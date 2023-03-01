Как круто - победить и… остаться беззащитной девочкой Алиса Янелис | 30 мая 2023 г.

В наше время женщина на рыбалке - явление никак не экзотическое. Но сегодняшняя героиня интервью всё-таки смогла впечатлить. Во-первых, она неприлично молода, во-вторых, обучилась ловле на фидер по интернету (!), а в-третьих, уже в первый год своего увлечения решила, что любительской рыбалки ей мало - и отправилась покорять большой рыболовный спорт. Что у неё получается весьма успешно.

Знакомьтесь: Алёна Чуднова – студентка медицинского университета и рыболов-спортсмен. Ну а побеседовала с ней Алиса Янелис.

- Алёна, начнем с незамысловатого вопроса. Милая девушка - и ведра прикормки с резанным опарышем. Как так получилось?

- С детства не делила увлечения на мальчишечьи и девчачьи. Залезть на самое высокое дерево, поиграть в футбол, а потом и кукол причесать – было для меня нормой. Так же получилось и с рыбалкой. Мы с семьей ездили отдыхать за город, кто-то из мужчин рыбачил, мне показалось это крайне азартным занятием, я попросила дать мне удочку и червей. А дамы из нашей компании, все такие в солнечных очках и больших шляпах, проводили время на лежаках. Но как можно просто лежать и болтать о всякой ерунде, когда рыба клюет?!

Взрослея, время от времени я возвращалась к своему увлечению. Но всё, что я знала о рыбалке, было связано с поплавочной удочкой. Я ходила с мамой на городской прудик, ловила карасей и плотвиц, это было для меня отдушиной после напряженной учебы.

Но один случай изменил всё. Чуть менее двух лет назад мы с друзьями отдыхали на Волге, тусовались на пляже, а неподалеку сидел мужчина и ловил на фидер. Он таскал одного за другим увесистых лещиков, о которых я со своей «поплавочкой» на прудике могла только мечтать.

Вообще, я не пристаю к незнакомцам с вопросами, но не в тот раз. Пока друзья веселились, я прямо-таки допрашивала мужчину о чудо-снасти. Меня настолько впечатлил его улов, что в тот же вечер я поняла, как мне нужна эта «современная донка». Короче, с утра я была уже в рыболовном магазине со списком необходимого, а ближе к полудню ловила новеньким фидером в том же месте на пляже.

- Откуда ты узнала, что делать, как правильно обращаться со снастью?

- Ну, у меня была вся ночь, чтобы во всём разобраться (смеется). Я просто набирала в интернете – «Как ловить на фидер». А на следующий день воспроизводила на практике то, что увидела на Ю-тьюбе. В тот день я поймала штук 15 подлещиков граммов по 200 - 300. Счастью не было предела! Я сразу влюбилась в фидерную снасть – так меня заворожил содрогающийся от поклевок квивертип.

- Насколько я понимаю, уже в следующем сезоне ты участвовала в своих первых соревнованиях.

- Да. Я познакомилась с фидером в конце лета, еще месяц-полтора половила, потом пришлось завершить сезон. Я очень мерзлявая, поэтому пришлось полгода ждать тепла следующего сезона. Приходя с учебы, я включала ролики на Ю-тьюбе о фидере, читала статьи и потихоньку докупала снасти. Кажется, я пересмотрела все видео о фидерной ловле более-менее известных блогеров и спортсменов.

В апреле 2022 года я открыла свой первый спортивный сезон. Получилось неожиданно. В одной из рыболовных групп в социальных сетях я увидела объявление о соревнованиях по фидеру в Марьино на Москва-реке. Все профи говорят, что участие в соревнованиях – лучший способ научиться, прогресс идет в разы быстрее. Почему бы не поверить на слово знающим людям?! И я подала заявку на участие. Начала готовиться, параллельно пересматривая видео о рыбалке именно в этой местности, а технику оттачивала на моём водоеме. Повторяла вариации приготовления прикормки от разных экспертов, анализировала, что работает лучше.

Своего первого настоящего леща (а не подлещика!) поймала как раз на первой тренировке - непередаваемые ощущения! Я на что-то отвлекалась, боковым зрением заметила, как бодро начал танцевать квивертип. Подсекла - и почувствовала на крючке что-то действительно увесистое, совсем не похожее на рыбу, которую я ловила раньше. От головы до кончиков пальцев по телу прокатилась волна восторга, замерло дыхание. Когда доставала леща подсаком, почувствовала себя настоящим рыболовом. Хотелось даже закричать на всю округу, чтобы все сбежались и увидели мой трофей. И даже если сейчас вываживаю леща под три кило, нет таких эмоций, как от того первого на килограмм.

Потренировавшись пару дней, поехала на соревнования, где обошла всех. Там состязались 15 участников, причем я – единственная девушка. Соратники по увлечению были, мягко говоря, удивлены. Кто-то говорил, что новичкам везет, кто-то искренне поздравлял и интересовался моей тактикой, а кто-то просто пожимал плечами. Я же полагаю, что из-за отсутствия опыта я очень вдумчиво отнеслась к рекомендациям рыболовов-спортсменов и просто повторила то, что и нужно было.

Часто люди, которые давно ловят, применяют одну и ту же тактику, когда-то работавшую, и не хотят что-то менять или внимать полезным советам. Из-за чего и остаются не с лучшим уловом. Я же была готова полностью впитывать рекомендации профи. Ну и выдавала хорошие результаты.

- Судя по тому, что у тебя уже есть спортивный разряд, твой первый сезон оказался продуктивным?

- Я много ездила на соревнования, чуть ли не каждые выходные. Окунувшись во внутреннюю кухню рыболовного сообщества спортсменов, я с первого дня поняла, что хочу быть в нём, ловить эту волну – накал страстей, трепетное волнение, взрыв в душе от победы.

Спортивный же разряд я получила в августе на чемпионате в Сызрани, мы с девчонками обыграли 14 мужских команд из разных городов России и произвели там настоящий фурор! На чемпионате я выполнила норму второго разряда, но присвоили мне только третий, потому как у меня до того не было никакого, а в рыболовном спорте присвоение разрядов исключительно пошаговое.

А в сентябре того же 2022 года мне предложили стать участницей женской команды «Duняши» от компании «Дунаев» и выступить на одноименном кубке. Тогда отловились мы средненько, но я думаю, что у команды большое будущее, потому как с нами самый классный тренер – Георгий Утгоф! В своих интервью он говорит, что у него большие планы на нашу команду, меня это очень мотивирует.

- Вопрос, волнующий многих начинающих фидеристов - в какой бюджет можно уложиться, чтобы не разориться, но при этом не жертвовать качеством снастей? Давай разберем все позиции по отдельности.

- Расскажу тебе о наборе для продвинутого рыболова-любителя или, так сказать, околоспортсмена. Мои рекомендации особенно окажутся полезными тем, кто ловит на медленном или среднем течении, где еще держатся кормушки до 80 г.

Итак, само удилище. Не стоит гнаться за моднейшими удочками, которые поначалу вы из-за собственных ошибок неизбежно станете так или иначе ломать (и это нормально!). Только не берите удилища непонятного производителя и «крокодилов». Через пару месяцев либо вы выбросите эти «дрова», либо ваш прогресс будет стоять на месте.

Присмотритесь к таким фирмам, как «Волжанка», Fish season, Allvega. У этих производителей есть прекрасные бюджетные фидеры (под бюджетными я подразумеваю модели в ценовой категории от 4 до 7 тысяч рублей), которые окажутся по душе и начинающему рыболову-любителю, и спортсмену. Это ни капли не реклама! Всё же то, что дешевле четырех тысяч - категорически не советую. Сама сперва такие покупала, но после того, как подержала приличные удилища в руках, поняла разницу.

Катушка. То, на чём точно не стоит экономить. Покупая катушку за 1500 – 3000, да еще от малоизвестной фирмы, не ждите от неё чуда. Скорее всего, она сломается, и если не в этом сезоне, то в следующем. Конечно, если вы будете регулярно рыбачить. Я имею в виду активную рыбалку с закормом точки, а не часовые посиделки у молчащего фидерка с бубенцами вместо квивертипа.

Сиденье. Тут бы я обозначила три варианта развития событий в вашей рыболовной жизни.

Первый: если вы не планируете участвовать в соревнованиях, даже в любительских, то можно не заморачиваться - и сидеть хоть на простом раскладном стульчике. Кстати, так вышло, что на своих первых соревнованиях я такой и использовала.

Второй: если вы планируете участвовать в соревнованиях для души и не гонитесь за высокими результатами, отлично подойдут мини-платформы или кресла/стулья с телескопическими ножками. «Зачем же нужны эти телескопические ноги?» — спросите вы. Всё просто. Очень часто соревнования проводятся в местах с уклонными плитами берегоукрепления - и сидя на обычном раскладном стульчике, вам будет ой как некомфортно ловить, а то можно случайно и носом вперед шлепнуться.

Ну и наконец, если вы планируете с головой погрузиться в спорт, то платформа нужна обязательно. Я сначала думала, что это не так уж необходимо, но поверьте, на соревнованиях важна каждая секунда времени – а работа на профессиональной платформе это время экономит. Рабочее место должно быть максимально комфортным, чтобы не приходилось тянуться куда-то далеко за опарышем, сбивая локтями бутылочки с ароматизаторами.

Подсак и ручка подсака. Ручка должна быть не короче трех метров - просто потому что короткой будет неудобно доставать рыбу и шанс схода увеличится. Если на любительской рыбалке для морального удовлетворения бывает достаточно просто почувствовать рыбу на том конце удилища, то на соревнованиях важен каждый грамм, а после досадных сходов остается пить корвалол.

Голова подсака должна быть легкой и надежной. Лучше из лески, она не впитывает воду и за неё не так цепляется крючок, как это бывает с матерчатыми сетками. Но у матерчатой сетки есть и огромный плюс - она минимально травмирует рыбу.

Рыболовный обвес (стол, подставка для удилища, фидер-арм). Для начала можно обойтись и без всего этого - вместо фидерного стола поставить туристический столик, а вместо фидер-арма использовать рогатулину. Но если мечтаете, чтобы ваше хобби превратилось в результативный спорт, вам предстоит раскошелиться. Так что будьте к этому готовы.

Садок. С этим аксессуаром всё просто - не короче трех метров (это обязательное требование на всех турнирах). Советую обратить внимание на быстросохнущие садки из прорезиненной ткани.

Ведро и сито для замешивания прикормки. Можно купить в любом строительном магазине 12- или 15-литровое ведро за 300 рэ, оно ничуть не хуже, чем «специальное рыболовное» за полторы тысячи. Сито - как по мне, обязательный атрибут рыбака. Если нет шуроповерта, то достаточно будет перемешать прикормку руками и пробить через сито.

Все остальное (крючки, леска, прикормка, емкости и т.д.) подбираете исходя из ваших возможностей, но стремитесь к лучшему.

- Судя по твоим результатам, цель достигнута – ты мастерски научилась ловить на фидер. Но насколько я понимаю, ты останавливаться не собираешься. Теперь обычная рыбалка уже не так цепляет? А может, нужда в духе соперничества у тебя просто в крови?

- Ты прям раскрыла мою суть (смеется). Да, сначала мне просто нравилось проводить время на природе, а когда еще что-то ловилось – вообще красота. Казалось, это предел мечтаний. Но после первого турнира я заболела этим спортом.

Я раньше никогда не задумывалась об этом, но услышав твой вопрос, поняла, что это действительно идёт из детства – мне всегда хотелось поставить галочку напротив очередного достижения. Проверить - могу ли сделать лучше, чем другие. Или лучше, чем я сама в прошлый раз. Кстати, в юности я участвовала в соревнованиях по кёрлингу, баскетболу, спортивным лыжам, плаванию, танцам. Так что получается, что состязательность у меня в крови.

Сейчас для меня спортивное рыболовство - это мастерство, помноженное на целеустремленность и терпение, именно они являются залогом успеха. Стабильно хорошие результаты – это точно не про везение.

- Какие планы на этот сезон? Собираешься обыгрывать бывалых мужчин-фидеристов?

- Поставила себе цель – повысить разряд и вырваться на макушку турнирной таблицы в составе «Duняш». Хотя для меня процесс соревнований - прежде всего борьба с самой собой. Кто будет моим соперником - не имеет значения. И не ставлю целью побеждать мужчин - пусть будут в лидерах, ведь они так сильно огорчаются, когда проигрывают (смеется).

А вообще, хочется и девочкой беззащитной тоже побыть, ведь так приятно чувствовать заботу и внимание сильного пола. А вот потягаться с девчонками на равных я очень даже готова. Не за горами ведь чемпионат России по фидеру среди женщин.