Ядерный остров Алиса Янелис | 29 сентября 2022 г.

…Мне перестало хватать рыбалок на пару часов рядом с домом. Это страшно малая доза, которая может лишь на день-два снять рыбацкую ломку. И последние пять лет я несколько раз в месяц обязательно выбираюсь на крутые рыбалки - вне зависимости от сезона. В моём понимании «крутые» — это куда-нибудь подальше и на подольше. Но еще год назад я и думать не могла, что всерьез заболею этим небольшим безымянным островом на Верхней Волге…

Вот такая я. Люблю открывать новые локации, где нет даже мобильной связи, блуждать в поисках нужной дороги, ошибаться - и в итоге находить верное место. Этакая погоня за свежими ощущениями, которая добавляет в мою размеренную городскую жизнь перчинку. И тут вдруг нарисовался этот остров.

Мне никогда в голову не приходило, что люди могут много раз приезжать с палатками в одно и то же место. Ведь в моём понимании временная крыша над головой, палатка то есть — это для мобильности. Нынче – здесь, завтра – там. А хочешь наслаждаться природой где-то локально, покупай домик в ближайшей деревне - и будет тебе счастье.

Тем не менее, сегодня моя история про любовь именно к одному-единственному месту, которое влюбляет в себе раз и навсегда, которое дарит ни с чем не сравнимое ощущение покоя и душевной гармонии. И, как я уже выяснила, лучшую лещовую рыбалку.

В своё время я узнала, что семья моего избранника вот уже в четвертом поколении ездит на весь летний отпуск (а это, между прочим, у ученых наукограда Дубны – 2 – 3 месяца) с палатками в одном и том же направлении! Они предпочитают такой отдых поездкам на теплые моря, хотя возможность имеется. Эта история любви началась больше полувека назад.

Тогда Герман Алексеевич, инженер-ядерщик и дедушка моего мужа, в поисках хорошей рыбалки и альтернативы нудному летнему огороду открыл для себя парадиз под названием «Скнятино».

Вообще-то, Скнятино – это обычная деревенька в Калязинском районе, в которой есть одноименная железнодорожная станция, куда два раза в день приходят поезда из города Кимры, что тоже находится в Тверской области. На тот момент это была ближайшая зона цивилизация от лагеря, который Герман Алексеевич разбил в десяти километрах по воде от деревни, разбил на дремучем необитаемом острове.

Герман Алексеевич был искателем приключений. И вот как-то в далеком 1971-м он отправился на своей «Казанке 5» с мотором «Вихрь» из Дубны вверх по Волге. Дорога до будущего пункта назначения на груженой лодке тогда заняла около шести часов – «Казанка» не выходила на глиссер, а мотор то и дело капризничал. Тем интереснее был его путь.

Но в итоге он нашел потрясающее по красоте и дикости место - и настолько влюбился в эти края, что уже через неделю привез туда свою семью. А через несколько лет остров обжили физики-ядерщики, как и Герман работавшие в Институте ядерных исследований. Вскоре на острове напротив стали базироваться еще и москвичи. Между собой дубненцы прозвали остров «Ядерным», а москвичи не возражали. И с того самого лета вот уже 51 год подряд дети Германа Алексеевича, внуки и уже правнуки не нарушают традиции массового летнего выезда на остров прадеда.

Замечу, что раньше собраться в такого типа отпуска было гораздо сложнее: вместо компактных и навороченных мобильных кухонь – самодельные, из бревен и полиэтилена, вместо легких современных палаток - тяжелые брезентовые. Про самонадувающиеся коврики тогда никто даже не знал – было много ватных одеял, но спалось на них, наверное, тоже неплохо.

Меня до глубины души поразила эта история. Как такое в принципе возможно? Ну ладно – пару - тройку лет подряд, но больше полувека? Ну что же, что же там такого?! В общем, в ожидании отпуска с новоиспеченными свекровью и свекром я чуть не сгорела внутри от любопытства. Да еще на тот момент я у меня почти месяц не было полноценной рыбалки.

За пару дней до поездки мне снилось только то, как я забрасываю фидер в речные воды - и его кончик пробирает дрожь от поклевки сильного волжского леща. Правда, кое-кто в интернете считает, что рыбы в Верхней Волге осталось совсем мало - и чуть ли не часами приходится выжидать поклевки даже подлещика. А кто-то, наоборот, выкладывает шокирующие отчеты с ведрами улова из тех самых мест. И где же истина? Мне не терпелось разобраться.

Мы стартовали из города Дубна, который находится на границе Московской и Тверской областей. Поскольку поездка обещала быть основательной, я взяла и фидеры, и спиннинг, и «поплавочку», вдобавок пару универсальных удилищ. Погрузив походный и рыбацкий скарб в лодку, отправились вверх по Волге. Полтора часа по воде - и мы на месте. И как это раньше туда ходили по 6 часов? Ничего не могла с собой поделать - по пути то и дело охала от потрясающе красивых волжских берегов, которыми, казалось, можно любоваться вечно.

Причалив к берегу и ступив на землю обетованную, вся члены семьи Андреевых (это потомки Германа Алексеевича) расцвели - они дома!

Выпив по-быстрому чай с вкусняшками, мы стали монтировать свою обитель на ближайшие несколько месяцев: планомерно, в хорошем темпе, без нервов. Лагерь мы ставили основательно, всё-таки это вам не на выходные шашлыки пожарить. Должно быть комфортно и продумано. Ну, еще бы – такой опыт имеется. Закончив наводить уют в палатке, я отправилась осматривать окрестности и искать место для завтрашней рыбалки.

И тут в глаза бросились деревянные мостки в двухстах метрах от нашего лагеря. Казалось бы, остров, вокруг только люди с палатками. Откуда здесь мостки? Но я опять забыла принять в расчет, что для моих палаточников это даже больше, чем дача: захотят – мостки построят, а захотят - и баню или летний кинотеатр.

Выяснилось, что когда-то давным-давно на остров любил приезжать генерал Алексей Петрович – страстный охотник на мирную рыбу. Это место так понравилось генералу, что он вскоре привез туда бригаду рабочих, которые смастерили ему основательные мостки, даже скорее - пирс. Идеальное место и для ловли на донку и удочку, и для парковки лодки. Прошло уже порядка десяти лет с последнего генеральского визита, а его пирс всё так же прочно стоит и отлично служит рыбакам. Он тянется от берега метров на 15 и венчается платформой с удобной скамейкой. А оттуда открывается шикарный вид на Волгу. Спасибо, Алексей Петрович!

…На следующий день я встала ни свет ни заря, сварила ароматный кофе, вприпрыжку побежала на мостик. Самое-самое утро, 4:30. Ловить решила с глубины семи метров. Кстати, на этом мостке лично мне орудовать длинным речным фидером оказалось неудобно, а вот дешёвые универсалки 2,7 м подошли идеально. Закормив бисквитной прикормкой пару точек, я начала с того, что поймала… дзен.

Тем временем мимо проплывали огромные теплоходы с туристами, которые высыпали на палубу встречать восход солнца. Отдыхающие приветливо махали руками, я махала в ответ. Изредка проходили баржи, которые везли наверняка что-то нужное то из Москвы, то в Москву. Свекровь рассказала мне, что раньше эти баржи вели торговлю с обитателями палаточных лагерей. По Волге тогда несколько раз в неделю ходили баржи из Астрахани.

Везли в столицу наивкуснейшие помидоры и арбузы. Технология была такова: Герман, дедушка моего мужа, подплывал на лодке к барже и швартовался. Ему спускали в лодку корзину с помидорами, взамен в корзину он клал несколько бутылок чистого спирта. А вот большие астраханские арбузы речники просто скидывали с баржи в воду. И нужно было сноровисто собрать их, пока ягоды не унесло волной. Визуализируя эту картину, я улыбалась и допивала утренний кофе…

В чувство меня привела первая поклевка, она принесла плотву. Малышка, что ты делаешь на такой глубине? Ловила я на оснастки с двумя крючками, потому что мне хотелось как можно быстрее перебрать все возможные варианты наживок и найти код доступа. В меню у моих потенциальных гостей были: перловка, бойлы, кукуруза, манка, макароны, червь и, конечно же, опарыш.

Только к семи часам утра колокольчик нервозно зазвенел, а кончик удилища бойко задергался. И вот мой первый волжский подлещик, внушительный – 850 г! Дешёвые мои удочки-универсалы оказались совсем не грубыми, а вываживание одарило драйвом! Я сияю, с нетерпением жду, когда проснется лагерь, чтобы похвастаться!

Но утренний клёв закончился так же быстро, как и начался. Естественно, я стала прокручивать варианты, как можно исправить ситуацию. Вспомнила, что где-то читала про самодельную прикормку из гороха. Чего-чего, а этого добра у нас было достаточно. С большой любовью и ответственностью я взялась за приготовление прикормки. На запах сбежались обитатели всего лагеря.

- О, только завтрак, а Алиса уже суп варит гороховый, класс! – похвалил меня благоверный.

- Э, нет, Костя, этот «суп» для лещей…

Может, жена я и не очень, зато рыбак из меня трудолюбивый. Наварив тару прикормки и присыпав её специями, я отправилась на лодке на те самые семь метров «сеять горох». Для ориентира решила заякорить пустую пластиковую бутылку рядом с местом закорма и забрасывать свою снасть неподалеку. Горох остывал, а я надеялась, что мой план удастся.

Мне всегда хочется всего и сразу, поэтому вечером мы с мужем и собакой Люсей решили попробовать себя в спиннинге. В этом деле - мы два новичка, но очень амбициозных. Резко испортившаяся погода нас не спугнула, а только взяла «на слабо».

[img(center)Друг Лёха вернулся с рыбалки с огромнейшей щукой]https://sfish.ru/uploads/_pages/2321/4-10.jpg[/img]

Держа путь к щучьему заливу, мы решили потроллить. Прицепив самый большой воблер на удилище, я с деловым видом уселась на краю лодки. Едем. Тык-тык - и там что-то есть! Это мой первый улов на «дорожку», и я несказанно рада этому окушку! Воодушевившись добычей, мне не терпелось поохотиться на зубастую. Но тут наш мотор «Тохацу» зачихал и напрочь отказался с нами дальше взаимодействовать. Около часа колдовства над ним увенчались залитыми свечами и нервным срывом капитана судна.

На нашу удачу по заливу курсировали такие же, как мы, горе-спиннингисты с таким же японским мотором. Заверив нас, что они вылечат нашего друга на раз-два, спасители пришвартовалась к нам и, достав инструменты, начал хлопотать над больным. Но все попытки реанимировать «японца» оказались тщетны. Нам ничего не оставалось, кроме как на дружеском буксире отправиться в сторону лагеря.

В общем, кто кого троллил в тот вечер - непонятно. А вот друг нашей семьи Лёха вернулся с рыбалки с огромнейшей щукой, которую поймал совсем недалеко от лагеря. Эх, зависть – плохое чувство, всегда говорю я себе. Ладно, черт с ним, с этим спиннингом. Меня вообще-то ждут лещи, соблазненные «гороховым супом». Но ночь принесла мне только двух малышей-сомиков, которые сразу же были возвращены в родную стихию.

На следующий день утреннюю рыбалку я бессовестно проспала. Зато компенсировала отсутствие утреннего улова небольшой корзиночкой грибов. Лисички с боровиками, картошкой и лучком, да еще в сметане – абсолютный пир! Вернувшись из леса, я забросила две донки в самое, как мне казалось, неклёвое время. Авось кто-то попадется. И как оно обычно бывает у любителей, закинув удочки, я отошла попить чайку.

Пока я делала бутерброды, на мостке начался перезвон моих донок. Бросаю всё, бегу, спотыкаюсь… А, плевать! Через пару секунд я уже на мостке. И не знаю, какую удочку выкручивать - и тут и там клюет… Так и просидела на пирсе, таская лещей, часа три, забыв про чай и бутерброды с сыром. Поклевки шли одновременно на две донки, колокольчики я сняла - и так всё было понятно.

Это была лучшая рыбалка на тот момент моей жизни, и потом всё это повторялось каждый раз, на этом же месте и с этим рецептом – обеденные часы, семь метров, прикормочный горох, красный червь. Скнятинские лещи оказались вовсе не гурманами, обыкновенный красный червь давал мощные поклевки, а вот все остальные насадки воспринимались вяловато. В общем, зачем ехать в Астрахань, если и тут, как на «Черных камнях»?!

Но глупо же приехать в такие шикарные места и сидеть только на пирсе с донками, как заколдованная? Может, и глупо, да, но я уже так влюбилась в этот остров, живописные виды, мостки и жадные поклевки волжских обитателей.

Ладно, всё же надо-таки осмотреться. И мы с Костей отправились на экскурсию. Один пейзаж сменял другой. Мне очень приглянулся высокий песчаный берег с вековыми соснами. Высадились там искупнуться и погулять. Если бы я когда-нибудь была на Мальдивах, то сравнила этот приятнейший песок именно с мальдивским. Пройдя дальше, я заприметила старенькую лодку и основательные постройки на берегу. Это дело рук людей, которые умудряются жить здесь по полгода рыбалкой, охотой, собирательством и даже сажают зелень рядом со своими лагерями. Так называемые «отшельники». Людей сюда, видно, как магнитом тянет.

Тогда я задала себе вопрос, а смогла бы я жить по полгода в лесу без благ цивилизации? И знаете - боюсь, что да. Те ощущения свободы, ту радость, получаемую даже от мелочей — ежедневного купания в реке, добрых бесед у костра, потрясающих закатов, красоты до горизонта — поменяли мою систему ценностей в жизни. Единожды почувствовав вкус островного быта, потом очень сложно воспринимать суррогатные удовольствия.

Кто же захочет есть парниковый помидор из супермаркета после астраханского грунтового?!