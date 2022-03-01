О ловле весенней щуки в Финском заливе. И на Южной Ладоге Владимир Соколов | 23 мая 2022 г.

В этих крупнейших водоемах Ленобласти я ловлю спиннингом почти полвека, так что мне известны и опробованы множество интересных щучьих мест. И в целом понятно, когда, как и на что тут зубастая берёт. Поделюсь и с вами, уважаемые читатели, кое-какой полезной информацией.

Начну с того, что законодатель обозначил в нашем регионе несколько зон, где в весенний период действуют разные условия ловли для любителей спиннинга. Так, к примеру, на Ладоге щуку разрешается ловить с 31 мая. На большинстве же рек Ленобласти – с 20 мая. А на Нарвском водохранилище – с 15 мая.

На Финском заливе щучья рыбалка вообще не ограничена весенним нерестовым запретом. Но это совсем не значит, что в этой части Балтики её очень легко поймать. И хоть места, где зубастую реально встретить, известны многим, надо четко понимать - рыбалка здесь обычно трудовая. И чтобы почувствовать удар хищницы, иногда приходится долго работать веслами или кататься на моторе (понятно, где это весной разрешено).

Финский залив

Обозначу места, где в разные годы доводилось удачно ловить щуку и весной, и в самом начале лета. Потом-то по мере прогрева воды рыба из этих мест уходит либо на глубину, где уже актуальны другие приманки и способы лова, либо в густые тростниковые заросли, куда на ПВХ-лодке забраться нереально, да и «окна» в тростнике пригодны скорее для ловли в отвес, чем для спиннинга.

Итак, весной на Финском заливе щуку вблизи города с разной степенью успеха можно ловить в районе Дамбы в перспективе деревни Дубки (что рядом с Большой Ижорой – фото 1). Там в тростниках мне попадались очень серьезные трофеи. Но в последнее время данный район всё чаще просто заставлен сетями. Еще одно интересное место в районе Дамбы – это северная часть острова Котлин. Там в зарослях травы иногда попадается зубастая приятных размеров.

Есть и другие проверенные места, но они уже расположены намного дальше и от города, и от Дамбы. По южному берегу Залива щуку с большой вероятностью можно поймать и в районе мыса Серая Лошадь (у Чёрной Лахты). И еще одно место на юге - это акватория у мыса Дубовской. Там, правда, не растет тростник, но зато рядом, чуть восточнее, находится устье реки Систа, а вдоль береговой линии расположена масса камней, вот туда часто в начале лета подтягивается щука с просторов Балтики.

А вот вдоль северного берега все известные мне щучьи места начинаются уже за Приморском, а если точнее, то с Ключевской бухты, которая уже является частью Выборгского залива. И далее практически весь залив (за исключением бухт с полным запретом рыбалки) - всё это щучьи места. Там большая часть прибрежья в тростнике, рядом с которым – валуны, а это именно то, что любит щука.

Есть по северному берегу еще одно заветное местечко - это участок от поселка Большой Бор и далее на запад до Кировской бухты, которую когда-то называли «запретным щукодромом» (фото 2). Это уже рядом с государственной границей, так что в 70-х - 80-х оказаться там было для многих лишь мечтой. Но если получалось, то результат, как правило, приводил в восторг. Последние годы там опять восстановлен строгий режим для въезда - и попасть туда весной и осенью на «салачную щуку» крайне тяжело.

Ладожское озеро

Залив - это, конечно, хорошо: никаких запретов на моторы и на рыбалку, за исключением ограничений по минимальным размерам и массе выловленной щуки. Но есть и еще одна акватория, куда я езжу с большим удовольствием, хотя и принимаю/выполняю все ограничения по времени лова. Это Ладога. Точнее, южный берег Ладоги - примерно от поселка Назия в бухте Петрокрепость и до деревни Креницы, что в Волховской губе (фото 3).

В отличие от Залива, где рыбалка по открытой воде ведется, как правило, под стенами тростника либо недалеко от них, в Ладоге так ловят, если конец мая выдался очень теплый и тростник с травой уже успели высоко подняться. А в основном-то рыбалка идёт внутри тростниковых зарослей, между травяными стенами и берегом, по бочажкам. Хотя некоторые из этих «бочажков» имеют площадь, исчисляемую сотнями квадратных метров (фото 4). Преобладающие глубины там обычно не превышают двух метров, ориентируясь на это, я и подбираю рабочие приманки.

Рабочие приманки

Несколько лет назад в одной из статей я как-то писал о моих кандидатах для весенней ладожской ловли. Среди прочих называл свимбейты. Но, как показала практика, устойчивой любви щук и свимбейтов явно не получилось - после приемлемых первых 5 - 6 лет она, что называется, заглохла. Примерно по такому же сценарию развивались и отношения джерков с ладожской щукой. В фаворе у зубастой они, правда, держались чуть дольше – лет 10 - 11, но в последнее время интерес к ним тоже заметно поубавился.

И здесь я хочу подчеркнуть, что говорю о сравнении этих приманок с какими-то другими по типу. Потому что на борту нашей лодки мы обычно вдвоем или втроем - и, как правило, начинаем ловлю на разные приманки. И по ходу пьесы производим замены, чтобы определить оптимум на конкретный день и под конкретные погодные условия. И всегда работают 3 - 5 приманок разного вида, меняя свою эффективность в течение светлого времени суток.

«Силикон» в самых разных оснащениях я тоже опробовал на щуке. Но наличие на традиционной джиговой оснастке лишь одного крючка, хоть и весьма внушительного, даёт довольно большой процент сходов. Опять же, в сравнении.

В то же время головка из свинца, пригодная для «ступеньки», оказывалась не очень хорошо управляемой при равномерной пелагической проводке, учитывая глубину в месте лова. И её совсем небольшой размер становился критичным на отмелях, где дно выстелено ковром из прошлогодней травы. Она просто проваливалась между стеблями, например, тростника, стоило чуть замедлить движение. А иногда случались и серьезные зацепы, особенно, если чуть задержался с потягом, не помогало даже наличие противозацепного уса. Хотя сама идея «силикона» на крючке, на мой взгляд, очень перспективна. Поэтому я реализовал её в других монтажах, о чём чуть ниже. А пока - об общих критериях выбора приманок.

Если визуально на участке ловли не замечено особой растительности и заметных подъемов дна (камни не в счет), то выбор приманок самый широкий. Нормально работают приповерхностные воблеры - относительно небольшие шэды и минноу. Я стараюсь использовать плавающие модели с Z-образной лопастью (фото 5), либо короткой прямой, но под большим углом относительно оси воблера (фото 6).

Такие приманки легко удержать в горизонте до полуметра, что наиболее актуально. Почти все выходы и атаки щуки на такие приманки либо видны по мельканию бока хищника, либо обозначаются буруном.

По окрасу воблеров – работают и натуральные, и фантазийные расцветки (последние были в особом фаворе у щуки в прошлом сезоне - фото 7). Хочу отметить, что любимый щукой летний раскрас ред-хэд (red head), по весне почему-то себя особо не показывает. Экспериментирую с «красноголовиками» не один год - результат, если оценивать по пятибалльной шкале, в районе двойки.

Очень неплохо среди стеблей редкого тростника работают «вертушки», причем крупные - №№ 4 и 5. Я чаще использую вертушечные тандемы - вроде Lukris Ninfa Tandem, они эффективны в любую погоду.

Вращающийся лепесток отбивает крючок блесны от тростника, вопрос лишь в том, как быстро вновь удастся «завести» лепесток. Кроме этого, тройник от зацепа оберегают еще и фабричные пластиковые лепестки (фото 8).

Имеют хорошую результативность и колеблющиеся блесны. Взять, к примеру, линейку Mister Cro, под этой маркой выпускаются реплики уловистых советских «колебалок», таких как «Черноспинка», «Атом-2», «Прохоровка», «Уральская (Уралка)», все эти модели имеют широкую цветовую гамму. Единственное, что хочу заметить, цвета белого металла у этих моделей - далеко не самые оптимальные для Ладожских просторов.

Подробнее расскажу про «Уральскую» и «Прохоровку» (фото 9). Они хоть и относятся к лососёвым приманкам, учитывая их размер/массу и полетные характеристики, но я держу их в своём арсенал для условно глубинной ловли. Это когда под лодкой около двух метров чистой, без видимых зарослей воды. Да и вероятность поднять ими пучок прошлогодней соломы со дна не очень велика. А что, пожалуй, важно - эти блёсны можно успешно забрасывать против сильного ветра, когда ловишь на закрытых от волн акваториях. И рыба ловится на эти тяжелые приманки, 20-граммовые и более, с хорошими полетными качествами.

Какие-то из своих блёсен я подвергаю легкому тюнингу, т.е. перекрашиваю, ставлю более мощные тройники. Иногда, поработав напильником, видоизменяю форму, уходя от осевой симметрии, что уменьшает вероятность вхождения приманки в штопор при увеличении скорости проводки. Некоторым блёснам на тройник ставлю силиконовый хвост (фото 10), отрезав его, скажем, от твистера, 3- или 4-дюймового.

По моим ощущениям и мнению коллег, такой тюнинг себя во многих случаях оправдывает. Может, положительную роль играет визуальное увеличение размера приманки. Еще отмечу, что силиконовый хвост замедляет скорость свободного падения приманки после заброса. Этот «плавучий якорь» заметно изменяет и «игру» блесны, стабилизируя и убирая метания из стороны в сторону и заставляя чаще показывать свои бока.

Первые эксперименты с подобным симбиозом я провел с Minnow Spoon. Конечно, эта объемная блесна известна как незацепляйка. Для этого «вездехода» практически нет преград, главное - выбрать такое направление заброса, при котором приманка хотя бы половину своего пути проведет в воде, а не станет прыгать со стебля на стебель. И вот при такой ловле силиконовая добавка делает Minnow Spoon заметно более эффективной.

Но без ложки дегтя здесь не обошлось: один, хоть и большой крючок по зацепистости заметно уступает двойнику, о тройниках уже молчу. Поэтому эту блесну использую, если надо выманить зубастую из травяных дебрей (фото 11). А потом уже долавливаю другими приманками. Об этом - чуть ниже. И после Minnow Spoon хвосты из силикона я начал ставить чуть ли не на половину приманок, с которыми выхожу на щуку.

Отмечу еще пару моментов. Выяснилось, что важен раскрас блесны. Вне конкуренции на Ладоге оказались KLN («клоун») и FT («огненный тигр»). Все остальные расцветки заметно уступали. На Балтике к этой парочке с некоторой натяжкой можно было бы добавить и натуральные раскрасы вроде SB («серебро с голубой спинкой»).

Также важен и цвет твистера. Естественно, перебрать всю палитру физически невозможно, но из доступного я для себя выделил два цвета. Это «лимон» или желтый с люрексом (фото 12), которые лучше работают в утренние и вечерние часы, а также при облачности. А днём - «отработка» или «машинное масло» - различные темные, коричневатые, охристые и также с люрексом.

С размерами подсадки особо не игрался, обычно, повторюсь, ставил хвосты от 3- или 4-дюймовой модели (обрезаю само тело твистера на 2/3, оставляя сантиметровый кусочек непосредственно с хвостом). Думаю, что этот размер наиболее гармонично сочетается с размером и обводами используемых мною приманок.

К слову, при ловле с силиконовой подвеской довольно часто попадался и крупный язь, и хороший окунь, а иногда и совсем необычный прилов в виде трофейной плотвы или леща.

В последние годы я попробовал на щучьих рыбалках несколько блесен бренда LureMax. И, надо сказать, что блесны Plankton (фото 13) и Mamba (фото 14) порадовали, особенно - на Ладоге, когда поиски щуки шли вдоль стен поднявшегося молодого тростника. Глубины в метр-полтора оказались для них самыми оптимальными.

Особо хочу сказать о «Мамбе». Одним из вариантов её проводки является такой: сперва уложить на дно (понятно, что там не должно быть прошлогодней травы), затем рывком поднять её и делать неравномерную проводку, но играть блесной не изменением оборотов катушки, а концом спиннинга.

В этом сезоне дополнил свой арсенал еще парой новинок от этого бренда - Shtorlek-M (масса 18 г - фото 15) и Plankton-S (масса 14 г). Пробовал их и со стоковым тройником, и с двойником-незацепляйкой с усами. Обе модели оказались пригодными для ловли в любых условиях.

Расскажу, например, о «Шторлеке». В поляризационных очках неплохо видно дно на большом отдалении от лодки, и если после заброса блесны на её плюх сходу никто не отзывался, выдерживал паузу в одну – три секунды в расчете на плавное падение приманки. При этом на свободном погружении она переваливалась с боку на бок. И надо сказать, что такой прием несколько раз сработал - поклевки случались буквально на второй - третьей секунде, еле успевал опустить дужку катушки.

Понравилась работа в условиях молодой тростниковой поросли и новой версии «Атом» (масса 16 г) от LureMax с фиксированным двойником-незацепляйкой (фото 16). Пару рыбалок гоняли с друзьями 6 разных расцветок, из них № 87 (фото 17) наиболее пришлась по душе щуке.

И еще несколько приманок, заслуживших, по моему мнению, места в арсеналах рыбаков. Это блёсны от всемирно известного Kuusamo, причем из всего изобилия этих финских приманок, я выделяю под нашу весеннюю щуку две модели. Первая - это Taimen Super 75/17 (фото 18).

Вторая - Rasanen, в трех вариантах – 70/10 с обычным тройником (фото 19), 70/20 со свободно висящим двойником-незацепляйкой (фото 20) и 70/10 с фиксированным двойником с «усами» (фото 21). Кстати сказать, все попытки объединить этих «финнов» с силиконовыми хвостами оказались неудачными. Значительно лучше Taimen и Rasanen ловят в стоковом оснащении.

Коллективный спиннинг

Наша команда из трех человек неоднократно более чем успешно опробовала технологию «коллективного спиннинга». В чём она заключается? В лодке один постоянно гребет, а двое с носа и с кормы ловят разными приманками. Допустим, спиннингист на баке забрасывает Rapala Minnow Spoon с усиленным противозацепным усом в самые заросли тростника, причем с таким расчетом, чтобы приманка какое-то время находилась в воде и, так сказать, показывала щуке путь, по которому ей нужно выходить к нам из тростника.

После того, как «Спун» оказывается уже на открытой воде, выполняются несколько «ступенек» (как в джиговой ловле), а потом блесна в ускоренном режиме выматывается. Если в районе нахождения блесны показываются характерные буруны, когда «Спун» уже подходит к лодке, к стене тростника забрасывается либо приповерхностный воблер, либо легкая блесна, которая теперь уже становится самым интересным для щуки объектом на акватории – со всеми вытекающими.

Когда впервые заметили, что этот алгоритм работает (изловили таки зубастую), посчитали подобное явление на уровне случайности. Но потом в течение нескольких часов таких «случайностей» насчитали более десятка. Ведь просто бросать к тростнику выходило бесполезным действием, а вот комбинация вышеописанных телодвижений положительный результат дала.

Несколько технических вопросов

Без металлического поводка на таких рыбалках делать нечего. Почему так категорично? Атака щуки может пройти с любого направления, чаще она догоняет блесны, но возможны и варианты. Знаменитый «танец кобры на хвосте», сопровождающийся тряской головой, что для лески, что для шнура, что для флуорокарбона становится роковым.

Флуорокарбон отлично противостоит продольным повреждениям, а здесь, пусть даже он диаметром 0,5 - 0,8 мм, рыбу за 3 - 4 кг вряд ли удержит. Шнур, если в виде шок-лидера и связан вдвойне, заметно лучше. Но даже и его после двух - трех поклевок, особенно после того, как он прошел по зубам трофея или оказался под жабрами, приходится перевязывать. А это потеря такого драгоценного, особенно в период весеннего клёва, времени.

Поэтому я ставлю либо фирменные многожильные поводки (фото 22), либо самоделки из гитарных струн первого или второго номера. Правда, я скрутку не просто свиваю, а спаиваю и сверху защищаю кембриками. И обязательны вертлюги на подшипниках. Хотя пару раз не выручили и поводки, когда атака происходила на противоходе. Но этого было не предусмотреть - судя по повреждениям шнура, они начинались почти за метр от приманки. А полутораметровый поводок на щуку – это перебор.

На рыбалках я обычно пользуюсь подсаком. Он не сильно травмирует рыбу, а в совокупности с лип-грипом (фото 23) даёт большинству щук отличные шансы на обретение свободы. Особенно хорошо выпутывать и рыбу, и приманку из мотни подсака, сплетенной из толстой лески.

И несколько слов о спиннинге. Я последние лет пять ловлю на спиннинг строя экстрафаст (Maximus Dreamer 2,74 м с тестом 7 - 35 г), что позволяет и далеко кидать щучьи приманки, и форсировано вываживать любые трофеи, не особенно заботясь об их настроении. В то же время сенсорика бланка даёт объективную картину состояния приманки и кто на неё покусился.

Клёв весенней щуки на северо-западе Ленобласти зависит от многих факторов, часть из них мы рассмотрели выше. Но есть ещё одно небольшое дополнение. На некоторых акваториях на сам факт нахождения щуки в тростнике может оказать влияние нерест леща. Лещовые стаи могут зайти в тростник и с первым цветением черемухи и рябины, а может уже и летом. Если этот заход оказывается особенно массовым, а мы этого, подплывая к стене тростника, естественно, не знаем, то шансы хоть на какой-то клёв щуки падают до нуля.

Небольшой процент останется лишь тогда, если удастся найти так называемые «щучьи тропы». По сути, это не очень широкий коридор метров 30 - 100, по которому щука, уступая набегу леща, покидает родные пенаты, уходя на несколько дней в глубину.

Так что если в стороне берега доносятся частые всплески, то, скорее всего, туда ходить не надо. Не стоит беспокоить нерестящегося леща, а щуки там нет. Её стоит поискать вдоль внешних стен, где имеются протяженные каменные луды – отмели, которые довольно часто и являются этими самыми «щучьими тропами».

И еще: хорошо, когда в лодке имеется эхолот. Глубина, если дно визуально не контролируется, один из важных критериев выбора места и приманки под него. А если эхолот снабжен еще и датчиком температуры, то это сильно повышает шансы на успех рыбалки. Ведь если замерить температуру воды у внешней кромки тростника и найти внутри, ближе к берегу, бочажки с более теплой водой, на 90% можно быть уверенным, что где-то здесь и желанная рыба.