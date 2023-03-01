Дистанция заброса в фидерной ловле озерного леща Владимир Клень | 1 июня 2023 г.

В фидерной ловле есть множество факторов, влияющих на достижение успеха. Но часть из них – основные, а часть – второстепенные. И можно, к примеру, сколь угодно пламенно рассуждать об особой важности «правильных» лещовых оснасток или приманок, однако всё это уходит на второй план, уступая первенство такому фактору, как выбор дистанции ловли. И именно он может обеспечить заполненный рыбами садок. Или оставить рыболова ни с чем, если выбор будет неверен, тут уж никакой суперсовременный монтаж не поможет. А если вести речь об озерных лещах, верность выбора дистанции становится еще актуальнее.

Лещи - рыбы умные, осторожные, притязательные и разборчивые. Даже в самых перспективных местах водоемов, где наблюдается их массовое присутствие, поймать лещей не так-то и просто.

Замечу еще, что в мае - июне, а это один из лучших периодов для лещовой рыбалки, правильный выбор клёвой дистанции имеет свои особенности, отличаясь от определения дистанций для ловли иных подводных обитателей.

Невзирая на шаблоны

Еще два десятка лет назад, когда я только начал осваивать фидерную ловлю, в отечественной рыболовной литературе информации о дневных перемещениях лещей фактически не имелось. А выводы относительно их ночного расположения сводились к тому, что часть лещового стада стоит впритирку к берегу, затем следует пустое дно, а потом вновь наблюдается высокая концентрация лещей.

Такая схема подтверждалась и моей собственной практикой озерной ловли. Лещи здорово клевали на поплавочную удочку в прибрежной зоне среди растительности, а на значительных глубинах - на донки с мормышками. Фидерными же снастями лещей тогда ловили гораздо реже, да и то делали упор в основном на использование кормушек-пружин.

Сегодня ситуация совершенно иная. Значительно изменился климат, другим стал образ жизни рыб, а удочка-поплавочка уступила пальму первенства фидеру. При этом возможности для наблюдений и выводов о поведении лещей как раз расширились. Однако вот парадокс: рыболовы-любители в своём большинстве перестали самостоятельно мыслить и анализировать. Они легко «клюют» на любую появляющуюся в свободном доступе информацию и даже сами продвигают её, вводя в заблуждение еще большее количество коллег, лишенных критического мышления.

Встречающиеся в интернете схемы миграции лещей на протяжении суток в зависимости от глубины полностью нивелируют выводы предков и далеки от истины. Согласно этим схемам, лещей можно ловить едва ли не на любом удалении от берега в диапазоне глубин от 2 до 12 м. Соответственно, от расположения зоны с такими глубинами и зависит нужная дистанция ловли.

Посвятив лещовым рыбалкам не одно десятилетие, я так и не нашел водоемов, где такая обтекаемая схема соответствовала бы истине. Основной же вывод из моей практики – подобной типовой схемы просто не должно быть. Для успешной ловли лещей крайне важно грамотно выбирать не только конкретное место на берегу водоема, но и дистанцию заброса. На разных водных объектах она может отличаться в зависимости от совокупности характеристик водоема, поры года, временного периода ловли, особенностей поведения и активности клёва лещей.

Близко - далеко, мелко - глубоко

Водоемы, в которых лещи являются одним из доминирующих видов рыб, в наших краях чаще всего бывают лещово-щучье-плотвичного типа. Зачастую они характеризуются перемежающимися глубинами и обилием водной и надводной растительности. С точки зрения фидерной ловли первое обстоятельство как раз на руку, а втрое хоть и несколько ограничивает возможности, но не критично.

Сам факт наличия растительности даёт основания полагать, что лещи рано или поздно, но будут концентрироваться в этой части акватории. В теплое время года это четко просматривается не столько утром и вечером, сколько ночью. «Утомленные солнцем» лещи выходят кормиться к прибрежной водной растительности, где высока концентрация бентоса.

Следовательно, перспективная дистанция ловли может начинаться уже от края «зелени» - вне зависимости от глубины. Например, я сотни раз результативно ловил лещей на метровой глубине, которую теперь считаю стартовой в лещовой рыбалке. Отсюда, кстати, и берёт свое начало успешное использование для поимки лещей поплавочной удочки.

Однако её можно заменить пикером или фидером. Более того, донные снасти станут также выигрышными, когда лещи концентрируются на протяженном, исчисляемом десятками метров мелководье, что случается даже в жаркие летние дни. Соответственно, рыбы находятся на расстоянии, удобном для использования фидера. И это расстояние не постоянно - оно может изменяться по мере перемещения лещей, что следует принимать в расчет при определении дистанции заброса оснастки.

В общем, стоят лещи на небольшой глубине у прибрежной растительности или на чистом дне, где наблюдаются их поклевки на фидер – я ловлю до упора.

Описанные случаи из моей фидерной практики хоть и распространены, но в реалиях действительности всё ж надежнее ориентироваться на глубоководные участки водоемов. Особенно те, где ямы находятся в непосредственной близости от берега и до них без сверхусилий можно дотянуться. Соответственно, дистанция ловли ориентировочно определяется началом свала на глубину, а увеличиваться или сокращаться может уже в зависимости от конкретных обстоятельств.

Так, на одном из озёр я обнаружил классное место, где фактически всегда можно рассчитывать на улов. Там удается поймать больше или меньше лещей, но положительный результат точно гарантирован. Правда, есть одно но: из-за высокой заиленности дна, обилия густой водной растительности и нависающих над водой ветвей деревьев приходится заходить далеко в воду, чтобы без помех выполнять забросы, причем чаще всего на внушительное расстояние. В общем, точка со специфической, пусть и нужной дистанцией, поэтому не каждому приходится по душе.

В моём регионе есть еще и третий тип распространенных лещовых водоемов или отдельных акваторий, которые характеризуются фактически ровной поверхностью дна, а глубины колеблются в диапазоне двух - трех метров. Вроде ничего привлекательного, но перспективы в ловле лещей - хорошие. Дистанция ловли при таком раскладе часто непостоянна и может исчисляться от тридцати до сотни метров.

Тут без экспериментов точно не обойтись, поэтому чем чаще ловишь в одном и том же конкретном месте, тем лучше узнаешь его секреты. К примеру, знаю крупное проточное озеро указанного типа с изрезанной береговой линией и множеством заливов. Изучая один из них, обнаружил примерно 20-метровый разрыв в прибрежной растительности, где проходит граница сапропелевого и песчаного дна. Именно в этом секторе чаще всего останавливаются кормиться лещи в период с марта по сентябрь. Причем дистанция ловли фактически постоянна и равна 40 - 50 м при глубине в 3 м.

Если же ловить правее или левее данного участка, результативность снижается вне зависимости от того, какой является дальность заброса.

Дистанция вероятности успеха

На практике нередко возникает ситуация, когда в благоприятный майско-июньский день находишь вроде бы подходящее место, где растительность не препятствует забросам. «По науке» промеряешь глубины, определяешь нужную точку и начинаешь рыбачить, но улов или крайне скудный, или вообще отсутствует. В таких случаях все мы обычно пеняем на климатические и иные неподвластные нам обстоятельства. Однако в реальности они могут быть совершенно ни при чём.

На этот счет у меня есть масса примеров. Один из недавних (и весьма наглядных) – на выезде с приятелем на крупное, хорошо изученное озеро. Вечером мы расположились в издавна облюбованном месте, где метрах в тридцати от заросшего тростником берега наблюдалось довольно резкое понижение глубины с трех до шести метров.

По классике прокормили секторы ловли, для чего я выбрал дистанцию в 55 м при глубине в 5 м, а приятель - в 40 м и 4 м соответственно. Увы, за ночь мне удалось поймать лишь двух подлещиков, а утром клевала исключительно плотва.

Манипуляции с оснасткой и приманками, смена направления заброса и изменение дистанции ловли к хорошему результату не привели - ловилась всё та же плотва. А у приятеля дела шли еще хуже, и вместо лещей он вытягивал исключительно мелких окуней с ершами. В таком ключе мы и завершили рыбалку. А позднее узнали от товарища, что через пару часов после нашего отъезда те же точки заняли его знакомые.

При стабильной погоде в первый вечер и ночь они тоже отловились слабо, но зато к вечеру следующего дня лещи принялись клевать как умалишенные после каждого заброса, поэтому их просто отпускали, махнув рукой на садки.

В итоге я сделал вывод, что в моём случае дистанция ловли не носила определяющий характер. И пусть место было перспективное, оснастка и приманки - в порядке, но сказалось просто-напросто отсутствие лещей в месте ловли. Ведь рыба на книжные схемы не ориентируется, как ей «положено» не делает. А вот ловившим после нас рыбакам повезло - маршрут передвижения многочисленной лещовой стаи пересекся с прикормленными секторами, что дало положительный эффект.

Случаев сродни описанному в моей практике было предостаточно, поэтому теперь я стараюсь планировать рыбалки с предварительным вычислением эхолотом мест возможного сосредоточения лещей.

Безусловно, лещовая стая способна непонятно куда передвинуться оттуда, однако ориентир для определения дистанции заброса оснастки вырисовывается хороший. Скажем, если вечером лещи концентрируются на удалении 30 - 40 м от берега на глубине 2,5 - 3 м, то вероятность их ухода к ночи на глубину окажется крайне мала. Поэтому можно сразу клипсовать шнур или леску после отмотки тридцати пяти метров и начинать ловлю с надеждой на успех. Плюс впоследствии повышается вероятность удержать лещей в нужной точке прикормом.

Ну и еще один момент, на котором хочу заострить внимание - это приваживание лещовых стай. Чем чаще производится их ловля в конкретном месте, тем вернее становится определение дистанции заброса.

Знаю фидеристов-лещатников, которые передают свои клёвые точки друг другу по сменам. При этом каждый после «принятия вахты» садится в лодку - и с неё обильно прикармливает один и тот же сектор, удобный для забросов с берега. А уже по ходу ловли классической фидерной кормушкой производит подкармливание лещей. Результаты у таких бригад – выдающиеся, и хотя они идут вразрез со спортивными принципами ловли, эффект от приваживания демонстрируют ярко.

Дистанция под диктовку обстоятельств

Невзирая на ряд описанных случаев, они не вступают в противоречие с тем, что дистанция рыбной ловли – величина непостоянная и может по необходимости изменяться по ходу одной рыбалки. Даже верно спрогнозировав сектор ловли и начав результативно ловить лещей, я не исключаю временного прекращения их клёва, причины чего могут быть различными и не всегда определимыми. В таком случае не только изменение параметров оснастки со сменой приманок, но и смена дистанции ловли способны стать ключом к возобновлению клёва.

В подобных ситуациях я сначала использую технику медленных потяжек оснастки, смещая её в направлении берега либо удилищем, либо вращением рукояти катушки, медленно протягивая её по грунту. Обычно такие манипуляции ограничиваются тремя - пятью метрами, а значит – изначальная дистанция сокращается незначительно.

Суть такого действия не в том, чтобы найти сместившуюся рыбу, а заинтересовать её приведенной в движение приманкой на фоне поднятых кормушкой грунтовых взвесей. В таких случаях все забросы оснастки продолжаются на прежнюю дистанцию, после чего действие повторяется.

Второй вариант перехода на иную дистанцию ловли связан с более кардинальным решением, когда с изначального заброса – скажем, на 60 м – дистанция заброса уменьшается до 30 - 40 м или, наоборот, к еще большей. Это производится при бесклевье обычно на фоне успешной ловли лещей иными рыбаками-соседями, которые в отличие от тебя самого нашли верное решение. Либо, когда равняться не на кого, такое резкое изменение производится в порядке эксперимента.

Существует еще и третий вариант, который в последние годы получает всё большее распространение. Я говорю о таком факте, что значительно увеличилось число рыболовов, использующих на рыбалке одновременно два фидерных удилища, оснастки которых заброшены на разную дальность и даже направление.

Мне тоже импонирует такой вариант, когда, к примеру, пикером ловишь на короткой дистанции в прибрежной акватории на малой глубине, а фидером – на дальней дистанции и большой глубине. Особенно такая тактика приносит дивиденды в летние месяцы, причем в зависимости от времени суток, погоды, прогрева воды и т.д. с разной долей успешности работает то одно, то другое удилище.

В указанной схеме для удобства контроля над поклевками лучше использовать два одинаковых по длине донных удилища, либо размещать на подставке два разных по длине удилища так, чтобы их квивертипы находились на одном уровне.

В тех случаях, когда одновременно начинают выгибаться вершинки обоих удилищ, обозначая поклевки лещей, приходится делать выбор, останавливаясь на одном каком-то варианте. Чаще всего я отдаю предпочтение той снасти, которую удобнее забрасывать. При этом не исключаю, что спустя некоторое время придется снова прибегнуть к двум удилищам, либо в приоритете окажется ранее «отдыхавший» фидер.

Выше я упоминал, что в озерной ловле нередки ситуации, когда расстояние от берега до перспективной лещовой глубины исчисляется внушительными цифрами при сложности окружающей обстановки, мешающей забросам фидерной оснастки. В таких случаях решением является не столько использование специальных рыболовных платформ, сколько строительство мостков в перспективных точках. Подобные сооружения сокращают дистанцию ловли, приближая рыбака к рыбе.

Стоит упомянуть и о том, что увеличить дистанцию ловли можно посредством подбора качественного шнура и оптимальных по массе кормушек с высокими полетными характеристиками. И это не говоря уже о самом фидерном удилище: чем оно выше классом, тем комфортнее им управляться на любой дистанции. В противном случае даже при наличии недюжинной физической силы можно попросту не добросить оснастку до рыбы. Увы, такое доводится наблюдать на рыбалках довольно часто, остается только выразить сочувствие собратьям по увлечению и порекомендовать им сделать соответствующие выводы.

Хочется обратить внимание на такой любопытный момент, как прилов в лещовой фидерной ловле. Видовое разнообразие иных попадающихся рыб и частота их поклевок находятся в прямой зависимости от дистанции ловли. Чем та длиннее, тем меньше вероятность поимки «нежелательных» рыб, которые иной раз очень мешают, поедая не предназначенный им корм и приманки. При дальних забросах помимо лещей попадаются в основном густера и крупная плотва. А вот в прибрежной черте может ловиться что угодно.

Подытоживая, отмечу, что поиск верной дистанции для ловли лещей – процесс разноплановый, познавательный и в чем-то даже творческий. Это неотъемлемая и важная составная часть любой рыбалки, от которой во многом зависит её конечный результат.