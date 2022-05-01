Своя игра с речным поплавком Владимир Клень | 4 октября 2022 г.

Не буду оригинальным, если в тысячный раз повторю, что первая половина осени – один из двух наиболее результативных периодов в году для поплавочной рыбалки, что объясняется повышением пищевой активности стайных рыб в преддверии приближающейся зимовки. Но, надеюсь, более оригинальным окажется рассказ о собственном подходе к речной ловле, приносящим осенью, как показывает мой долголетний опыт, положительные результаты.

Но начну, так сказать, с сетований по поводу того, что в последние годы всё отчетливее видна тенденция убыли приверженцев поплавочной ловли. И основной причиной вижу восприятие этой рыбалки большинством современников, как какой-то чересчур сложной науки. Особенно если вести речь о ловле на реках со средним и сильным течением.

Четко просматривается желание людей ловить много и добротной рыбы, но при минимуме соответствующих знаний и организационных хлопот. Хотя такой подход отчасти объясним, ибо в век стремительных скоростей нашего бытия сложно выкроить даже свободный час для подготовки к рыбалке. И, конечно же, новичок, который без опыта и должной подготовки приехал на бегущую, как и он сам по жизни, реку, возвращается домой разочарованным, сверх меры намахавшись удочкой и погонявши вхолостую поплавок.

Неудивительно, что желание повторить такую рыбалку отпадёт напрочь. А ведь признанные мастера-проводочники утверждают, что даже для них выбор вида речной оснастки под конкретные условия – сложнейшая задача, так сказать, «со звездочками». Чего уж тут говорить о новичках.

Вместе с тем справедливо и такое утверждение, что конструкция оснастки может быть подобрана по-разному, причем не только в зависимости от характеристик реки, но и от манеры поведения самого рыбака, наработанного им личной практикой подхода. В результате в разных регионах формируются отличающиеся своей самобытностью варианты. Они не идут вразрез с общей теорией речной рыбалки, но способны выходить за шаблоны с учетом местного опыта.

В этом плане показателен пример моего друга, участвовавшего в конце октября в рыболовном фестивале на одной крупной реке. Там ежегодно проводятся общие состязания для поплавочников, доночников и спиннингистов. Мой приятель числился по «поплавку». И, несмотря на то, что ранее с рекой знаком не был, и проводочная ловля – не его конёк, да и конец октября – не идеальное для поплавочника время года, выступил просто блестяще и занял призовое место, ударно отработав по плотве, уклее и красноперке.

А дело оказалось в том, что ловил он не на струе, как все, а в микрозаводях (фото 1), забрасывая оснастку едва ли не себе под ноги. Ну уж а опыта озерного поплавка ему было не занимать. То есть, он сыграл, что называется, в свою игру, не обращая внимания на то, как поступало большинство других. И, что характерно, ни до того, ни после поплавочники не то что в тройку общего зачета фестиваля, а даже в первую тридцатку не попадали.

За многие годы ловли на реках я тоже выработал собственные подходы, вписывающиеся в общую практику моего региона, которую десятилетиями формировали знающие толк в рыбалке мастера. Для осени у меня заготовлены три основных варианта, на которых остановлюсь подробнее.

Вариант первый. Проводка в заданном формате

Начну с классической проводки, но отмечу, что чем глубже осень, тем меньше вероятность обнаружить рыб на струе вблизи берега. В это время года не приходится уповать на магические свойства прикормки. Без неё можно вообще обойтись, либо подбрасывать в воду лишь горстки используемых для ловли насадок – зерен кукурузы, люпина или перловки, например. Однако ж и тривиальный прогон поплавочной оснастки от произвольной точки «А» до такой же точки «Б» малоэффективен.

Куда рациональнее делать упор на адресный поиск и дальнейший облов глубоководных участков реки, где вероятность скопления рыб выше. Эти участки характеризуются резкими свалами, наличием обратного и замедленного течения, круговоротами.

Часто они находятся в близости от зимовальных ям либо сами подпадают под эту категорию. Перед поплавочником стоит первоочередная задача облова таких мест, но поскольку на практике там обычно наблюдается повышенный рыболовный прессинг, когда одномоментно ловят по нескольку конкурентов в непосредственной близости друг от друга (фото 2). Но что интересно, их уловы и в качественном и в количественном измерении зависят не только от личных навыков, опыта и конструкции оснастки, но и от расположения в конкретной точке данного клёвого места.

Непосвященному может казаться удивительным, что среди находящихся в пяти - семи метрах друг от друга рыбаков кто-то вытягивает красивых рыб едва ли не после каждого заброса, а другие лишь с завистью взирают на них. Но это нормальная ситуация, ибо клюет там, где осенью предпочитает стоять рыба. В итоге подаешь приманку под нос – клюет, а забросил чуть в сторону – рыба не шевельнется. И чем ближе зима, тем выразительнее такая тенденция.

Основных методов поплавочного уженья в это время года два - проводка приманки непосредственно над дном и её волочение по дну (фото 3). Оба удобно выполнять болонским удилищем длиной 5 - 6 м. А о рыбалке вполводы и у самой поверхности можно забыть.

При ловле над дном поплавок в рассматриваемых акваториях самостоятельно движется не по прямой горизонтальной линии, а по непредсказуемым витиеватым траекториям, определяемым направленностью струй. Поэтому проводку можно выполнять, уповая на естественный проплыв оснастки, но лучше дополнительно контролировать её, чередуя придержки и потяжки.

Это значит сначала пустить поплавок в круговерть струй, а затем с помощью удилища и катушки придерживать его и стараться перемещать в желаемых направлениях - так, чтобы он кружил оснастку по сектору ловли, выводя к точкам с наибольшим количеством поклевок. Однако не следует забывать, что нахождение груза над дном не означает нахождение там же приманки. Тут всё зависит от силы течения, длины поводка и расстояния от крючка до дна.

Волочение приманки по дну предполагает такой ход оснастки, когда груз движется впереди, буксируя наживку или насадку. Волочение бывает как основным видом проводки, так и сопутствующим.

Последний вариант характерен для речных акваторий с неравномерным рельефом дна. В результате на определенном участке приманка проходит свободно, затем чиркает о дно, задевая его местами, а потом по нему волочится. Такой вариант считается наиболее сложным в плане контроля над оснасткой, но пугаться его не стоит.

Вариант второй. Дальний отпуск оснастки

Не всегда, но порой происходит так, что даже потенциально рыбное глубоководное место не приносит желаемого результата. Казалось бы, еще вчера крупная плотва, густера или язи клевали едва ли не после каждого заброса, а сегодня место словно вымерло. Остается либо продолжать упорно облавливать акваторию, уповая если не на кардинальное изменение картины, то хотя бы на кратковременный «выход» рыб. Либо полностью менять схему ловли, пытаясь отыскать рыбу за границами проверенного сектора облова.

В последнем случае приходится переключаться на проводку с дальним отпуском оснастки или же на ловлю в затишках у самого берега. В обоих случаях рыбы будут, скорее всего, не те, на которых был изначальный расчет, но это лучше, чем ничего. К примеру, плотва у берега чаще ловится мелкая и вперемежку с ельцами, подъязками, голавликами и красноперками. Ну а со струй дальнего горизонта осенью будут клевать рыбцы, густера, жерешки, уклея и даже лещи.

Длинную затяжную проводку я выполняю вплоть до пересечения оснасткой стрежня, т.е. линии наибольших глубин русла. Соответственно этому использую либо болонское (фото 4), либо матчевое удилище (фото 5). Последнее, кстати, становится всё популярнее для такой ловли, обеспечивая хороший ход оснастки и эффективные подсечки на большом расстоянии.

Если при ходовом варианте ловли поводок я применяю длиной в пределах полуметра, то для «дальняка» увеличиваю его до метра. На основной леске и крючках останавливаться не вижу смысла, ибо тут шаблонов нет и быть не может, но упомяну катушки.

Выбор и тут индивидуален, ибо это может быть, как инерционная модель, так и безынерционная (фото 6). При наличии навыков работы с «мясорубкой» можно весьма успешно выполнять проводки и подсечки, однако есть два камня преткновения. Первый – внушительная масса катушки, второй – при недостатке практики сложности со стравливанием лески и выполнением подсечек.

Для проводочной ловли больше подходит инерционная катушка. У неё значительно меньше масса, она компактна, позволяет без усилий работать одной рукой, при оптимальной центровке шпули обеспечивает легкий сход лески под воздействием бегущего по течению поплавка.

Когда пальцем притормаживается размотка лески со шпули катушки (фото 7), осуществляется та самая придержка: поплавок приостанавливается, а приманка под воздействием течения приподнимается вверх. Затем леску опять отпускают - и оснастка движется дальше. Такие скачки приманки привлекают внимание рыбы и провоцируют на поклевку.

Ну а теперь пришел черед самых главных элементов оснастки. Их два – поплавок и грузило, на чём остановлюсь подробнее.

Оснастка «под себя»

Ассортимент моделей речных поплавков в наши дни огромен, просто глаза разбегаются. Однако, полагаю, для решения основных проводочных задач совсем не обязательно заниматься мучительным выбором среди разноплановых профильных моделей. Достаточно универсального поплавка с удлиненным каплевидным или веретенообразным телом и заметной антенной. Мой регион хоть и находится на передовых позициях в плане поплавочной ловли, но, несмотря на все современные наработки, наши рыбаки уже много-много лет делают именно такой выбор (фото 8).

Конкретно же речь я веду о простейшей модели с укороченным каплевидным телом, длинным тонким килем и толстой и высокой антенной (фото 9).

Крепление такого поплавка на основной леске глухое, с фиксацией в двух точках. Будучи огруженным единственной скользящей «оливкой» (или скользящей «каплей») и «подпаском», данный сигнализатор поклевки успешно выполняет задачи в условиях разного по силе течения, а также при его отсутствии. В конкретных ситуациях необходимо определиться лишь с грузоподъемностью поплавка, длиной поводка и размером крючка.

Что касается поплавка, то даже на быстрых реках я не использую модели с грузоподъемностью свыше шести граммов. Был период в моей жизни, когда увлекался тестированием разных речных поплавков, включая Cralusso Bolo (фото 10).

Полагал, что они дадут фору «народному» аналогу - и я со спокойной совестью перейду на современные образцы. Но не срослось, ибо супер-пупер модели хоть и обладали неоспоримыми достоинствами, но одновременно имели и серьезные недостатки.

К примеру, уже упомянутый Bolo хорош на прямолинейном течении, но плохо работает на струях в условиях круговоротов. А в моих условиях ловли это имеет большое значение. Так что я готов дополнить строку известного стихотворения «Каждый выбирает для себя женщину, религию и дорогу» еще и «народным» поплавком, успешно выдержавшим проверку временем.

Что касается крупного скользящего грузила, то для ловли на течении это самый удачный вариант. За счет свободного хода оно не препятствует передаче поклевки на поплавок, поэтому даже с 6-граммовым поплавком удается свободно засекать уклею при ловле на большом удалении от берега. К тому же в определенных условиях грузило работает как «покаток», обеспечивая идеальное волочение оснастки. Ну а в качестве «подпаска» я использую крупный вертлюжок, отказавшись от дробинки и бусины-отбойника.

Перед узлом просто ставлю силиконовый стопор (фото 11), ибо чем меньше лишних элементов – тем лучше. Вертлюг выступает и как противозакручиватель поводка, и одновременно обеспечивает привлекательное для рыбы вращение приманки на крючке водным потоком. Огружается поплавок таким образом, чтобы над водой торчала только антенна. Ну а толстая антенна нужна для лучшей видимости с большого расстояния.

Вариант третий. Прибрежное затишье

Об этом варианте, например, я уже упомянул, рассказывая, как успешно выступил мой знакомый на рыболовном фестивале. Теперь требуется расширить данный подраздел. Ловля в местах с минимальным, порой почти неощутимым течением не требует специальной «речной» подготовки. Соответственно, требования к оснастке тоже не так категоричны.

Работать в рассматриваемом случае способны любые вариации. Основное правило – минимально возможная грузоподъемность поплавка (фото 12) - для его максимальной чувствительности. В этом случае упор делается на поимку, прежде всего, некрупных рыб, а потому сигнализатор поклевки должен четко передавать их робкие касания приманки. Схемы огрузки уже не так принципиальны и сопоставимы с теми, которые применяются на водоемах со стоячей водой.

Помимо небольших речных заливчиков и заводей, «зоны покоя» можно обнаружить у мостов, причалов, затопленных сооружений и древесно-кустарниковой растительности, за крупными валунами и вблизи перекатов, даже у заросших травой небольших речных участков (фото 13). Вполне хватит пространства всего в какой-то метр. Если осенью с ровных прогонных участков реки рыбы скатываются к глубоководным местам, то в рассматриваемых точках еще можно найти некрупных речных обитателей, ну а более солидный экземпляр может стать приятным бонусом.

Вместе с тем есть и исключение из этого правила, позволяющее нацелиться на поимку достойных по величине рыб, прежде всего плотвы и густеры. Речь веду о ловле в небольших по площади, но глубоких ямках, вплотную примыкающих к берегу (фото 14).

Обычно такие места хорошо прочитываются и в плане обнаружения не составляют сложности даже для новичков. Часто бывает, что при фоновой глубине в метр-два находится участок реки, где глубина «сваливается» до пяти - шести метров, причем этот участок по протяженности не превышает 3 - 4 м. Течение в подобных местах часто отсутствует или носит иной характер, медленно перемещая поплавок по кругу в пределах ямки. Что касается тактики ловли, то она опять же не сильно отличается от озерной.

Основная задача лишь в том, чтобы выбрать вариант презентации приманки рыбе посредством регулировки рабочего спуска поплавка. Как правило, это лучше делать с расчетом, чтобы приманка, когда она окажется на дне, волочилась по нему вслед за медленно перемещаемой водой оснасткой.

Длинное удилище при ловле накоротке у самого берега не потребуется. Маховой или болонской удочки длиной до 4 м вполне хватит. А вот если ориентир - на яму, потребуется удлиниться хотя бы до пяти метров, но сделав ставку лишь на болонское удилище.

Подытоживая всё сказанное, хочется подчеркнуть, что отворачиваться от речной поплавочной ловли не стоит. Аппетит, как известно, всегда приходит во время еды, которую несложно приготовить при минимуме ингредиентов на основе собственного выбора. Попробовав разное, надо остановиться на том, что подходит самому себе, а затем играть в игру по своим правилам.

Ведь главное правило рыбалки – это нарушение всяких правил.