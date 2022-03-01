На северной части Дамбы в мае и июне Максим Перов | 10 июня 2022 г.

Я выбираю Дамбу не потому, что фанатически привержен ловле только там, как многие наши рыболовы. Нет, мои причины вполне прагматичны: на Ладоге с берега практически нигде не половить, а на Дамбе - пожалуйста.

На Ладоге сезонный запрет на выход под мотором, что, по сути, означает запрет на лодочный выход на воду вообще, ибо в гигантское озеро на веслах идти - мягко говоря, неразумно. А вот возле Дамбы вполне приемлема гребная надувнушка. И хоть там мотор не запрещен, но он и не нужен.

На Дамбе в районе Шестого Северного форта есть хорошие окуневые точки, там интересный рельеф дна. И разрешенного к вылову окуня можно искать не наугад, а по карте глубин в навигаторе после выхода на перспективное место, уточняя рельеф с помощью эхолота. Окунь попадается крупный, в том числе и такой, которого вполне можно назвать трофейным, т.е. от килограмма и даже больше.

Метод ловли - джиг или «Отводной поводок». С джигом выходит больше зацепов, но и шанс на трофей выше. К тому же большинство зацепившихся приманок при лодочной ловле удается спасти, подняв якорь и зайдя с противоположной забросу стороны.

Ну а если с собой есть отцеп - вообще прекрасно, приманка почти наверняка будет сохранена. Те же, кто не хочет лишней мороки в борьбе с зацепами, выбирают монтаж «Отводной поводок». Но шанс поймать по-настоящему крупного горбача будет при этом значительно ниже, чем при джиговой «ступеньке».

Кроме окунятников, выход на воду интересен ещё и любителям ловли судака. На Финском заливе запрет на ловлю этого хищника - с 20 мая до 30 июня, так что до запрета можно абсолютно законно ловить клыкастого, соблюдая, разумеется, норму вылова (не более пяти рыб на человека) и разрешенный к изъятию минимальный размер (40 см). Судака (как и окуня) можно поискать в районе створов (водопропускников).

Там работают и джиг, и «Отводник», и «дорожка», но зацепов много, и они зачастую глухие, потому как приманки застревают между камнями. К этому нужно быть готовым как в плане приманочного запаса, так и морально.

И всё-таки основная рыбалка в мае/июне - береговая. Основная же снасть - фидер. Лещовый запрет на ФЗ тоже лишь с 20 мая, но, в отличие от судака, ловится в это время лещ редко, начиная постепенно активизироваться с июня, но до конца месяца - запрет.

Нужно сказать, что поймав рыбу, которая в данный период под запретом, её следует отпустить, желательно - с минимальными повреждениями. Но даже если у вас есть сомнения, выживет ли глубоко заглотивший приманку судак или лещ, всё равно отпускайте. Рыбинспектор не поверит вашим рассказам - что, мол, отпускать было уже бесполезно. И в этом есть резон: иначе очень многие стали бы лгать, что пойманная рыба после долгого извлечения приманки якобы уже не жилец.

Ловцам же судака во избежание заглотов советую не мельчить с приманками, а при поимке леща, у которого крючок где-то в глубинах рыбьей утробы, просто обрезать поводок у самого рыла и смело отпускать. Я не раз ловил лещей и даже подлещиков с торчащей из пасти старой леской. Не факт, что их отпустил законопослушный рыболов - причина может быть и в старой леске, и в излишне размашистой подсечке. Однако рыба живёт и питается - вот, даже клюет повторно.

Если бы речь шла об апреле, я бы посоветовал ловить между первым (у Горской) и вторым створами. Тем мелко, вода быстрее прогревается и раньше начинает клевать крупная густера и солидная плотва.

К слову, новички густеру по 400 - 500 г даже путают с подлещиком, просто из-за размера, не зная небольших, но совершенно явных отличий, которые моментально подмечает глаз опытного рыболова. Всё это хорошо, но там многовато народу, а из-за этого и берег превращен прямо-таки в помойку. А между вторым и третьим створами рыболовов значительно меньше, особенно ближе ко второму створу.

Поскольку нацелились мы не на подлещика, а на немаленькую густеру и плотву, нет нужды искать с маркерным грузом участки с ракушкой - для этих рыб ракушечник не имеет особой притягательной силы. Вот при ловле подлещика на Дамбе надо ловить возле ракушечных мест, т.к. шанс подхода подлещика там гораздо выше, чем на простом глинистом дне. Стало быть, проблема многих начинающих фидеристов - работа с маркерным грузом - не так актуальна, что сильно повышает их шансы на какой-то улов.

Но зато клипсоваться и кидать как можно точнее в одну и ту же точку чрезвычайно важно. Ведь только лишь крупный подлещик, если он подходит к приманке, может рассеять мелюзгу. А если будете иметь дело с плотвой и густерой, то они, пусть и крупные для своего вида, но в среднем значительно мельче подлещика, не разгонят мелких плотвичек, окуньков и ершиков - и вся эта шелупонь будет стараться слопать угощение раньше целевой рыбы. Но вот когда солидные плотва с густерой способны обезопасить от поклевок мелюзги, так это при аккуратном закармливании, когда вся прикормка - в одной точке, и там начинается настоящее столпотворение крупных особей.

Таская густеру с плотвой, не забывайте о норме вылова (10 кг на рыболова). Ведь если грамотно кормить и технично ловить её в мае и особенно в июне - легко превысить норму даже за утреннюю или вечернюю зорьку. Кстати, оставаться на ночь между вторым и третьим створами не советую - в сумерках белых ночей в клёве обычно наступает перерыв.

В это время рыба активизируется на мелководье между первым и вторым створами, но идти туда ради нескольких часов ловли не стоит. Если вечером вы еще не наловились - передохните, покушайте не спеша, отправьте фотографии вечернего улова в любимые группы в соцсетях или в «Новости» рыболовных сайтов. Глядишь - уже и рассвело.

Продолжу повествование об этом периоде рыбалки на Дамбе описанием правильной прикормки. Она должна быть мелкофракционной, равномерно увлажненной. Очень желательно замешанную прикормку пробить через сито, хотя бы с 4-миллиметровой ячеёй. Сильная ароматика в весеннее время ещё не нужна - вода недостаточно прогрелась, лучше всего работают острые или животные запахи в умеренных количествах: «Червь», «Мотыль», «Креветка», «Кальмар», «Чеснок», «Перец» и т.д. Сладкая ароматика покажет себя во второй половине лета, а пока её час еще не настал.

Всё сказанное про ароматизацию прикормки касается и дипов для обработки насадки. А насадка, безоговорочно лидирующая среди всех - крупный свежий мотыль. Можно поэкспериментировать с подсадкой одного опарыша. Насаженный после кисточки мотыля, опарыш не столько привлекателен для рыбы сам по себе, сколько помогает дольше удержаться мотылю. И наконец - мелкий кормовой мотыль в прикормке не нужен. При ловле подлещика он пригодится, а пока лишь соберёт мелочевку. Не тратьте деньги зря.

Что касается снасти – фидерное удилище длинное, оптимально – не менее 3,9 м. Деревьев или кустов за спиной у нас не будет - стало быть, можно использовать длинные удилища. Они точнее бросают, с ними проще скорректировать слегка неточный бросок еще во время полета кормушки. Масса кормушек на этом глубоком участке Дамбы (за отсыпкой камней начинается глубина 6 - 7 м, а местами и больше) чаще всего колеблется около 60 г. При достаточно тонком шнуре (я использую Power pro 0.1) и небольшой дистанции ловли, в пределах тридцати метров, такой массы вполне достаточно.

Если прибавить массу увлажненного корма, то получится, что тест удилища должен быть около 90 - 100 г. Оснастку я использую простейшую, Патерностер - сравнивал её с более сложными монтажами, но существенной разницы в улове не выявил. Катушка вполне достаточна размера 3000 - 3500, т.к. кормушки не очень тяжелые.

Добираться до нужного участка Дамбы очень просто. Едем в Кронштадт либо на личном авто, либо на автобусе 101 от метро «Старая Деревня», либо на маршрутке 405 от метро «Черная Речка», либо на маршрутке 407 от метро «Проспект Просвещения». Уже в Кронштадте заказываем такси до второго створа.

Местные таксомоторные компании привыкли к заказам от рыболовов, так что вам не откажут в краткой остановке на автостраде. Чтобы уехать обратно, возьмите на всякий случай телефон водителя. Просто чтобы не объяснять девушке-диспетчеру, откуда вас нужно забрать - в выездах на Дамбу, чтобы забрать рыбаков, они не отказывают, но не все барышни в диспетчерской четко представляют себе нумерацию створов. А водила, который вас привез, место уже знает.

Будьте полностью готовы к посадке в машину, всё-таки это скоростная трасса КАД - и остановка свыше нескольких секунд нежелательна. Что касается цен - если вы не один, а хотя бы с одним или двумя товарищами, в расчете на каждого получается вполне доступно. К тому же участок между вторым и третьим створами в сторону города практически не забирает кормушек, зацепы там очень редки. Расход на такси вполне отобьется отсутствием потерянных кормушек.

И наконец: оптимальный ветер для ловли между вторым и третьим створами в сторону города - северный, будет более-менее спокойно и при северо-западном. Как раз та погода, когда в Ладогу, даже если вы готовы платить штраф за мотор, не сунешься. А на Дамбе-то в это время вместо шаткого пола надувной лодки на волне - под ногами твердая почва, от ветра закрывает сама дамба, да и достойных размеров рыба ловится. Что ещё нужно для рыбацкого счастья?!