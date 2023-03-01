Такое манящее, но такое изменчивое море Алексей Коломиец | 21 июня 2023 г.

Если спросить меня, где я планирую рыбачить в мае и июне, я, не задумываясь, отвечу – на Волгоградском водохранилище. Причин тому – масса. В мае начинает ловиться с берега судак и берш. Природа стремительно просыпается, всё цветет, пахнет и чирикает. Но, тем не менее, на водохранилище (выше Волжской ГЭС) отсутствует такой недуг нижней Волги, как мошка. А еще «море», как мы называем родное водохранилище, постоянно преподносит сюрпризы. Всё перечисленное я очень люблю. И хочу поведать об этом более детально.

Майские праздники – красивая традиция

Кто-то 31 декабря традиционно ходит с друзьями в баню. У нас же традиция – проводить майские праздники на берегу Волгоградского водохранилища. Да чего уж там – на берегу прямо-таки моря. Этой традиции уже лет десять. Кажется, только в проклятущий ковидный год мы не встречались - по понятным причинам.

Но прежде чем я начну описывать рыбалку в это время, представьте себе огромное голубое небо от горизонта до горизонта. Представьте живописную поляну с раскидистым дубом, который только еще начинает распускаться. Ближайший пригорок встречает нас огоньками диких тюльпанов. А на самой полянке растет дикий чеснок и луговые фиалки. Иногда хочется весь день просто сидеть на берегу и любоваться просторами, яркими красками заката, причудливыми узорами облаков. И всё это под беспрестанное пение жаворонков.

Наша полянка еще хороша тем, что рядом с ней есть промытый водой каньон, по которому можно спуститься к воде. И пусть не очень удобно лазать по нему, но мы этому даже рады. Надо, знаете ли, «разминать булки», тренировать поясницу. И плюс еще этот непростой спуск заставляет относиться к экипировке и снаряжению с большей внимательностью. Поскольку возвращаться за забытой вещью – уже не вариант, ведь уходим-то от места стоянки практически на весь световой день.

Рыбалка происходит исключительно с берега, потому как с 1 мая вступает в силу нерестовый запрет на ловлю из лодок. Однако с берега ловить одной удочкой или спиннингом - можно. Но каждый год интенсивность клёва разная. Разумеется, есть места, где судак и берш себя проявляют чаще. А около нашего места клюет не так уж часто. Правда, на сковородку себе мы всегда наловим.

Как говорится, не за горой рыбы ведь приезжаем! Ну и редкие поклевки – они такие желанные! Часто бывает так, что половину рыболовного дня бесконечно ходишь-ходишь по берегу, джигуешь - и не видишь ни одной поклевки. И вдруг кто-то из нас, кто до этого просто любовался природой со стульчика, лениво подходит к воде - и буквально с пяти забросов ловит пару неплохих судаков.

Хочется воскликнуть: «Где справедливость?!» Но я несколько раз бывал как на месте того, у кого тотально не берёт, так и на месте тех, кто без проблем таскает рыбу и пожимает плечами - мол, не знаю, почему у вас ничего не выходит.

С каждым майским днём поклевок случается всё больше. Немножко обидно за гостей, допустим, из Москвы - мы-то, местные, знаем, что рыба с каждой неделей будет ловиться лучше и чаще. Ведь хороший клёв по закону подлости случается чаще всего, когда праздники закончились и все разъехались.

Вода в нашем «море» пока еще холодная. Пойманную рыбу чаще держим на куканах, а ту, которая уснула – готовим. Или разделываем и храним в термоящике со льдом. Добавлю, что полянку мы всегда убираем за собой.

Специфика «морской» ловли

Я уже писал о тонкостях джиговой рыбалки с берега на Волгоградском водохранилище (см. СР № 5 – 2021). Вообще, в нашей области есть аж пять водохранилищ – кроме Волгоградского, это Береславское, Варваровское, Карповское и огромное Цимлянское. И только на Волгоградском получается джиговать с берега. Мы рыбачим с правого берега. Там, где Волга промыла свое русло, т.е. где можно более-менее легко добросить до требуемых глубин.

В предыдущей фразе глагол «добросить» - главный. Мой комплект для этих дел: спиннинг почти 3 метра с тестом до 46 - 50 г, «мясорубка» размера 4000. Использую 35-граммовые грузы. Кто-то ловит и на 40, и на 50 граммов. Но посылистости и чувствительности моего бланка мне хватает на 35 граммов. Приманки, как мне кажется, любые джиговые. Я чаще ловлю на поролоновых «рыбок» своего производства. Цвет у них не важен.

Пока еще мне не понятно, почему судак именно в мае начинается жаться к берегу. Я подозреваю, что он вынужденно уходит от течения, которое тем сильнее, чем яростнее происходит сброс на ГЭС. Крутой берег рождает всевозможные водяные завихрения. Ну и у правого берега есть большие овраги и балки, где судак вполне может нереститься.

По какой именно из этих причин судак в мае и июне рыщет вдоль берега – не понятно. Ясно только одно – в конце июня его становится всё меньше и попадается он всё мельче. Когда же заканчивается запрет ловли с лодок – тогда судака находят уже приборами на рельефе на просторах «моря».

На самом деле, не только судаки клюют на нашем «море». Любители ловить крупных окуней на «Отводной поводок» тоже бродят по отмелям. Обычно таковые присутствуют напротив оврагов. Окуни попадаются весьма нарядные. Но я специально за полосатыми не охочусь. Довольствуюсь приловом - теми, кто попутно попадается на джиг. А вот ловля мирной рыбы на нашем «море» – для меня пока загадка.

Я часто вижу на берегу следы доночников. Кто-то ночами караулит свою рыбу, кто-то - на зорьках. Мой хороший приятель специально ездит на водохранилище с фидером - и привозит увесистых лещей. Я это всё к тому, что на нашем Волгоградском «море» каждому рыболову удается найти свою любимую рыбу.

Читатель наверняка обратил внимание, что на фотографиях чаще всего запечатлена идеальная погода. Это когда ветер очень слабый либо его западное направление сходит на нет благодаря волжскому обрывистому берегу. На самом же деле – всё гораздо проще. Я смотрю на прогноз погоды и выбираю подходящий день. Даже если ветерок слабый, но дует с востока, то весь мусор, который плывет по Волге, сдувает под наш берег.

Бывало так, что ловить из-за этого мусора становилось невозможно. Поэтому знать направление ветра – архиважно. Кроме направления и силы ветра необходимо следить и за уровнем воды. Ведь в это время происходит сброс паводковых вод на Волжской ГЭС.

Сила сброса и поступление воды сверху не всегда совпадают, поэтому уровень воды может быть разный. И чаще всего в течение двух месяцев он растет. Это не очень хорошо, потому как каменная злая бровка становится дальше от спиннингистов, поэтому случается больше зацепов и обрывов. А еще, когда уровень воды слишком высокий, проблематично дойти до нужных мест даже в болотных сапогах.

«Морской» жерех – это интересно

Сначала я относился к поимке жереха на «море» как к случайности. Глубина тут под самым берегом очень большая. 35-граммовый груз с поролоновой «рыбкой» тонет 25 - 35 секунд. Тем не менее, всплески жереха хорошо различимы, особенно в штиль. А вот привычные ниже ГЭС чаечники («котлы»), какие образует жерех – очень редки. Но ради этих всплесков я начал брать с собой не только джиговые приманки, но увесистые пилькеры.

По сути, если для рыбалки с берега на водохранилище я использую длинные спиннинги с тестом до 50 г, то и пилькер типа Кастмастер массой 30 - 40 г теоретически можно как следует пульнуть. И однажды это случилось. Джиговать мне надоело. Идти в сторону дома еще рановато, а всплески жереха нечасто, но регулярно заставляли оборачиваться и всматриваться вдаль. Я привязал Кастмастер - и начал просто обстреливать доступный простор.

Чаще всего я до всплесков не добрасывал, но уже на третьей поклевке почувствовал удар. Сначала подумал, что вряд ли мне повезло – и увесистая блесна на скорости просто повстречала какую-нибудь плывущую палку. Но еще через пару забросов жерех не оставил и тени от моих сомнений!

Оказывается, он облюбовал отбойное течение - и кружил под поверхностью воды, изредка подплывая к берегу и наводя ужас на прибрежные стаи малька. С тех самых пор каждый год мое внимание к «морскому» жереху возрастало, особенно ближе к июню. Это когда у нас зацветает чабрец.

Интересен тот факт, что поведение «морского» жереха заметно отличается от повадок того, какого мы ловим ниже ГЭС. Там косы, столы, «обратки» и чайки. А на «море» – просторы, глубина и… это всё. Есть еще такое наблюдение, что хорошо ловится жерех четко до восхода солнца. А как только светило поднялось над противоположным берегом – жерех начинает игнорировать наши приманки. Правда, когда я попытался взять это за правило, оказалось, что иногда, по своему желанию, жерех может ловиться весь день.

Однажды вечером шереспер даже устроил нам хорошую нервотрепку. У товарища было собрано два спиннинга. Один - под тяжелый джиг, второй - для жереха. Я-то на ловлю судака не отвлекался и охотился исключительно на жереха. Товарищ же, видя, что я тащу шереспера, судорожно выматывал джиг, хватал другой спиннинг и… В общем, в таком режиме у него никак не получалось подстрелить сразу двух зайцев. Сложилось такое впечатление, что стая белого хищника кругами ходила около нашего берега - и мне непонятно как удавалось дождаться момента, когда я мог добросить до этой банды.

И был еще один случай, который никак не могу забыть. Я специально приехал еще затемно, чтобы всласть половить жереха - и он откликнулся в полной мере. Я и разные пилькеры смог протестировать, и на дальнем выбросе пережил бешеные удары. А как только солнце стало припекать, зная расписание поведения жереха, я просто уехал домой. Но товарищ напросился на ловлю жереха со мной уже на следующий день.

Мы приехали снова затемно - и я до сих пор в недоумении: жерех регулярно бил на том же самом месте, но приманки наши не брал. Мы вдвоем поймали всего-то двух небольших жерешков и одного голавля. Приманки -проверенные, место - тоже, время - нужное, ветер и уровень воды не изменился – и что изменило поведение жереха? Так что в этом году изучение «морского» жереха будет продолжено. Я для него приготовил увесистые девоны.

Вот, пожалуй, и всё вкратце о рыбалке на Волгоградском «море». Я не написал разве что о ситуации, когда ветром саранчу сдувает с высокого берега и она плывет вдоль берега. Мне всегда казалось, что это идеальная еда для любых рыб. Однако ни разу не видел, чтобы её кто-то кушал с поверхности воды. А ведь голавль попадается на подобные приманки.

Об этой рыбе я сознательно ничего не написал. Поведение голавля в нашем «море» мной пока не изучено. Я всего лишь вычислил места, где он регулярно берёт джиговые приманки, и места, где иногда ловится на блесны и воблеры. Но пока что жерех мне был интереснее и ловле голавля я не уделял достаточно времени.

Да, чуть не забыл: я уже писал, что в конце мая цветет чабрец. Но эту душистую траву надо успеть собрать до цветения. Очень люблю добавлять чабрец в чай и в домашний квас.

В 20-х числах июня я постепенно перестаю ездить на «море». Да и то прощальные поездки удобнее совершать под вечер. Надо только дождаться, чтобы солнце спряталось за гору – тогда станет не так жарко. А порыбачить времени останется достаточно – световой день длинный. И главное – можно позволить себе сачкануть в первой половине дня. Тем самым исключая недосып и рыбалку под палящим солнцем. Да еще по жаре с пойманной рыбой нужно сразу что-то делать. Ну а после вечерней рыбалки всё гораздо проще.

Но не эти трудности не пускают меня к «морю». Главные причины – ловлей судаков за май и июнь я выше крыши успеваю насытиться, а в Волго-Ахтубинской пойме к концу июня перестает зверствовать мошка. И запрет на ловлю с лодок заканчивается. Можно половить сома на квок на Дону, линя в ериках, сазана в Ахтубе. Уже хочется другой рыбы, других пейзажей. Вот как-то так.