Меж весной и летом Алексей Фалалеев | 11 мая 2022 г.

Когда с земли сходит снег, на водоемах повсеместно тает лед и в итоге повышается уровень воды, наступает период так называемого межсезонья, первого в рыболовном году. И со льда-то уже не порыбачишь - из-за рискованности такого мероприятия, и по открытой воде ловить еще не очень-то комфортно - из-за её высокого уровня и замутненности. Плюс еще появляется весенний нерестовый запрет на ловлю определенных видов рыб. И вот в это смутное время те, кто всю зиму ждал, когда появится открытая вода и можно будет взять в руки летние снасти, буквально маются, не находя себе места.

Но давайте разберемся, стоит ли вообще рыбачить в это самое межсезонье? Да, это можно делать, притом - успешно. К слову, в официальных правилах рыболовства для каждого региона нашей страны есть данные о том, какую рыбу где, как, с каким количеством снастей и крючков на них разрешается ловить. Другой вопрос - удастся ли что-нибудь поймать? Вот это рассмотрим более пристально на примерах из моего собственного опыта.

Пятнистый охотник

Когда в реках поднимается и мутнеет вода, найти там рыбу становится просто нереально. Можно, конечно, надеяться же, что в каком-нибудь затишке ваш крючок с насадкой обнаружит заплутавший ершик, но это случается настолько редко, что и тратить время на данную авантюру не стоит. Большая вода по нраву, пожалуй, разве что налиму, который в ней чувствует себя вполне уверенно, как раз и нападая на заблудившихся в мутной воде рыбёшек. Не проигнорирует он и предложенного рыболовом червя.

В майском номере «СР» 2019 года был опубликован мой материал о весенней ловле этого пятнистого хищника с помощью донок. Статью можно найти на сайте журнала, так что повторяться не буду, сделаю лишь акцент на том, что по весне, особенно в темное время суток, эту рыбу многие ловят на закидушки и спиннинги, переоборудованные для донной ловли. Снасти эти обычно не блещут изяществом, да это и не нужно, ведь налим сейчас не очень привередлив и насторожен. Насадка – червь, иногда живец или снулая рыбёшка.

Вообще, налим в межсезонье достаточно уверенно хватает всё, что обнаружит, рыская меж затопленных прибрежных кустов или инспектируя дно ям и приямков. Ловля его сейчас интересна в первую очередь тем, что именно эта рыба в данный период наиболее энергична, и, в отличие от остальных подводных обитателей, в период весеннего паводка активно питается.

Толстячок на мелководье

Известно, что клёв рыбы усиливается в те периоды, когда уровень воды на реке падает. Да, это благодатное время - и, сужу по нашему региону, Вятскому краю, в конце, а иногда даже и с начала третьей декады мая можно успешно ловить рыбу на больших реках на поплавочную удочку. Но этого времени еще нужно дождаться, а что делать с конца апреля и по середину мая, если есть огромное желание порыбачить?

Как вариант, отправляться на пруды и озера, где, естественно, с таяньем льда и снега уровень воды тоже высок, но имеет более обозримые границы своего подъема и спада. Да и вода здесь прогревается намного быстрее, а это значит, что и рыба начинает активничать значительно раньше. Кого сейчас тут ловить? В первую очередь - это карась. Если весна особенно теплая и вода прогрелась быстро, то именно он начинает весьма неплохо брать.

Так что, если кто решит выбраться за весенним карасем, в первую очередь обращайте внимание на мелководные участки водоема - сюда рыба выходит кормиться. Нужна ли прикормка в это время? Да, она бывает кстати. Что касается снастей, то мы с братом ловим карася обычными поплавочными удочками. Иногда пробуем его ловить на небольшую мормышку на удочку с боковым кивком.

Очень, знаете, бывает интересно подвести под нос рыбы насадку, особенно если её хорошо видно на мелководье, и при этом она сама не спешит приближаться к точке вашей ловли.

Красотка в шершавом наряде

Помимо карася в это время весьма успешно ловят плотву. Голодная после нереста, она может порадовать бешеным клёвом, особенно если вы найдете точку её активности. Здесь тоже лучше место ловли прикармливать, а сама ловля осуществляется такими же методами, как и для карася.

Помню, когда я давным-давно первый раз попал на активную плотву, то она поразила меня своим внешним видом - большинство пойманных рыбок были еще в своем нерестовом шершавом наряде.

Подводный горожанин

Для более-менее серьезных рыбалок в межсезонье нужна благоприятная погода, чтобы вода прогрелась, а рыба начала активно питаться. А если весна холодна? Сами знаете, климат нынче непредсказуем. Что тогда? Ну, если у вас есть на примете соответствующие водоемы, смело отправляйтесь на ловлю ротана. Да, именно ротана.

Рыбка эта хоть и не считается благородной, но вполне скрасит своей активностью время до нормальной рыбалки. Сколько раз обращал внимание, что именно весной эту рыбу у нас ловят, как говорится, и стар, и млад, с завидным упорством осаждая городские прудики. Чуть позже, с приходом лета, ротана оставляют в покое, переключаясь на более интересную рыбу, но сейчас он весьма популярен.

Подмечено, что как раз после схода льда ротан начинает набирать активность, которая почти сходит на нет осенью. Не раз общался со многими городскими рыболовами - и, вы знаете, в основном сейчас ротана ловят ради спортивного интереса, не забирая его в качестве улова. Хотя в кулинарном плане он вроде и неплох, но живёт-то в городской черте с сомнительной экологией, так что редко кто решает использовать его в пищу. Но, повторюсь, для межсезонья ротан очень подходящий.

Ловят ротана у нас обычными поплавочными удочками, используя в качестве насадки навозного червя. Самый верный подход – закидывать оснастку рядом с травой, с какими-то кустами, а коль клёва нет, немного поддёргивать удочку, тем самым оживляя насадку и раздразнивая рыбу. Ну а если вы, как и я, приверженец бокового кивка, то именно для этой рыбы такая снасть будет максимально эффективной.

Поклевка у ротана резкая, уверенная, поэтому с подсечкой тянуть не стоит. И если есть возможность, старайтесь рыбачить вплоть до самых сумерек, благо температура окружающей среды уже обычно вполне комфортная, ведь именно в темноте эта рыба попадается вполне достойного размера.

Белая на светлом

В весеннее межсезонье можно и на течении поймать «белую» рыбу. Однако если просто выйти на большую реку и даже хорошо прикормить понравившееся место, то вряд ли вы не то что наловите, но и просто увидите поклевку.

Весна – это время маленьких речек и больших ручьев, ведь именно сюда и устремляется всякая рыба, спасаясь от мутной воды больших акваторий. Мелкие речки быстрее светлеют, в них раньше падает уровень воды. Ручьи же, которые, скажем, летом вы просто не замечали, по весне преображаются. И вместе с водой, которой они полны, в них появляется рыба, которая, повторюсь, заходит в них из основной реки.

На речках тоже требуется прикормка. И если на прудах при ловле карася или плотвы вы можете шарами прикормки или россыпью приманивать рыбу к точке ловли, то на речке требуется уже стационарная кормушка, обычная сетчатая, которая, удерживая в себе запас прикормочной смеси, будет привлекать рыбу ароматным шлейфом.

Только имейте в виду, что забрасывать эту кормушку и рыбачить на самой стремнине нерационально, т.к. рыба, зашедшая в эту речку, всегда держится более удобных для её обитания мест. Поэтому обращайте внимание на заливчики и затишки, а там - в точку, где спокойная вода соприкасается с течением, и стоит забрасывать кормушку и ждать подхода рыбы.

В ручьях ситуация несколько иная. Здесь рыба, спасающаяся от весеннего паводка, более активна в плане питания. Она, как правило, стоит возле завалов из веток, упавших деревьев или в небольших омутках, где глубина чуть больше и где можно спокойно переждать бурное время.

Аккуратно забросив поплавочную оснастку, нередко можно получить молниеносную поклевку, особенно если при этом не шуметь и не делать резких движений. И с одной хорошей точки, бывало, нам удавалось взять весьма приятный улов.

Хочется, но колется

Знаю по себе, весной нередко хочется поймать хищника. Да, белую рыбу половишь или на налима пару раз сходишь, но хочется именно хищную рыбу. Почувствовать её сопротивление, вывести достойный трофей. Но все мы понимаем, что весной ловля щуки и судака запрещена. Как быть?

Но сперва давайте разберёмся вот еще с чем. В каждом регионе есть четкие сроки нерестового запрета. Поэтому если попутно с «белью» на том же ручье вам на крючок попался щуренок, а такое у меня, например, случается периодически, его нужно обязательно отпустить.

Продолжим. Можно, скажем, поохотиться на окуня. Только ловить его не на искусственные приманки – блёсны или воблеры (спиннинг сейчас запрещен), а на живцовую оснастку с поплавком. В качестве наживки подойдут мелкие карасики или плотвицы, которых мы с братом цепляем снизу под губки.

Заметный поплавок, грузильце ему под стать, лесочный поводок и подходящий по размеру крючок - и всю эту оснастку можно отправлять в полет к травяному островку, затопленному кусту или упавшему в воду дереву в надежде на активность полосатого хищника. Иногда, особенно ближе к окончанию нерестового запрета, уловы уже могут быть вполне осязаемыми.

Долгое прощание с зимой

С нерестовым запретом понятно, но, как я уже сказал, в зависимости от того, какая нынче весна и какое будет начало лета, период весеннего межсезонья в рыбалке может продолжаться и после того, как снимутся официальные ограничения.

Сколько раз было, что после обильного паводка, если погода периодически «радовала» нас осадками, уровень рек даже и не думал падать вплоть, иногда, до конца июня. Да, в это время повсеместно различная рыба начинает уже проявлять себя, особенно по прудам или озёрам; но та же щука на реках при высоком их уровне клевать практически отказывается. И в такой ситуации можно опять же обратить внимание в сторону небольших речушек, где мы чуть раньше пробовали ловить «бель» и в которые щука заходит вслед за мелочью, спасающейся от половодья.

В омутках, в каких-то завалах из веток, иногда на мелководье – везде бывает реально увидеть хищника, особенно если на вас поляризационные очки. Если не создавать шума и постараться аккуратно подать под нос рыбе угощение на крючке (червь или малёк), то велика вероятность, что она атакует его. Ну а дальше всё зависит от вашего умения и навыков, при наличии которых удается добыть иной раз вполне пищевые экземпляры.

Естественно, по ручьям, чтобы безопасно перемещаться и не создавать много шума, нужны компактные поплавочные удилища длиной 3 - 4 м максимум – ведь, как правило, берега ручьев и речушек зарастают кустарником.

Вот у меня после нескольких удачных рыбалок по хищнику по таким ручьям подчас возникал вопрос: а можно ли таким методом рыбачить позже, летом? И я неоднократно выбирался на эти же места в июне - июле, и могу сказать, что результаты поучались значительно хуже, чем по весне. Ну, это объяснимо, ведь летом вода падает, речушки мелеют - и не стоит ждать, что здесь, даже в небольших омутках, будет держаться приличная рыба. И хищник покрупнее покидает эти участки, скатываясь по еще более-менее высокой воде в сторону большой реки, а в условиях скудной кормовой базы тут остается откровенная мелочевка.

Спасибо, межсезонье! Когда уровень воды в реках, падая, приходит в норму, мы плавно входим в летний период, время хорошей рыбалки и приятных уловов. И вскоре как бы пресыщаемся этой возможностью удачной ловли. А ведь еще с месяц назад были рады даже крохотному карасику, а каждый выход к воде считался событием. И когда уже можно рыбачить везде, когда есть доступ к любой точке, мы уже не так остро воспринимаем эти возможности. И рыбачим, конечно, с удовольствием, но уже без той внутренней жажды, которая вновь появится, стоит наступить очередному периоду межсезонья…