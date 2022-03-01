Линь: от прилова до улова Владимир Клень | 6 июня 2022 г.

Линь – та рыба, которой не перестаешь восхищаться и о какой грезишь. И, конечно же, всегда наслаждаешься процессом её ловли. В силу своей малочисленности среди подводных жителей, а также скрытного жизненного уклада и осторожности, у многих она частенько подпадает в категорию «прилов». Поэтому расскажу о собственном опыте, как с помощью поплавочного удилища можно попытаться перевести линей в категорию «улов».

Разница между приловом и уловом, думаю, понятна. В первом случае линь (пусть даже несколько) попадается во время рыбалки, нацеленной на рыб иных видов, либо носящей неконкретизированный характер (т.е. ловим всё, что удастся - как карта ляжет). При этом количество линей в садке будет уступать другим рыбам. Ну а второй случай - если лини образуют улов, причем полученный в ходе целенаправленной рыбалки. И перед таким рыбаком можно снимать шляпу, ибо это верный признак мастерства - линя на дурака не вытянуть, как порой тех же карасей или плотву.

Безусловно, понятие «улов» в контексте ловли тоже требует внесения ясности. Я не думаю, что тут следует исходить только из количественного показателя. К примеру, знаю водоемы, где за условный день можно поймать с десяток линей и более (фото 1), но есть и такие, где 3 - 4 линя за рыбалку станут отличным результатом.

Кроме того, стоит упомянуть о размере линей. На ряде знакомых мне водных объектов некрупные линьки – обыденное явление. Ловить их вполне себе увлекательно и приятно, но вот записывать в «улов» можно с большой натяжкой. Недомерков приходится либо сразу, либо в конце рыбалки выпускать на волю. В общем, удовольствие - относительное, но куда деваться, если для конкретного водоема – это нормальное явление. Водоем водоему – всегда рознь, и если где-то бронзовые красавцы достигают не то что кило-двух, но и более, то есть такие водные объекты, где за счастье поймать полкилошника.

Принимая во внимание всё сказанное, я взял за правило относить к числу зачетных линей особей массой от полкило и выше (фото 2). Ну и важно добавить, что вести речь о полноценном улове линей можно в период с мая по июнь, когда эти рыбы готовятся к нересту и активно кормятся.

Конечно, это не исключает возможность их поимки по открытой воде в иное время года, включая первую половину осени, однако наибольшие шансы всё-таки в мае - июне. Зиму я стороной обойду, ибо это отдельная тема, которую я раскрывал в февральском номере «СР» 2020 года («Лини: чудо на льду»).

Обнаружить и запомнить

Планировать целевую ловлю линей можно только в том случае, когда имеются хорошо проверенные (лучше лично) данные о массовом наличии этих рыб в конкретном водоеме либо в какой-то отдельной его части. В этом плане я делаю упор на два типа водных объектов, которые условно можно назвать карасёво-линёвыми и лещово-плотвично-линёвыми.

При этом сколько бы в них не водилось линей, они всё равно будут уступать в количественном измерении остальным видам рыб. Поэтому в ходе рыбалки первоочередной является задача определить тактику ловли именно линей без ориентации на остальных подводных обитателей.

В противном случае даже несколько пойманных линей могут оказаться только приловом. Произвести такое действие можно исключительно за счет досконального изучения акваторий. То есть - практика и еще раз практика.

Сегодня интернет заполонен имеющими огромное количество просмотров видеороликами о ловле линей. Однако лишь в единицах из них речь идёт о линях, составляющих именно улов. Всё остальное – это повествования о поимке чаще всего случайных линей, которые вообще не входили в изначальные планы рыбаков, снимавших видео.

Более того, знаю случаи, когда даже известные блогеры в погоне за хайпом моделировали системную ловлю линей, снимая с разных ракурсов вываживания всего-то одного случайно пойманного ими линя, раз за разом швыряя бедолагу на оснастке в воду. Соответственно, практической пользы от таких видео нет. Они не только не несут никакой информативности, но и в последнем случае вводят в заблуждение.

Основываясь на особенностях поведения линей, могу уверенно утверждать, что на любом водоеме, где они водятся, есть части акватории с высокой и низкой степенью их присутствия. И чем крупнее водоем, тем первых в разы меньше вторых.

К примеру, на одном из крупных озер, где доминируют лещи, я знаю с пяток мест, где есть неплохие шансы на поимку линей, но те всё равно попадут в категорию «прилов». В садке окажется несоизмеримо больше лещей (подлещиков), плотвы, густеры и красноперки, нежели линей (фото 3). И пусть бронзовые рыбки в районе кило каждая – приятное дополнение, говорить, что ездил за линями – язык не повернется.

Вместе с тем, на этом же озере мне удалось найти небольшой, густо заросший тростником и кубышками заливчик с глубиной от одного до двух метров (фото 4), в котором можно уверенно планировать именно линевую рыбалку.

С берега к воде для заброса оснастки фактически не добраться, но зато с лодки ловить комфортно. Активность линей в нём наблюдается исключительно поздним вечером (фото 5) и ранним утром в «окнах» между кубышек, и даже июньскими ночами эти рыбы клюют крайне редко.

Есть и еще одна особенность указанного залива - в плане приоритетной наживки. Самой востребованной является пучок опарышей (фото 6). Удивительно, но даже от признанного излюбленного лакомства – червей – лини чаще всего тут отказываются.

В период «вечер - утро» реально поймать 5 - 7, а то и более линей, а если повезет, то еще и парочку золотых карасиков, которые традиционно являются соседями линей. Обычно в районе 10 часов утра ловлю линей можно сворачивать, ибо рассчитывать на их клев, как минимум, до вечера не придется.

Знания – сила

Интересно, что в моей практике было несколько случаев, когда я изначально выезжал ловить не линей, а лещей, но затем менял вектор рыбалки с учетом хорошей изученности водоема. Вспоминаю последний такой эпизод. Вечером мы с приятелем приехали на водохранилище половить ночью на фидеры. Рассчитывали на лещей и карасей.

Традиционно закормили точки, однако вместо указанных рыб один за другим попадались мелкие ерши и густерки. И это при том, что мы так и не сомкнули глаз, стоически отловив почти до рассвета и предпринимая попытки подобрать ключ к «нужной» рыбе.

Я вообще-то не сторонник резких изменений формата ловли и тем более перехода на иные оснастки, но в условиях полной безнадеги вспомнил, что поблизости расположен заросший травой мелководный заливчик, в котором обитают лини. Поэтому решил переключиться на них, похерив явно проваленную фидерную рыбалку.

Вытянул из чехла болонское удилище, прихватил с собой фидерной прикормки и расположился на новом месте. Забросив несколько жменек ароматной массы к торчащей из воды траве всего в трех метрах от уреза воды, закинул поплавочную оснастку. Глубина в точке ловли составляла порядка полуметра. Прождав минут сорок, получил первый результат - поплавок заплясал и чуть притопился.

Этого оказалось достаточно для результативной подсечки. Однако на «бутерброд» мотыль/опарыш польстилась плотвичка, следом за которой последовало еще несколько таких же серебристых рыбок и парочка некрупных подлещиков. Стало ясно, что предлагаемую наживку эта мелочь будет долбить активно, поэтому я произвел её замену. Наживил на крючок земляного червяка, откопав его под самыми ногами.

Заброс - и через десяток минут желанная поклевка. Поплавок несколько раз подергался, проплыл по воде и стал по наклонной погружаться. Вываживание длилось пяток минут - и завершилось в мою пользу. Трофеем стал бронзовый красавец линь под полторашку (фото 7). Довольный таким результатом, я наковырял в земле еще червей и продолжил ловлю. В результате сумел пополнить садок еще двумя линями чуть меньшего размера.

Не остался в стороне и мой приятель. Он тоже сумел вытянуть на удочку весьма увесистого линя, расположившись возле меня. В результате гиблая, изначально - фидерная рыбалка оказалась спасена вот таким нестандартным ходом, где лини образовали улов.

Сам себе режиссер

Вычислить линёвые места, подобные указанным мною выше, можно только на практике, поэтому – так: чем чаще ловишь и накапливаешь информацию о линях, тем точнее будут выводы. Изначально нужно ориентироваться на хорошо прогреваемые тихие озерные заводи, пруды, заливы и старицы рек со стоячей водой и заиленным песчаным дном, а также затопленные торфяники. Обычно водоемы густо зарастают тростником, камышом, кубышками, кувшинками, хвощом, рдестом, телорезом и иными водными растениями.

Лини любят держаться затонувших деревьев и кустов, мостков и иных подобных конструкций. У меня на примете есть такие мостки на озере (фото 8), к которым можно смело отправляться за линями. Если время года и погода благоволят – вероятность улова велика. Вопрос чаще всего лишь в том, сколько в садке окажется линей.

Вообще, линь – это классический домосед, который ведет уединенный образ жизни, избегает быстрого течения и холодной проточной воды, а двигается по одним и тем же маршрутам, прозванным рыбаками тропами.

С одной стороны, рассекретить такие тропы – задача не самая простая, но с другой, если это удалось, можно уверенно назначать линям рандеву. К слову, обиталище линей у упомянутых выше мостков я вычислил после того, как жарким днем здорово отловился там по краснопёрке, а на следующее утро вытянул пять линей и трех подлещиков, реализовав все восемь поклевок из восьми.

По моим наблюдениям предвестниками хорошего линёвого клёва всегда являются теплая и тихая безветренная погода при стабильном давлении, а также вечерний и утренний туман. Знаю, что некоторые рыболовы оспаривают активный клёв линя сразу после дождя, сменяющего полуденную жару, но исходя из своей практики, с этим не соглашусь. На личном опыте убедился, что такие дни - действительно козырные.

До сих пор возникают споры относительно того, следует ли для поимки линей заблаговременно готовить сектор ловли, удаляя из воды водную растительность. Признаюсь, когда-то я полагал, что этого делать не стоит, ведь выкорчевывая растения, мы изменяем структуру привычного ареала обитания рыб.

Мне казалось, что искусственные «окна» и «дорожки» скорее отпугнут линей. Но со временем практика развеяла такую версию. Другое дело, что подобным выкашиванием не стоит злоупотреблять, когда есть естественные заводи, «окна», прогалы и т.п.

Если уж имеется необходимость создать условия для результативной ловли в непроходимых дебрях, надо ограничиться удалением водных растений на минимальной площади (фото 9), достаточной лишь для заброса и вываживания.

Кормить и ловить

Целенаправленная ловля линей неосуществима без прикармливания сектора ловли. Я делаю упор на приготовление тяжелой инертной массы с преобладанием крупных фракций. Никаких пылящих частиц, собирающих нежелательную мелочь к кормовому «пятну». Люблю использовать в качестве базы вареное пшено, в которое добавляю магазинную карповую «сыпучку». Не испортят обедни добавленные в смесь раскрошенный хлебный мякиш, жмых, конопля (фото 10).

Ароматика тоже заслуживает внимания, однако я пока не пришел к однозначным выводам, заслуживающим обнародования. Но зато могу назвать еще один компонент, который гарантированно будет привлекать линей – это черви, причем любого вида. Добавлять червей в прикормку надо в нарезанном виде, после чего лепить классические шары для стартового закорма (фото 11).

По ходу рыбалки я постоянно уменьшаю размер шариков - для минимизации всплесков, а если ловлю вплотную к берегу, то вообще подбрасываю прикормку россыпью. Приветствуется и предварительное приваживание рыб, когда за несколько дней до намеченного выезда не ленишься - и кормишь точку.

Много лет назад умудренный богатым опытом линятник рассказал мне один практикуемый им оригинальный способ прикармливания линей, который я периодически успешно использую при ловле с лодки. Для начала на берегу вырезается примерно метровый квадрат дерна. Толщина его (а это примерно 10 см) должна быть такой, чтобы имелась возможность разрезать этот кусок вдоль, и при этом он не разваливался бы. Проведя операцию с надрезом, начиняем дерн червями. Получается нечто вроде пирога с начинкой.

Аккуратно уложив его в пакет, берём с собой в лодку. Подплываем к месту ловли, якоримся – и, достав из пакета, аккуратно опускаем «пирог» в воду рыхлой стороной вверх. Подобным образом можно прикормить несколько перспективных точек. Для привыкшего копошиться в грунте линя черви будут доступным кормом, одновременно ограниченным для поедания иными рыбами.

Несмотря на то, что лини способны ловиться на различные приманки, начиная от теста и заканчивая карповыми бойлами, нет лучшей наживки, чем уже неоднократно упоминавшиеся мною черви. При этом на крючок целесообразно насаживать пучок беспозвоночных (фото 12).

Если линей в водоеме много и не докучает иная рыба, можно использовать иные приманки и «бутерброды», комбинируя червей, опарышей, сладкую кукурузу, перловку и даже мотылей (фото 13).

Идеальная подача приманки в моем представлении – когда она едва касается дна, в крайнем случае - возвышается на пару сантиметров. При использовании поплавочной оснастки достичь этого реально. Причем успешная ловля может осуществлять как в непосредственной близости к «своему» берегу, так и на удалении от него.

С учетом этого наличие на рыбалке нескольких различных по длине удилищ (болонских или матчевых, всё равно) является хорошим подспорьем. А с учетом относительно малой интенсивности забросов целесообразно использовать одновременно два удилища (фото 14). При забросе оснасток на равное удаление от берега контролировать поклевки удобнее, при разной дистанции – сложнее, но с опытом и это приходит.

Оптимальным вариантом диаметром используемой лески считаю 0,18 - 0,22 мм, поводковой – 0,16 - 0,18 мм при длине 25 - 30 см. Этого достаточно, чтобы справиться даже с приличными линями. Учитывая, что ловля ведется в ограниченном пространстве, поплавки применяю либо с глухим креплением, либо вертикального скольжения (фото 15).

Часто присутствие линей выдают появляющиеся на поверхности воды пузыри, свидетельствующие о том, что они вышли на кормежку и копошатся в грунте. Если это происходит вне изначально определенного сектора ловли, не помешает выполнить заброс в пузырящуюся точку, а точнее - чуть дальше неё, а затем медленно подтянуть поплавок прямо на пузыри. Немало линей было поймано мною благодаря такому простому решению. Ну а насчет дальнейших забросов следует определиться исходя из общей картины.

Подытоживая, отмечу, что целевая ловля линей предназначена для приверженцев обстоятельной и неторопливой, выжидательной рыбалки. Она требует взвешенных, порой нестандартных решений, выдержки и терпения. И если всё сделано грамотно, велик шанс увидеть в собственном садке полноценный улов в виде прекрасных линей, пойманных отнюдь не случайно, а по уму.