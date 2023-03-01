Столичная выставка немосковских компаний редакция Спортивное рыболовство | 10 мая 2023 г.

53-я Международная выставка-ярмарка «Охота и рыболовство на Руси» прошла 2 - 5 марта 2023 г. в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной, 14.

В постковидное время наша традиционная выставка уже в пятый раз расположилась в этой новой локации, предоставив места для трехсот с небольшим компаний, подготовивших свои товары к новому рыболовно-охотничьему сезону.

Правда, среди экспонентов встречались такие, как «Конфеты в йогурте», «Камчатские морские деликатесы», «Белорусская колбаса» и даже Кукморский завод металлопосуды, а также различные ножевые фирмы и т.д., составившие процентов 60 - 70 участников.

Ну а что касается рыболовных и околорыболовных, нам встретилось не так уж много профильных фирм – ну, например, старые знакомцы Maximus, «Волжанка», «Кемпинг 2000», Sprut, Brown Perch, «Мегамаркет Трофей» и ряд других. Попадались и новички – вроде Globaldrive, Группы Gladiator, Shop-Fishing.Ru, «Снасти, здрасте!».

Еще наблюдение: приехало несколько питерских фирм, много компаний из провинции, а москвичей – по пальцам перечесть. Присматриваются? Опасаются чего? Посетителей-то выставки с лишком хватало.

Понятно, что российский рыболовный рынок в настоящее время переживает не лучшие времена. Многие компании, особенно филиалы западных, закрылись и ушли с рыболовного горизонта, но зато те, кто продолжает работать, показывают небывалую изобретательность. Такие фирмы ежегодно выпускают огромное количество разноплановых новинок и стараются оперативно реагировать на запросы рядового рыболова непосредственно здесь, в России, а не привозить забугорные «сладости» и адаптировать их к нашим реалиям. Только почему часть таких фирм не едет хвастаться в столицу нашей родины? Загадка…

Одним из самых посещаемых на выставке оказался стенд компания ECOGROUP (фото 1). Эта одна из старейших российских фирм родом из Санкт-Петербурга постоянно на слуху и давно завоевала популярность благодаря таким продуктам, как спиннинги Maximus, катушки BlackSide, воблеры Luremax и т.д.

Именно поэтому протолкнуться на стенде в выставочные дни было сложно - все хотели потрогать, потрясти немалое количество новинок, подготовленных к сезону 2023 года. Мы встретили на стенде Александра Ляшенко, как мы знаем - многократного призера различных российских спиннинговых соревнований, а сейчас – работающего в ECOGROUP.

СР. Александр, на что в первую очередь стоит обратить внимание в ассортименте удилищ и катушек бренда Maximus в этом сезоне?

АЛ. Вообще-то, в линейках удилищ нашей марки представлено, как мне кажется, просто огромное количество новинок в различных ценовых сегментах. Чего только стоит новая бюджетная модель спиннинга Resident с рекомендуемой розничной ценой в районе двух тысяч рублей.

Его просто не выпускали из рук посетители стенда, как, впрочем, и другие обновленные, так сказать, народные модели Winner X, Axiom X, Zircon X, Wild Power Z.

Ежегодная доработка и расширение модельного ряда этих удилищ делает их в нынешней экономической обстановке востребованными у большого количества отечественных рыболовов и интерес к ним постоянно растет. Но, несмотря на это, лично мне, конечно, хотелось бы заострить внимание на флагманах новинок - это Manic X и Ultimatum Jig (фото 2) – они наиболее технологичны, продуманы и выполняются из самых современных материалов.

Manic X – обновленная серия популярного твичингового удилища. Модель получила совершенно новый бланк, в который заложили более жесткую среднюю часть и отзывчивый кончик, что позволяет применять не только рывковую технику при проводке воблеров, но и успешно ловить джигом.

В твичинговую серию вошли четыре наиболее популярных теста - 4 - 16, 5 - 25, 7 - 35 и 10 – 42 г при росте 2 и 2,1м. Помимо этого, линейка дополнена специализированными спиннингами под приманки класса Big Bait – это еще два удилища с более серьезными тестами 30 – 140 и 40 – 180 г, одно в спиннинговом исполнении, другое в кастинговом. Итого, получается, 7 удилищ обновленной линейки Manic X перекрывают весь возможный ассортимент приманок, который востребован в условиях наших водоемов для рывковых проводок.

Еще одна линейка - Ultimatum Jig – узконаправленное ответвление универсальной модели Ultimatum. Новый конусный бланк из высокомодульного графита HMN, небольшая масса, новая фурнитура, дальнобойность, повышенная чувствительность – это далеко не весь список того, что в спиннинг заложили разработчики.

Удилище отлично ложится в руку благодаря разнесенной рукояти, имеет приятный дизайн и продуманную эргономику. Для любителей джига в модельном ряду есть как длинные береговые удилища, так и лодочно-универсальные длин 2,3 и 2,4 м с различными тестами.

Не могу не обратить ваше внимание на то, что помимо удилищ под брендом Maximus в сезоне 2023 года выходит две модели катушек – это Indigo (фото 3) и Argent. Они будут иметь схожие характеристики: передатку 5.2:1, массу в районе 230 - 250 г и разнообразные типоразмеры.

При этом модель Argent позиционируется нами как катушка с лучшей укладкой, более плавным и мягким ходом и дополнительно имеет 1000-й размер для ультралайта. В целом, обе катушки не будут иметь заоблачной цены и смогут активно использоваться на одноименных удилищах в качестве комплекта под одним брендом.

Ну а то, как проявят себя все вышеупомянутые новинки на воде и какие о них будут отзывы от простых рыболовов, мы узнаем уже совсем скоро. За окном - весна, а значит - начало сезона уже не за горами.

Мы традиционно поинтересовались состоянием дел у представленных на выставке российских фирм, выпускающих спиннинговые приманки. Увы, самым массовым ответом на наши вопросы о том, есть ли новинки, был – а как же, вот пара-тройка новых расцветок среди наших известных воблеров (блёсен, силикона).

Печально, что только это… Зато мы заново открыли для себя перспективный вид приманок. Речь идет о тейлспиннерах. О том, что эти самые тейлспиннеры, изобретенные заокеанскими любителями ловли басса, прекрасно воспринимаются и отечественным хищником первыми прочувствовали волжские рыболовы.

В нескольких крупных городах, расположенных на Волге – Волгограде, Казани, Самаре и Саратове – был налажен выпуск тейлспиннеров. Вообще-то ранее эта приманка слыла чисто окуневой. Большинство «тейлов» выпускалось с относительно маленьким лепестком и небольшим крючком. И развесовка была соответственная – от 3 до 15 г. Но наши производители всегда стараются делать приманки именно под наши условия ловли.

Вот и в Казани фирма Vodenoi (фото 4) выпустила 24-граммовую модель Shark-TS длиной 12 см со здоровенным лепестком, она предназначена для большой реки (или водохранилища) и крупной рыбы – судака, щуки, жереха. Пока такая приманка довольна редка на просторах рынка, но, как сказал Константин Кузьмин (фото 5 с 10- и 24-граммовыми казанскими «тейлами» взято из его видеорепортажа о выставке), за ней - будущее.

Не можем не отметить еще одну волжскую фирму, тоже работавшую на выставке. Это Uf-Studio из Волгограда (фото 6) - пионеры отечественных тейлспиннеров, первыми в стране освоивших их выпуск.

Тейлспиннеры под торговой маркой Hurricane имеют развесовку от 7,5 до 35 г (фото 7) – как видите, на любую рыбу. На больших моделях стоят, правда, не такие крупные лепестка, как на «Водяных» – разработчики еще малость осторожничают, но это всё дело времени. На выставку фирма привезла и новинки - бюджетные модели под брендом «Наш» (в рознице - до 150 руб.).

Там применяется более дешевая фурнитура (например, вместо брюшного тройника стоит двойник; но, к слову, это еще увеличивает степень незацепляемости приманки), покраска и упаковка попроще. Но, как показала практика испытаний, как сообщили нам на стенде, на уловистости бюджетных приманок это не сказывается.

Отдельно отметим компанию «Авторские приманки из Ижевска», созданную семейной парой пенсионеров (фото 8) – ведь на одну пенсию у нас в стране не проживешь. Горячее увлечение главы семьи рыбалкой вылилось в создание целого ряда приманок и снастей своими руками.

Вместе с женой и дочерью он уже несколько лет изготавливает широкий ассортимент снастей и разных приспособлений для летней и зимней рыбалки, среди которых джигвоблеры, мормоджиги, реплики советских блёсен, бомбарды, жерлицы и даже морские пилькеры (фото 9) – в общем, на любой вкус и цвет. Все приманки раскрашиваются на семейном предприятии вручную – получается, что каждая из них индивидуальна и эксклюзивна (фото 10).

В условиях экономических санкций недружественных стран против России рынок лодочных моторов, мототехники и ряда других рыболовных товаров забугорных производителей получил значительные ограничения, а то и вовсе сошел на нет.

Многие торговавшие подобной техникой фирмы занимаются сейчас распродажей остатков былой роскоши. Но свято место, как известно, пусто не бывает. И примером этого послужила активная деятельность одного из крупнейших ныне российских дистрибьюторов товаров для активного отдыха, спорта и рыбалки - компании Globaldrive. Её выставочный стенд нам показался одним из самых оживленных мест на выставке.

Мы встретились с руководителем отдела обучения Эрнестом Ишмаковым (фото 11).

СР. Эрнест, расскажите нашим читателям, что собой представляет ваша компания.

ЭИ. Globaldrive - это федеральная сеть товаров для активного спорта, отдыха и рыбалки. Развивается она на рынке уже 14 лет. Сейчас сеть представлена 43 франшизами в России, Казахстане и ОАЭ. Является официальным дистрибьютором лодочных моторов Mikatsu, лодок и SUP-досок Stormline, квадроциклов, снегоходов и мотоциклов Sharmax и других брендов.

СР. Какие задачи стояли перед вашей компанией на московской выставке?

ЭИ. Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси» - одна из немногих крупных отраслевых площадок в России, где не только можно встретиться со значительным количеством ключевых партнеров, но и получить моментальную обратную связь от рядового потребителя. И мы в Globaldrive не упустили случая воспользоваться такой возможностью.

Так, мы выяснили, что точками народного притяжения стали новые высокомощные моторы Mikatsu мощностью от 115 до 300 лошадиных сил, обновленная бюджетная (максимум до 300 тыс. рублей в рознице) линейка квадроциклов Sharmax с мощными моторами на 250 кубов, а также снегоход российского производства Sharmax SHP 680.

СР. Расскажите чуть подробней об этих новинках.

ЭИ. Mikatsu — в настоящий момент бренд-лидер по производству лодочных моторов в России. Прагматизм в сочетании с современной эстетикой — основные принципы политики компании. В производстве лодочных двигателей бренд использует технологические практики мировых мотогигантов. Качество двигателей Mikatsu определяют премиальные материалы и три этапа контроля над производством. Модельный ряд насчитывает десятки моторов мощностью от 3,5 до 300 л.с. Каждый мотор сопровождается гарантией на 10 лет.

Sharmax — бренд, под которым выпускаются снегоходы (фото 12), мотобуксировщики и квадроциклы. Все они имеют сертификацию СЕ, подтверждающую соответствие продукции экологическим строгим требованиям европейских стран.

Базовый принцип при конструировании Sharmax — способность к эксплуатации в самых суровых российских условиях. Процесс производства организован таким образом, что новый этап сборки изделия не начинается, пока не будет проведена проверка качества предыдущих стадий. Подобный подход позволяет передать потребителю товар, в котором он может быть уверен. К слову, каждый товар этого бренда имеет гарантию на 2 года, ну и достаточно гуманную цену, доступную широким слоям населения.

Что касается вызвавшего необычайный интерес у посетителей снегохода Sharmax SHP 680 на 23 лошадиных силы, то он производится на заводе «Северный технопарк» в России.

Это всё – достаточно кратко, а более подробно можно посмотреть на нашем сайте globaldrive.ru.

Ну и вишенкой на торте к вышеупомянутым снегоходам и мотобуксировщикам будут сани-волокуши от компании «Экструзион» (г. Нелидово, Тверская область), сильно облегчающие жизнь на зимней рыбалке (фото 13). Вообще, компания эта выпускает много чего – от рыболовецкого снаряжения до декоративных бассейнов для дачников. Да и этих самых саней-волокуш имеется 36 разных моделей.

Что касается саней, то все они имеют цельнолитую профилированную конструкцию, изготовлены из ударопрочного и морозостойкого полиэтилена низкого давления. Такой материал устойчив к суровым природным условиям эксплуатации, когда температура воздуха колеблется в диапазоне до -55 °С.

Сани-волокуши при необходимости легко крепятся к сцепному устройству снегохода (мотособаки), ну а дополнительную надежность передвижения обеспечивают полозья, сформированные в нижней части конструкции. Особо впечатлила модель «‎Тайга 1700» (фото 14), имеющая размеры 1700 x 860 x 490 мм, укомплектована она универсальным сцепным устройством и дополнительным отбойником снега с капотом. Ого, сколько в эту «Тайгу» можно поместить!