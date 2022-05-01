Семь граблей для толстоловов Виталий и Анастасия Волковы | 5 сентября 2022 г.

Все в курсе, что садовые грабли - инструмент не только полезный, но и коварный: если не знаешь, где именно лежат они в траве, да нечаянно наступишь на них, можно больно получить по лбу. Есть свои «грабли», причем немало, и в ловле толстолобика.

Начав увлекаться этим направлением рыбалки, мы с Настей частенько из-за этого самого незнания набивали себе шишки. И поэтому хотели бы рассказать коллегам по увлечению (а последнее время в сети они всё чаще называют себя «толстоловами»), как уберечься от ненужной встречи с пресловутыми «граблями». Ведь лучше учиться на чужих ошибках, верно? Это и приятнее, и не так болезненно.

Но прежде, чем начнем непосредственно «о граблях», мы хотели бы обозначить, почему нас так привлекла ловля толстолобика. Поскольку разговор об этом важном моменте как-то остался за кадром двух предыдущих статей цикла.

Ловля толстолобика – дело семейное

Ловлю толстолобика можно охарактеризовать одним словом – ненапряжная. Может быть, это возрастное, а может - просто лень накатывает, но постепенно отношение к рыбалке у нас поменялось.

Всё меньше и меньше хочется вскакивать среди ночи, чтобы попасть на водоем к рассвету и занять с фидером лучшее место. Либо забраться в такой недоступный заповедный уголок, куда еще не ступала нога других рыболовов - и при этом тащить на себе кучу всякого скарба. Нет, такие рыбалки у нас по-прежнему присутствуют, но тяга к ним – всё слабее и слабее. Да и количественный состав улова уже не так важен.

А что выходит на первое место? Спокойный и комфортный отдых, когда можно удобно разместиться на берегу, без суеты разобрать и забросить снасти и тихо дожидаться поклевок. И при этом ты любуешься окружающей природой и тишиной, восстанавливая душевное равновесие, потрёпанное в трудовых буднях.

В общем, в рыбалке теперь мы ищем в первую очередь отдых, релаксацию и единение с природой. И пусть планируемых поклевок будет меньше, но зато большинство из них - с претензией на трофей. А если их вообще не случится – ну что ж, такое тоже бывает.

Возможно, кто-то думает, что удобный подъезд и чистый берег, спокойствие и умиротворение найдешь только лишь на окультуренных платных водоемах. Как правило, это действительно так, но не совсем.

В прошлые годы наших семейных рыбацких марафонов мы на старенькой, потрепанной жизнью «Ниве» хорошенько исследовали местность в радиусе сотни километров от дома на предмет рыбалки - и с удивлением обнаруживали вполне подходящие места, для проезда к которым внедорожник вовсе и не требуется. И теперь с чистой совестью пересев с вездехода на «пузотёрку», пользуемся плодами своих прошлых наработок.

Ну а что «платники»? Понятно, это неплохой вариант. С целью изловить толстолобика мы регулярно их посещаем. Ведь если «платник» ухоженный, адекватный по цене и с рыбой – то почему бы туда не отправиться? Тем более что платных водоемов с «гарантированным» толстолобиком гораздо больше, чем бесплатных, диких, где эту рыбу быстро выбивают алчные браконьеры. Так что многие любители ловли толстолобика выбирают «платники», и это разумно.

Особенно важно, что такая рыбалка прекрасно сочетается с другими радостями летнего отдыха на природе, простыми и понятными не только рыболову. Мой хороший друг очень верно охарактеризовал её суть простой фразой: закинул снасти – и можешь спокойно разжигать мангал и открывать бутылку с квасом (ну, или кто там что предпочитает).

Разительным контрастом в этом плане выглядят наши многоцелевые, т.е. на всякую рыбу, фидерные рыбалки, которые проходят примерно по одному сценарию: утром в субботу мы готовим снасти и оборудование, прикормку, наживки, запас продуктов.

К полудню загружаем весь этот шмурдяк в машину или лодку, чтобы ближе к вечеру, когда обычно спадает жара, выдвинуться из дома, быстро разбить лагерь, подготовить снасти и приступить к ловле. А утром, после рыбалки, проделать всё в обратной последовательности: скоренько свернуть лагерь, приехать домой, разобраться со снастями, вещами и уловом. И вот под вечер воскресенья очень часто возникает вопрос – а отдыхали ли мы? К концу лета такой темп рыбалок очень сильно утомляет. А вот когда мы начали чередовать трудовые и насыщенные фидерные вылазки с размеренными и ненапряжными рыбалками на толстолобика – всё пришло в состояние гармонии. Хочется драйва – берём фидер и едем рыбачить (именно рыбачить) с ночевкой, требуется релакс – готовим снасти на толстолоба и маринуем мясо для шашлыка.

Еще одно скажу: «толстоловам» уже не надо делать выбор: провести долгожданные выходные с женой и детьми - или поехать на рыбалку. Потому что такая ловля не только не препятствует семейному отдыху на природе, но и отлично его дополняет. Всё дело в том, что сам процесс рыбалки не отнимает много времени и сил, не забирает напрочь рыболова от семьи.

Это не тот случай, когда глава семейства, увидев гладь воды, будто впадает в транс - и, судорожно собрав спиннинг, быстро исчезает вдали, лишь слышно как он где-то хлещет воду приманками. В ловле толстолобика всё чинно, благородно: снасти заброшены, вся семья рядом, глава семейства колдует над мангалом, поглядывая на поплавки (фото 1) или краем уха вслушиваясь – не заверещит ли сигнализатор. И все довольны!

В полной мере ощутить на себе всё вышесказанное мы с Настей смогли как раз после рождения нашей долгожданной доченьки Вероники (фото 2). И теперь с полной ответственностью можем заявить, что ловля толстолобика подходит даже младенцу!

Надеемся, мы смогли показать вам, дорогие друзья, что ловля толстолобика – это здорово! Но полно этих прекраснодушных разглагольствований, ведь наши «грабли» уже заждались нас!

Грабли первые. Сколько снастей нужно для счастья?

«Чем больше снастей забросишь – тем больше рыбы поймаешь!» Увы, так ошибочно думают не только любители ловли толстолобика. Достаточно вспомнить заборы из грубых донных удилищ у какого-то одного рыбачка, которые порою занимают добрую сотню метров береговой полосы.

Но если у подобных доночников всё более-менее бюджетно – простенькая каша в кормушках, черви или там кукуруза на крючках, то у любителя ловли толстолобика всё сложнее. И если «толстолов» решит заполонить весь берег своим снастями, заряженными по всем правилам, то такая ловля влетит ему в копеечку. Ведь, к примеру, в настоящий момент цена одной таблетки технопланктона варьируется от 25 до 70 рублей за шутку (в зависимости от её размера), при этом самые маленькие 35 – 40-граммовые таблетки не пройдет и часа, как полностью растворятся в теплой воде.

В прошлых статьях, посвященных ловле толстолобика, мы уже подчеркивали, что при правильном подходе к оснащению такая рыбалка не будет сильно затратной. Однако это выйдет совсем не так, если рыболов станет одновременно использовать, скажем, десяток удочек.

Кроме того, такой подход нарушает Правила любительского рыболовства в части, касающейся количества крючков, разрешенных к одновременному использованию (в нашем регионе – не более десяти, а монтаж на толстолобика, как правило, комплектуется двумя крючками). Наконец, увеличение количества снастей добавит немало хлопот по их обслуживанию - тут и смена растворившихся таблеток, и перезаброс или перезавоз оснасток в точку лова. Так что нам с Настей на собственном опыте стало понятно, что много удочек – еще не значит много пойманных толстолобиков.

Грабли вторые. Когда он клюет-то?

Клёв толстолобика по времени начала и конца совершенно непредсказуем. Эта рыба в течение суток может брать лишь пару часов, а потом её клёв резко «выключается» - и возможно, что надолго. И заброшенные снасти, сколько бы их ни было, стоят впустую, а заряженный на них технопланктон продолжает растворяться почем зря, ну либо в лучшем случае привлекает вечно голодную мелочь.

В предыдущей статье мы говорили об этом вскользь, но сейчас повторим особо: на целенаправленную ловлю толстолобика лучше выезжать хотя бы на день, а лучше - на два. Потому что нельзя сказать заранее, в какой именно момент, в какое время суток эта рыба наконец изъявит желание клевать.

За показательным примером из собственной практики далеко ходить на надо – достаточно вспомнить лето прошлого года. Нам с Настей как раз удалось совместить отпуска на работе, наконец-то настала благословенная пора заслуженного отдыха. Не тратя времени даром, решили выехать на один знакомый пруд за толстолобиком на двое суток.

Вечер по приезду начался феерически. Только мы забросили снасти и приготовились, как водится, к долгому ожиданию, как у нас произошла первая результативная поклевка, не успели таблетки технопланктона раствориться даже наполовину. И пока мы радовались трофею и фотографировались с ним, утонул поплавок второй удочки.

С разницей в каких-то полчаса между поклевками мы отправили в садок трех отличных толстолобиков. Это было перед закатом. А с наступлением сумерек клюнул четвертый толстолобик (фото 3), и мы окончательно уверовали, что эта рыбалка станет выдающейся. Собственно, на тот момент она стала рекордной, поскольку четырех толстолобиков за пару часов (фото 4) мы еще не ловили ни разу. А ведь впереди еще двое суток рыбалки!

Но, как водится, у толстолобика на эти двое суток были совершенно другие планы, в которые он нас не посвящал. Потому мы просидели над снастями до утра, потом они впустую простояли весь следующий день. Я, было, пошёл на принцип - не поспав толком, захотел продолжить бдение и во вторую ночь, но тут Настя всерьез запротестовала. Да и я сам в глубине души понимал, что толстолобик ушёл в отказ, очевидно, надолго…

Вот так и вышло, что четыре пойманных в первый вечер толстолобика стали нашим рекордным вечерним уловом, а последующие двое суток мы просто впустую сожгли изрядный запас технопланктона… Спустя неделю мы приехали на этот дикий пруд снова, но теперь только на сутки. И единственная поклевка произошла ближе к полудню. Зато толстолобик попался рекордный для нас – на 4,5 кг (фото 5). Но вот о суточных рыбалках, обходившихся вообще без поклевок толстолобика, я вспоминать, пожалуй, не буду…

В прошлом году в одном из интернет-сообществ я провел опрос по итогам сезона: в какое время суток чаще клюет толстолобик? Кто-то утверждал, что утром, кто-то – что ночью. Но самым популярным оказался ответ, что клёв толстолобика непредсказуем – он берёт, когда ему вздумается. Таков глас народа. И наша практика ловли это тоже подтверждает.

Во всех описанных случаях мы использовали три поплавочные удочки на толстолоба, устройство которых было подробно описано в предыдущей статье в четвертом номере СР. И иногда добавляли к ним одну-две донные снасти, заряженные технопланктоном с эффектом гейзера (фото 6).

Как мы уже писали, прелесть этой приманки в универсальности её действия, и помимо толстолобика, который в какой-то конкретный момент времени кормится у дна, гейзер может принести приятный прилов в виде карпа (фото 7), белого амура, леща, карася и любой другой «белой» рыбы. Смеем утверждать, что от трех до пяти одновременно заброшенных удочек – это оптимальное количество, если толстолобик активен и настроен клевать.

Оптимальное и по комфорту обслуживания снастей, и по расходам технопланктона, если ловля ведется сутки или больше. С таким количеством снастей можно экспериментировать с глубиной погружения технопланктона в поисках рабочего горизонта, где держится и питается рыба, пробовать ловить на разных дистанциях от берега, а также чередовать и сочетать друг с другом технопланктон разного размера и аромата (фото 8). В общем, вести активную рыбалку и творческий поиск, а не залипать в кресле, глядя на стаю неподвижных поплавков.

А уж если у рыбы плохое настроение, то и десять заброшенных снастей не спасут ситуацию.

Грабли третьи. Чего шумим?

Все рыбы по природе своей и так-то пугливы, но толстолобик в этом плане вообще стоит особняком. Достаточно вспомнить многочисленные видео в сети, на которых собравшиеся в большую стаю толстолобики, испугавшись шума моторной лодки, начинают высоко выпрыгивать из воды, нередко попадая и в саму лодку, и в тех, кому посчастливилось в этот момент оказаться в ней.

Или вот случай из нашей практики. Приехали мы как-то на пруд в летний тихий полдень. Пруд этот довольно большой, до противоположного берега несколько сотен метров.

Выгружая вещи из машины, в какой-то момент я неосторожно хлопнул дверью. Не так, чтобы прям как-то громко, но этого короткого резкого звука оказалось достаточно, чтобы стая толстолобика, стоявшая у поверхности воды на середине пруда, одновременно, как по команде, вплеснув хвостами, ушла в глубину. Хотя вообще-то расстояние до рыб было больше сотни метров.

И вот непонятно – чего так боится эта вполне себе немелкая рыба? Ведь рядом с ней не бывает хищников, превосходящих толстолобика размером и способных покуситься на эту махину. Ну разве браконьеры, от которых страдает поголовье толстолобика в диких прудах и в реках.

Бывалые «толстоловы», настроенные на трофей, отлично знают о пугливости и осторожности этой рыбы. Поэтому выбирают точку ловли как можно дальше от берега и поближе к середине водоема. Дело в том, что самые крупные особи редко подходят близко к берегу, особенно летом, когда там кишат отдыхающие – рыбы предпочитают держаться подальше от всяческих шумов, чувствуя себя посерёдке водоема в относительной безопасности.

Грабли четвертые. Как доставить оснастки в точку лова?

Есть несколько способов доставки.

1. Взаброс – классический и самый распространённый. В предыдущей статье, рассказывая о преимуществах карповых удилищ длиной не менее 3,9 м и со средним строем, мы подчеркивали, что именно такие удилища позволяют эффективно забрасывать громоздкую и не самую легкую оснастку на толстолобика (фото 9).

Опытные рыболовы, идеально владеющие техникой заброса, способны запулить карповый монтаж даже на сотню метров от берега. Но с монтажом на толстолобика такой фокус, пожалуй, не прокатит, поскольку, повторимся, оснастка довольно громоздкая (фото 10), состоит из нескольких элементов, самые объемные из которых – поплавок и таблетка (таблетки) технопланктона – создают парусность и не позволяют закинуть монтаж в дальние дали. Хотя даже бюджетные «карповики» при должном уровне сноровки позволяют послать оснастку на 50 - 60 м. А если хорошенько натренироваться, то можно и дальше.

В те места, где твердый и пологий берег образует протяженную отмель, мы берём с собой забродные комбезы (это если погода холодная, либо ловим ночью) - и закидываем оснастку, войдя в воду (фото 11), зачастую – по пояс. Иногда это помогает увеличить дальность заброса на добрые 15 - 20 м.

2. На лодке взавоз. Этот способ наряду с карпятниками активно практикуют и любители ловли толстолобика. Завоз оснастки на лодке хорош буквально всем. Но есть одно «но» - не на всяком водоеме он разрешен. Так, на многих «платниках» использование лодки для завоза оснасток либо запрещено в принципе, либо разрешено только в светлое время суток. А ночью волей-неволей приходится искать другие способы.

И это касается не только «платников». Есть у нас в активе один очень популярный водоем общего пользования (он в муниципальной собственности), где действует негласный запрет на использование плавсредств, нарушать который позволено почему-то только местным браконьерам. Запрету уже много лет, но многочисленные рыбаки, приезжающие сюда из города, стараются его не нарушать. В противном случае администрация муниципалитета просто перекапывает экскаватором все немногочисленные подъезды к пруду.

Ситуация нелепая, но худой мир в любом случае лучше доброй ссоры. Вот и приходится применять различные ухищрения, чтобы доставить оснастку на толстолобика как можно дальше от берега.

3. Вплавь без использования лодки. Собственно, почти все дальнейшие способы мы воочию наблюдали на этом многострадальном пруду, а некоторые даже взяли на вооружение.

Вспоминается всё та же прошлогодняя рыбалка, когда мы за вечер поймали четырех лобастиков, а потом двое суток пялились на неподвижные поплавки.

Мы ловили взаброс, а на другом берегу пруда разместилась компания, которая очень успешно ловила толстолобика, доставляя оснастки в точку ловли вплавь. Среди них, очевидно, был профессиональный пловец, который затаскивал оснастки на самую середину пруда, причем действовал он довольно шустро. Даже когда приходило время заменять растворившийся технопланктон, они не выматывали снасти, а отправляли своего товарища в очередной заплыв.

При нас компания провела на пруду около суток - и за это время пловец в совокупности отмахал не один километр. Но когда перед отъездом они подняли увесистый садок из воды, стало понятно – всё было не зря!

Конечно, не всем даны такие способности отличного пловца (подумав о себе в этом плане, скромно потуплю глазки в пол). А отправить оснастку подальше от берега хочется всем. Поэтому один наш знакомый берёт на рыбалку спасательный жилет и ласты. Облачившись в этот незамысловатый комплект, он, держа оснастку в руках и работая ногами, быстро и ловко затаскивает её на середину пруда (фото 12). Глядя, как он это делает, мы отметили про себя, что спасательные жилеты у нас есть, а вот ласты придётся прикупить, а то без них процесс у нас идёт медленнее…

Еще один способ – завезти оснастку на надувном матрасе. Ведь матрас – это не лодка, и запрет на него формально не распространяется. Поэтому многие этот способ активно практикуют. Правда, матрас, в отличие от лодки, плохо управляется, не держит заданного курса, да и грести, как правило, приходится руками – долго и утомительно.

Следующие два способа уже нельзя отнести к разряду бюджетных.

4. Радиоуправляемый кораблик. Полезный, хотя и недешёвый девайс из мира карпфишинга как нельзя лучше подходит для доставки оснастки на толстолобика или прикормки в место ловли (фото 13). Всё чаще встречаем рыболовов, имеющих в арсенале такие кораблики. Однако прошлым летом наблюдали, как вышедшее из зоны покрытия сигнала и потерявшее управление судно стало медленно дрейфовать в никуда, а двое бедолаг очень долго его догоняли – один по берегу, другой вплавь.

5. Квадрокоптер. Этот способ подходит для продвинутых блогеров-рыболовов, имеющих в своём арсенале данный девайс. Мы не наблюдали манипуляции с ним воочию, а лишь читали о нём на тематических форумах. Но поскольку владельцев этих функциональных беспилотников становится всё больше, то и способ этот (фото 14), надо думать, тоже получит распространение.

Стремление доставить снаряженную оснастку как можно дальше от берега, как правило, оправдано, но далеко не всегда является панацеей от бесклевья либо «волшебной таблеткой», которая этот клёв способна оживить. Мы становились свидетелями ситуаций, когда рыболовы, которые завозят оснастку далеко от берега, не видят поклевок, но при этом успешно ловят те, кто просто забрасывает на умеренное расстояние.

Поэтому - повторимся: толстолобик – рыба непредсказуемая!

Грабли пятые. Фиксация крючков перед забросом

После заброса/завоза оснастки крючки в ней должны висеть свободно сбоку и/или снизу от таблетки технопланктона – только так оснастка придёт в рабочее состояние. Ни в коем случае крючки не должны быть схлестнувшимися либо запутанными вокруг оснастки! А чтобы она гарантировано заняла рабочее положение, крючки перед забросом страхуют от запутывания одним из известных способов.

Тут надо сказать, что фиксация крючков перед забросом – процедура очень желательная, но не обязательная. И если перед забросом крючки висят свободно и не перехлестнулись, то и в воде они должны занять нормальное положение. Но это требует очень осторожного, деликатного заброса.

Когда-то мы обходились без фиксации крючков, но получалось муторно. Особенно если перед забросом нужно было войти в воду по пояс. Берешь удилище в руки – крючки висят свободно. Войдя в воду, оборачиваешься, чтобы проверить, всё ли в порядке – а крючки тем временем сцепились друг с другом, либо один из них обмотался вокруг тремпеля.

Шансы, что при приводнении крючок сам вернется в нормальное положение – минимальны. Да и хочется всё-таки быть в этом уверенным, иначе снасть простоит впустую, даже если толстолобик заинтересуется технопланктоном. Вот и приходится либо подтягивать оснастку к себе и освобождать крючки, либо выходить для этого на берег. И не факт, что во вторую попытку крючки не перехлестнутся вновь.

Поэтому их фиксация перед забросом – процедура простая, но очень полезная. Для этого применяются материалы, которые при попадании в воду легко и быстро растворяются.

1. ПВА. Лента или палочки – не суть важно. Мы используем ленту. Её отрезка длиной в несколько сантиметров достаточно для того, чтобы воткнуть туда крючки - и они уже точно не встретятся друг с другом (фото 15). Ну а растворение тонкой ПВА-ленты при попадании в воду и, соответственно, освобождение крючков – дело считанных секунд.

2. Быстрорастворимый картон (втулка от туалетной бумаги). Помните старую рекламу, где вся семья, склонившись над унитазом, с восторженными улыбками смывают в унитаз втулку, на которую была намотана туалетная бумага? Чудо, повергшее всю семью в экстаз, заключалось в том, что втулка, изготовленная из быстрорастворимого картона, распадается в воде буквально на глазах.

Полезное свойство втулок от туалетной бумаги взяли на вооружение «толстоловы», приспособив этот бытовой отход для фиксации крючков, просто нарезая картон полосками необходимого размера (фото 16). ПВА стоит не так уж и дорого, но втулки из картона - так и вовсе достаются даром, нужно только не забывать их собирать, заранее предупредив домочадцев, чтобы не выбрасывали.

3. Кукурузные палочки. Кое-кто приспособился и их применять. Это дешёвое лакомство из детства тоже хорошо растворяется в воде, к тому же после растворения образует вокруг себя небольшое облачко аппетитно пахнущей мути.

Одной упаковки кукурузных палочек хватит на весь сезон ловли толстолобика, а в случае чего можно и самому похрумкать. Единственный недостаток: в отличие от предыдущих материалов, кукурузная палочка очень хрупкая, при забросе имеет свойство разрушаться уже в полете, а если нет – то при ударе об воду точно.

С помощью любого из этих материалов крючки можно сцепить друг с другом, либо поместить материал на стержень тремпеля под таблетку технопланктона (фото 17), над нею, либо между двумя таблетками, и воткнуть крючки (фото 18).

Так что выбирайте любой удобный и доступный вам способ!

Грабли шестые. Расположение снастей относительно друг друга

Мы определились в самом начале статьи, что оптимальное количество одновременно заброшенных на толстолоба удочек – от трех до пяти. Следующий закономерный вопрос: как далеко друг от друга должны располагаться оснастки после заброса? Есть два противоположных мнения на этот счет.

Одни рыболовы считают, что оснастки друг от друга нужно располагать как можно шире – насколько вообще это возможно, не мешая другим рыболовам. Логика в том, чтобы охватить как можно большую площадь, ведь неизвестно заранее, в какой части водоема сейчас курсирует стая толстолобика и с какой стороны она подойдет к снастям (и подойдет ли вообще). А вот если между крайними поплавками расстояние составляет тридцать (пятьдесят, семьдесят) метров, то больше шансов, что оснастка попадёт под нос гуляющему толстолобику.

Другие считают, что заброшенные снасти нужно располагать как можно ближе друг к другу (естественно, не допуская их случайного перехлеста), и логика в этом тоже есть. Свою позицию эти рыболовы объясняют тем, что расположенные рядом снасти при растворении технопланктона дают более обширное и пахучее, по сути - единое кормовое облако, которое способно привлечь стаю толстолобика издалека, так что рано или поздно рыба сюда обязательно подойдет.

Какая из этих точек зрения правильная? Вероятно, надо каждый раз смотреть по ситуации. К примеру, весной и осенью, когда в холодной воде технопланктона пылит хуже, не создавая обширного и плотного облака, есть резон размещать снасти ближе друг другу. А летом, когда толстолобик активно курсирует по водоему (и в особенности, если место ловли новое и незнакомое), лучше применить более широкий охват.

Мы с Настей пока находимся в поиске, пробуем различное расположение снастей относительно друг друга, и еще не нашли ответа на вопрос. Если этот ответ вообще существует и применим к ловле толстолобика.

Грабли седьмые. Подсекать или нет – вот в чём вопрос!

На заре нашего увлечения ловлей толстолобика мы считали, что при долгожданной поклевке подсечка должна быть не только обязательной, но и как можно более размашистой. Дело в том, что после заброса (либо завоза) оснастки основная леска, увлекаемая грузилом, ложится на дно. Чрезмерно натягивать нельзя, т.к. может утонуть поплавок. И вот когда клевал толстолобик, мы старались как можно быстрее выбрать слабину и сделать подсечку. Оперативнее всего это выходило, когда широко взмахнешь удилищем, при этом быстро вращая ручку катушки.

Логика таких наших действий была совершенно понятная, но, как оказалось впоследствии, в корне неправильная! Как-то мы пожаловались более опытному рыболову на большое количество сходов толстолобика при подсечке и вываживании. И в ответ узнали, что подсекать толстолобика крайне не рекомендуется!

Как мы уже писали в предыдущих статьях, поплавочная снасть для ловли толстолобика на технопланктон рассчитана на самозасечку рыбы. Подбирая частицы корма, отваливающиеся от таблетки в процессе её растворения, толстолобик захватывает и крючок. При этом рыба ощущает, что схватила что-то инородное, поэтому крайне редко крючок оказывается глубоко в пасти толстолобика.

В подавляющем большинстве случаев он цепляется за край верхней губы (вот почему так важен идеально острый крючок, способный глубоко входить в ткани рыбы при минимальном усилии). Если поплавок утонул - это уже сигнал для рыболова, что рыба села на крючок. Поэтому любая подсечка, тем более размашистая, не только не полезна, но даже вредна: при резком рывке крючок может просто порвать губу рыбы. Тут надо так: когда поплавок утонул, просто возьмите удилище со стойки и начните подмотку в ровном темпе. По мере плавного натяжения лески крючок станет глубже входить в ткани рыбы, но при этом не будет создаваться резких критических нагрузок (рывков), которые способны порвать мягкие ткани и выбить крючок из губы.

По этой же причине применять так называемое выкачивание нужно правильно и с большой осторожностью, дозируя усилие на подъеме. И самое главное - не допуская слабины при опускании удилища. Подобные ошибки при выкачивании делают многие рыболовы: они резко и с усилием поднимают удилище вверх, а потом так же резко опускают его вниз - и только после опускания начинают лихорадочно подматывать леску катушкой. В результате при подъеме удилища идет перегруз на губу рыбы, а при опускании на доли секунды образуется слабина лески. Этот огрех толстолоб никогда не простит, если крючок в его губе держится на честном слове.

При правильном выкачивании опускать удилище вообще не нужно. Подняв удилище в верхнюю точку, его нужно продолжать тянуть, но уже с меньшим усилием - и при этом начинать крутить катушку. Под нагрузкой удилище будет опускаться само, но слабины лески при таком способе выкачивания не образуется - она всегда натянута, так что рыба не сможет избавиться от крючка.

В процессе вываживания очень важна эластичность лески (на этом моменте мы заостряли внимание в прошлой статье), а также плавно работающий и удобно регулируемый фрикционный тормоз.

О сколько нам открытий чудных…

И вот теперь, даже заканчивая цикл статей о ловле толстолобика, мы отметим, что спрятанных граблей и подводных камней в этом направлении ловли еще довольно много. Перечислить их все просто невозможно как минимум по двум причинам.

Во-первых, развитие каждого способа ловли не только делает его понятнее, но и порождает всё новые вопросы и проблемы. А поиск их решения в свою очередь вызывает к жизни всё новые и новые «грабли». Вот, к примеру, в настоящее время очень мало разработана тема прикармливания толстолобика. Либо тема ловли этой рыбы на течении (именно ловли, а не случайного багрения, как это происходит чаще всего во время рыбалки тяжелым джигом). Увы, информации по этим вопросам очень и очень мало даже в интернете, где, как казалось совсем недавно, можно найти всё что угодно.

Впрочем, еще пару десятилетий назад сама ловля толстолобика на любительские снасти казалась невозможной. Так что, будем надеяться, что и другие, на первый взгляд неразрешимые проблемы этой ловли со временем станут решаемыми.

Во-вторых, даже если бы мы знали всё о ловле толстолобика (что в принципе невозможно), было бы нечестно открывать все карты - и тем самым лишать вас, наши дорогие читатели, возможности совершать самостоятельные открытия в этом интересном направлении ловли. Поэтому – дерзайте!

В свою очередь, мы торжественно обещаем: в том случае, если продвинемся в этом направлении еще дальше и откроем для себя что-то новое и интересное в ловле толстолобика на технопланктон, мы обязательно вернемся к этой теме и поделимся своими наработками с читателями журнала!

Авторы благодарят Александра Голикова за советы по ловле толстолобика и помощь в подготовке цикла статей о ловле этой рыбы на технопланктон.