Весной за донским голавлем Валерий Мельников | 19 июня 2023 г.

Голавля я считал и считаю самым желанным трофеем. Даже некрупный голавлик, особенно пойманный деликатной снастью, всегда дарит массу впечатлений. Эта хитрая и осторожная рыба обладает недюжинной силой и способна оказать достойное сопротивление спиннингисту. Именно за это я и люблю голавлевые рыбалки. Добавлю только, что ловлю я лобастого по принципу «поймал – отпустил».

В нашей Воронежской области теоретически спиннинговая ловля голавля становится возможной сразу после схода льда. Как правило, данный период начинается в начале - середине марта, совпадая с весенним паводком. В это время лобастый уходит из своих зимних укрытий в поисках пищи. Но вот что плохо: порой уровень воды держится так высоко, что даже подойти к реке невозможно, какая уж тут нормальная ловля. Однако ж, несмотря на это, я всё равно приезжаю на знакомые водоемы, чтобы хотя бы разведать новые локации и отметить их на карте.

Профит малых рек весной

Со второй половины весны львиная доля моих рыбалок происходит на малых реках. С началом апреля уровень в них падает, а вода становится светлее. Вот тогда я и отправляюсь по заранее намеченным маршрутам.

Мне очень нравятся две небольшие речки - Девица и Ведуга, и та, и другая являются притоками Дона. И обе они в это время года интересны в плане голавлевой рыбалки. Это, я бы сказал, даже не речки, а, скорее, крупные ручьи шириной 15 - 20 м, извилистые и изобилующие песчаными и каменистыми перекатами, крутоярами и омутами с глубинами до трех метров. Так вот, до середины мая рыбалка в этих местах бывает очень даже результативной.

Мои снасти для голавля

Я давно понял - чтобы охота за весенним голавлем увенчалась успехом, необходимо иметь четкое представление о местах его возможных стоянок и пищевых предпочтениях. Это даёт возможность подобрать нужную приманку и правильно подать её рыбе. Добавлю, что немаловажное значение на малых реках имеет и визуальная маскировка рыболова. И, конечно, недопустимо создавать на берегу шум неловкими перемещениями.

На моих любимых речушках наиболее перспективными участками при ловле весеннего голавля являются те, где течение граничит со спокойной водой, сами затишки, приямки под крутоярами, речные повороты с подмытыми берегами, завалы коряг в местах со средними глубинами и сливы в перекат. Понятно, что перечисленные локации не гарантируют стопроцентного улова. Но это именно те места, где я чаще всего встречал голавля в весенний период.

Вообще говоря, в моих облюбованных местах успешная ловля голавля спиннингом возможна в течение всего сезона открытой воды - с ранней весны и практически до ледостава. Но наилучших результатов мне удавалось добиться с июня по август, когда с завершением паводка уровень воды в реках стабилизировался - и голавль начинал вести более активный образ жизни. И для каждого периода длинного сезона существуют свои эффективные приманки.

Так, до наступления в июле - августе чудесной «крэнковой поры» голавль хорошо отзывается на миниатюрные колеблющиеся блесны, воблеры класса shad и minnow с заглублением до 1 – 1,5 м (в зависимости от сиюминутного состояния погоды), а также на легкий джиг (1 - 3 г).

Заброс приманки я делаю вверх по течению, под углом градусов в 60 и более к оси потока, сразу начинаю контролировать катушкой натяжение «плетенки», а в случае с джиговыми приманками - дополнительно подыгрываю при проводке вершинкой удилища. Эта простая и, в то же время, результативная техника позволяет мне оперативно облавливать перспективные площади.

Со всеми вышеперечисленными приманками я использую легкий 2-метровый спиннинг быстрого строя (тестовый диапазон 1 – 8,5 г) в паре с двухтысячной катушкой и РЕ-шнуром ## 0.3 – 04 (0,09 – 0,104 мм). Таким комплектом достаточно комфортно ловить именно по весне, пока берега не сильно заросли и есть достаточно пространства для передвижений и забросов.

Пара дополнительных слов о ловле «микроколебалкой». Тут я уделяю особое внимание скорости и горизонту её проводки. Из моей практики я сделал вывод, что именно от этих факторов зависит, отзовется рыбка или нет. При минимальной массе блесна должна улетать на максимально дальнее расстояние, а потому в приоритет выходит аэродинамика приманки. Случаи, когда голавль берёт под ногами – единичны. Всё-таки эта рыба отличается своей осторожностью.

У каждого опытного рыболова имеются в запасе свои «секретные приманки», которые идут в ход в тех случаях, когда рыба закрывает рот. У меня тоже есть одна такая блесенка. Она выделяется не совсем стандартной формой - имеет S-образный изгиб и широкую переднюю часть с вынесенным центром тяжести и зауженным «хвостиком», за счет чего обладает выдающимися по точности заброса полётными качествами.

Размашистая «игра» на проводке и осыпание в стиле «дриблинг» на паузах просто не оставляют шансов даже очень пассивной рыбе. Весит эта блесенка 1,8 г и стабильно приносит множество поклевок.

Весенняя тактика

Весной рыбалку на голавля предпочтительно планировать в теплые (понятно, в соответствии со временем года) и солнечные дни. Я приезжаю на реку обычно к полудню, так рациональнее всего, поскольку за утренние часы вода не успевает достаточно прогреться - и голавль не столь активен, так что его клёв значительно хуже и чаще всего происходит короткими выходами.

Но если всё же я оказываюсь на берегу ранним утром, то уделяю максимум внимания придонным горизонтам и приямкам. Небольшая «креатура» или двухдюймовый твистер, оснащенный 1,5-граммовой джиг-головкой – вот то, что нужно в этой ситуации.

В послеобеденное время, когда вода прилично прогревается солнечными лучами, голавль поднимается в средние и верхние горизонты, подходит к мелководным участкам. Его активность возрастает - и он начинает хорошо реагировать на колеблющиеся блесны и воблеры. Однако стоит учесть, что в течение светового дня лобастый может неоднократно менять своё положение в толще воды.

Ну а когда в массе своей вода прогревается до 15 - 17 градусов, голавль уходит в верховья моих любимых речек, где обустраивается для нереста на мелководных галечных перекатах и заросших водной растительностью участках. Существует народная примета, что этот период совпадает с цветением черемухи.

Нерест голавля продолжается где-то 3 - 4 недели (в зависимости от температурной обстановки). После нереста рыба как бы болеет около недели - и потом её активность снова возобновляется. Только ловить голавля я уже стану на классических летних локациях.

Всем ни хвоста, ни чешуи! Отпускайте рыбу - берегите природу!