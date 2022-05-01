Убойное сочетание - боковой кивок и живец Алексей Фалалеев | 26 сентября 2022 г.

Я уже не раз на страницах «СР» рассказывал о различных аспектах ловли на удочку с боковым кивком. Например, про свой опыт рыбалки на летнюю мормышку с животной подсадкой. Или о том, как вместо традиционной мормышки в качестве приманки я использовал зимний балансир или небольшую блесенку.

А сегодня речь пойдет о ловле этой снастью с использованием живца в качестве точки атаки. Можно ли так рыбачить? Как показывает моя практика - безусловно! И я, похоже, нашел один из самых динамичных и результативных методов летней ловли на живца – как раз вот с использованием бокового кивка. О своём опыте и расскажу в этом материале.

Специфика компонентов снасти

Прежде всего, поговорим о компонентах снасти с боковым кивком - в плане их возможных модификаций для живцовой ловли.

Пару лет назад, делая первые опыты с подсадкой на мормышку, я цеплял малька вместо червячка или опарыша, когда вырисовывалась перспектива поймать окуня или щуренка. Тогда я еще не помышлял, чтобы с помощью бокового кивка целенаправленно ловить хищную рыбу на живца.

Но зато те пробные рыбалки принесли мне не только какие-то отдельные поклевки, но и стали импульсом к пониманию, что использование живой рыбки может не только составить конкуренцию искусственным приманкам, но и стать самостоятельным и самодостаточным методом ловли.

И еще я понял, что ловить хищную рыбу на небольшую мормышку – это, по большому счету, неразумно. И живец толком на ней не удерживается, и клюнувшая рыба может не только сойти, но просто-напросто сломать крючок, не предназначенный для такого способа ловли. Поэтому, всё больше погружаясь в это направление рыбалки, я, естественно, начал искать какие-то иные варианты. Первая мысль была поставить какие-то крупные, серьезные мормышки, желательно - с достаточно мощным крючком.

Но рыболовные магазины предлагали мне в основном стандартные зимние модели небольшого размера. Либо чрезмерно громоздкие, большей частью - самодельные (от местных умельцев) варианты (фото 1). Да еще и очень тяжелые (фото 2). Да, где-то на яме и на течении простучать судака или берша они, конечно же, смогут, но для живцовой ловли на боковой кивок – это чересчур. Покопавшись в своих запасах, нашел я единственную подходящую крупную мормышку, изготовленную в нашей стране еще в прошлом веке (фото 3).

Она показалась мне вполне рабочим инструментом - и по параметрам крючка, и по массе (фото 4). Но это был лишь один вариант, поэтому я решил взять небольшие фабричные джиг-головки, которые применяю при ловле легким спиннингом (фото 5).

А вот тут, пожалуйста, разбег по величине, какой пожелаешь, в том числе самый небольшой (фото 6). Ну а 5 – 6-граммовая джиг-головка имеет и прочный крючок, и подходящий размер для ловли хищника (фото 7). И вдобавок присутствует широкий ассортимент моделей как по цвету, так и по форме крючка, а главное - в любом рыболовном магазине.

Следующий, не менее важный компонент снасти, это сам боковой кивок. Тяжелая мормышка под живца подразумевает применение достаточно жесткого кивка. И здесь, казалось бы, более чем оправдано изготовление и использование самодельных кивков.

Но я, привыкнув, что ли, к надежности заводских изделий, свой выбор остановил на покупном кивке с возможностью регулировки его жесткости: если используется легкая приманка – длина кивка одна, поставил мормышку покрупнее – длина и, соответственно, усилие сгиба кивка совсем другое (фото 8).

Большой плюс в том, что заводские раздвижные кивки снабжаются информацией не только по их тесту, но и рекомендациями по соотношению длины кивка и оптимальной для неё массе мормышки.

Снасть под живца

Для живцовой ловли с боковым кивком я применяю удилища без пропускных колец в размерном диапазоне от 4 до 7 м длиной. Почему - расскажу чуть позже. Оснастка у меня - глухая, включающая в себя небольшое пенопластовое мотовило, которое нанизывается на верхнее колено удочки (фото 9).

Мотовило это сделано мною так, что не соскальзывает и не выпадает, даже если клюет достаточно сильная рыба. В этом я удостоверился и когда на балансиры с блеснами рыбачил, и когда на ловлю с применением живца перешел.

Возможно, если на удочке стоит катушка и есть возможность более оперативной регулировки длины отпускаемой лески, это удобней, но лично я привык к варианту с легким мотовилом. Нет ничего сложного в том, чтобы за короткое время изготовить хоть дома, хоть тут же на берегу сразу несколько таких мотовил и, намотав на них различную по диаметру леску, применять в той или иной ситуации (фото 10). Что касается толщины лески, то в зависимости от планируемой к поимке рыбы я ставлю леску диаметром от 0,15 до 0,28 мм.

Поговорим о живце

Прежде всего, расскажу, какую рыбку лучше применять в качестве живца. Главными объектами моей целенаправленной живцовой ловли всегда были окунь, щука и судак. Единичные поклевки других хищных рыб хоть и можно упомянуть (фото 11), но обобщить информацию по ним вряд ли объективно получится, поэтому предлагаю остановиться на перечисленной троице и рассмотреть для каждого из этих хищников наиболее эффективный вариант живца.

С окунем всё достаточно просто. Самым лакомым для него, как я успел убедиться, был, есть и будет пескарь (фото 12). Пескарь - некрупный, длиной до 6 - 7 см. Такой живчик привлекает и небольших «матросиков», и достаточно приятных «полосатиков», причем как в прудах и озёрах, так и на реках. Если нет возможности заготовить пескаря, то сойдет и уклейка или некрупная сорожка – правда, они окажутся заметно хуже.

У щуки гастрономические предпочтения, как мне показалось, могут ощутимо варьироваться. Вроде бы не очень крупный карась бывает достаточно приемлемым вариантом, но в какие-то отдельные периоды он попадал в полный игнор, и лишь замена его на плотву или окуня приносила в итоге результат (фото 13).

Неплохо отзывалась щука на предложение ей мелкого подлещика или небольшой плотвы, густеры или сопы (фото 14). Но, на что я обратил внимание, только в случае ловли на реках, причем в местах обитания этого живца. В прудах же, где подобная мелочь не очень-то распространена, щука клевала разительно слабее. Хотя, возможно, это были лишь какие-то частные случаи. Но вот того же карася зубастая если и жаловала, то не только на реках, но и в озёрах.

Пескаря, разумеется, она тоже не обходила вниманием, но, естественно, размером чуть побольше, чем при ловле окуня - сантиметров где-то 10 - 11. Поэтому, сдаётся мне, что если запастись сразу несколькими разновидностями живца, то соблазнить щуку окажется намного проще, чем когда упираешься в какой-то один из них.

Что касается ловли судака, то первое место делят в моём рейтинге опять же пескарь и уклейка. За ними следует плотва. И замыкает призовую тройку окунь вкупе с ершом, на которых тоже не раз случались поклевки клыкастого. Карася же, равно как и подлещика с сопой, судак игнорировал вовсе. Это не означает, что их нельзя применять в этом способе рыбалки, но ни одного судака на них лично мною поймано не было.

Теперь возникает вопрос – каким способом насаживать живца. Нет, интуитивно понятно, что цеплять его нужно спереди снизу, чтобы живчик оставался в естественном положении при проводке (фото 15). Но тут появляется другой нюанс: мы его цепляем под губы или как-то за голову?

По большому счету, живец всё время находится в динамике за счет постоянной работой удилищем с боковым кивком, поэтому в моей практике не раз происходило, что хищную рыбу я ловил даже на снулую рыбешку. Хотя, как мне кажется, если у вас на крючке живая рыбка, то самостоятельно двигаясь и дергаясь, она всё же чуть лучше привлекает хищника, нежели мертвая. Поэтому я привык цеплять живца под губы, хотя и вполне допускаю вариант насадки его и за голову, и даже за тело (фото 16).

Очень часто, когда удавалось подцепить и вытащить хищника, на крючке джиг-головки не оказывалось живца, т.е. хищная рыба, попавшись, сбивала его при этом. В принципе, если у вас есть запас мелкой рыбешки, это не проблема – просто цепляете нового живца и продолжаете рыбачить. Если же живец держится крепко – например, когда он подцеплен под голову, он вполне может пережить не одну атаку хищника. Однако ж, как я убедился на практике, применение именно живой рыбешки наиболее благоприятно сказывается на интересе к приманке со стороны хищной рыбы. Поэтому на подобные выезды я всегда отправляюсь с достаточным запасом живца.

В общем, суммируя, отмечу как плюсы, так и минусы всех вариантов насаживания.

- Если цеплять за губы. Плюсы: живец остается живым, бодрым и подвижным – и лучше привлекает хищника. Его даже можно отпустить восвояси, если поклевки не случилось. Минусы: хищнику его достаточно просто сбить с крючка, поэтому после каждого контакта с рыбой, даже если она не засеклась, лучше проверять наличие живца на крючке. А уж если рыба засеклась, то после того, как вы её извлечете из воды, скорее всего малька на крючке не найдете (фото 17), поскольку в процессе вываживания он легко срывается с крючка, особенно если вам попался бойкий противник.

- Другое решение – это подцепить живца за голову или чуть дальше (если крючок джиг-головки чуть великоват относительно размера живца). Плюсы: такого живца невозможно, ну или очень трудно сбить с крючка, даже при повышенной активности рыбы (фото 18); не нужно носить с собой кан или ведро с живцом, а можно ограничиться запасом снулых рыбок в пакете в кармане курточки или рюкзаке.

Минусы – следующие. Начнем с того, что хищник, в целом, реагирует на такого «живца» несколько хуже, чем на живого. И потом - этот способ крепления рыбки негуманен, нет возможности отпустить живца после рыбалки. Да, так его труднее сорвать, чем когда он будет зацеплен за губки. Но лично мне комфортней иметь хороший запас живцов и заменять их на крючке по мере того, как они выбиваются из сил, нежели с одной и той же снулой рыбкой-приманкой обследовать одну перспективную точку за другой.

Где и как рыбачить с кивком

Ловить хищника на удочку с боковым кивком и живцом можно как с берега, так и с воды - из лодки. Если рыбачить с берега, то простейшая, но, тем не менее, результативная тактика – это перемещаться от одной интересной точки на берегу к другой. (К слову, более существенных результатов можно достичь, если хоть немного, но зайти в воду, используя болотные сапоги или вейдерсы.) А что же это за интересные точки? К примеру, как окунь, так и в отдельных случаях щука любят нападать на небольших рыбешек на границе чистой воды и водной растительности (фото 19). Если место попалось хорошее, то окуня можно долго и успешно ловить, не сходя с него.

Щука же, как известно, единоличница, поэтому лучше, поймав одну зубастую, перейти в новую точку ловли. Интересны будут упавшие в воду деревья или затопленные кусты (фото 20), они априори привлекают хищника возможностью организации засад на мелочь, поэтому, если хоть как-то можно доставить своего живца к таковым точкам, обязательно пробуйте сделать это.

Судак же предпочитает коряги (фото 21), полузамытые бревна и выемки под ними. Если вы будете рыбачить на озере или в пруду, то обратите внимание на участки, где раскинулся ковер из травы. Там в любом случае найдутся пусть и небольшие, но просветы, так называемые «окна», куда можно аккуратно опустить мормышку с живцом.

При ловле с берега или взабродку объективно лучше работают максимальные по длине удилища из вышеобозначенной мною размерной линейки, они обеспечивают возможность доставки малька в интересные, но удаленные от береговой линии места стоянки хищной рыбы (фото 22).

Очень интересно рыбачить с лодки. Но не только интересно, а и добычливо. Кстати, что примечательно, в прошлом году я неоднократно встречал коллег, кто ловил хищника на живца из лодки удочкой с боковым кивком, что, как мне кажется, показывает, насколько популярным является этот метод ловли.

Самая лучшая тактика для лодочной рыбалки с нашей снастью – это выбрать какой-то маршрут и, стартовав, сплавляться до конечной точки проплыва, периодически якорясь и последовательно облавливая при этом наиболее перспективные в плане стоянок хищника участки. Особо интересными можно считать упавшие деревья (фото 23), затопленные кусты, торчащие коряги или скопления замытых бревен. Старайтесь рыбачить возле них, особенно если там наблюдается или более спокойное течение, или оно вообще отсутствует.

Чем хорош этот метод ловли, так это тем, что насадку, живца, вы можете точечно подать даже в самую гущу коряжника, при этом не распугав притаившегося там хищника. А вот живцовая ловля с поплавком с лодки более сложна - поди-ка, попробуй закинуть снасть с достаточно громоздким поплавком, не зацепившись при этом. Зато джиг-головку, наживленную мальком, удается точнехонько положить буквально под нос хищнику, пронеся её между ветками. Разумеется, зацепы и тут случаются, куда без них, но, как я убедился на практике, всё же менее часто, чем при других вариантах живцовой ловли.

Я обещал рассказать, почему под боковой кивок я использую линейку маховых удилищ длиной от 4 до 7 м. Так вот, именно когда я рыбачу с лодки, беру сразу несколько удочек разного роста, потому что где-то удобней использовать модель подлиннее, а где-то - например, если мало места для работы снастью - покороче.

Поговорим теперь о проводке приманки для описываемого метода ловли. Она, как бы странным это ни казалось, всё равно есть. Если я рыбачу на пруду или озере, то обычно при облове средних слоев воды стараюсь выдавать высокочастотную игру джиг-головкой. Если же ловлю на реке, то, как правило, сперва облавливаю придонный горизонт, ударяя мормышкой о дно и постепенно подымая её после этого до полуметра ввысь.

Логика анимации тут проста: получается, будто рыбка роется в грунте, а когда поднимается муть, она старается уйти из этого места. Но на прудах и озёрах такую проводку делать мне удавалось редко, потому как в основном на дне находились или заиленные ветки, или какие-то водоросли, которые, цепляясь за приманку, сводили на нет мои попытки продуктивного привлечения хищника. На реках же в этом плане всё проще: на дне, как правило, песок и камни, так что удается обходиться без каких-то серьезных «мусорных» зацепов.

Если же надо порыбачить где-то в корягах или возле них, то точно так же начинать проводку лучше со дна, несколько раз несильно ударив по нему мормышкой с живцом. Случалось даже, что хищник атаковал живца еще в тот момент, когда я опускал его на максимальную глубину ловли. Это, я так понимаю, означало, что я правильно угадывал с точкой ловли. Но если хищник сразу себя не проявлял, то плодотворней оказывалась проводка от дна, чем просто игра в средних слоях воды.

Применим ли поводок в таком методе ловли? Да, несомненно, ведь иногда поклевки случаются очень агрессивные - и если у вас не будет надежного поводка в оснастке, зубастый хищник сможет перекусить вашу леску (фото 24). Конечно, если объектом ловли является окунь, и вы точно знаете, что кроме него в этом водоеме других хищников нет, можно обойтись без поводка и не утяжелять оснастку.

Выводить попавшегося хищника, особенно если он хорошего размера и в зоне ловли присутствуют коряги, лучше сразу на чистую воду, не давая ему возможности спрятаться или зацепить за что-то леску. Это, на первый взгляд, непросто, но если перед началом ловли прикинуть, по какой траектории лучше будет выводить добычу, то, в большинстве случаев, проблем с этим не возникнет. Вообще, приятно вываживать достаточно крупную для этого метода рыбалки рыбу. И тут, конечно, главное не нервничать и не торопить события.

Дайте рыбе устать - и тогда её удастся взять хоть голыми руками, но, конечно, лучше всё же иметь с собой пусть небольшой, но подсачек. И ни в коем случае не пробуйте выволакивать приличного хищника сразу при помощи несложенного махового удилища – вы запросто его, удилище, сломаете. Это ладно окуньки или мелкие щурята – их достаешь как рядовую рыбу. Но если возьмет щука или судак приличного размера, дайте погулять добыче и утомиться, а потом начинайте подтягивать её, приближая к берегу, постепенно складывая колена удочки.

Как мне кажется, я предметно и подробно описал метод рыбалки на летнюю мормышку с живцом. И должен напоследок отметить, что боковой кивок – это очень перспективный способ рыбалки, поэтому тем, кто желает ощутить массу приятных впечатлений от процесса ловли, могу однозначно порекомендовать попробовать половить этой снастью!