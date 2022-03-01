Время поплавка Николай Линник | 15 июня 2022 г.

Сегодня все только и говорят, что о фидере. Тот сделался настолько популярным, что даже продвинутые спортсмены-поплавочники переквалифицировались, как они сами выражаются, в би-рыболовов – уделяющих вроде бы равное внимание как поплавочной, так и донной удочкам.

Хотя, в общем-то, только Юрий Сипцов да Нормунд Грабовскис продолжают выпускать поплавочные видео, все же остальные их коллеги с головой ушли в фидер. А на берегах водоемов теперь редко встретишь человека с поплавочной удочкой. И что же, поплавок нужно сдавать в музей? Да ни в коем случае! При разумном подходе поплавочная удочка способна легко обставить мегапопулярный фидер. И я расскажу, как правильно собрать снасть и рационально организовать процесс ловли.

Большая вода – это всегда хорошо. Там, где я рыбачу - на юго-востоке Беларуси - весенние разливы, когда вся речная пойма превращается в одно большое море, дело привычное. Несмотря на неудобства в виде перемытых кое-где дорог, и частичного подтопления некоторых частных подворий, большая вода приносит с собой и много чего хорошего.

С каждым половодьем происходит обновление природы. И нерест рыбы проходит в благоприятных условиях, и земля на полях получает уникальный комплекс удобрений. Местные жители хорошо об этом знают - и на временные неудобства особо не сетуют. А для рыболова большая вода весной – это всегда признак того, что скоро наступит золотое время рыбалки. И если вы хотите попробовать поплавочную снасть в деле – лучше всего сделать это сейчас, во второй половине мая.

Почему поплавок?

Во второй половине весны практически вся обитающая в реке рыба сосредотачивается вдоль песчаных отмелей или у временных протоков, по которым вода с поймы возвращается обратно в реку. Как правило, все эти участки сейчас изобилуют травой.

В этой траве бурно размножаются всевозможные водяные организмы, а рыба с удовольствием их поедает. Но с донной удочкой в таких условиях особо не порыбачишь. И трава мешает, и рыба на мели опасается шума падающей кормушки. А вот поплавочная удочка – это самое то. Легкую и изящную снасть рыба не боится. Дополнительного оборудования - минимум. При желании весь необходимый для рыбалки скарб можно унести в обычном рюкзачке городского типа.

Любая поплавочная удочка намного мобильнее фидера, так что без особого дискомфорта с этой снастью за рыбалку можно сменить несколько точек. А какой азарт доставляет поимка каждой рыбы! Поверьте, даже с самым легким фидером таких ощущений от рыбалки вы не получите. Один вид исчезающей под водой антеннки поплавка чего стоит!

Выбор удилища

К покупке удилища с самого начала нужно отнестись крайне ответственно. И вот почему. Хорошее поплавочное удилище - вещь совсем не дешевая, и тратить кровно заработанные деньги на снасть, которая впоследствии вам не подойдет, нерационально. Есть несколько моментов, на которые обязательно нужно обращать внимание при выборе удилища. Это позволит в дальнейшем избежать дополнительных неприятностей.

Ну, скажем, при ловле донной удочкой снасть, как правило, лежит на стойке, поэтому про её тяжесть рыболов вспоминает только при транспортировке и забрасывании оснастки. А в поплавочной ловле всё совсем по-другому. Особенно на реке. Здесь удилище находится в руках 90% всего времени рыбалки. И если удочка окажется тяжелой, а еще хуже – несбалансированной, уже через час рыбалка перестанет приносить удовольствие.

Особенно актуально это правило для болонской удочки. Наличие катушки, масса которой колеблется в пределах 500 - 600 г (плюс 400 г, допустим, 6-метрового удилища), и так делает эту снасть намного тяжелее любой маховой удочки. Но если катушка крепится на бланке близко к точке, где располагается его центр тяжести, то снасть, как любят говорить продавцы в рыболовных магазинах, будет сбалансированной, такой удочкой можно отрыбачить и 5 часов подряд.

Поэтому, прежде чем покупать себе болонское удилище (даже самое дорогое), прикрепите к нему катушку, с которой собираетесь рыбачить - и, разложив удилище, подержите несколько минут снасть в руке. Если удилище в сборе с катушкой не будет тянуть руку, тогда его можно смело покупать.

Вторым моментом, на котором обязательно нужно заострить внимание при покупке болонской снасти, является строй удилища. Чрезмерно «мягкие» удилища для болонской ловли не годятся - с таким очень трудно сделать точный заброс поплавочной оснастки. Не слушайте тех рыболовов, кто утверждает, что в болонской ловле точность заброса оснастки не важна. Еще как важна!

Для достижения успеха крючок с насадкой нужно всякий раз проводить по одной траектории - линии, вдоль которой движутся вымываемые из прикормки частицы. Очень часто переброс (или недоброс) хотя бы на полметра от этой линии может явиться причиной полного отсутствия поклевок.

Хорошее, на мой взгляд, болонское удилище должно быть «быстрым» (под нагрузкой оно изгибается максимум до второго сверху колена). Тогда и оснастка будет забрасываться намного легче, и делать проводку поплавка с «жестким» удилищем намного проще.

Еще одним важным фактором, от которого сильно зависит комфорт на рыбалке с болонской снастью, является количество пропускных колец. У качественного удилища их число равно количеству колен плюс одно или два скользящих кольца на хлысте и втором колене. Придумано это для того, чтобы и удилище при вываживании рыбы разгрузить, и работу с легкими оснастками сделать более комфортной.

В чём последнее выражается? Замечено, что основной бедой болонского удилища, особенно в руках начинающего рыболова, является захлест лески за «тюльпан». Происходит это по многим причинам. Но одна из решающих – чрезмерно большой угол, под которым леска проходит через пропускные кольца. Под нагрузкой удилище изгибается - и этот угол еще более увеличивается.

Это и создает предпосылку к захлестыванию лески за «тюльпан». А дополнительные подвижные колечки нивелируют подобные сюрпризы. Они как бы делят дугу, по которой изгибается удилище, на дополнительные сектора, при этом угол излома лески уменьшается - и тем самым минимизируется вероятность её захлеста за «тюльпан» удилища.

А всё остальное - высота ножек колец или там толщина керамических вставок, о которых так любят рассуждать многие современные блогеры - на мой взгляд, второстепенно. К слову, эту информацию они переписывают друг у друга уже много лет подряд.

Катушка

Здесь всё намного проще, чем в фидере. Поскольку в поплавочной ловле тяжелые оснастки не в ходу, значительного запаса мощности механизма, как у фидерных катушек, в болонской ловле не требуется. Вполне сгодятся и спиннинговые модели с размером шпули 2500 по японской классификации. Я тоже начинал со спиннинговых катушек и долгое время ничего плохого в этом не видел.

Желание же обзавестись специальной скоростной катушкой с тонко настраиваемым тормозом появилось у меня вскоре после того, как я решил последовать моде - и начал использовать тонкие основные лески. С лесками диаметром 0,14 – 0,16 мм мои спиннинговые катушки справлялись плохо. Леска принималась закручиваться в косички, перетираться и, в конце концов, рваться.

Первой специальной поплавочной катушкой у меня оказалась скоростная (6,2:1), изящная, с очень тонкой регулировкой тормоза модель, она сразу решила проблему с косичками. Но одновременно с этим я понял, что использование тонких основных лесок в любительской болонской ловле – это не более чем красивый жест, желание показаться как бы круче других рыболовов, а рыбачить-то с основной леской диаметром 0,18 – 0,2 мм намного комфортнее. Она не так путается, лучше противостоит истиранию о камни и ракушки - и, как следствие, дольше служит.

В общем, увлечение тонкими лесками вскоре прошло, а вот желание работать с катушкой, у которой тормоз настраивается очень тонко, осталось. Так что мой вам совет: не гонитесь сразу за модными и дорогими матчевыми катушками. Осваивать болонскую ловлю можно и с хорошо настроенной спиннинговой катушкой. А вот когда поймете, что вам точно нужен тонко настраиваемый тормоз, тогда собирайте денюжку на новую катушку.

А вообще, одной из самых любимых проводочных катушек для меня является так называемая форелевая модель, у которой тормоз включается нажатием такого длинного рычага. Рычаг этот располагается под указательным пальцем. Поверьте, это очень удобно.

Леска

Много писать в этом разделе не буду. Всё уже описано выше. Но повторю с охотой. Для комфортного освоения болонской ловли вполне хватит 100-метровой катушки недорогой мягкой лески диаметром 0,18 – 0,2 мм. Не тратьте деньги на дорогие изделия. Пока вы не набили хорошо руку, дорогая леска будет расходоваться с той же скоростью, как и дешевая. А оно вам надо?

Поплавки

Для опытного поплавочника выбор правильного поплавка будет даже поважнее, чем для фидериста выбор правильного квивертипа или кормушки. Поплавок в современной ловле – это не просто сигнализатор поклевки, это еще и средство для необходимой презентации насадки.

Выбирая поплавок, вы должны четко представлять себе задачи, которые он должен решать в тактической схеме вашей рыбалки. Параметров, на которые следует обращать внимание, всего несколько: грузоподъемность, форма тела поплавка, толщина антеннки, длина и материал, из которого изготовлен киль поплавка. Ни один из этих параметров нельзя игнорировать. Иначе вы получите совсем не ту снасть, на которую могли бы рассчитывать.

- Грузоподъемность. Именно на этот параметр в первую очередь обращают внимание при покупке поплавка или монтаже оснастки. Несомненно – это очень важный параметр, от которого зависит общая масса всей оснастки. Но рыболовы часто просто не умеют этим пользоваться. Что я имею в виду? Охотно поясню. Итак, общее правило гласит: грузоподъемность поплавка выбирается исходя из глубины водоема по схеме 1 м глубины - 1 г массы оснастки.

Для ловли на течении это правило разрешает добавить еще один грамм грузоподъемности. Многие рыболовы так и делают, но в результате снасть очень часто получается сильно перегруженной, насадка на крючке ведет себя очень неправдоподобно - и рыба просто перестает ею интересоваться. Особенно критичными бывают перегрузы при ловле на пареные злаки и при проводке на подтопленных речных косах, когда оснастка пускается по краю растущей у берега травы.

В этих случаях я бы посоветовал начинать с легких оснасток – в 1 – 1,5 г, а потом, по мере необходимости, можно попробовать увеличить массу до двух граммов. А если ловля ведется способом «паровоз», когда насадка на крючке тянется по дну вслед за поплавком, тогда общую массу оснастки можно смело увеличивать на грамм - полтора относительно номинала.

- Форма тела поплавка. Этот параметр рыболовы вообще часто игнорируют, а совершенно напрасно - от формы тела поплавка сильно зависит поведение оснастки в струе воды. Правило тут простое: чем больше скорость течения, тем ближе к шару должна быть форма тела. Так, «веретено» или «капля» очень хороши на медленном течении, «оливке» нет равных для глубины и течения средней скорости, а «шар» я рекомендую ставить при ловле на быстрых перекатах. Хотя исключения могут быть, как вы понимаете, и в этих правилах.

- Толщина антеннки. Многие авторы в СМИ, когда описывают этот параметр поплавка, упорно стараются пропеть одну и ту же мантру: чем толще антеннка поплавка, тем большей длины проводку можно сделать. Если вы такое увидите или услышите – смело прекращайте читать или слушать этих философов. Если рыбачить с прикормкой, а с ней сегодня проходит 99% рыбалок, то поклевок дальше расстояния в 10 - 15 м от лежащих на дне прикормочных шаров вы не увидите. И хорошая видимость толстой антеннки в таких условиях рыболову совершенно не важна.

Высокая собственная плавучесть - вот главное достоинство толстой антеннки. И основное назначение поплавка с ней – это ловля с протяжкой приманки по дну. Толстая антенка великолепно нивелирует подцепки оснастки за неровности дна, так что чуть не половина ложных поклевок остается для рыболова незамеченными.

Для ловли рыбы в проводку вдоль растущей у берега травы чаще всего я пользуюсь поплавками, имеющими антеннку диаметром 1,5 -3мм, её оказывается вполне достаточно, чтобы перекрыть все возникающие на рыбалке ситуации.

- Длина киля и материал, из которого он изготовлен. Казалось бы - мелочь. Какая разница, из чего будет изготовлен киль поплавка? Главное, чтобы кембрики на нём хорошо держались. Но это совсем не так. От диаметра киля, его длины, а также материала, из которого он изготовлен, сильно зависит поведение поплавка в разных условиях эксплуатации. Так, поплавки с коротким килем великолепно работают на медленном, равномерном течении и глубине до двух метров.

Любимая фишка поплавков с длинным и толстым килем – сильное течение и глубина три метра и более. Поплавки с металлическим килем выручат вас в случае, если рыба лучше реагирует на парящую в воде насадку. Удельная плотность у металла больше, чем у пластика - и поплавок с металлическим килем будет быстрее принимать вертикальное положение. А это значит, что основное грузило можно сделать немного легче.

А что случится, если рыболов будет не очень строго придерживаться рекомендаций по поводу выбора киля поплавка? Да ничего особенного. Рыбачить можно и с не совсем корректным поплавком. Но тогда рыбалка сильно потеряет в своей зрелищности и, как следствие, в качестве улова.

Монтаж огрузки

Тоже, казалось бы, плёвый вопрос. Огрузил поплавок так, чтобы только антеннка из воды торчала - и рыбачь себе на здоровье. Но не всё так просто. Схема огрузки любого поплавка сильно зависит от того, как мы хотим презентовать рыбе насадку. Проведу аналогию с фидером. В донной ловле, чтобы по-разному презентовать рыбе насадку, рыболов начинает играть длиной и диаметром поводка, моделью и размером крючка, а также массой и типом кормушки.

Оставим пока первые составляющие, сосредоточимся на фидерной кормушке. Часто, изменив её массу, а также скорость, с которой она будет отдавать корм, можно сильно повысить количество поклевок рыбы. Точно так же и с поплавком. Передвигая грузы по основной леске, мы можем сместить центр тяжести всей огрузки в ту или иную сторону. Тем самым можем сильно изменить презентацию насадки рыбе.

К чему я это всё так подробно рассказываю? Старайтесь построить огрузку поплавка так, чтобы она состояла, как минимум, из трех грузил (иногда из пяти и более). И тогда у вас будет возможность подобрать именно то поведение насадки в толще воды, которое будет нравиться рыбе больше всего.

В огрузке своих болонских монтажей я давно перешел к использованию съемных штырьковых грузил-оливок. Это очень удобно: зная общую массу грузил, я могу легко изменить их сочетание. Например, сосредоточить почти всю массу огрузки в одной точке или, наоборот, рассредоточить её в двух или на трех местах. Сделать это совсем нетрудно. На написание этого абзаца я потратил больше времени, чем на проведение такой перенастройки.

Поводок

Здесь все, как и в фидере – делаем длинные, до метра поводки, когда используем приманки животного происхождения вроде опарыша. Для ловли рыбы в проводку нужны и короткие, 10 – 15-сантиметровые поводки, когда рыбачим с растительными насадками, например - с пареными злаками. И так же, как и в фидере, поводки для болонской удочки следует изготавливать только из качественной лески.

Крючок

Если вы имеете опыт подбора крючков для фидерной ловли, то подобрать этот аксессуар для «болонки» вам не составит труда. Только номера крючков для поплавочной удочки будут на порядок меньше, чем для фидера. Ориентируйтесь на крючки №№ 18 - 14.

Прикормка

По составу прикормка для ловли болонской удочкой мало чем отличается от прикормки для фидера. Для себя я даже не делаю никакого различия. Вот понравился мне какой-то сорт прикормки в фидерной ловле, её же я буду использовать в похожих условиях и для болонской ловли.

Разве что земли более вязкой в неё подмешаю. Это чтоб шары прикормки на дне реки дольше не размывались. И то делаю это не всегда. Для ловли на слабом течении, а в конце мая такие рыбалки случаются чаще всего, я оставляю прикормку такой же, как для фидера. Леплю из этой прикормки шары, закармливаю ими точку ловли - и рыбачу себе в удовольствие.

Выставление глубины

Здесь тоже ничего сложного нет. Вешаете на крючок глубиномер или массивную грузило-дробинку, выставляете нужный спуск поплавка, добавляете к нему еще 10 см на снос лески - и можно приступать к ловле. На речных косах каких-либо особо выраженных бровок и перепадов глубины нет. Поэтому операцию по выставлению нужной глубины спуска поплавка можно выполнить за несколько минут.

Главное в процессе закармливания точки - не забыть, по какой траектории пускали поплавок на пробных проплывах оснастки. Шары прикормки нужно положить в непосредственной близости от этой траектории. И чем точнее вы это сделаете – тем выше будет результаты рыбалки.

Ну вот, необходимый минимум информации о болонской ловле вы от меня узнали. Грузить вас больше не вижу смысла. А лучше пойду настраивать свои удочки. Как любят у нас говорить - пришел май, лови рыбку – не зевай! Рыбачьте в удовольствие!