Как в начале лета ловить в проводку на большой реке Николай Линник | 26 мая 2023 г.

Я отношусь к поколению рыболовов, выросших на замечательных книгах о рыбалке. Одна из них - «Секреты успеха» Н.Б.Лопатина. Эта небольшая книжка была для меня лучше любого детектива. Некоторые главы я перечитывал множество раз, проецируя их на собственный опыт.

На страницах моего рыболовного дневника спорил с автором или соглашался с ним. Но, кто помнит ту книгу, было там еще множество рыболовных поговорок. И одна из них звучала так: «Июнь – на рыбалку плюнь». И она до сих пор не даёт мне покоя. Как это - плюнь? Ведь в июне, особенно в первой его половине, у меня как раз и случалось больше всего запоминающихся рыбалок.

Когда еще никто из нас толком не слыхивал о такой снасти, как фидер, в июне, едва лишь заканчивались нерестовые ограничения на лов рыбы, мы всласть рыбачили на Припяти с поплавочной удочкой.

Почти весь первый месяц календарного лета, пока еще вдоль берега в достаточном количестве росла трава, в проводку очень хорошо ловилась любая речная рыба - плотва, густера, белоглазка, язи и даже лещи.

Да-да, в 80-х годах прошлого столетия поймать хорошего леща на поплавочную удочку удавалось, хоть и считалось большой удачей. И тот, кто это делал регулярно, тут же попадал в разряд мастеров.

А потом наступила эра фидера - и берега рек очень быстро заселили «бакланы» (так я называю некоторых любителей донной снасти за их стремление занять со своими закидушками большие участки берега - и ничего при этом толком не поймать). Столь же быстро поплавочная удочка для ловли в проводку сделалась раритетной снастью. И теперь встретить на берегах реки рыболова с «поплавочкой» в руках - это большая удача.

Однако своей актуальности в первой половине лета ловля рыбы в проводку нисколько не утратила. И каждый год, лишь только будет разрешено рыбачить взабродку, несколько рыбалок я посвящаю этому увлекательнейшему способу. А что фидер? А то, что в июне, особенно если весной был солидный разлив рек и они еще не везде вошли в свои берега, эту снасть вполне можно подвести под пословицу, которую я привел в самом начале своего повествования.

Ловлю рыбы в проводку еще я люблю и за то, что можно вполне комфортно рыбачить и с минимумом дополнительного снаряжения. Удилище, подсак (короткая рукоять только приветствуется), три колышка-подставки - под удилище, подсак и садок, сам небольшой садок, вейдерсы или забродный комбинезон (в теплую погоду вполне можно обойтись и без него). И рюкзак, куда можно поместить коробку с оснастками, ведро замоченной прикормки и коробку с насадками. Да-да, даже летом я предпочитаю готовить прикормку не на берегу, а дома, перед рыбалкой.

Удилище

Какую бы свободу в дальности проводки ни давало мне болонское удилище, но если есть возможность порыбачить накоротке, я выберу маховый телескоп. Почему так? Может быть - дело в привычке, ведь когда я начинал осваивать этот способ ловли рыбы, качественных болонских удилищ в продаже у нас еще не было. Но кроме того мне кажется, что с маховым удилищем и управляться проще (кольца не мешают), и с рыбой на этой снасти борьба получается намного азартнее. И что самое главное - при одинаковой длине маховая удочка всегда получается граммов на 200 легче «болонки». А когда удочку приходится держать в руках непрерывно по нескольку часов – это очень весомый аргумент в пользу «маха».

Однако ж если весна маловодная, так что травяных зарослей у берега к июню еще нет, маховую удочку можно смело исключать из списка снастей, а оставить только «болонку» (фото 1). На свободных от растительности свалах наличие бегущей оснастки даёт рыболову неоспоримые преимущества в управлении оснасткой, а повышенная масса катушки уже выступает на второй план.

Если у вас есть навыки работы с матчевой удочкой, рекомендую попробовать и этот вариант, только вместо «мясорубки» поставить инерционную катушку с легким ходом (фото 2).

С таким дополнением вы просто не узнаете привычную снасть! Когда я несколько лет назад впервые попробовал порыбачить в проводку с матчевым удилищем, оснащенным инерционной катушкой, я почувствовал себя, словно спрыгнул с парашютом. Снасть - компактная, управляешься с ней кончиками пальцев. Как говорится, всё в твоих руках! А каждая поклевка – как праздничный салют!

Каждый толчок рыбы через кончики пальцев отдается в мозг. Ты понимаешь, что никаких дополнительных бонусов в виде фрикционного тормоза у тебя нет - и от этого всецело уходишь в борьбу с трофеем. А если в ходе этого противостояния приходится еще и сдавать леску рыбе – тогда эмоции просто невозможно описать никакими словами. Их надо просто пережить.

Но от эмоций перейдем к делу. При выборе удилища для ловли рыбы в проводку на больших реках я советую обратить внимание на удочки с быстрым строем. Слишком быстрые модели (extra fast) могут оказаться излишне хрупкими, а с медленными удилищами (slow) у вас периодически будут возникать проблемы с управлением оснасткой. Лучше всего, если под нагрузкой удилище будет гнуться до второго колена (фото 3). Эти рекомендации актуальны для любого типа удилищ.

Выбирая «болонку», советую обратить внимание на количество пропускных колец. У качественных болонских удилищ количество пропускных колец на две штуки превышает количество колен (фото 4).

Дополнительные кольца - подвижные, они служат для разгрузки двух верхних колен удилища. Ведь по статистике именно эти части бланка испытывают наибольшую нагрузку и ломаются чаще других.

Катушка

Тут вариантов выбора несколько. Если не увлекаться дальними забросами оснастки, то вполне можно обойтись и спиннинговыми «мясорубками» (фото 5). Многие рыболовы так и поступают. Но мне эти катушки кажутся излишне грубыми. А именно: мне не совсем нравятся фрикционный тормоз и ролик лесоукладывателя.

В спиннинговых катушках эти узлы приспособлены для ловли с относительно толстыми лесками на сильного хищника. При ловле же с тонкими поплавочными оснастками фрикционный тормоз катушки не всегда корректно отдает леску при вываживании рыбы, а ролик лесоукладывателя часто слегка подзаедает - и тонкая основная леска начинает собираться в косички.

Если вы не очень ограничены в средствах, можно приобрести себе матчевую катушку. На такие катушки серьезные производители ставят специальные ролики, адаптированные под тонкие лески и легкие оснастки, а также тормоз с более мягкой настройкой. Всё это значительно добавляет комфорта рыбалке, но и значительно удорожает саму катушку.

Для себя я нашел оригинальный вариант в виде катушки для ловли форели. Ценовой диапазон этих катушек такой же, как и у катушек для спиннинга, но дополнительный мгновенный тормоз в виде клавиши под указательный палец (фото 6) делает их очень удобными и для ловли рыбы в проводку.

Отдельно хочу затронуть тему инерционных катушек. В моем понимании, качественная инерционная катушка для ловли рыбы в проводку должна иметь барабан от 150 мм в диаметре и легкий ход.

Ход барабана катушки должен быть настолько легким, чтобы под действием течения оснастка массой в 2,5 г могла беспрепятственно стягивать с неё леску. А большой диаметр барабана катушки – это гарантия того, что при сматывании леска не будет ложиться на воду кольцами. Такие катушки тоже стоят недешево, но зато, как я уже отмечал выше, эмоции от ловли с инерционной катушкой просто феерические.

Единственный недостаток – это нужно владеть техникой заброса с такой катушкой. Но после нескольких рыбалок этот дискомфорт проходит. Лично я рыбачу с катушкой Stinger BF150 (фото 7). Это относительно недорогая, но легкая на ход катушка. Минимальная масса оснастки, которой удается без труда проворачивать барабан этой катушки даже на относительно медленном течении, составляет 2 г. А это, согласитесь, очень подходящий результат.

Основная леска

При выборе этой детали проводочной оснастки я бы выделил два основных требования. Леска должна быть достаточно мягкой, это раз, и иметь хорошую сопротивляемость к истиранию об острые края ракушек, это два.

Хотя проводочная удочка – это не фидер, но контакт нижнего конца лески с ракушками время от времени происходит. И самый действенный способ борьбы с неприятными неожиданностями (в виде упущенного трофея или просто обрыва оснастки без видимых на то причин) является подбор оптимального диаметра основной лески.

По опыту знаю, что даже самые дорогие лески малого диаметра очень болезненно реагируют на всякие царапины. И поэтому основной леской диаметром менее 0,18 мм для ловли в проводку я стараюсь не пользоваться. При таком диаметре на дорогие лески можно особо и не засматриваться. Всё равно срок службы лески при ловле в проводку – один-два сезона. Намного выгоднее окажется просто чаще её менять. Но и слишком толстую леску на безынерционную катушку не поставишь. При использовании легких оснасток она будет излишне склонна к перекручиванию. Так что 0,18 – 0,2 мм – это золотая середина.

Несколько иной подход к выбору основной лески будет в случае использования инерционной катушки. Здесь даже толстая леска приветствуется. Благодаря большей площади поверхности, толстая леска помогает более естественно осуществлять проводку оснастки. На инерционные катушки чаще всего я наматываю леску диаметром 0,22 мм.

Поплавок

При ловле в проводку поплавок – не просто сигнализатор поклевки. В этом способе поплавок – это как бы буксир, осуществляющий процесс анимации насадки. В начале лета, когда в чрезмерно длинной проводке оснастки нет смысла, выбор поплавка я делаю, ориентируясь на глубину и силу течения в точке ловли. Здесь подход прост: чем сильнее течение и больше глубина – тем более массивным и округлым должен быть поплавок.

Формула подбора - 1 г грузоподъемности поплавка на 1 м глубины, да плюс 1 г – поправка на силу течения. В начале лета я очень люблю рыбачить с поплавками-трансформерами Cralusso каплевидной формы (фото 8). Возможность переворачивать тело поплавка делает его универсальным инструментом для любых условий рыбалки.

Для рыбалок с использованием инерционных катушек советую обратить внимание на поплавки с более толстыми антеннками (где-то 3 мм - фото 9).

Если приходится рыбачить вдоль русловых бровок, то лучшего инструмента для ловли в проводку, чем поплавок Cralusso Bolo и найти-то сложно (фото 10). О своем опыте использования этих поплавков я уже писал (СР № 4 - 2022).

Огрузка поплавка

Здесь вариантов исполнения множество, однако простое следование рекомендациям, полученным из средств массовой информации, как правило, к полному удовлетворению от качества проводки оснастки не приведет.

Чаще всего здесь можно встретить два типа огрузки: многоточечный, когда грузы на леске располагаются в порядке убывания их массы, и оснастку-паровоз, когда 90% массы всей оснастки сосредоточено в одном массивном скользящем грузиле, а остальные 10% - это «подпасок».

Второй тип оснастки в свое время активно пропагандировал Нормунд Грабовскис. Я ничего не имею против этих схем огрузки, но как по мне, так они сильно узкоспециализированные. Одна годится для очень слабого течения или для ловли на пареный горох, вторая хороша для чистого дна и сильного течения.

Такие ситуации на рыбалке встречаются не так уж и часто. Лично для себя я нашел выход в использовании микса из сменных штырьковых грузил (фото 11) и дробинок с прорезью. Изменить схему огрузки на такой оснастке – дело нескольких минут. Главное - не забыть заранее надеть на леску несколько дополнительных пустых кембриков, с помощью которых потом будут устанавливаться штырьковые грузила.

Поводок

Очень важный элемент оснастки. От качества поводка зависит не только количество выведенных на поверхность трофеев, но и качество анимации насадки. Так что в этом случае экономить на качестве лески никак не стоит.

Свои поводки для ловли в проводку я вяжу из мягких лесок японского производства диаметром 0,12 – 0,14 мм. На мой взгляд, это золотая середина, когда снасть получается и изящной, и мощной.

Только не забывайте контролировать состояние поводка - хотя бы один раз через 15 минут ловли. Если же леска поводка потеряла свою прозрачность или сделалась шершавой, без сожалений заменяйте этот поводок новым. Если этого не сделать, в самый неподходящий момент поводок обязательно лопнет, подарив свободу может быть рекордному трофею.

Длина поводка - вопрос индивидуальный. Для каждой новой рыбалки, даже если рыбачить приходится на одном и том же месте, оптимальную длину поводка приходится подбирать заново.

Крючок

Нет смысла рекламировать крючки какого-то определенного бренда. Сегодня 90% продаваемых на рынке крючков - это реплики популярных моделей, похожие на оригинал только формой и отчасти этикеткой.

Гнаться же именно за конкретным брендом – это, чаще всего, просто переплачивать за известное имя. Так что, если вам понравилась какая-либо серия крючков – рыбачьте с ними на здоровье. Только не забывайте подбирать крючок под размер насадки.

Прикармливание рыбы

Начало лета – это время, когда рыба активно питается. И вы обязательно должны соответствовать этому её настроению. А это значит, что в июне, чтобы быть с уловом, нужно постараться накрыть для рыбы богатый стол. Можно, конечно, сэкономить и попытаться прикармливать рыбу с помощью простеньких каш.

Многие, особенно пожилые рыболовы, так и делают. Но, поверьте, с грамотно приготовленной спортивной прикормкой вам удастся добиться много большего. Но это не значит, что нужно бежать в магазин и покупать самые дорогие сухие смеси с пометкой «спортивная». В качестве основы прикормки вполне сойдет смесь из той же пшенной каши, сухой фабричной прикормки и грунта.

Главный же привлекающий компонент прикормки – это достаточное количество животных добавок. И чем большее разнообразие «животинки» будет присутствовать в прикормке, тем лучше (фото 12).

К примеру, даже если вы собираетесь сегодня рыбачить с опарышем, присутствие в прикормке кастеров и рубленых червей будет только на пользу. Дело в том, что крупная рыба (а она, поверьте, всенепременно появится в точке ловли) умеет анализировать ситуацию, потому и доживает до почтенного возраста. И если вы в её присутствии приметесь одну за другой извлекать на поверхность более мелких рыб, это крупную рыбу насторожит. И тут можно попробовать запудрить ей мозги, предложив вместо опарыша кусочек червя или кастеров.

Если они присутствуют в прикормке, да еще рыба успела смесь попробовать, то уровень доверия к этим насадкам у неё будет довольно высоким. Я всегда прибегаю к этому приему в случае внезапного уменьшения количества поклевок. И часто мне удается добиться великолепного результата. А если заветной поклевки не последовало, я в очередной раз докармливаю точку ловли - и снова перехожу на основную насадку.

Сама ловля

Десяток лет назад в рыболовных СМИ активно пропагандировали метод ловли рыбы по линиям. Суть этого метода такова: на предварительном этапе рыболов тщательно ищет на дне реки несколько бровок, закармливает их и по очереди облавливает. Несмотря на свою техническую сложность (очень большая вероятность того, что прикормку снесет на недосягаемое для снасти расстояние), в середине лета, когда растительность у берега практически отсутствует, этот метод ловли имеет место быть. Я и сам частенько им пользуюсь.

А в мае - июне городить такой сложный огород не нужно. Сейчас вполне достаточно пустить оснастку вдоль границы зарослей травы (фото 13). Здесь всегда проходит первая береговая бровка, здесь течение всегда на порядок меньше, чем на русловых бровках, а, значит, можно рыбачить более изящной снастью. И, главное, здесь кормится рыба.

Промерив, рельеф дна, я произвожу стартовый закорм точки ловли, забрасывая 8 - 10 шаров плотно слепленной прикормки, и тут же приступаю к ловле. Следующий докорм я делаю минут через 15. В этот раз он не такой обильный – всего-то 2 - 3 шара, но уже более рыхлых. И так на протяжении всей рыбалки: 15 минут ловли – докорм.

Этот временной промежуток между докормами - не догма, и его можно и нужно, корректировать. По поведению рыбы вы сами поймете, когда нужно отправлять в воду очередную дозу прикормки. Но определенная периодичность этих действий очень важна.

Вот, в принципе, и все начальные знания, которыми нужно владеть, чтобы начать рыбачить в проводку. А дальше - сами. Наблюдайте, анализируйте - и я уверен, всё у вас получится.

Рыбачьте в удовольствие!