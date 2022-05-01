Африканские записки. В поисках гигантского каранкса Олег Ляльковский | 12 октября 2022 г.

…Ехали мы в Мозамбик не за африканским колоритом и экзотикой, хотя всего этого было в избытке, а на мощную, злую и беспощадную океанскую рыбалку. Спиннинги - как шваберные палки, катушки - как тракторные редукторы, обязательные перчатки от мозолей и крупнокалиберные приманки. Только кастинг, только хардкор!

«Это – Африка», - нервно сказал наш гид, безуспешно пытаясь оплатить картой паркинг в процессе экскурсии по Йоханнесбургу. В дальнейшем мы просто оседлали эту фразу. Потому что «это - Африка» - оказался самым удобным и универсальным ответом на все возникающие вопросы.

Ну, например, почему еду в кафе готовят полтора часа, даже если это завтрак, или почему частично не работает принтер в аэропорту или полностью счетчик на бензоколонке. А ведь это еще цивилизация - ЮАР эта со своим Йоханнесбургом, одна из самых развитых стран на континенте. Впереди же нам предстоял перелет местными авиалиниями в Африку позабористее - Республику Мозамбик.

Хотя, вообще-то, Мозамбик - обычная себе африканская страна со всеми вытекающими. Да, конечно, на флаге и гербе - автомат Калашникова, а сам знак государства подозрительно напоминает герб какой-то советской республики. Ну так сколько мозамбикцев-то учились в Советском Союзе… Столица – «миллионник» Мапуту, всего мозамбикцев и мозамбиек – 32 миллиона душ.

Если верить Википедии, средняя продолжительность жизни в республике - 50 лет, а женщины в среднем здесь рожают более пяти детей. Государственный язык – португальский (привет от бывшей метрополии). Типовой заработок - 60$ в месяц. Ну, короче говоря, это – Африка…

Точка отсчета

Наша точка - город Виланкулуш, а точнее - архипелаг Базаруто. Архипелаг этот расположен на юго-востоке Республики Мозамбик и представляет собой довольно крупные острова, примыкающие к побережью городка и образующие своего рода бухту, которая защищает побережье от крутых океанских волн.

Жили мы в самом Виланкулуше, каждое утро с рассветом выходили в море. Нашим судном, катером 25-футовой длины (7,6 м) с двумя мощными движками и игривым названием «Испанская мушка», управлял Грэм, парень из ЮАР, на борту присутствовал и его местный помощник по имени Бебе.

Зачем не ахти какой по размерам посудине две «Ямахи» по 150 «коней» стало ясно на первой же большой океанской волне, а таковые безустанно накатывает на острова со стороны открытого моря. Так, попытка выйти в акваторию самого крупного острова архипелага со стороны океана провалилась бы аккурат из-за трехметровых волн, и будь лодка чуть менее маневренной и сильной, мы никак бы не успели развернуться в промежутке меж накатами - и бог его знает, что сталось бы с нами и посудиной.

Зато «Испанская мушка» специально оборудована под кастинг - свободная носовая и кормовая площадки, много мест для удочек. Ехали мы с прицелом, в первую очередь, на гигантского каранкса (Caranx hippos, по-английски это GT, Giant Trevally), а дальше уж как придется.

Где бродит каранкс

Акватория представлялась нам очень интересной. Здесь встречались и длинные песчаные отмели, и рифы, и участки, которые местные именуют «стиральной машиной» - там сходятся сложные течения за островами. Некоторые участки наших остановок были очень мелкими – 3 - 5 м, с прозрачнейшей бирюзовой водой, иные - глубокими - по 30 – 40 м. И каждый день с рассвета до заката - кастинг, кастинг, кастинг.

В первый же день, на первой же точке нашей рыбалки, мы попадаем на стаю гигантских каранксов, тусующихся в приливном течении, накатывающем на косу острова. Стая - явно активна и настроена пожрать. За полчаса имеем там на двоих 6 или 7 поклевок, но достаем только одну рыбу - не самую большую и не самую, увы, мою - симпатичная GT в районе 25 кг у напарника.

Несколько поклевок мне не удается просечь - рыбы сходят сразу после атаки, потом трижды рвется дорогущий восьмижильный шнур #6 (0,4 мм), причем непонятно отчего! Дальше раздача слонов заканчивается у всех, и как выяснилось - на ближайшие три дня: приходит штиль - и нам предрешено довольствоваться за день одним - двумя контактами с зачетной рыбой.

Гол престижа

Всего по плану было у нас пять полных дней рыбалки, но один из них нагло украла погода - сильный ветер с востока разозлил океан. Впрочем, каждый день мы имели контакты с зачетной рыбой - были несколько атак крупной испанской макрели, барракуд, ваху, неопознанные срезы, обрывы и сходы. И даже выход за стикбейтом двухметрового чёрного марлина, которого я издалека принял за акулу и буквально выдрал приманку из его клюва на максимальной скорости подмотки. А вот GT никак не давался!

Но всё ж свой гол престижа я забил в последний день. И в последние часы ловли! Место - мыс острова, его облизывает мощное приливное течение. Пейзажи таковы, что на каждом забросе, на каждом обороте катушки ждешь подачу-поклевку. На этом ощущении и работаем, не замечая накопленную усталость, мышечную боль, мозоли на заднице от долгих переходов, сбитые ладони от этого изнуряющего рыболовного труда, синяки на ногах от жесткого борта и ноющие связки.

Сложные водовороты, струи, вдоль которых дрейфующую лодку моментально проносит, сулят в этом месте больших голодных рыб, но вновь и вновь приманка возвращается ни с чем… Грэм неожиданно советует использовать здесь самый громкий поппер - на эту роль идеально подходит модель с ладным названием «Херу кубера» (Heru Cubera). Парень, похоже, искренне за меня переживает, потому как отдал уже мне свой личный спиннинг, признав мою удилку чересчур мягкой, на подходе была и катушка (моя Stella 20.000 – типа, слишком медленная), ранее уже выдавал мне какой-то легендарный, всюду покусанный экземпляр из своей коробки (по-моему, Carpenter Blue Fish), но всё тщетно.

Чтобы заставить 200-граммовый поппер брызгать, шлепать и чвякать, нужно взять удочку под мышку, встать у самого края борта, поближе к воде - и от души вложившись всем телом, дергать во всю ширь амплитуды плечо/поверхность воды. Это тяжело, устаешь быстро. Но оно того стоит!

На очередном забросе в жерло бурлящего потока долгожданная GT прерывает эффектной дельфиньей атакой сбоку брызги поппера! Да, небольшая - около «пятнашки», да, единственная, но выстраданная. Но главное - моя! Всё-таки от нуля ушел! Быстрое фото, корявое видео - и свободу этой мощной красивой рыбине!

Для меня стало большим откровением, что поппер может быть приманкой-разведчиком, работать по пассивной рыбе. Раньше я почему-то думал, что попперы, да и вообще топ-вотеры - это «приманки хорошей жизни»: мол, их ставят тогда, когда поклевками уже пресытятся и хочется чего-то эдакого, вроде эффектных атак с поверхности. Ничего подобного! Мощная колотуха-поппер способен поднять рыбу и с двадцати метров - если на то будет рыбье вдохновение, конечно.

Есть над чем работать

То был не первый мой опыт океанской тропической ловли, но именно в поездке в Мозабик вылезли знаковые вопросы.

Во-первых, удочка у меня оказалась слишком мягкая, особенно для этого знаменитого гигантского каранкса, потому частенько качественная подсечка просто не выходила. Так, Грэм травил байку, как однажды, чтобы подтянуть активную стаю GT поближе к лодке, но одновременно и не сбивать масть клиентам, он забрасывал приманку без крючка. Стая каранксов ведет себя аки наши окуни - и её удается подтянуть поближе к лодке интересными приманками, что успешно Грэм и исполнял.

Но крупные рыбы периодически атаковали именно его стикбейт, потому как гости до каранксов просто не добрасывали, а Грэм-то с его 90-метровым забросом - вполне. Так вот, борьба с немелкими GT, атакующими голую, без крючков приманку, длилась по несколько минут! Злые рыбы как овчарки сжимали челюсти и не желали отпускать бедное деревянное тело приманки. Некоторых ему, гиду, удавалось подвести почти до борта. Теперь вы можете себе представить, что там за зубки и какие усилия нужны, чтобы просечь те челюсти толстенными морскими крючками!

Во-вторых, катушка у меня чересчур медленная (я-то, дурень, думал – универсальная) – часто я просто не успевал выматывать с нужной скоростью, особенно при атаке рыбы. Это несерьезно - 80 см за оборот, нужно хотя бы 120. Дело в том, что подсечка на тропической рыбалке несколько отличается от привычной нам, пресноводам.

Здесь накладывают свой отпечаток как мощнейшие параметры снасти (например, на ладонь взрослого мужчины умещается всего два тройника размера 6/0), так и размер и общая свирепость рыб. Так, если в море случилась поклевка, не стоит сразу выдирать, подсекая, приманку из пасти рыбины, нужно сдержать свой «судаковый рефлекс», а вместо этого очень-очень оперативно выбирать слабину шнура, а уже после жирно всечь «от бедра», насколько позволит «размах крыльев». Но попадались места с таким сложным течением, что я просто не успевал выбирать слабину, особенно при ловле попперами. Проводка не получалась – «игра» приманки была из рук вон плоха - и, естественно, рыба не ловилась.

В-третьих, сам я, как топический* охотник до рыб, в океане оказался специалистом так себе: требовалось тренировать мне и технику (всех этапов), и «физуху». К примеру, техника заброса тропического спиннинга имеет гораздо больше общего с карпфишингом, нежели с обыкновенным пресноводным спиннинговым аналогом.

Тут сказывается и масса приманки (как правило, от ста граммов), и опять же мощность снасти (её масса, толщина шнура и поводка и т.д.). Хорошо, что Грэм научил и поставил мне азы техники заброса. Основное – оставить свис лески на 2/3 длины удилища, не меньше! Сам заброс - не хлесткий, какой бывает при ловле на «быстрые» спиннинги, а размашистый и плавный, почти маятниковый, с ускорением в самом конце. Это нужно и чтобы объемный узел, связывающий шнур и толстенный (1 мм +) поводок из «флюра» не вышиб вставку кольца, и чтобы не отстрелить приманку.

Повторюсь, очень важна общая физическая подготовка и техника проводки. Совокупная масса снасти - далеко за килограмм, и, поверьте, на жаре да еще в болтающейся на волнах лодке отработать световой день эдакой «гантелей» сможет не каждый. Один мой знакомый перед такими выездами не менее полугода ходит в тренажерный зал, особенно любит там гребной тренажер – на нём работают и ноги, и руки, и плечевой пояс, совсем как на рыбалке.

Ну и сама техника анимации приманки. Казалось бы, всё должно быть понятно и знакомо мне, спиннингисту с двадцатилетним стажем, но в тропиках всё не так, всё гипертрофировано - под стать океанской снасти и размеру океанских же рыб. Когда мы с напарником от усталости начинали заниматься фигней, Грэм позволял себе побросать свою снасть в своё же удовольствие, а я наблюдал за тем, что и как он делает.

Проводка стикбейтов у него - очень резкая и мощная, а не вялая, «жереховая», как у меня. Грэм давал стикам длительные паузы, на которых приманка тонула, параллельно рассказывая, как хорошо клюет на этой фазе. А как он анимировал попперы! Становился к самому борту, удилище под мышкой, плечо поднято максимально вверх. И далее всем плечевым поясом и даже чуть-чуть ногами - мощный удар, брызги поппера выходили у него на добрый метр. У меня просто физически так не получалось, при том, что антропометрия наша схожая. Вот разве что его удилище было сантиметров на 10 короче моего (2,4 м) и очень «злое», так что такой «макротвич» удавался Грэму на славу. В общем, есть над чем работать!

Основное открытие поездки - тонущие стикбейты и ловля на глубинах 20+ метров кастингом! До того мы не знали, что так можно… Забрасываешь 200-граммовую приманку подальше, после приводнения отсчитываешь двадцать секунд, потом следует проводка в толще воды на глубине в пять и более метров, что достигается продолжительными паузами, как при твичинге.

В общем, рыбалка, вопреки расхожему мнению, что в тамошних морях-акиянах рыба сама запрыгивает в лодку, оказалась весьма трудовой – всё как я люблю. Мы честно упирались в кастинг от заката до рассвета, но целый безрезультатный день в открытом море на жаре под 35 да с такой физической нагрузкой - выдержит не каждый. Поэтому мы старались «отдыхать» - например, развлекались троллингом на дорадо, а когда Бебе чудом изловил двухкилограммового тунца-бонито, тут же решили попытать счастье в охоте за чёрным марлином, тем паче, что тот район входит в топ-3 мест в мире по этому делу.

Танец чёрного марлина

Очень стремительная и мощная рыба, этот Black marlin! Все, наверное, читали знаменитую Нобелевскую повесть Хэмингуэя - там речь именно о нём. Вырастает марлин под шесть метров при массе 750 кг и более, а скорость у него такова, что своим длинным и острым, как шпага, носом он пробивает слёту сардину! На своей территории марлин не боится даже крупных акул, а порой даже охотится на акулью молодь. Пасть в форме пинцета позволяет заглатывать просто огромных рыб - вроде желтоперых тунцов под 50 кг.

И нам выпал шанс попытать счастья в этой трофейной ловле, ведь самое ценное – на руках имелся живец. Снасть на марлина – незатейлива: мощнейшее «стеклянное» удилище, вместо пропускных колец - ролики, катушка - огромный мульт-бочонок (по-моему, размер 30 тысяч), леска - толстенный «флюр» - ну почти как для садового триммера. Далее - живец, а по правде - товарный тунец размером «как на противень», при помощи насадочной иглы хитро насаженный на громадный одинарный крючок.

После насадки живец моментально отправляется в океанскую стихию. Отпуск – всего метров пятьдесят от лодки, и это при том, что на шпуле запас в добрый километр. В определенном месте на леске связана хитрая петля, в которую вдевается банковская резинка для денег. Резинка эта аки сигнализатор надевается на палец ловца, а дальше тот попивает пивко до того самого момента, пока резинку что-то не потянет и последняя не лопнет.

После шкипер сбрасывает ход - и потом уж как повезет! Попавшись, марлин не сразу понимает, что он на крючке, но как только поймет - начинает свой неистовый танец! Победить этого буйвола от рыб можно только командной работой рыболова и шкипера. Ведь марлина приходится постоянно догонять на лодке, иначе вымотает всю леску, весь километр - и пиши пропало!

Трудно представить, что на фото - рыба длиной более трех метров (без учета носа-меча) и массой никак не менее четверти тонны. Но это так! Борьба с этим парнем, что на фото, длилась три часа двадцать минут. Но это – Африка…

Примечание*. Топический (от греч. topos, место) - местный, относящийся к определенному месту. В данном случае – к отечественным рекам и озёрам.