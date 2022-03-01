Поговорим о лососях. Сахалинский таймень и другие Татьяна Соколова | 20 июня 2022 г.

…Сахалин. Что-то далекое и невообразимо загадочное. Длиннющий (1200 км с севера на юг) остров с разнородным природным рельефом, усеянный множеством рек. Рыбалка, морская и пресноводная - в любое время года. И со всех сторон острова.

Зимой сахалинцы ловят корюшку, навагу и деликатесного краба. Летом - треску, минтая, камбалу, голубого окуня, рыбу-собаку. Палтус – самый желанный морской трофей. В заливах - большое количество кунджи. В конце весны в реках начинается ход проходных лососей - сперва симы, за ней - горбуши, кижуча и кеты. Король же местной рыбалки – сахалинский таймень.

Всё лето сахалинский таймень кормится в морских заливах. В сентябре начинает потихоньку заходить в островные реки, еще запруженными останками отнерестившейся горбуши. Орланы сотнями сидят на деревьях, зорко карауля ход свежей добычи – серебристых лососей.

Юг Сахалина наиболее благоустроен. Приличная трасса - до порта Корсаков, что на берегу залива Анива, точнее - в суженной его части с примечательным названием бухта Лососей. На запад идет дорога до Холмска и Невельска. Вокруг залива - всего лишь несколько населенных пунктов. А дальше дороги уже заканчиваются, остаются только направления. И лишь бескрайний изумруд сопок да грозное Охотское море радуют глаз. Тем не менее, южные реки во время захода симы – Мекка для рыболовов всего Дальнего Востока.

Север же Сахалина – серьезный и суровый край. Из Южно-Сахалинска на север острова проложены шоссе и железная дорога. Последний населенный пункт - Оха. А за ним опять бесконечные сопки, леса - и море, море, море. На севере западное побережье Сахалин почти смыкается с Большой землей через узкий пролив Невельского.

Информации о рыбалке на Сахалине крайне мало. Да и развитие организованного рыболовного туризма началось не так давно. Правда, есть так называемые гастрономически-рыболовные туры на юг Сахалина, осуществляемые во время захода симы. Такие туры давно пользуются большой популярностью: пару часов кое-как половил симу - и потом весь день загорай и отдыхай.

Ешь до отвала свежую рыбу, крабов. Так что чисто рыболовных баз на Сахалине – раз-два и обчелся. Раньше как ведь было – если только сам с местными договоришься. А учитывая огромные расстояния и отсутствие дорог, задача перед желающими порыбачить на Сахалине стояла очень непростая. Зато теперь новые рыболовные веяния проявились в появлении рыболовных туров по заливу и на реках с проживанием в палаточных лагерях.

Сразу скажу – отличные туры! Стоимость небольшая, да и комфорт нынешних лагерей на высокой высоте, даже по суровым меркам Сахалина. Большие палатки с раскладушками и печкой, палатка-столовая, палатка-кухня, палатка-баня и даже палатка-туалет. Иногда и Wi-Fi бывает. Просто роскошь!

Итак, собрались на Сахалин? Тогда сразу встанет непростой выбор:

- рыбалка на некрупную симу в июне – июле;

- рыбалка на трофейного сахалинского тайменя в заливе с июня по август;

- рыбалка в реках северного Сахалина на всё, что водится в этих самых реках.

Мы с Сергеем Соколовым выбрали сентябрь, рыбалку на реке. Главный объект ловли - сахалинский таймень. В прилове возможны кета, кижуч, кунджа и дальневосточная красноперка-угай. Почему река? По нашему мнению, речная рыбалка в это время очень креативная, что ли, да и добычливая. А магия осенней тайги просто завораживает!

Вводные мы получили минимальные: небольшая локальная (камерная, так сказать), сильно закоряженная река, забросы на 20 - 25, а где-то и на 5 м. Размеры «сахалинца» - до 30 - 35 кило. Сахалинский таймень может клюнуть сразу после приводнения приманки, а может и под лодкой. А пять метров-то! Это заброс, что называется, под ноги. Такого у нас еще не было - значит, предстоит тщательно обдумать ситуацию и сильно «почесать мозги» со снастями.

Кто это - сахалинский таймень?

Сахалинский таймень, или «сахалинец» – эндемик Дальнего Востока. Как и все таймени, это крупный хищник, достигающий 1,5 м в длину и массы до 60 кг. Отличается крупной чешуей и благородной светлой окраской в элегантный горошек.

В течение жизни «сахалинец» постоянно мигрирует из рек в море. Такие миграции связаны с различными местами откорма и нереста. Весной «сахалинец» поднимается в реки на нерест, а осенью - на зимовку. И чем больше река и чем обильнее её кормовая база, тем меньше нужды тайменю уходить на откорм в устья рек или заливы.

Эту информацию нужно знать и понимать каждому рыболову, желающему половить «сахалинца». Почему? Какой первый и главный вопрос возникает, когда вы рассматриваете сроки рыболовного тура? Какое лучшее время для рыбалки. Владельцы туров пытаются объяснить, что многое зависит от погоды, от уровня воды, от количества захода проходных лососей и многого другого.

В конце концов - от умения самого рыболова. Но рыболовы-то в основной своей массе отказываются принимать эти доводы, считая, что к их приезду таймени, подогнанные, видимо, организаторами заранее, должны клевать как из пулемета. Забегая вперед, скажу: мы рыбачили в реках на севере Сахалина с 2 по 9 сентября. Отлично отловилась вся команда.

Ребята оказались профи, поймали очень много тайменей. А вот группа за нами отловилась никак - от слова совсем. Река, места, погода - всё то же самое. Может, руки не те? Да никогда! Рыбы в реке нет – вот так решила следующая команда. Справедливо? Конечно же - нет.

Ну, здравствуй, Сахалин!

…Самолет сел с четвертого захода. Причина - сильные потоки воздуха над заливом Анива. Для Южно-Сахалинска это обычное дело. Ночным поездом добрались из Южно-Сахалинска до Ногликов. В поезде отдохнули после тяжелого перелета, выспались. Поезд – очень примечательное явление.

Он состоит из старых и новых вагонов. В новых чистеньких вагонах - даже душ, Wi-Fi и приличное питание. Но употребление алкоголя категорически запрещено - постоянные проверки нарядами полиции и, в случае нарушения, большие административные штрафы. Видимо, поезда по-полной хлебнули в прошлом, когда развеселые вахтовики разносили вагоны.

Организатор и владелец тура Дмитрий Калашников встретил нас на вокзале с радушной скромностью дальневосточника. Погрузились в джипы - и вперед. Немного на машине по трассе, немного - лодкой по реке. Комфортабельный лагерь на речном берегу.

Вся река в останках горбуши. Она еще будет багриться почти на каждом забросе, особенно на плёсах - там, где нерестовые ямки. Время такое. Ищем перекаты, где горбуши уже почти нет. Короткое напутствие было весьма кстати: воду из реки не пить, руки и лицо речной водой не мыть.

Понемногу начинается заход кижуча, может и ранняя кета залететь. Кижуч будет бежать посередине реки, чаще всего поверху. Очень жесткая рыба. До моря всего километров тридцать, так что кижуч в полной мощи и боевом настроении. Запросто крючки разгибает. Поймаете «мамку» – будет малосольная икорка. Поймаете «папашку» – сделаем котлетки. Ну а дальневосточной красноперки с кунджей – само собой наловите, но всю отпускаете.

К слову, красноперка та здесь до полутора кило бывает. Вода низкая, иногда придется таскать лодку. Про сахалинских тайменей: «поймал – отпустил» - закон, гиды будут тщательно за этим следить.

Река была просто великолепна в своих сложностях и буквально взорвала мозг. Стало абсолютно понятно, что придется включать голову по-полной. Руки уже чесались по спиннингам. Пообедали, собрались - и сразу на рыбалку.

Мнение организатора тура

Рыболов-эксперт Дмитрий Калашников (Сахалин): «Сахалинский таймень – тонкая материя. Весной после нереста таймень практически весь уходит в море, остаются только больные и молодь. А вот мигрирует из залива в море и обратно он всё лето. Некоторые таймени заходят в реки за горбушей, часть из них так и остается в заливах пировать.

В октябре весь таймень идёт в реку на зимовку. Небольшие таймени - в основном, прогонистые и шустрые. А вот отъевшиеся, похожие на сказочных Колобков трофейные «тридцатки» станут давить массой. Главное – не давайте им уйти в залом или в коряжник. Посему каждому рыболову надо для себя решить, чего он хочет от данной рыбалки. Добыть именно трофей?

Поэкстремалить в коряжниках? Поймать всё, что есть в реке? От этого зависят ваши снасти и тактика рыбалки. С учетом сложного рельефа реки, тайменя надо искать в глухом коряжнике, где тот отдыхает. Исхитряться забрасывать в ограниченной ветками акватории, высматривать крохотные «окошки» между корягами. Пусть даже подводный лес, которым изобилует река, отберёт у вас много приманок. Конечно, если есть малейшая возможность спасти приманки, гиды обязательно сделают это. Самая легкая рыбалка - на плёсах, особенно сразу после перекатов. Но есть нюанс – горбуша. Очень много отнерестившейся, уже погибшей горбуши.

Дно реки покрыто её останками. А есть еще еле-еле живая, сильно лошалая, именно эти особи и будут бросаться на ваши приманки практически на каждом забросе. Так что, где рыбачить – выбор за вами. Спиннинги лучше использовать мощные, с тестом до 40 г, максимальной длиной 2,7 м, иначе в коряжниках сложно будет справиться. Лососевые спиннинги с хорошей амортизацией – самые надежные и эффективные для нашей рыбалки.

Приманки – воблеры и блёсны с достаточно медленным ходом. «Колебалочка» Buch Japan во всех весах давно на почетном месте в коробках рыболовов Сахалина. Причем подходит она не только для тайменя, но и для симы, кижуча, кеты, кунджи - короче, для всего, что есть в наших реках и заливах. На течении хорошо работают воблеры-минноу - к примеру, Haluca 125/145, Saruna 125/147, их можно проводить разноритмичным твичингом.

Вообще, в последние годы именно твичинг даёт наилучшие результаты. Забросы на плёсах - такие: в начало переката, где кормится таймень, далее прошерстить глубокую сторону плёса. Вода низкая – значит, рыба постарается держаться на течении, где вода наиболее насыщена кислородам. Обязательно уделите внимание кривунам (короткие косы с крутым поворотом). В таких местах противоположная глубокая сторона кривунов сплошь забита корягами. Там и отдыхает таймень. Задержитесь на плёсах-трубах, зажатых между скал, с сильным течением. Там «сахалинец» встречается редко, но зато крупный.

Правильно оцените свои возможности, особенно по снастям. Течение удваивает силу и мощь тайменя - и при поклевке вам придется бороться с рыбой как будто в сорок, а может и в полусотню килограммов. Шиверы (относительно мелководный участок реки с беспорядочно расположенными подводными и выступающими из воды камнями и быстрым течением) тоже доставят вам немало хлопот: где-то придется обвести камень/валун, где-то - тащить трофей практически по мелководью.

Подвести такой трофей к лодке надо очень постараться. Или тащить тайменя «на поводке» до ближайшей косы, может, пару километров. Очень важны углы на поворотах реки, особенно, где глубоко, хотя бы пару-тройку метров. Вот здесь нужна полная концентрация. Часто бывает, что заброс - всего несколько метров – скажем, 5 - 6, а таймень может клюнуть сразу или практически «под носом». Выбор вашей позиции крайне важен. Заранее подумайте, как вы сможете сделать подсечку и вывести трофей».

Особенности снастей для ловли сахалинского тайменя в камерных реках

Крупные сахалинские таймени сентября - это, в основном, крепко сбитые здоровяки, закаленные морскими течениями. А в реках благодаря обильной кормовой базе у тайменей отвисают приличные животы. Но это только добавляет им упорства и мощи. Вываживание «сахалинца» – очень непростая задача. Умножим всё это на жесткие условия реки, где ключевые слова – коряги, коряги и еще раз коряги - и получаем вполне определенные задачи для рыболова. Первая - активно проводить приманку по ограниченной акватории. Вторая - при поклевке после подсечки выдернуть «сахалинца» из коряг или не позволить сбежать на струю; зачастую – это силовое вываживание накоротке.

Расскажу теперь, какие снасти мы использовали и почему. Спиннинги: у Сергея Соколова - проверенный в боях с сибирским тайменем Troutin Spin IBXX-87 НBSP с тестом до 40 г, у меня - новенький Big Salmon Limited Edition BSLE-90 до 50 г. Катушки – четырехтысячники, карабины Cross Lock Bearing Swivel №4, шнуры на 48 Lb.

С воблерами мы решили покреативить, благо было с чем. К примеру, 26-граммовый тонущий минноу D-Contact 110, старший брат в большом семействе D-Contact. Главное – этот воблер можно использовать на любом течении порогов, перекатов, струй, после перекатов и на слабо текущей воде плёсов.

Благодаря широким бокам имеет вальяжную «игру», особенно на течении. На течении воблер может несколько секунд держать заданный горизонт практически на одном месте (скажем, в просвете между корягами).

Возможны очень короткие паузы, чтобы воблер слегка присел на хвост. Такая тактика позволяет облавливать коряжники с минимальной вероятностью потери приманок. Благодаря соотношению массы и размера, 110-й тонет довольно медленно. Забросы на ограниченной акватории куда-то между коряг, да так, чтобы приманки заработала сразу - крайне сложная задача. 110-й с этим прекрасно справляется.

Вспоминаю рыбалку на реке Бичи, тогда по воде можно было в тапочках ходить, жара стояла плюс 26, температура воды – плюс 20 – 22. Таймень в шоке забился под корчи - и только младший брат «Контакт 85» спас рыбалку. Заброс точно в корч, пара вертикальных «твичей» - и таймень наш. На Сахалине в нынешнюю поездку при очень низкой воде и теплой погоде - очень похожая ситуация, но мы теперь вооружены более серьезными приманками. Пару «твичей» 110-м при падении - и воблер уже, так сказать, в заведенной агрессии.

Нам рассказали, что два месяца назад D-Contact 110 показал отличные результаты при рыбалке на чавычу на Камчатке. Конечно же, к мнению Дмитрия Калашникова прислушиваемся обязательно и воблеры Saruna 147 MAX поместим на ближайшую скамейку запасных.

Но опять - мое большое но! Рыба – существо совсем не глупое. За мою тридцатилетнюю практику рыбалок по всему миру я точно убедилась, что у рыбы есть привыкание к приманкам. Самый яркий пример - река Бикин в предгорьях Сихотэ-Алиня. Сперва ленок несколько лет яростно атаковал D-Contact 50/63, а потом эффективность применения этого воблера снизилась в разы. А на Сахалине-то лет десять уже Saruna 147 в топе популярных приманок. Так что 110-й - именно ты встанешь во главе воблерного войска.

Победный марш Сергея Соколова

Каждое утро в 7 часов все уже сидели в лодках. Возвращались к шести часам вечера. Мы поднимались километров на 15 (можно было и выше, но длиннющие плёсы, зажатые между скал, нас не впечатлили). Другое дело - сплошь закоряженные кривуны, заломы перед протоками, ямы на поворотах – сахалинское Эльдорадо. В таких дебрях можно потерять 30 - 40 приманок в день. Нам, правда, повезло. Забегая вперед, скажу, что благодаря ловкости нашего гида Алексея все наши «патроны» остались в обойме.

Мы настроились только на сахалинского тайменя. Снасти соответствовали желаемому размеру трофея на быстром речном течении. Для первого знакомства с рекой гид Алексей предложил вариант попроще - плёс. Плёс этот - метров 200, расположился под высокой скалой, а внизу разбегался на мелководные перекаты. Река забита снулыми телами и еле живой горбушей. В низовье, на галечных плёсиках, горбуша еще нерестилась. К специфическому запаху мы постепенно привыкли, а вот ходить по останкам оказалось малоприятным.

Понятно, что начали с головы плёса. Конец переката, когда струя постепенно растворяется в плёсе, всегда считалось самым результативным местом. Откровенно мешала горбуша, которая багрилась почти на каждом забросе. Попались небольшие тайменьчики, до 5 - 8 кг, кунджаки и красноперки. Но не затем мы сюда приехали. Вывод - надо спускаться ниже, ловить по заломам, возле корчей, под нависающими деревьям. На этот плёс вернемся через пару-тройку дней, когда природа, может быть, разберется с последней горбушей.

Вот внизу начались реально трудовые будни настоящей рыбалки. Зацеп за зацепом, а рыба вся такая же. Всё абсолютно закономерно. На незнакомых реках сначала надо пристреляться, что называется - на своём горбу изучить все засадные места, тогда и река «пустит» тебя. А может - и нет…

Первым отличился Сергей Соколов. На крохотном кривуне забросами на 8 - 10 м прочесывал акваторию. И таймень на 9,8 кг взял у него под ногами. Уже небольшая, но победа! Лососевый спиннинг легко справился с вываживанием. После фотосессии Сергей продолжил – еще несколько тайменей помельче, красноперка, кунджа. Оценив ситуацию, наш гид решил, что пора усложнить задачу. Заехали в такой локальный коряжник, что мы даже представить себе не могли, как там рыбачить. По словам гида, именно в подобных местах самые-самые трофеи.

Причина – обильная кормовая база и отличные укрытия для хищников. После десятка зацепов и только одной кунджи пришлось ретироваться на нижний плёс. Там через пару дней в самом начале этого плёса Сергей возьмет тайменя на 19 кило на выходе из локального коряжника! И развеет наши тайные сомнения по поводу наличия трофейных тайменей в этом месте. Сережин таймень просто вышел на плёс поохотится, гид был прав. А Сергей как надел D-Contact 110 по кличке «Красавчик», так и не снимал его всю рыбалку.

Прошла пара дней. Горбуши стало багриться значительно меньше. Настало время вернуться на плёс, с которого мы начинали рыбалку. Открытых плёсов - немного, поэтому откровенно радовал отдых на вальяжных векторных забросах. Гиды, как мантру, твердили: «Твичинг и еще раз твичинг, только так можно соблазнить тайменя». У меня и Сергея мнения разделились. Мой муж использовал простую «равномерку», считая, что если таймень активен, важно просто попасть ему под нос. Я же, как самый старательный член экипажа, первые дни до мозолей на пальцах твичила «стодесятым».

Естественно, начали с переката. Третий, пятый забросы, равномерная проводка «Контактом». У Сергея садится таймень. Мощная подсечка. Пять минут - и трофей взят. Таймень на 31,5 кг! Толстенький, живот свисает – вот результат обильной кормовой базы. В остальные дни Сергей предпочитал плёсы и кривуны. Ловились таймени разные - и на 21, и на 26 кило. В последний день рыбалки зашел кижуч - опять сработал «Красавчик».

Результаты показали, что твичинг на «сахалинца» – вопрос дискуссионный. Не только Сергей, но и некоторые другие члены нашей группы не пользовались твичингом вообще, а добились хороших результатов – таймени от 26 до 31,2 кг.

Красоты рыбалке прибавляли орланы. Ранним утром, пока туман висел над сопками, они сотнями восседали на верхушках сухих деревьев. Но в дневные часы лишь одинокие стражи охраняли свою территорию. Остальная братия уничтожала останки горбуши. Через месяц река будет завалена кижучем, а потом и кетой. Орланам – сытная жизнь и полное раздолье.

Упущенные возможности

Это про меня. Да, на плёсах, кривунах, в коряжнике ловились небольшие таймени, самый крупный – на 19 кило. А так хотелось дотянуться до Сережиных рекордов. Началось всё с плёса, где Сергей поймал трофейного «сахалинца». Быстро закончили фотосессию, а пока Сергей реанимировал тайменя, у меня - мощная поклевка. Подсечка. Вываживаю спокойно, не торопясь, плёс всё же. Таймень методично давит вниз – значит, откормленный толстячок. Катушку не кручу, достаточно расслабленный фрикцион не трогаю, потихоньку двигаюсь вверх по берегу.

Таймень уперся в подводный валун (вот тебе и засада!) - и тут началось: метания, тряска головой. На секундочку шнур ослаб, я делаю дополнительную подсечку. Но волшебства не случилось - таймень выплюнул приманку и был таков.

Долго я прокручивала в голове случившееся: то ли таймень приманку плохо взял, хотя по поведению не чувствовалось, то ли таранил валун, чтобы сбросить приманку, то ли я перестаралась со второй подсечкой. Голову сломала, но так и не разобралась. Вспомнились слова Димы Калашникова: «Сахалинский таймень – тонкая материя». А река как-то почувствовала мои расстройства - и с того же плёса одарила меня прекрасной кунджей на четыре кило. Малое утешение, хотя фото получилось очень красивое.

Наш гид Алексей – тот еще психолог. Через день подошли к глубокому углу на повороте реки. Угол ощетинился ветвистой корягой. От противоположного берега по песчаной подводной косе с Алексеем подошли метров на 5 - 6 к углу. Дальше путь преградила коряга и резкий свал. Ботинки завязли в песке, даже не переступить, не повернуться. Алексей: «Понимаю, трудная позиция, стоишь как вкопанная, но зато таймень тебя не видит.

Если пойти выше по берегу, вектор заброса будет не тот. Давай-ка - пускай в бой свой «Контакт». Но учти, что таймень может взять и в коряге, и прямо перед тобой. Будь спокойна, главное - постараться сделать подсечку, а дальше я тебя на лодке подберу - и в погоню». Позже вспоминала этот момент - всё, как в замедленном кино.

Верховой заброс точно межу веток, сдергиваю шнур, чтобы он не провис - и можно начать проводку. Воблер - шлеп! И таймешара уже в полете, трясет головой в попытках сбросить приманку. Какая подсечка?! Таймень летит на меня, шнур обвивает спиннинг. Да бог с ним, со спиннингом! Мне с места не сдвинуться, а таймень ударяется в корягу, что передо мной - и сбрасывает воблер. Спасибо, коряга! Если бы не ты, таймень сбил бы меня с ног. Скажете - это невозможно? Еще как возможно!

Помню, давно-давно, на Бикине еще, ловили тайменя уже в сумерках. У меня сел таймень - небольшой, где-то «десятка». Только подвела поближе, так таймень атаковал мои ноги, пытаясь сбросить воблер. А на Тугуре, когда подтащила тайменя к лодке, тот таранил свал косы, чтобы избавиться от воблера. Да ладно, понимаю, что сейчас промумукала своего трофейного тайменя - не хватило опыта ближнего боя.

Гид Алексей машет – мол, давай, продолжай работать! Делать нечего. Собрала мозги в кучу. Заброс в те же ветки. Шлеп, пара легких «твичей», спокойная проводка, воблер уже где-то у моей коряги… Ужастик «Челюсти» смотрели? Из-под коряги передо мной вылетает таймешара, трясет головой, плюхается с фонтаном брызг, возится под корягой - я стою как скала, крепко держа в руках спиннинг. Начались силовые пляски. Обводя спиннинг вокруг себя, стараясь держать шнур внатяг.

Таймень делает рывок - не удержалась, падаю грудью на корягу, спиннинг 0 в воде, я тоже, а таймень убежал. Обошлась рассеченным лбом. Урок запомнила надолго. Если хочешь поймать в реке трофейного «сахалинца», надо быть виртуозом с приличным опытом.

Итог моей сахалинской рыбалки: много мелочи до 19 кило и три упущенных трофея. Такого фиаско у меня еще не было. Ну, ничего, на следующий год я добью этот злосчастный угол.

Сахалин – это красиво. И вкусно!

По возвращению в Южно-Сахалинск мы решили себя побаловать. Заранее заказали тур на озеро Буссе, которое славится своими устрицами. Соленая вода Охотского моря в нём сливается с пресной, что создаёт благоприятные условия для жизни устриц изумительного вкуса. Набрали целое ведро. Запекли белый хлебушек, сверху - сливочное масло. И полирнули эту вкуснотищу «Совиньон Бланком». День отдыха удался на славу!

Наутро выдвинулись к одному из самых красивых мест Сахалина – брутальному мысу Великан. Часов пять по бездорожью, пред нами - во всей красе скалы, гроты, арки, самородные скульптуры, колонны. И все эти творения созданы самым искусным мастером - Природой.

Птичьи базары под суровыми охотскими ветрами - как символ стойкости всего острова. До свиданья, Сахалин! Год пролетит незаметно - и обязательно увидимся!