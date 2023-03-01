Большая вода, пассивный хищник Максим Разумовский | 15 мая 2023 г.

Мой опыт рыбалок на средних и больших реках и водохранилищах Нижегородской области показывает, что эффективность работы спиннинговых приманок зависит от обстоятельств ловли. Например, если рыба активна и находится в средних и верхних слоях воды, хороши вращающиеся блёсны, «колебалки» или раттлины.

Но эти приманки пасуют, если хищник забился в укрытие, да еще и ведет себя крайне пассивно. Чем же тогда побудить его к атаке? В этом плане актуальны джиговые приманки – в частности, силиконовые виброхвосты разных видов. Но особенно хочу отметить приманки, которыми мне удается стабильно ловить вне зависимости от условий на водоеме и степени активности хищника - это силиконовые имитации червей, о них и будет рассказ.

Немногие рыболовы-спиннингисты используют на большой воде «червей», а ведь, несмотря на их простецкий внешний облик, преимуществ у данных приманок чрезвычайно много. Но перед тем как описывать эти преимущества, поделюсь в некотором роде «ихтиологическим» наблюдением.

Представим себе типичные локации хищника – это, как правило, участки с укрытиями для рыб (коряжник, например), места с перепадами рельефа или с водной растительностью, а также зоны дна с дрейссеной. Либо участки дна, сочетающие все эти особенности. Немаловажным фактором в данных местах или поблизости является наличие кормовой базы для хищника. При этом наличие мирной рыбы, как исключительного объекта его, хищника, рациона, представляет для него интерес далеко не всегда.

В интернете достаточно видео, где рыболовы, пытаясь поймать какого-либо хищника, наблюдают на экранах своих эхолотов или подводных видеокамер, как тот не реагирует на подброшенную ему, что называется, под нос пластиковую или поролоновую «рыбку». Либо реагирует, сопровождая её, но не решается атаковать.

Зато я на собственном опыте неоднократно замечал, что приманки, имитирующие самые низшие звенья в пищевой цепи – скажем, ручейников, червей или личинок стрекозы – зачастую активизируют хищника. И от этой более доступной и легкой добычи он обычно не отказывался.

Почему так происходит? На этот счет у меня есть лишь предположение. Вспомним, что каждый хищник был когда-то мальком. И его основной кормовой базой являлись легкодоступные черви, пиявки и разные водные насекомые. По мере того, как малёк выживал и рос, данный корм становился критерием гарантированного утоления чувства голода.

Визуальный образ этой пищи четко закреплялся на инстинктивно-рефлекторном уровне - и вне зависимости от размера выросшего затем хищника оставался с ним навсегда. Отсюда и вытекает сильный мотивизационный козырь силиконовых «червей»: чем бы ни была обусловлена причина пассивности хищника, именно «черви» как нельзя лучше подходят, когда стоит задача попытаться спровоцировать хищника на атаку. И даже если хищник сыт, он вероятнее всего не откажется подобрать некрупную и медлительную добычу – так сказать, на десерт. Особенно сильно заметны преимущества имитаций насекомых, и «червей» в частности, когда спадает весенний жор и хищник проявляет избирательность.

Исходя из этих наблюдений и соображений я и попытался выработать собственную тактику ловли. Так, если хищник не реагировал на несколько типичных приманок, имитирующих рыбку, я на том же месте использовал «червей», которые становились этаким триггером к поклевке. И иногда вылавливал по три - четыре экземпляра с вроде как «пустой» точки.

Частично такое можно было бы списать на естественные «выходы» хищника. Но подобное повторялось довольно регулярно в разное время суток и на разных точках - и, судя по систематическим поимкам, получалось, что «черви» служили провокационной причиной этих самых «выходов». А зачастую - и последним аргументом на бесклевье.

Что касается проводки приманки, то я предпочитаю простую схему «подброс - один оборот катушки - пауза». Необходимо иметь в виду, что силиконовый «червь» не должен быстро «бегать» - нужно, чтобы приманка как можно более реально имитировала естественное поведение червей.

Теперь можно сформулировать и перечислить плюсы приманок, имитирующих червей, с точки зрения их физических характеристик.

1. Приманка имеет гибкое, узкое и обтекаемое тело, что благоприятно сказывается на дальности и точности заброса.

2. По той же причине минимально сопротивление приманки при движении в водной среде, так что есть возможность уменьшить массу груз-головки в сравнении с обычными виброхвостами, твистерами и т.п.

3. По той же причине приманка легче складывается в момент атаки хищника и залетает ему в пасть, а жало крючка обнажается практически мгновенно, что актуально при капризном и осторожном клёве.

4. В коряжнике «червь» - приманка №1 по проходимости, особенно если жало крючка предварительно спрятать в силиконовом теле, при этом холостых подсечек после поклевки, как правило, немного.

5. Силикон - очень выгодный и удобный расходный материал, его можно отрезать, делить, подбирая нужный размер, удалять поврежденные сегменты без особого ущерба для «игры» приманки.

6. «Черви» подходят для широкого спектра монтажей – на джиг-головке, со скользящим грузом, на Техасской или Каролинской оснастках, на «Отводном поводке», на джиг-риге и т.д.

7. Немаловажно и то, что на силиконового «червя» высока вероятность поимки «нецеленаправленной» рыбы, ибо в прилове может оказаться сом или налим, а то и «белая» рыба. Что станет не только приятным бонусом, но и обогатит опыт рыболова.

При этом опасения, что на имитацию червей будет клевать только мелочь типа окуня с мизинец – совершенно напрасны. Хотя если целенаправленно ловить некрупного окуня, то достаточно поставить приманку небольшого размера. Однако на большой воде мельчить смысла не вижу, так что не использую «червя» длиной менее 70 мм, а в основном – от 90 и до 150 мм.

Среди моих достижений в ловле на данную приманку - щука до 4 кг, судак до 2,5 кг, сом до 6 кг. Полагаю, конечно, это не предел – статистика только пополняется. По видовому составу (на р. Ока) - 55% это судак и берш, 40% щука и 5% - всё остальное. Тут многое зависит от знания мест лова и личных предпочтений. Бонусом мне попадались сомики и налимы, последние даже летом в 30-градусную жару после полудня.

«Черви» и их имитации выпускаются многими производителями. Но качество силикона и наименование производителя не имеет критического значения. Выбор на рыболовном рынке огромен, и найти, что больше подойдет, не составляет труда. По цвету приманки: больше мне понравился чёрный (под пиявку) и разные оттенки красного. На кислотные желтые и зеленые вариации хищник также хорошо реагирует. Не нужно забывать и про специальные крючки для этих приманок. Они, как правило, помечены надписью «worm» и отличаются по форме от классических офсетников.

В настоящий момент «черви» стали основными приманками в моем арсенале. Особенно хороши они при охоте на пассивного хищника. В труднопроходимых местах, будь то ломовой коряжник или искусственные аномалии - это, пожалуй, самая лучшая приманка.