Технопланктон и с чем его едят Виталий и Анастасия Волковы | 25 мая 2022 г.

На страницах «СР» мы с Настей дебютировали в августе 2019 г. статьей о ловле толстолобика на технопланктон. В последующие годы мы еще больше погрузились, как говорится, в тему. Надо сказать, что в данном направлении рыбалки постоянно происходят изменения - совершенствуются снасти, приманки и тактика. И благодаря этому толстолобик становится более понятной рыбой, поймать которую хоть и непросто, но очень интересно. А значит - настало время обратиться к этой теме снова.

Прошлым летом большая часть наших рыбалок по открытой воде была посвящена толстолобику. Даже наши любимые фидеры оказались отодвинуты на второй план. Самое приятное, что количество рыбалок перерастало в качество - уловы становились стабильнее, а трофеи – крупнее.

Правда, чтобы всего этого достичь, потребовалось существенно модернизировать арсенал снастей, а также изучить опыт других рыболовов, которые тоже увлекаются ловлей толстолобика на технопланктон. И теперь мы планируем раскрыть свои новые методы ловли толстолобика в цикле из трех статьей, а первую из них посвятим приманке – технопланктону.

Волшебная таблетка

Буквально недавно на просторах социальных сетей мне попалась на глаза реклама, в которой рыбоводческое хозяйство предлагало платную рыбалку в зимний период. В этом нет ничего необычного, и я бы просто пролистал тот рекламный пост, но прикрепленные к нему фотографии привлекли моё внимание и заставили вчитаться более подробно.

По этическим соображениям я не стану приводить в статье эти шокирующие фото, но попробую в двух словах описать увиденное. Представьте себе ровный прямоугольник покрытого льдом пруда размером с половину футбольного поля, а на нём в тесном соседстве, буквально плечом к плечу, сидят и стоят под сотню рыболовов.

В руке у каждого - короткий удильник с толстым хлыстом и без каких-либо сигнализаторов поклевки, а рядом с лунками в лужах крови горой накиданы изуродованные рыбы – карпы, белые амуры и толстолобики. Даже при беглом взгляде становится понятно, что речь идёт о банальном багрении.

Как выяснилось, то рыбоводческое хозяйство, имея излишки рыбы, действительно практикует зимой такую, с позволенья сказать, «платную рыбалку», разрешая всем желающим за деньги набагрить определенное количество рыбы. И самое печальное, что очень многие не гнушаются таким варварским методом…

Это я к тому, что пару десятилетий назад толстолобик мог быть пойман только запрещенным способом – сеткой или багрением. Но всё изменилось, когда была изобретена «волшебная таблетка» – технопланктон (фото 1).

Как говорится, всё гениальное – просто. И этот афоризм в полной мере относится к технопланктону. Известно, что разные виды толстолобика способны питаться только фито- и зоопланктоном, а также детритом. А строение ротового аппарата толстолобика не позволяет этой рыбе поглощать крупные частицы корма - толстолобик с помощью фильтровального аппарата, который образуют сросшиеся особым образом жабры, подобно киту выцеживает мельчайшие частицы корма из воды. И в какой-то счастливый момент было предложено подавать толстолобику прессованную приманку, которая в процессе растворения создает вокруг себя мутное кормовое облако, имитирующее планктон.

Толстолобик, привлеченный этим облаком, начинает собирать ртом отваливающиеся от таблетки кормовые частицы - и в процессе поглощения невольно захватывает крючок, подвешенный снизу или сбоку в непосредственной близости от таблетки (фото 2). Добавлю, что технопланктон сумел стать эффективной приманкой не только для толстолобика, но и для других рыб, причем не только мирных. Но об этом чуть позже.

Купить или сделать?

Изобретение технопланктона приписывают венграм. И вроде бы даже само название этой прессованной приманки – «технопланктон» – принадлежит на праве авторства венгерскому производителю. Какое-то время венгерский технопланктон был не только лучшим, но и практически единственным, который можно было разыскать в магазинах (помню, наши первые рыбалки на толстолобика проходили именно с этим технопланктоном, и оказались весьма успешными).

Правда, и цена приманки была довольно высокой, а с учетом того, что для хорошей рыбалки технопланктона требуется много, ловля получалась весьма недешевым занятием. К примеру, я раньше поступал так: в течение зимы время от времени заходил в рыболовный магазин и покупал одну-две упаковочки технопланктона по две - три таблетки в каждой, а дома складывал их в объемную коробку.

Такие мелкие набеги сиюминутно не били по карману, но зато к сезону открытой воды дома скапливалась целая коробка таблеток, которого хватало на несколько полноценных выездов без ущерба для семейного бюджета (фото 3).

К счастью, рыночная конкуренция вскоре изменила ситуацию. И в самом деле, почему технопланктон должен стоить дорого, если все его компоненты дешевы и доступны, а процесс производства не таит в себе особых сложностей?

Таблетка технопланктона прессуется из порошка зерновых культур определенного помола, в который подмешиваются различные добавки. Эти добавки обеспечивают равномерное растворение таблетки, препятствуют крошению во время и после прессования, придают определенный вкус и аромат.

Сам процесс производства тоже довольно прост: все ингредиенты, измельченные до нужного состояния, тщательно перемешиваются, а потом путем сдавливания в специальной пресс-форме им придается нужная форма, которая должна сохраняться до тех пор, пока приманка не окажется в воде.

В настоящий момент рецептов изготовления этой приманки создано превеликое множество, и те, кто желает самостоятельно делать для себя технопланктон, могут без труда отыскать все тонкости в интернете. Многие рыболовы так и поступают: несмотря на то, что сейчас технопланктона на полках рыболовных магазинов достаточно, и по цене он вполне доступен, но кто-то предпочитает делать его сам.

Так таблетки обходятся еще дешевле, но на первых порах нужно потратиться на оборудование. Впрочем, для кустарного производства его набор минимален: пресс-форма, которую можно заказать в интернете или у знакомого токаря, если у того руки растут из нужного места, а также пресс (часто его делают из домкрата), обеспечивающий нужную силу сдавливания (хотя бы 8 тонн). Ах, да – еще и, конечно, кофемолка для предварительного измельчения компонентов, а лучше того - зернодробилка с набором сит для достижения помола разной величины.

Однако рыболовы, освоившие самостоятельное изготовление технопланктона, быстро и с удивлением обнаруживают, что объемы их производства значительно превышают собственные потребности в приманке. А потому начинают предлагать технопланктон сначала друзьям и знакомым, потом на продажу через сайты частных объявлений и даже становятся постоянными поставщиками местных рыболовных магазинов.

В каждом регионе, где распространена ловля толстолобика, имеется хотя бы один, а зачастую сразу несколько кустарных производителей технопланктона, чаще всего с незамысловатым названием «Технопланктон от Петровича» или «От Василича». Но, надо отдать должное тем из них, которые доводят свою собственную рецептуру и процесс производства до совершенства, и тогда слава об этой кустарной продукции выходит далеко за рамки отдельного региона.

Живые примеры этому есть. Поэтому наш совет такой: если решитесь на покупку технопланктона от малоизвестного частного изготовителя, посмотрите отзывы о нем в интернете. Плохую продукцию рыболовы нахваливать не станут. Ну а если отважитесь на самостоятельное изготовление технопланктона, то тут перед вами открываются совершенно неограниченные горизонты.

Бум кустарного производства привел к тому, что уже мало кто из доморощенных изготовителей, называя свою продукцию технопланктоном, вспоминает о том, что венгры вроде как закрепили за собой авторство на это название. А вот крупные производители, которые выпускают технопланктон в промышленных масштабах, об этом помнят.

И несмотря на то, что само название технопланктон уже стало нарицательным, свою продукцию они именуют каждый по-своему. Обычно просто добавляя к слову «планктон» какую-нибудь приставку: «Гидропланктон», «ПРО-планктон», «ЭКО-планктон», «Технозоопланктон» и т.д. Покупатели давно к этому привыкли - и, видя на прилавках такую продукцию, прекрасно понимают, о чём идёт речь. Более того, многие рыболовы, не заморачиваясь, называют спрессованные таблетки для ловли толстолобика просто планктоном.

Гейзер, или пыление вверх

Производимый в настоящее время технопланктон можно условно разделить на обычный (для поплавочной ловли, который при растворении пылит вниз) и гейзер (для донной ловли, он пылит вверх).

Что касается гейзера, то в его состав включены вещества, образующие при взаимодействии с водой пузырьки воздуха, которые, отделяясь от спрессованной таблетки, увлекают за собой вверх кормовые частицы (сухой кислород). Еще один вариант, который используют обычно кустарные производители – это добавление ингредиентов с положительной плавучестью (например, измельченной подсолнечной лузги), они в воде тоже будут подниматься. На наш взгляд, у всех без исключения гейзеров есть один общий изъян – недостаточная интенсивность пыления вверх, раскроем это чуть ниже.

Помнится, попробовать в работе гейзер мы решили, когда на одной из рыбалок в течение суток изловили всего лишь одного толстолобика. И при его разделке обнаружилось, что весь рыбий пищевод буквально забит детритом. То есть, в то время как мы ждали толстолобика у поверхности и в толще воды, пытаясь ловить его на поплавочные снасти, он находился у дна и активно кормился детритом. Ну, казалось бы, пришло время для гейзера.

Еще дома, прежде чем использовать на рыбалке купленный гейзер, мы решили понаблюдать, как он будет пылить в трехлитровой банке (фото 4). И с разочарованием обнаружили, что процесс пыления идёт крайне медленно, при чем большинство частиц, отделившись от таблетки, просто опадает на дно рядом с ней. А при тестировании на водоеме оказалось, что одна 50-граммовая таблетка растворяется на дне до четырех часов – это очень долго.

Толстолобика со дна на гейзер мы в тот раз так и не поймали, но зато в нашем улове появились несколько подлещиков и полуторакилограммовый карп (фото 5). Подозреваем, что лежащая на дне таблетка привлекла рыбу не столько эффектом пыления, сколько частицами, создавшими вокруг таблетки кормовое «пятно», т.е. гейзер сработал по принципу жмыховки.

А вот если использовать гейзер в классической поплавочной ловле толстолобика, подвешивая его в толще воды как обычную таблетку, то эффект определенно появляется. Частички, которые поднимаются вверх, делают кормовое облако вокруг таблетки более обширным и устойчивым. И толстолобик на это реагировал положительно.

Размер и скорость растворения

Таблетки технопланктона можно классифицировать по размеру и массе. Чаще всего в продаже встречаются таблетки от 35 до 90 г (фото 6). Обычно производители указывают на упаковках точную массу таблетки, но понятно, что выдержать её с медицинской точностью практически невозможно, поэтому определенная погрешность есть всегда.

Очевидно, что чем меньше таблетка – тем быстрее она растворится полностью. К примеру, 35 – 40-граммовые таблетки рекомендуется менять через 1 - 1,5 часа нахождения в воде, 50-граммоввые – через 1,5 - 2 часа, а 80-граммовые – через 3,5 - 4 часа. Это время является очень приблизительным и зависит от многих факторов: температуры воды, волнения на водоеме, активности мелкой рыбы. И, скажем, если в середине лета оснастку качает на волнах, к тому же таблетку бодают мелкие уклейки, красноперки и плотвицы (что частенько бывает, если ловля проходит днём), то растворится она довольно быстро.

Весной и осенью, т.е. в прохладной воде, процесс растворения, наоборот, идёт медленнее, поэтому для подобных условий ловли производители выпускают таблетки с повышенной скоростью растворения (добавляют меньше связующего вещества и/или прессуют с меньшей силой сдавливания).

Чем больше весит таблетка, тем она объемнее по размеру. Преимущество объемной таблетки заключается в следующем: поскольку она имеет большую площадь соприкосновения с водой, то количество одновременно отделяющихся от таблетки частичек тоже будет больше. Иными словами, кормовое облако от большой таблетки всегда обширнее, чем от меньшей по размеру.

Но по мере растворения оно будет закономерно уменьшаться. Кстати, интенсивность пыления и объем кормового облака можно увеличить, насаживая на оснастку сразу две таблетки (фото 7). Правда, оснастка при забросе станет тяжелее, да и расход таблеток увеличится вдвое.

Ну, преимущества больших таблеток теперь очевидны. Для чего же тогда нужны маленькие таблетки по 3 5 -40 г? У них тоже есть своя сфера применения. Дело в том, что на многих водоемах таблетки технопланктона активно атакует мелочь, при этом оказываясь на крючках. Если мелочь засеклась, поплавок сигнализирует об этом мелкими подрагиваниями.

Поскольку ждать поклевки толстолобика в этом случае бессмысленно, оснастку приходится выматывать, снимать мелочь с крючка и обновлять таблетку технопланктона. При высокой активности мелочи подобную процедуру приходится проделывать раз в час. И вот как раз в этом случае разумнее использовать небольшие таблетки, поскольку свежая таблетка всегда пылит лучше, чем та, которая уже побывала в воде.

Скорость растворения у таблеток одного производителя, даже одного размера, может заметно отличаться от партии к партии. Поэтому, если при выматывании снасти вы заметили, что таблетка технопланктона, рассчитанная на два часа, спустя это время растворилась лишь наполовину от номинального объема (фото 8), не стоит ждать её полного растворения, а лучше сразу заменить на новую. Либо, если оснастка рассчитана на насаживание двух таблеток, добавить к ней свежую (фото 9). (Подробно об оснастках для подвешивания технопланктона мы поговорим в следующей статье.)

Мы не встречали в продаже таблеток тяжелее ста граммов. Связано это, наверное, с тем, что оснастка на толстолобика в сборе весит довольно много, так что еще утяжелять её за счет больших таблеток нецелесообразно. Однако многие рыболовы снаряженную оснастку не забрасывают, а завозят в точку ловли на лодке. И на тематических форумах высказывалась мысль, что на такой случай неплохо выпускать таблетки до 200 - 250 г, чтобы увеличить время между перезавозами оснасток. А если есть спрос – значит, появится и предложение.

В интернете достаточно роликов, в которых видеоблогеры сравнивают скорость растворения и интенсивность пыления технопланктона от разных производителей. Обычно подобные сравнения проводятся в аквариумах или в трехлитровых банках, т.е. в ограниченном объеме воды.

Если перед поездкой на водоем вы тоже решите провести данный эксперимент, имейте в виду, что время растворения на водоеме окажется меньше раза в полтора-два, поскольку в банке нет волнения и мелкой рыбы, терзающей таблетку.

Аромат, цвет и свечение

Важен ли аромат таблетки для ловли толстолобика? В этом вопросе любители ловли лобастого сломали немало копий. Вот, допустим, когда толстолобик не клюет, у рыболова не так уж много вариантов действий: поменять место ловли, изменить глубину погружения таблетки технопланктона (ближе к поверхности или ко дну) и варьировать ароматы применяемых таблеток. И если вдруг после замены таблетки с ароматом клубники на таблетку с запахом креветки произошла долгожданная поклевка, рыболов, конечно же, будет думать, что правильно подобранный запах сыграл ключевую роль.

Современные производители технопланктона прекрасно знают один из основополагающих законов экономики: увеличение ассортимента продукции ведет к увеличению объемов продаж. Поэтому разнообразие ароматов таблеток порой, мягко говоря, впечатляет. К примеру, я на официальном сайте производителя из Пензы, который выпускает продукцию, известную как «Гидропланктон», насчитал 27 (!) различных ароматов. Есть из чего выбрать.

Но нужен ли толстолобику такой ассортимент – вот вопрос! Но творческий поиск – безусловно, важная составляющая рыбалки. И если рыболов, перепробовав кучу таблеток с разными ароматами, всё-таки соблазняет толстолобика на поклевку, то он может с гордостью приписать себе правильный выбор и хорошую интуицию. А значит - получит большее удовольствие от рыбалки. И это замечательно!

Среди рыболовов уже давно сформировался список «самых привлекательных ароматов» для толстолобика. Топ-3 – это, безусловно, «топленое молоко», «клубника» и «мёд» (в любой последовательности). И если вы впервые собираетесь на толстолобика и не знаете, какие таблетки купить, возьмите технопланктон с этими тремя ароматами. И будьте уверены, что толстолобик клюнет! Нет, это вовсе не значит, что именно эти три аромата больше всего нравятся толстолобику.

Но когда сам рыболов больше всего в них верят – это немаловажный фактор успеха! То есть, проще говоря, если веришь в «топленое молоко», то чаще покупаешь таблетки с этим ароматом и чаще ловишь на них на разных водоемах. А толстолобикам, в свою очередь, ничего не остается, как клевать на это самое «топленое молоко». Схема, полагаю, понятна.

Помнится, мы с Настей в первые наши рыбалки, начитавшись отзывов, поверили в «мёд». И первые толстолобики были пойманы именно на этот аромат. А в прошлом году мы за вечер поймали четырех толстолобиков на «клубнику» (фото 10). Но лишь потому, что технопланктона другого аромата у нас с собой просто не было.

Как-то в приватной беседе с одним опытным производителем технопланктона я спросил, действительно ли так хорош аромат топленого молока, от которого буквально фанатеют охотники за толстолобом? Ответ был примерно такой: если толстолобик проплывает мимо оснастки в тот момент, когда на ней висит таблетка с ароматом топленого молока, он на неё клюнет. А если будет висеть таблетка с другим ароматом, то клюнет и на неё. Главное, чтобы толстолобик всё же проплывал мимо.

Отчасти это подтверждается тем, что в линейке каждого производителя есть технопланктон «оригинал» - т.е. без дополнительной ароматизации (у свежих таблеток улавливается лишь слабый запах пшеницы). И толстолобик на такие неароматизированные таблетки тоже клюет. Мы с Настей проверяли.

Тем не менее, если толстолобик капризничает, настоятельно советуем всё же менять ароматы применяемых таблеток. Во-первых, такая деятельность спасает от скуки в период бесклевья. А во-вторых - вдруг толстолобику именно в этот момент действительно хочется чего-то особенного?..

С ароматом таблеток напрямую связан их цвет. Например, технопланктон с ароматом мёда или кукурузы обычно желтоватый, клубничный и малиновый – красноватый или розовый, с ароматом огурца или камыша – зеленоватый и т.д. (фото 11). Но это, опять же, не более чем маркетинговый ход. Хотя если таблетки высыпались в общей коробке из заводских упаковок, оттенки цвета вкупе с запахом помогают их идентифицировать.

Некоторые производители-кустари идут дальше - и путем увеличения количества красителей придают своим изделиям яркие, кричащие, кислотные цвета. Честно говоря, мы с настороженностью относимся к таким изделиям. А если говорить про промышленное производство, то добавление такого количества красителя должно сделать готовые таблетки дороже. И это без гарантии на повышение результативности. А оно нам надо - переплачивать за цвет?

Очень интересная тема – добавление в технопланктон флуоресцирующего компонента, который бы обеспечивал свечение растворяющихся частиц при ночной ловле. Известно, что планктон светится в морских водах, но в пресных водоемах таких микроорганизмов нет. И неясно, как отреагирует на такую фишку толстолобик. Хотелось бы проверить. Вроде бы где-то такой технопланктон производят. Но нам его разыскать в продаже пока не удалось.

Какие рыбы ловятся на технопланктон?

Если говорить о технопланктоне с эффектом гейзера и о ловле на эту приманку со дна, то клюнуть на него, в принципе, может любая рыба, и не только семейства карповых. Поскольку, как мы выяснили, принцип привлечения рыбы у гейзера примерно тот же самый, что и у жмыха, только добавляется эффект пыления вверх. В южных регионах на донную оснастку с гейзером и зернами пенопласта на крючке ловится даже кефаль.

На классический технопланктон, предназначенный для поплавочной ловли, мы с Настей тоже вытаскивали не только толстолобиков. Как уже было сказано выше, подвешенную в толще воды таблетку, особенно при ловле днём, постоянно дербанят уклейки, плотвицы, красноперки, густерки, некрупные карасики, которые с раздражающей регулярностью оказываются на крючке, из-за чего приходится часто перезабрасывать снасть.

Однажды в середине мая мы ловили на платнике карпа на фидеры, одновременно забросили пару удочек и на толстолобика. В середине дня произошла поклевка, но вместо ожидаемого толстолобика на крючке оказался килограммовый карп. Любопытно, что в это время на фидеры со дна рыба не клевала вообще. Зато на технопланктон, подвешенный лишь в полуметре от поверхности, карп позарился (фото 12).

Вероятно, в полдень погожего безветренного дня карп просто всплыл от дна ближе к поверхности. Из этой поимки мы сделали верные выводы: удлинили поводки на фидерах и нацепили на крючки пенопласт, чтобы насадка поднялась в толщу воды – и клёв возобновился!

На платных водоемах, где запущен североамериканский осетр – веслонос, эта рыба тоже попадается на технопланктон, поскольку склонна питаться мелкодисперсным кормом. Правда, «платники» с веслоносом еще нужно поискать.

Вспоминается еще одна поимка, когда в середине летней ночи на технопланктон клюнул полукилограммовый подлещик (фото 13). Любопытно то, что технопланктон располагался в полуметре от поверхности, а глубина в месте ловли была порядка четырех метров. Тем не менее, подлещик, который вообще-то должен кормиться со дна, по ароматному шлейфу от растворяющейся таблетки поднялся в верхний слой воды.

Есть у технопланктона еще один побочный, но положительный эффект: регулярно на оснастку с ним попадаются хищники. Всё из-за того, что мелкая рыбешка засекается на крупный крючок - и, если вовремя этого не заметить, оснастка на толстолобика уже становится живцовой снастью на хищника. И иногда всё это срабатывает совершенно неожиданно!

Так, именно на оснастку с технопланктоном мы поймали свою самую крупную щуку, весящую больше трех килограммов (случай подробно описан в статье «Прикормить хищника?», опубликованной в «СР» №3/2020). Общаясь на форумах с другими любителями ловли на технопланктон, мы узнали, что таким же макаром на крючок попадаются окуни и даже судаки. Приятный прилов, согласитесь!

И напоследок несколько советов по выбору технопланктона. Таблетки продаются в основном в прозрачных упаковках – полиэтиленовой пленке либо пластиковых контейнерах (фото 14). Такая упаковка – большой плюс, поскольку вы можете сразу оценить внешний вид таблеток. Если на ней видны сколы, трещины, отвалившиеся кусочки - это свидетельствует о том, что таблетка была спрессована с нарушением технологии. Такая после заброса начнет быстро «пить» воду и может развалиться на части. Сколы на таблетках могут говорить и о небрежности во время транспортировки, а это тоже не есть хорошо!

Обращайте внимание на срок годности - добросовестные производители его указывают. При соблюдении условий хранения (в сухом помещении без доступа солнечных лучей в герметично укупоренной таре) качественно спрессованные таблетки могут храниться довольно долго без потери рабочих свойств.

К примеру, в прошлом году мы успешно ловили на медовый технопланктон, срок годности которого истек год назад. Срок-то этот в большей мере касается ароматики таблеток – запах со временем может ослабевать или вовсе улетучиваться. А технопланктон без запаха тоже привлекает толстолобика, но если в рыболовном магазине вам пытаются впарить технопланктон, пригодность которого закончилась, это повод потребовать на него хорошую скидку!