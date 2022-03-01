Голавль ждать не будет Алексей Коломиец | 20 июня 2022 г.

Моё любимое время охоты за голавлем на малой речке Чир - с конца апреля и до середины июня. Каждый год стараюсь устроить пару рыбалок именно на этой реке, впадающей в Цимлянское водохранилище. Ловля голавля с берега, да и сама речка – ни разу не оставили меня равнодушным. Это всегда интересно, всегда интрига, всегда познание объективной реальности и полное единение с природой.

Почему указанный период я считаю самым интересным? Дело в том, что уже в июне речка примется зарастать кувшинкам и прочими водорослями, так что останется интересной разве что любителям ультралайта и нахлыстовикам. А еще крупный голавль летом начнет ловиться на Большой воде. И тогда уже во второй половине июня я переориентируюсь на донского голавля. А еще в объятия малой речки меня толкает паводок на Волге.

Пока ниже Волжской ГЭС неистовствует половодье, при этом в июне зверствует мошка – самое время спокойно побродить со спиннингом по малой речке. Вдобавок ко всему, поездка на малую речку с лайтовым спиннингом – это прекрасная альтернатива тяжелому береговому джиггингу на Волгоградском водохранилище.

В нашем регионе по правилам любительского рыболовства нерестовый запрет длится на притоках Дона с 25 апреля по 1 июня. Однако дозволена ловля с берега или одной удочкой, или донкой, или одним спиннингом. Еще нельзя вылавливать судака. Голавль разрешен к изъятию длиной от 28 см. Но обычно я пойманную рыбу отпускаю. Исключением являются случаи, когда хищник заглатывает приманку, что называется, в шахту, так что не получается извлечь воблер без серьезных последствий для бедного живоглота.

Буду откровенен – я отнюдь не фанат принципа «поймал - отпусти». Но именно голавлей отпускаю по той причине, что мой-то холодильник обычно заполнен судаками, жерехами и щучьим филе после весенних рыбалок, состоявшихся до начала паводка. Лишнего мне не нужно, на продажу я не ловлю, а вот приехать на речку именно за поклевками крупных голавлей – хочется больше всего.

Неожиданность встречи

После многих лет исследования речки я, конечно же, вычислил наиболее уловистые точки. И накопил статистику обитания крупных особей в том или ином месте. И, что самое важное, эта статистика собрана в различные периоды жизни речки. Тут и ранняя весна, когда почки на деревьях еще только зеленеют. Тут и мутная вода после майских ливней. Тут и летняя жара, которая однозначно вносит коррективы в поведение хищника. Плюс ко всему значение еще имеет и уровень воды, и наличие вытеков и границ с мелководными заливами, а также активность различных насекомых.

Думаю, нет особого смысла описывать все эти варианты и нюансы. На самом деле я ведь не ищу нечто такое, что должно привлекать голавля - на практике сначала голавль выдает себя поклевками и поимками, а только потом я начинаю строить догадки, почему голавль взял именно в этом месте. И открою еще один секрет: интересно наблюдать не только за голавлем, но и за тем, как его ловят профессионалы и фанаты-любители. Это случается гораздо реже, чем просто сбор личной статистики по поведению голавля. Но зато гораздо поучительнее - вплоть до ломки собственных стереотипов.

Самая главная интрига обычно заключается в двух вопросах - встречу ли я голавля на новых местах и клюнет ли он на старых проверенных точках. Каждый раз, когда на известном уже месте встречаешь килограммового красавца – душа радуется. А уж после выявления новых уловистых мест – и подавно.

Еще очень интересно составлять оптимальный маршрут по речке, следуя по которому облавливаешь максимум уловистых мест. Ведь не все известные тебе уловистые точки могут быть свободными - свято место пусто не бывает, как говорится. Бывает, едешь на авто к конкретному месту, а оно – бац! – и занято. Объезжать, чтоб очутиться на противоположном берегу - далеко, а соседние участки либо густо заросли кустарником и деревьями, либо крутояр там такой, что к воде не подберешься. А удобный берег – это важно. Иначе эстетическое удовольствие получить трудно.

Иногда, бывает, так наползаешься по горам и долам, камышам и кустам, что сам себя убеждаешь – сюда больше ни ногой! Но без таких трудных пешеходных рыбалок вряд ли нарисуются заповедные уловистые местечки. И уже дома опять сам себя убеждаешь, что просто «размял булки» как следует. И такие физические упражнения вообще-то надо делать почаще.

Спиннинг – это важно

Такой нюанс: на удобном берегу на все 100% постигаешь свой спиннинг. Ничто не мешает точному забросу. Без проблем контролируешь игру воблера, чувствуешь его поведение через бланк. А вот потом, когда всё это уже будет понятно как свои пять пальцев – можно, полностью полагаясь именно на изученное поведение спиннинга, ловить и в стесненных условиях.

Раньше у меня имелся один единственный спиннинг для малых речек, с ним-то я и бродил весь день. А с годами обнаружились разные места, которые могут считаться и лайтовыми, и ультралайтовыми. Вот так идешь по берегу, облавливаешь глубокий плёс соответствующими по заглублению крэнками - и вдруг за поворотом открывается мелкий широкий перекат с замедленным течением и локальными ямками.

В пору возвращаться к машине и менять спиннинг. Но чаще я просто проходил такие «неудобные» места с мыслью, что надо обязательно прийти сюда и с другим спиннингом. Однако с тех пор, как я начал определенно делить речку на отдельные «специализированные» участки, то стал ездить минимум с двумя спиннингами. Приехал на ямку – ловлю серьезными крэнками. Если следующая остановка – перекат, работаю на нём с ультралайтовым спиннингом. Таким вот образом и речку исследую более тщательно, и теряю меньше времени на пустые переходы.

За последние четыре года я успел поработать с двумя новыми спиннингами, которые вполне подходят для описанных мной условий речки Чир. Это Stinger Innova SRD IV702UL (2,13 м/2 - 10 г), который я подружил с небольшими воблерами и блеснами. Кстати сказать, благодаря именно этому спиннингу я начал понимать, как работать с миниатюрными колеблющимися блёсенками. Лучше бланка лично мне трудно придумать: достаточно рослый для своего теста, в меру строгий и очень посылистый. Но излишне хвалить не буду. Всё равно каждый голавлятник сам себе выберет удобный инструмент под свои условия.

Второй спиннинг - Norstream Bifrost BFS-762LML (2,32 м/4 - 16 г). Приобретался он для джиггинга легкими грузами. Это я, соответственно, пытался предложить голавлям еще и джиговые приманки. Но пока мало нашел таких мест на Чире. Зато спиннинг вполне себе справлялся с легкими крэнками. В общем, голавлей с «Бифростом» я тоже познакомил.

Приманки и их карма

С некоторых пор я стал замечать, что у каждого воблера своя судьба. Какому-то везет больше, а какому-то совсем не фартит. При этом нет особой зависимости от «родословной». Многие спиннингисты подтвердят – случается так, что заведомо уловистый воблер просто «не хочет» ловить рыбу или нарочито стремится к суициду.

Я давно уже перестал разделять воблеры по ценностным рангам. Типа, этот дороже, этот дешевле, этот японский, а этот не очень. В моей воблерной коробке - как в русской бане – генералов нет. Но можно провести аналогию с футбольной командой. Есть ветераны, есть новички, есть скамейка запасных, а есть игроки на подъёме.

Я уже не раз писал про своего фаворита Usami Purin 38F DR. За последние 4 года с момента его появления у меня он так и остался «нападающим, забивающим голы». Могу отметить, что и средний размер пойманных этим воблером голавлей – сильно выше среднего. Правда, тройнички пару раз пришлось поменять. Но это, знаете ли, как бутсы у футболиста - кто чаще и шибче бегает, тот быстрее их и меняет. В общем, повторяться об этом воблере не буду, да и перехвалить боюсь. Тут ведь опять как в футболе… ну, вы в курсе.

Мне главное – что Purin стабильно ловит рыбу. А с некоторых пор я стал выпускать его на поле как заслуженного ветерана, т.е. бросаю в дело, когда рыба отказывается клевать на другие воблеры. Зато вот в соседнем отделении коробки всё еще живет Namida 40F DR. Тоже уловистый воблер, и тоже Usami. Но его я ставлю реже. И вот это как раз тот случай, когда воблер так и норовит уйти из коробки навсегда. Рыбу он, разумеется, добывает, но «Пурину» везет больше… Ну, похоже, в этом месте пора остановиться и соскочить с футбольной тематики. И с крэнков.

В моей линейке кроулеров – тоже пополнение. В прошлом году я разловил DaiBisen от Smith, причем отнюдь не в идеальных условиях. Мало того, что было на Большой воде, так еще и с довольно толстым шнуром. Жереха я поймал, но для себя понял, что этот «кролик» отлично подойдет для малой речки. Сам по себе он похож на стрекозу и «игра» его очень нежная.

Для его проводки нужен тонкий шнур и более легкий, чем из струны поводок. Всё это уже сработало на Чире - парочку поклевок я видел. Но, повторюсь, у каждого воблера своя карма. Так что на той рыбалке голавль лишь чмокнул кроулер в пузо после приземления того на воду, да еще одна поклевка случилась во время проводки. Фотографией пока похвастаться не могу. Но это второй мой кроулер, на которого голавли хоть как-то реагируют.

Ловля голавля на миниатюрные колеблющиеся блесны – для меня тема новая. Это как раз тот случай, когда я подсмотрел подобные приманки в коробке одного прожженного голавлятника. Они ведь у него там наверняка неспроста! И вот на заведомо уловистых местах я принялся предлагать голавлям «железо».

Никаких пока конкретных моделей из своей коробки я не готов выделить, но лишний раз подчеркну тот факт, что мне очень интересно ловить «колебалками» там, где уже ловил воблерами или «вертушками». Правда, чаще ловлю на блесны Stinger, но лишь потому, что у меня их в коробке большинство. А еще они оснащены одинарным крючком, что мне в последнее время всё больше и больше нравится. Однажды я напишу отдельный материал про ловлю голавля на «вертушки» и «колебалки». А пока что нахожусь в самом начале изучения этого вопроса.

Катушки и шнуры

Коль уж упомянул выше бренд Stinger, не могу не похвалить катушку Aggregate Limited Edition 2500. Последние два года я ловлю ею чаще, чем другими. Всему виной мои шаги в сторону утончения шнура и использования лайтовых спиннингов. В наборе этой катушки - две шпули. На одну я намотал восьмижильную «плетенку» #0.6 (0,128 мм) от YGK и использую её при джиггинге в стоячей воде пойменных ериков.

На второй шпуле намотана тоже «восьмижилка», но диаметром 0,1 мм от Nautilus. Вот с ними я и гуляю по малой реке. Катушка вроде как не идеальная. Сперва на рыбалках даже приходила мысль, что для тонких шнуров надо бы заиметь что-то «более японское». Но по прошествии двух лет как в джиговой, так и в воблерной ловле «японские» мысли меня тревожат всё реже и реже.

Первое, чем по праву может гордиться Aggregate 2500 – плавный и надежный фрикцион. Неожиданные бешеные рывки голавля, когда шнур и бланк спиннинга вытянуты в одну линию – фрикцион начеку. Мощный разворот рыбы и рывок в сторону – катушка травит шнур, как нужно. И я считаю, что это самое главное достоинство. У катушки ровная намотка. Единственное, что мне не нравится – это пару раз при забросе выдернулись петли.

Но я пока не вправе винить в этом именно катушку. Во-первых, на такие тонкие шнуры я не ловил другими катушками такого же размера. Во-вторых, подобное случается и у моих товарищей, но, как мне кажется, гораздо реже, чем у меня. Так что я продолжаю ловить этой катушкой, причем за два года ни разу не делал ТО. Мне даже интересно, сколько времени она проживет с частотой моих рыбалок.

Говоря о тонких шнурах, не могу не упомянуть о необходимости использования подсачека и отцепа. Эти два помощника всегда должны быть под рукой. Особенно подсачек. О нём я уже подробно писал в ноябрьском номере 2019-го. Добавлю лишь, что вынашиваю планы заиметь раскладную модель на раздвигающейся телескопической ручке. Бывает, что коротким сачком до голавля не дотянуться - часто не хватает каких-то 30 - 50 см.

В середине июня у нас уже очень жарко. Фермеры начинают интенсивно забирать воду для полива - и уровень в реке падает. Так что вторая половина июня у меня больше ассоциируется с донским голавлем. К тому же там он крупнее. А на Чире бродить уже не так интересно, потому как берега зарастают «зеленкой» и речка не просматривается даже с обрывистого берега. По всем этим причинам я стараюсь наловиться голавля на малой речке именно в мае – начале июня.