь несколько процентов от всей популяции атлантических лососей в мире – дикие. И вся сёмга, какую мы видим на торговых прилавках – выращивается в садках. Положение наших популяций осложняют загрязнение окружающей среды, браконьерство, инвазивные виды (горбуша). И… мы с вами.

В настоящее время благодаря развитию техники и туризма, реки далекого Севера стали гораздо доступней чем раньше, поэтому испытывают больший рыболовный прессинг, чем когда бы то ни было. Но одновременно настал и тот момент, когда природе надо помогать, чтобы сохранить её для наших потомков. И там, на Кольском, если каждый из любителей и спортсменов отпустит пару пойманных «хвостов» – красивейшие места нашей Родины ещё долго будут радовать будущие поколения. Русский Север – наше богатство. Давайте беречь его вместе!

Примечание*. Осёнка – рыба, заходящая в реки осенью. Как правило, осенний заход намного малочисленнее весеннего, но средний размер особей, заходящих в реку осенью – крупнее.

Примечание**. Тинда – сёмга, которая провела только одну зиму в море перед заходом в реку.