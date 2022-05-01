Поговорим о лососях. Чавыча низкой воды Татьяна Соколова | 20 октября 2022 г.

Моё повествование выстроено в строго хронологическом порядке, иначе не донести те обстоятельства и препятствия, которые на этой рыбалке усиленно выстраивали матушка-природа, пробуя на вкус наш характер, целеустремленность, силу воли и мастерство.

Наша поездка за чавычей на реку Большую планировалась с 2 по 9 июля 2022. С начала июня мы постоянно мониторили погоду и состояние Охотского моря у юго-западной оконечности Камчатки.

Погода предполагалась замечательно-рыболовная - днём плюс 14 - 16 градусов, ночью - около десяти, дождливо и пасмурно. Море - спокойное, сильных ветров/штормов не предвиделось.

Это означало, что чавыча сможет спокойно заходить в реку - отдохнуть на ямах под берегом или в протоках. Ведь во время же штормов проходные лососи могут покрутиться-покрутиться возле устьев – и, не дождавшись благоприятной погоды, уйти обратно в морскую пучину, переждать или же поискать другую реку. Снасти тоже готовились со всей любовью и старанием: тонущие воблеры, тяжелые «колебалки», спиннинги с тестами до 40 и 50 г, надежные карабины. Конечно же, все - исключительно лососёвого назначения. Королевский лосось, чавыча - дело серьезное, требует уважения и ответственности.

Но за неделю до нашего отлета в небесной канцелярии что-то пошло не так. Петропавловск-Камчатский накрыла аномальная жара, 28 - 32 градуса. Эхо этого безобразия докатилось и до Усть-Большерецка, всё же 220 км - не дальний свет.

По данным «разведки» - на реке Большой где-то 28 - 30 градусов, палящее солнце, вода потеплела и стремительно падает. Охотское море плавилось и нежилось, обласканное неторопливыми волнами. А на пляжах Петропавловска - полный аншлаг, местные жители и приезжие туристы радуются редкой возможности позагорать и даже искупаться. И пусть даже Тихий океан ни в какую не желает прогреваться - океан всё же, как-то несолидно...

Опять же, по данным «разведки», по причине жаркой погоды рыболовный народ на Большой «отстреливается» не ахти как. Но меня это мало интересовало. Почему?

В моей рыболовной стратегии существует железный постулат – никогда, никогда не полагаться на результаты рыбалки коллег. Главное, что мне нужно знать, так это состояние акватории. Далее на это накладывается примерный временной план захода проходных лососей (в Тихоокеанском регионе - это чавыча, кета, нерка, горбуша, кижуч и т.д.). И вот тут-то погодные условия начинают играть хоть и значимую, но отнюдь не решающую роль. А охотиться за трофеями - наша постоянная задача.

С полным пониманием, что впереди предстоит серьезнейшая борьба, мы отправились в путь. Аэропорт Елизово встретил нас народом в шортах и морским воздухом бесподобно-особенного тихоокеанского вкуса. В далекие экспедиции на Дальний Восток мы обычно прилетаем за день-два до начала рыболовного тура.

Отдыхаем в домике-лодже, высыпаемся. Рыбалка потом стребует много сил, так что стараемся быть готовыми не только ментально, но и физически. А если учесть, что на Камчатке разница с московским временем в 9 часов, то купание в термальном бассейне при лодже отлично снимает усталость и добавляет крепости и здоровости сну. И еще нюанс: имейте в виду, что есть вероятность, что ваш багаж, а в худшем случае - тубус со спиннингами, не прилетит одновременно с вами. Так что запас по времени – реальная необходимость.

Большая. И снова здравствуйте!

Отдохнувшие и выспавшиеся, мы приехали на базу к обеду. Быстрая сборка снастей, быстро покушали - и на реку. Обширные косы топорщились корчами и корягами, декорированными стаями чаек.

Глянув на реку, мы поняли – времени в обрез, буквально каждая минута на счету, потому любой заброс должен быть только в перспективную точку. Ведь, по словам нашего гида Анатолия, уровень воды падал со скоростью 7 - 10 см в день. В большинстве прошлогодних удачливых мест, где мы предполагали опять ловить, просто нечего делать. С Анатолием обсудили план действий, наши «хотелки и желалки».

Мы постоянно говорим: «Надо прислушиваться к гидам!» Кто-то скажет, что дьявол всегда кроется в деталях – смотря какие гиды. Но нам с гидами всегда везло. И не потому, что мы такие по жизни удачливые.

Просто подготовка к любому рыболовному туру требует очень внимательного изучения всех вводных данных. Для начала - понимания, какую рыбу вы хотите половить, когда и где. Далее – знаний о жизненном цикле этой рыбы, кормовой базе и прочих особенностях (среди которых, например, влияние луны на морские течения, приливы и отливы и т.д.). Потом надо точно знать, что и как предлагают вам владельцы рыболовных туров - рыбалку с берега или с лодки, а может - сплав. Всегда оценивайте ваши возможности, опыт и практику. Даже ваши личные приоритеты в приманках, спиннингах и стиле ловли.

Бытует расхожее мнение, что чем дороже тур, чем дальше забираешься в какую-нибудь глухомань, тем эффективнее выйдет рыбалка – типа, рыба сама будет на приманки бросаться. Огромная ошибка!

Самый яркий пример – Тугур в Хабаровском крае, река трофейного тайменя. Некоторые рыболовы, изначально заряженные подобными мыслями, возвращались с Тугура с полным, ну просто круглейшим нулем, тогда как другие ловили не просто трофейного, а гигантского тайменя – типа, 50+! И с чавычей та же история. А владелец нашей базы Виталий Колисниченко всем новым клиентам заранее говорит: «Вы должны понимать, что можете вообще чавычу не поймать…» Вот так жестко, но честно. Лососи - штука серьезная!

Наш гид Анатолий провел на реке более тридцати лет, и не только рыбак, но и охотник со стажем. Уже сколько лет мы каждый раз перед началом рыбалки пытаем Анатолия о ситуации на реке, что там с рыбой, как погода повлияла на фактические сроки захода лососей. О наших приоритетах Анатолий уже и не спрашивает - знает, что мы нацелены на трофейную чавычу 10+.

Анатолий: «Дела такие: заливы, мелкие протоки обмелели. На больших плёсах в ямах-траншеях под берегом, где в прошлом году чавыча отстаивалась, а мы ловили её «колебалками», трава выросла почти до поверхности. Значит, чавыче в тех местах делать нечего. Да и приманку не провести, вся в траве будет.

Единственный вариант – край бровки перед свалом в прибрежную яму. Или основное течение по всей ширине реки. Забросы - как всегда, на глубину, приманку тянем на мелководье. Очень внимательно «слушайте» дно. Нам оно нужно только каменистое. А вы со своими лососёвыми спиннингами прекрасно прочувствуете характерный глухой стук. Короче, ловим на сильной текухе, готовьтесь к выламыванию рук на каждой проводке. Кроме того, есть еще засада - внизу начала попадаться нерка и кета. А в устьях уже видели стаи горбуши, крутилась там, но пока не заходила. В этом году всё наперекосяк».

Итак, часики тикают не в нашу пользу… Ну, к выкручиванию рук нам не привыкать. Прыгнули в лодку - и вперед!

Снасти

Для начала встали на уже известное нам по прошлым годам место. Привязались к прибрежной коряге. А коряг тут нанесло великое множество! Забросы - в течение. Медленная проводка. По силе потока стало абсолютно ясно, что «колебалки» можно смело оставлять на базе. Их просто колбасило невпопад или выбрасывало на поверхность. Так что в дальнейшем мы с Сергеем обходились одной коробочкой с тонущими минноу D-Contact 110. Пока другой народ тратил время, копаясь в ящиках в поисках подходящей приманки, мы успевали сделать десятки забросов. Почему D-Contact 110?

Достаточно тяжелый, 26 г, прогонистый воблер, режет любое течение. Можно проводить на снос, а то и петлей, тогда воблер еще больше заглубится. Вести приманку можно «равномеркой», с паузами или без. Мы делали и так, и так. Расцветки использовали, что и прошлом году. У меня - золотисто-красный воблер по кличке «Марь Иванна» (из-за простоты исполнения). У Сергея - два гламурных «Контакта»: яркая фуксия по кличке «Барби» и золотисто-розовый «Красавчик».

Смитовский спиннинг Troutin Spin Inter Boron IBXX-87HBSP до 40 г тестом (HBSP – аббревиатура от Heavy Bottom Fishing Special, серьезнейший инструмент для рыбалки на глубинах и дальних дистанциях). Пропускные кольца спиннинга небольшие, твичевые, прижаты на коротких лапках, комель усилен. Еще один - Big Salmon Limited Edition BSLE-90 до 50 г. Мощнейший спиннинг с деликатной внешностью, он для ловли лососёвых в особо жестких условиях.

Катушки – японские четырехтысячники, шнуры - 48/50 Lb. Карабины на подшипнике Cross Lock Bearing Swivel #4, с разрывом на 63 кило. С учетом работы приманки на очень сильном течении наличие подшипника предохраняет шнур от перекручивания.

Вот, собственно, и все спиннинги-катушки. Перечень невелик, но, как потом показала рыбалка, снасти надежные и эффективные. Забегая вперед, скажу: за эту рыбалку были выведены все (все!) трофеи, без единого схода. Помните, в самом начале повествования?

Королевский лосось – чавыча - дело серьезное, требует уважения и ответственности. Лососям – только лососёвые снасти!

Первая чавыча не заставила себя ждать. И взяла, яростно так, как раз на краю бровки. Потом ринулась в яму-траншею под берег, а там травы… Забралась в травяную кочку, встала. Я вообще не понимала, то ли рыба еще там, то ли ушла, то ли воблер на коряге.

Дала спиннинг Анатолию. Он дёргал, дёргал, тоже не понял, но решил, что всё же зацеп. А на очередном дёрг-дёрг на поверхность вылетела кочка вместе с чавычей. Сергей смеется – мол, напоминает известную сказку: бабка за дедку, дедка за репку… Чавыча какая-то бешеная попалась. Давай опять забеги устраивать. Я сразу, по повадкам, поняла – небольшая, килограммов на семь.

И не забываем, что главное правило при вываживании чавычи – не форсировать его! Дать рыбе побегать. Она сама успокоится. Если трофей 10+, еще и на течении - мгновенно поднять якорь на борт, заводить мотор (если времени хватит) - и вослед за трофеем. Иначе шансов взять рыбу практически не останется. Это уже слаженность команды – важнейшее слагаемое при трофейной рыбалке.

В качестве примера слаженности - случай про рыболовную зависть. Поутру один из гидов выпросил у меня самую мою уловистую приманку, которой не жалко. Дала ему нарядного «Рыжика» в боевых шрамах, D-Contact 110, чем сама ловила в прошлом году. Его экипаж припарковался на углу протоки и основного течения. Рыболовы-клиенты подремывали под послеобеденным солнышком.

Гид попросил разрешения половить симу самому, ведь продовольственную программу никто не отменял. И как всегда в таких случаях - садится крупная чавыча на основном течении. Гид с надеждой: «Ребята, может, якорь поднимете? Большая рыба села… Лодкой бежать надо». А шнур со свистом улетал… В общем, надежды гида на помощь команды улетучились вместе со шнуром.

Народ даже пальцем не пошевелил. Что тут скажешь? Хороша команда…

Первый трофей

В 7 утра - рёв моторов: нахлыстовики торопились занять свои специальные, нахлыстовые места. И это правильно. Мы же особо не торопились, зная, что на наши места охотники вряд ли найдутся.

Причина простая – народ, особенно местный, привык ловить «колебалками» - значит, сильное течение им не осилить. А народу на реке – множество. Десятки лодок курсировали туда-сюда в поисках лучших точек. Надо заметить, что порядок на Большой соблюдался со всей строгостью: ловля - только по лицензиям, рыбнадзор постоянно курсировал, зорко охраняя законность пребывания на реке.

В начале каждого дня – проверка фрикциона, мало ли, подтянули да забыли. Шнур при протягивании рукой должен идти с небольшим усилием. Сильно затянутые фрикционы для лососёвой рыбалки – грубейшая ошибка. Исключение - для трофейных тайменей от 30+.

Однако про тайменей я уже неоднократно писала в «СР» ранее, это другая история. А вот если кто-то думает, что крупных чавыч, «задесяток», сможет победить, лишь имея нужную снасть, то это домысел, миф, мыльный пузырь. Да, случаи поимки трофеев, особенно у новичков, случались. Но всё же охота за крупными экземплярами подразумевает в буквальном смысле каторжный труд, по 400 - 500 забросов в день, и психологическую подготовку.

…Это случилось ближе к вечеру. Заякорились за намытым островком на основном русле. Дно - отличное, в мелких камнях, вода прозрачная. Второй заброс «Марь Иванны», проводка неспешная. 110-й «Контакт» имеет широкие бока, поэтому течение само играет с воблером, надо лишь регулировать скорость проводки. Надо помнить, что чавыча заходит в реку для нереста.

Дорога у неё - в один конец. Потомство – вот главнейшая задача чавычи. И чем медленнее проводка, тем реальнее приманка имитирует непонятно-вражеский объект. К тому же нерка и кета, хоть и единично, но уже зашедшая в реку, добавляла опасный фон. Да и кунджа не прочь полакомится чавычовой икрой. Плюс – возможно, что у некоторых особей чавычи, которые только-только зашли в реку, сохраняется инстинкт хищника, хоть и недолго.

…Воблер подходил ближе к кромке свала в длинную яму под берегом. Легкий тычок… На крючках тягуче повисла «мокрая телогрейка»… Это крупная рыба! Анатолий, гид, так спокойно: «Танюша, просто держи. Я сейчас». И метнулся к якорю. Сергей в это время быстро выматывал свой воблер.

Спиннинг положил точно на место, где у нас всегда лежат спиннинги. Это очень важно, чтобы в процессе вываживания снасти и прочие вещи (рюкзаки, ящики, коробки и т.д.) находились на своих местах. Иначе в суете ломаются спиннинги, улетают за борт телефоны и камеры.

А Танюша спокойно и твердо держит рыбину. Чавыча, покачивая спиннинг, удаляется дальше и дальше. Не перестаю говорить: «Хвала лососёвым спиннингам!» Змея, настоящий удав! Спиннинг вцепился вмертвую! Тянет комлем. Спиннинг сильно задрожал – значит, чавыча готовится к забегу. Анатолий уже завел мотор. Рыбина рванула, лодка - следом. Чавыча развернулась, торпедой полетела на меня, скорее подматываю шнур, а рыбина уже вверху. Маневры лодкой. И опять забег!

Анатолий бормочет: «Только не форсируй вываживание, только не форсируй! Хорошая рыба!» Чавыча встала - и как-то совсем ослабила сопротивление. Вот теперь только можно поработать катушкой. Но я точно знала, что её показать слабость и покорность - это обманчивый маневр. Стальные мышцы так просто не сдаются! Минут двадцать мы преследовали рыбину. Метр за метром чавычу приближали к лодке.

Самый опасный момент – ни в коем нельзя силой катушки подтягивать чавычу к лодке – сойдет. В данной ситуации – к фрикциону не прикасаться!! Тянем спиннингом. Образовались доступные полметра-метр, подкручиваем катушку. Если нет, ждем, угасание сопротивления.

Встаю на скамейку – роста не хватает, из последних сил спиннингом поднимаю рыбину. Анатолий быстро подводит подсак под неё. Всё, взяли, есть первый трофей! Толстая мамка-чавыча сверкала серебром! Быстро на косу, фото и отпускаем. Чавыча 10,5 кг! Молодец, Танюша, молодец, «Марь Иванна», молодец, спиннинг! А команда, вообще – огонь, самая лучшая!

Фартовый парень – Серёга Соколов

Дождик! Наконец-то! Может, воды прибавится… Но ветер с моря быстренько прогнал тучки, выкатилось яркое солнышко. Налетели комары. Начали жрать с особой жестокостью. Репелленты не спасали. Пришлось выбрать место посередине реки, на основном течении. Ветерок хоть как-то сдувал кровопийц. Хорошо, что выше нас намыло островок из корчей и коряг, к корягам-то и привязались.

С одной стороны – бешеный поток, с другой - от островка до берега более-менее спокойная вода. Якорный узел все дружно проверили. Мы с Сергеем попрактиковались, как быстро снять узел на случай поимки крупной рыбы. Начали…

Забросы за поток, проводка «Контактов» очень-очень медленная. Чувствовалось, что воблеры идут на грани вылета. Я: «Серёжа, не будет здесь ничего. Слишком сильное течение. Давай еще по пять забросов - и смещаемся». Только произнесла эти слова - у Сергея в середине потока, на самом бурляке, садится чавыча. Благо у меня воблер уже был вымотан. Прыгаю отвязывать узел, Анатолий - за мотор. И - о чудо! Чавыча летит к берегу, туда, где течение спокойнее. «Танюша, погоди отвязывать, но стой на месте. Может, и так сладим», - гид держит мотор на нейтралке. «Серёга! Не трогай катушку! Не спеши, может сама сдастся», - волнуется Анатолий.

Чавыча курсирует под берегом, делая вид, что ослабла. В этот момент рядом с нами на скорости пролетает моторка. Анатолий разразился «ласковыми» словами. Но, как говорится, нет худа без добра. Пошла сильная волна, рыба всё больше вжималась под берег, ослабляя натяг. Сергей подтянул чавычу ближе к лодке. То ли ей опять в поток не хотелось, то ли уже требовался отдых - сложно сказать, но рыба сдалась быстро, мы даже не бегали лодкой за ней. Казалось бы, вот оно, рыбацкое счастье!

Анатолий протянул подсак. А рыба - под мотор, а мотор-то работает… Только мастерство гида спасло ситуацию. В мгновение ока Анатолий прыгает к мотору, глушит, поднимает его, опять за подсак. А чавыча уже в корягах острова. «Серёга, тяни её спиннингом, на нос становись, там выше. Только катушку не трогай!»

В такие моменты я даже камеру не беру. Есть у меня примета, когда такое экстремальное вываживание трофея, лучше не снимать. Это так, на удачу.

Сергей, чуть ли не в прыжке, подтаскивает чавычу к лодке. Подсак - мимо… Еще попытка – есть! И опять чавыча свежего захода. Темно-серебряная «мамка». Все молодцы! Команда удачи! Теперь - на косу, как положено – фото. И отпустить «мамку» в 11 кило продолжать свою важную миссию.

Анатолий хитро улыбается: «А теперь посмотрите на косу, между кустов». На противоположном берегу развалился мишка. Покатывается, лапами почесывается. Мы - за камеры. Но уже поздно - мишка подпрыгнул и был таков. «Я его давно заприметил, как у Сергея рыба села. Молчал за ненадобностью. Что вы, медведей на Камчатке мало видели? Его даже лодка не испугала. Едем на другую косу. А то мало ли что», - Анатолий засмолил сигаретку. «Фартовый ты парень, Серёга».

Так почему же чавыча не унеслась по потоку? У меня одно объяснение: лососёвые поднимаются в среднем на 4,5 - 5 км за раз. Дальше им требуется передышка, длительность которой зависит от многих факторов. Может, так и сложились обстоятельства, что именно этой самке после прохождения длинного бурного участка реки и понадобился отдых. Кто знает?

Атака кеты

И вот настал момент, когда чавыча вообще перестала клевать. За день - лишь одна рыба, и опять «камчатский стандарт» - 10,1 кг. Всё на ту же «Марь Иванну». Мы стали привязываться к корягам и веточкам во всех мало-мальски перспективных местах. Уровень воды неумолимо понижался, усиливая течение.

Там, где рыбачили вчера, сегодня уже невозможно - трава и повылезшие коряги. Надо было что-то менять. Я уже давно поглядывала на один плёс, на который выходило три больших протоки. Плёс - глубокий, не менее четырех метров, течение - просто сумасшедшее. Утяжелились еще одним якорем аж на 25 кило. Привязали к нашему стандартному 12-килошному якорю, в итоге получились солидных 37 кг. Одна проблема – поднимать этот якорь, да еще и на сильном течении - то еще удовольствие.

Кстати, о якорях. Понятно, что поднять-опустить якорь – это работа гида. Но мы с Сергеем считаем, что если у нас команда, то не грех и поработать юнгами на общественное благо. Мы сами, чтобы не терять время и порой, что важно, выбранную позицию, бросаем и поднимаем якоря.

Итак, бешеный плёс. Это не фигура речи. Привязались к коряге метрах в пяти от косы. Забросы - под противоположный берег, и долгая, медленно-нудная проводка 110-х «Контактов».

Спиннинги аж захлебывались в агрессивной дрожи. «Контакты» швыряло по горизонту метра на полтора. Про руки и говорить нечего - выламывало. Что интересно, внешне плёс выглядел обманчиво спокойным, без бурляков, ровненьким. Реальная сила течения открылась уже при проводках воблеров.

Вот эта стабильность течения прекрасно заглубляла воблер. Это значит, что дно ровное, без препятствий, типа валунов и крупных коряг. Рельеф дна просто замечательный – плавный переход от глубины на мелководье косы. Не плёс, а конфетка, для массового хода проходных лососей, особенно для кижуча.

Самое время сложить мозаику из характеристик быстро текущих плёсов, где мы ловим трофейную чавычу:

Но сперва - один момент касательно вчерашней рыбалки на потоке. Нам очень повезло, что чавыча пошла под спокойный берег. По возвращению после тура с Камчатки мы получили сообщение от нашего гида, что вода совсем упала и на «бурляке с медведем» открылся целый лес из бревен. Мы бы оттуда ни за что рыбину не вытащили. По поверхности было видно, что препятствия есть, потому, что течение закручивалось в так называемые «зеркала». Это чуть более спокойный кусочек реки, как правило, разной длины и ширины – это зависит от габаритов и формы подводного препятствия. А может быть, это сошлись две подводные канавы/траншеи. А может - и то и другое.

В любом случае самое ценное для такой зоны, что это место либо стоянки, либо отдыха, либо засады для хищника. Для чавычи – это место отдыха, а для тайменя - однозначно место засады. Такой лес из бревен или прочего, и та же сила течения, но ход одной и той же приманки уже совершенно другой. Подобные нюансы постигаются на личном опыте, особенно, когда в корягах остаются ваши приманки-недоставайки.

Вернемся к «бешеному плёсу». Плёс молчал. Ни поклевки. Хлестали по всем векторам. Главная дорога для проходных лососей – это бровка, ближе к косе. В параллель косе забрасывать нет смысла – течение сразу забивает на саму эту косу. Неожиданно на каждой проводке, почти рядом с лодкой, начались дерзкие и резкие поклевки. Оказалось, что перед корягой параллельно косе течение ниже по реке намыло длинную узкую траншею. По ней кто-то дерзкий и шёл. В прозрачной воде разглядели некрупные темные тела рыб. Запрыгали небольшие серебряные молнии.

Анатолий: «Ну, ребята, поздравляю, вот и первые гонцы нерки и кеты сюда дошли. Они начнут выдавливать чавычу в верха. Пройдет несколько дней - и кета заполонит всю реку. Смотрите, по траншее рыба темной лентой тянется – это кета. Жесткие поклевки только у неё. Кету сложно поймать спиннингом. Да, она будет садиться на приманку, бегать туда-сюда, а как начнет прыгать, так и выплюнет приманку. А серебристые рыбы, что прыгают – это нерка. Её тоже кета гоняет. Короче, ситуация усложняется. Надо искать протоки ближе к основному течению. Чавыча уступит дорогу кете и пойдет такими протоками».

Через пару дней началась настоящая кетовая вакханалия. Кета призывно прыгала по плёсам, особенно ближе к глубоким канавам/траншеям вдоль берегов. Поклевки - яростные, фрикцион визжит, кета носится, а воблеры – тьфу на ваш пластик… Но это через пару дней.

Победные точки

Поутру, еще раз обсудив ситуацию, пришли к выводу, что сначала надо пробить наши основные точки на главном русле Большой. Вдруг стадо кеты уже прошло, а последующие еще ждут в заливе? Не теряя времени, понеслись на плёсы. Два наши самые козырных места - в минус. Причина - падение воды нанесло много мелких коряг, веток.

Проводка возле дна стала невозможной. Благодаря нашему гиду, который как факир умудрялся снимать воблеры с зацепов, наши «патроны» остались целы. В сухом остатке - лишь три реальных точки, и то, если их не оккупировала кета. Передвигаться же мы могли только в границах обозначенного в лицензии участка.

Подходя к облюбованному месту, сразу смотрели на наличие кеты. Если никто не прыгает, начинали ловить. Спиннинги послушно руководили «Контактами», а те с полным пониманием ответственности прочесывали акваторию. Приманки не меняли, потому как состояние реки ничего кроме рыбалки на D-Contact 110 не предполагало.

А теперь самое время поговорить о психологической подготовке для рыбалки на серьезную рыбу. Напоминаю, что касательно чавычи, тайменя, семги, даже кумжи - трофеи не стоят, привязанные по точкам.

Если вы нацелены на крупняк, надо очень сильно постараться, даже если будете в полном пролете с трофеем. Тут или пан, или пропал. Хотя, справедливости ради, кто-то и за «просто порыбачить» пролетит семь тыщ километров. Но не мы. Задолго до нашей очередной экспедиции за трофеями мы готовимся, даже если это уже сто первая рыбалка на одну и ту же рыбу и на одной и той же реке.

Терпение и аналитика, скрупулезное изучение возможных природных подножек, которые происходят с завидным постоянством. С природой не поспоришь. Просто надо стараться быть готовым ко всему. Причем не только с приманками. Главное – тактика. А тактика без аналитики – пустой звук.

В эту экспедицию на Камчатке случилось аномалия в виде жары. Прибавьте малоснежную зиму - и получим низкий уровень воды в реках уже в июне. Поля подводной зелени колосятся во всей красе. Дождей практически нет. И вишенка на торте - ранний заход проходных лососей.

Мы по-прежнему привязывались к корягам, веткам. Порой сложно было даже замахнуться спиннингом для заброса. Но у нас свой секрет: короткий взмах спиннингом вертикально вверх - и резкий выброс под 45 градусов. Внимательно следили за поверхностью реки. Искали «зеркала». Обрабатывали.

Рыба – создание умное, она пойдет по самому короткому пути. Бомбили повороты реки по меньшему радиусу. Перебрасывали струи и проводку петлей на снос. Или сразу, короткими «твичами», заглубляли воблер.

И оно сработало! Сергей завопил: «Рыба!» Анатолий - как мантру: «Серёга, просто держи! Фрикцион не трогай!» Танюша - за якорь, Анатолий - за мотор, полетели… Минут через пятнадцать - плавно, с великой осторожностью - Сергей заводил чавычу в подсак. Ура! «Мамка»! На косе, встав в красивую позу, Соколов гордо поднял чавычу. Снова десять пятьсот! Заслуженная победа всей команды и воблера, красавицы по кличке «Барби».

А Танюша, как всегда, никак не могла без трудностей. Кета вынудила нас отойти в большую протоку, недалеко от главного русла реки. Дно - практически ровное, каменистое, вода как слеза. Ну, если не здесь, то где еще! Понимаю, что почти последний шанс… Чавыча села на первом забросе «Марь Иванны».

У крупной рыбы часто бывает, что поклевка - крайне скользкая, неуверенная. Подсекать тут надо со всей пролетарской мощью. Потом разберемся, кто там, на другом конце шнура. И понеслось: чавыча летит вниз, Соколов не может поднять быстро якорь, потому как только сделал заброс и выматывает снасть. Анатолий, теперь он волшебник-акробат, ласточкой летит на нос. Пушинкой вылетает якорь, а мы уже загнаны в прибрежные кусты. Спиннинг опустить вниз нет возможности - шнур путается в ветках. Соколов грудью бросается на куст, отгоняет ветки.

Корму прибило к берегу, Анатолий отталкивается шестом, а чавыча продолжает свой победный побег… «Татьяна, как хоть чуть приостановится, закрути фрикцион. Выхода нет», - Анатолий уже заводит мотор. И вот эта, в пару секунд передышка от сильного натяга шнура, когда лодка двинулась, спасла ситуацию. Я закрутила фрикцион, времени хватило, чтобы сделать лишь один оборот. Чавыча остановилась.

Не рыба, а толстый слон повис, испытывая на прочность меня, спиннинг и незабвенную «Марь Иванну». Тройники на D-Contact 110 - отличного качества, от японской фирмы Decoy, можно не беспокоиться. При изготовлении используется технология сварки Solid System. Обработка поверхности фтором с использование покрытия, которое имеет низкий коэффициент трения и обеспечивает плавное проникновение.

Почему-то я перестала волноваться, как бы зная, что возьму этот трофей. Спускались мы за рыбой два плёса. Рыбина билась до последнего. Несколько раз заходила под лодку. Анатолий, теперь уже факир-акробат, то запускал мотор, то глушил и поднимал, то заводил подсак. И опять всё по-новой: мотор – подсак - мотор… Серега - за камерой. Классные вышли фото! Мы Анатолием - все на эмоциях, чавыча - во всей красе, и даже незабвенная «Марь Иванна» получилась на первом плане…

Чавыча-мамка в 11,5 кило чистого серебра! Вот такие наши победные точки. Ну, нет, конечно, нет - запятые! Год пролетит быстро. В июне 2023 мы снова скажем: «Большая! И снова здравствуй!»