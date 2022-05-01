Готовимся к ночной ловле леща Николай Линник | 7 октября 2022 г.

«Отшумело, отсмеялось и неведомо куда умчалось лето». И вместе с первыми осенними ночными туманами к нам приходит великолепная пора осеннего жора леща. Никогда больше лещ не будет так активно питаться ночами, как в первые две-три недели сентября.

Огромные стаи рыбы выходят покормиться к подножию обширных речных кос - и тут, как говорится, не зевай. Многие рыболовы об этом хорошо знают, и каждый по-своему готовится к ночным рыбалкам. Но, как это чаще всего бывает, одинаково успешно рыбачат далеко не все. За свою долгую рыболовную практику мне неоднократно доводилось участвовать в совместных ночных выездах на реку. И я уверен, что главной причиной, от которой чаще всего зависит количество улова, является предварительная подготовка к предстоящей рыбалке.

Я постоянно подмечал, что условия ловли, прикормка, насадка, снасти – всё в какой-то отдельно взятой компании рыболовов приблизительно одинаковое, но парочка человек ловит рыбу стабильно, а остальные являются как бы статистами. И это при том, что кормящаяся стая рыб может насчитывать несколько тысяч особей.

Вот я и решил в преддверии очередного сезона ночных рыбалок дать несколько практических советов о том, как подготовиться к ночной фидерной рыбалке, чтобы она из простых посиделок на берегу реки действительно превратилась в азартную ловлю с красивыми загибами квивертипа и отчаянным сопротивлением трофея.

Добавлю, что ранней осенью лещ активно кормится не только на речных косах, глубокие речные старицы тоже являются великолепным полигоном для ловли этой замечательной рыбы. И поэтому весь свой рассказ я разобью на две большие части: ловля на реке и ловля в водоемах без течения.

Готовимся к ночной рыбалке на реке

Удилище. Главной отличительной особенностью рыбалок на речных косах является то, что ловить здесь чаще всего приходится на значительном удалении от берега. Чаще всего рыба ближе, чем на 70 - 100 м к берегу вообще не подходит. И прежде, чем браться за комплектацию остального снаряжения, спросите себя, смогут ли ваши фидерные удилища доставить оснастку на эту дистанцию? Для ночных рыбалок на речных косах в моём арсенале удилищ всегда имеется парочка моделей длиной 4,2 – 4,5 м и тестом в 120 - 150 г (фото 1).

Да, эти удилища громоздкие, и в обычных условиях от них мало толку. Но кто сказал, что ночную рыбалку на речных косах можно сравнивать с банальной ловлей рыбы вдоль русловой бровки? Ночью на речной косе нам понадобится катапульта, способная без труда забрасывать тяжелые оснастки на экстремальные расстояния.

А как быть с изящными фидерами с высочайшей точностью боя, о которых так любят рассуждать многочисленные блогеры? Мой вам совет: оставьте такие удилища дома. Они пригодятся для других рыбалок. А на речные косы нужно брать инструмент, способный забрасывать оснастку максимально далеко.

«Плетенка» или монолеска? Конечно же, «плетенка»! И необходимость такого выбора вовсе не из-за того, что плетеная леска в силу своей нерастяжимости даже на большом расстоянии позволяет регистрировать самые осторожные поклевки.

Поверьте, осторожных поклевок на речных косах не бывает вообще - каждый клюнувший лещ трясет удилище так, словно пытается вырвать его из стоек. Просто с плетеной леской заброс всегда получается более хлестким, и при прочих равных условиях оснастка летит на несколько метров дальше, чем когда бы на катушке была намотана монофильная леска. И эти несколько лишних метров очень часто являются той самой палочкой-выручалочкой, позволяющей дотянуться до рыбы.

На каком диаметре плетеной лески остановиться – решайте сами. Только помните, что с увеличением диаметра основной лески сильно возрастает сила её трения о кольца. Это немало сокращает дальность заброса. Да и парусность толстой лески в воде заметно больше. Всё это влечет за собой и необходимость увеличения массы кормушки, и, соответственно, возрастание нагрузки на удилище. Зато тонкая леска более склонна к отстрелам кормушки.

В местах кормежки леща всегда имеются какие-либо донные аномалии - ракушечник, твердые бровки и т.д. Леска постоянно контактирует с ними - и на её поверхности неизбежно появляются потертости. Обнаружить эти потертости ночью в свете фонарика практически невозможно, и чтобы на очередном забросе оснастки не получилось неприятного сюрприза в виде улетевшей навсегда оснастки, диаметр основной лески приходится разумно увеличивать.

Путем проб и ошибок для себя я остановился на 8-жильной «плетенке» диаметром 0,14 мм.

А еще в качестве страховки на случай обрыва оснастки полезно вбить в берег пару колышков, на которые при дневной подготовке перед рабочей рыбалкой рекомендую намотать петлями ту основную леску, что вылетит с катушки при забросе на нужную дистанцию (фото 2), чтобы запомнить дальность отправки оснастки. Без этого ночная рыбалка может закончиться после первого же отстрела монтажа. И совершенно не нужно приобретать для этого совсем не дешевый аксессуар в рыболовном магазине.

Сделать его можно из двух стоек под удилище, расставленных с помощью куска веревки длиной в метр. При желании сделать максимально точное измерение можно насадить на эту веревку отрезки из кембриков или термоусадочных трубок, своего рода мерную шкалу, но можно обойтись и без этого. На речной косе разбежка в полметра вряд ли повлияет на количество поклевок.

Катушка и намотка. Для ночных рыбалок на речных косах катушка однозначно понадобится мощная. В этом я убедился на своём горьком опыте, когда за несколько рыбалок умудрился «убить» недешевую спиннинговую катушку - постоянное вытаскивание тяжелых кормушек с дальней дистанции оказалось для её механизма губительным. И чтобы с вами не произошло подобной ситуации, рекомендую приобрести пусть недорогую, но мощную катушку с пониженным передаточным числом.

Но даже такая катушка окажется слабым помощником, если вы вздумаете сэкономить на длине основной лески. Очень часто мне доводится встречать на водоемах рыболовов, которые, имея в руках дорогие снасти, наматывают на шпулю катушки такое мизерное количество лески, что через неё аж дно шпули просвечивается.

На самом деле - всё очень просто: хочешь получить максимальную дальность заброса – намотай на катушку леску под самый бортик шпули (фото 3). Оставь для страховки от петления лески 1 - 2 свободных миллиметра от бортика - и можно спокойно рыбачить.

Тип кормушки. Выбор этого аксессуара для донной ловли рыбы вообще-то не так уж и прост. И причина здесь кроется в разнообразии моделей кормушек, которые сейчас можно встретить на прилавках магазинов. Производителей понять можно: им нужно удивить покупателя чем-либо новеньким. Продавцы тоже стараются не отстать от производителей - и для рекламы своего товара нанимают целую армию всевозможных блогеров, которые за деньги очень активно продвигают выданную им продукцию. А что от этого вам?

Красивый видеоролик - это, прежде всего, хорошая работа оператора и монтажера. Из каждого ролика вырезается до ¾ действительной информации, так что на экране всё выглядит очень убедительно. А на деле может оказаться, что купленная вами вещь не соответствует ожиданиям. Но дело сделано, потраченные вами деньги благополучно разошлись по карманам заинтересованных лиц. И вам остается совершенно бесполезный товар.

В реальности существует всего несколько удачных моделей кормушек, которые впрямь работают лучше других в тех, или иных условиях. Для речных кос – это модель с прямоугольным контейнером для корма, плоским дном и грунтозацепами (фото 4).

Контейнер для корма обязательно должен быть выполнен из проволоки и с крупной ячейкой. Такая кормушка лучше всего противостоит течению, хорошо отдает корм, а при выматывании оснастки быстро поднимается над дном. Это, пожалуй, всё, что требуется от кормушки в первую очередь. Имея несколько таких кормушек массой от 80 до 120 г, я могу спокойно рыбачить при любых погодных условиях.

Монтаж кормушки. Тут всё непросто. После многочисленных рыбалок в окружении других рыболовов я сделал один интересный вывод: все приверженцы фидера (я не беру во внимание профессиональных рыболовов-спортсменов) делятся на два больших класса. Одни, в силу своей консервативности и, чаще всего, лени, до сих пор используют оснастку, смонтированную на трубочке-противозакручивателе. Вторые, желая казаться модными, всё копируют у спортсменов.

Сейчас в спорте разрешено использовать только in-line оснастку (фото 5) – «продвинутые» любители тоже копируют её, не задумываясь. Как это относится к предмету нашего сегодняшнего разговора? Да очень просто. И первый, и второй вариант монтажа оснастки очень похожи друг на друга.

В обеих вариантах кормушка свободно скользит по основной леске. Только вариант оснастки с трубкой противозакручивателем (фото 6, слева) получается очень громоздким и сильнее других монтажей сносится течением. Чтобы удержать такую оснастку в точке ловли, приходится сильно увеличивать массу кормушки. Что же касается in-line монтажа - тот, наоборот, очень чувствительный, с ним рыболов способен увидеть даже самую осторожную поклевку.

Взамен же от рыболова требуется повышенная концентрация внимания и своевременная подсечка. Но это не совсем то, что требуется от оснастки при ловле на речных косах. Во-первых, как отмечалось выше, поклевка леща на речной косе ночью никак не бывает осторожной. Рыба сотрясает удилище - будь здоров! А во-вторых, отзываться ночью подсечкой на каждое дрожание квивертипа очень неэффективно. Ведь частенько собравшаяся на прикормку рыба просто задевает боками за леску.

Не стоит забывать, что в фидерной ловле для оснастки существует еще несколько замечательных монтажей. И один из них – Петля Гарднера (фото 6, справа). В моём рейтинге для ночных рыбалок на речных косах – это самый лучший вариант. Петля очень проста в изготовлении, она необычайна изящна, но относится к классу самоподсекающихся монтажей, которые запрещены в спорте. На любительских же рыбалках этот факт меня нисколько не смущает. Зато процент результативных поклевок с Петлей Гарднера намного выше, чем у других вариантов монтажа.

Длина поводка и диаметр поводковой лески. Здесь тоже особого изящества не требуется. Наоборот, для уменьшения количества захлестов оснастки (а их ночью не так уж и просто распутать), для поводков я использую монофильную леску диаметром не менее 0,18 мм.

Поверьте, поклевок на этот «канат» будет ничуть не меньше, чем с поводковой леской толщиной 0,14 мм. Зато обращаться со снастью, имея такой поводок, в темноте намного сподручнее. Длина моих поводков для ночной ловли леща на речных косах колеблется в пределах одного метра. Почему так? На длинном поводке насадка соблазнительнее шевелится, дополнительно привлекая к себе рыбу. Кроме того, длинный поводок замечательно амортизирует рывки рыбы при вываживании.

Готовимся к ночной рыбалке на глубоких речных старицах

Здесь всё совершенно наоборот. Рыба ночью выходит кормиться к самому берегу, и стаи её не такие многочисленные, как на реке. Обычно это всего лишь несколько десятков особей, которые ведут себя намного осторожнее, чем их речные собратья.

Соответственно, и тактика таких рыбалок должна быть построена на том, чтобы подавать приманку максимально точно и бесшумно. Вот теперь рыболовам-любителям как нельзя кстати пригодится опыт спортсменов - их оснащение, подход к прикармливанию и тактика подтягивания рыбы в точку ловли.

Я очень люблю подобные рыбалки именно за их эстетику: тонкое чувствительное удилище, наилегчайшая оснастка и ночная тишина, в которой мерцает зеленым огоньком светлячок на квивертипе (фото 7).

Вот этот огонек несколько раз качнулся - и плавно, но уверенно двинулся в сторону воды. Подсечка - и на другом конце лески заворочался кто-то тяжелый (фото 8). Романтика!

Итак - удилище. Для ночных лещовых рыбалок я всегда использую пикер или легкий фидер с тестом не больше чем 50 г (фото 9). Кто-то, прочитав эти строчки, скажет: «Да ну! С такими удилищами плотвичек да подлещиков хорошо ловить. А для леща нужны удилища помощнее. С тестом хотя бы граммов 80». Но это и есть основная ошибка.

Как ни старайся, а нужной тишины на берегу с тяжелым удилищем не добьешься, да и осторожные поклевки рыбы более тяжелое удилище регистрирует не так чутко, как это может сделать пикер. И прицельно забросить легкую кормушку мощным речным удилищем у вас вряд ли получится.

С выбором катушки для таких рыбалок можно особо не мудрить. Вполне подойдет любая спиннинговая модель с размером шпули 2500 по японской классификации (фото 10). Главное, чтобы фрикционный тормоз работал адекватно, ведь рыбачить придется с достаточно тонкими лесками.

Лично мне нравится ловить ночного леща не с «плетенкой», а с основной монофильной леской диаметром 0,18 – 0,2 мм. С более толстыми лесками не то чтобы эстетика рыбалки нарушается, а появляется множество факторов, из-за которых приходится делать снасть более грубой - и, значит, более шумной и заметной для рыбы. А это, как вы понимаете, нисколько не содействует увеличению количества поклевок.

Кормушки. Вот здесь можно дать разгул фантазии, попробовав в деле все накопленные теоретические знания. На рыбалках в речных старицах я использую и классическую металлическую клетку, и закрытый пластик, и кормушку-дюзу, и Сербскую пулю (фото 11).

Выбор той или иной модели зависит от условий рыбалки и настроения рыбы. Чтобы добиться успеха, за рыбалку порой приходится поменять и несколько моделей кормушек, но нужно руководствоваться золотым правилом фидериста: стараться рыбачить с максимально легкой для данных условий массой оснастки. В самые тяжелые дни, когда у рыбы вообще нет аппетита, рыбалку может сделать кормушка массой всего 10 г с «наперсточным» размером контейнера для корма (фото 12).

С монтажом оснастки здесь всё также очень демократично. Лично мне нравится рыбачить со спортивным вариантом in-line. Этот монтаж и поклевки регистрирует замечательно, и обладает тем минимализмом, который позволяет сделать снасть предельно легкой. Но самое главное достоинство спортивного монтажа, на мой взгляд, заключается в том, что он позволяет рыбачить, дополнительно не распугивая рыбу. Ведь в самозасекающихся вариантах монтажа кормушек севшая на крючок рыба начинает отчаянно биться еще до того, как вы начнете её вываживать.

Это сильно настораживает остальных рыб, так что потребуется время, чтобы они успокоились. А монтаж in-line предусматривает обязательную подсечку со стороны рыболова - и до самого её момента клюнувшая рыба остается спокойной. Но если вам не нравится постоянно контролировать поведение квивертипа, тогда можно рыбачить и с Петлей Гарднера (фото 13). Эта оснастка тоже изящная и позволяет успешно рыбачить с самыми миниатюрными кормушками.

Диаметр поводочной лески для ночных рыбалок в речных старицах я тоже советую подбирать под стать всей остальной снасти – 0,12 – 0,14 мм. Лещ – рыба достаточно флегматичная, и если снасть настроена правильно, а рыболов не практикует форсированного вываживания, прочности такого поводка вполне хватит для вываживания даже 5-килограммового леща.

С длиной поводка и размером крючка однозначных советов дать не могу. Бывают рыбалки, когда наиболее удачным вариантом оказывается поводок длиной 1,5 м. А случается и так, что лучше всего рыба реагирует на насадку, которая находится возле самой кормушки - и тогда рыбачишь с поводком длиной 15 - 20 см. Так же и с размером крючка. То подавай лещу целый пук из червей и опарышей, то одного мотылика. Так что на такие рыбалки я всегда ношу с собой поводочницу, в которой есть поводки под любые условия рыбалки.

А всё остальное снаряжение - фонарики, кресла, подставки под удилища - подбирайте исходя из своих предпочтений. И рыбачьте в удовольствие!