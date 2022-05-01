Двое в лодке, не считая коряги Алексей Коломиец | 13 сентября 2022 г.

Никогда бы не написал этот материал, кабы сам однажды, пытаясь «в одну каску» ловить белого хищника сплавом, не осознал, как же сильно не хватает в лодке второго человека. И это, поверьте, лишь одна из многих отличительных черт сплавной рыбалки. Так что, думаю, имеет смысл подробно поговорить о её специфике, но, правда, в реалиях нашей Волго-Ахтубинской поймы, где всё мне знакомо.

Итак, сегодня - о нюансах метода ловли сплавом. Это когда наше любимое плавсредство перемещается вдоль берега под воздействием речного потока, а мотор включается лишь при необходимости подрулить/поманеврировать. Самому мне интереснее всего сплавляться, когда прибрежье закоряжено. Это хорошо, поскольку именно в корягах прячутся голавли, язи и жерехи-одиночки.

Чем тут ловить белого хищника – отдельный вопрос. И каждый решает его по-своему. Забрасывать-то приманки эффективнее всего вплотную к корягам. Я, например, в таких сложных местах ловлю на воблеры бюджетного класса. И коль уж они оторвутся, будет не сильно жалко. Но есть и такие замечательные люди, которые и японских воблеров не щадят.

Зацепил, ругнулся, оторвал. Новый прицепил. И происходит это столь молниеносно, что даже я, вроде как профессиональный гид, не успеваю что-то посоветовать или предпринять. А кто принципиально не рискует у коряг - тот, соответственно, и не ловит. Ну, да бог им судья. Но иногда воблеры теряются, так сказать, на ровном месте. Просто потому, что «плетенка» чересчур тонка для сложных мест или поводок ненадежный. А иногда потому, что шнура на шпуле намотано маловато. В общем, давайте обо всём об этом по порядку.

Один в лодке не воин?

Несомненная проблема на сплавной рыбалке в корягах - трудно лавировать между торчащими из воды оглоблями. Хотя, плывя по течению, не страшно наехать на какую-нибудь ветку - чаще всего та проскочит под лодкой. Ну, а застрянешь, если нога мотора встретит особо толстую ветвь – сразу поднял мотор и поплыл дальше.

Но когда ты в лодке один, и тут же начинает брать рыба – сразу всё становится сложнее. Спиннинг с добычей на том конце шнура в сторону не отложишь. А одной рукой держать удочку и крутить катушку - очень как-то по-циркачески, я-то пробовал, уперев ручку катушки в живот и делая при этом вращательные движения комлем спиннинга. Отвратительное, думаю, было зрелище…

Второе, еще большее неудобство – это когда зацепил приманку за что-то. Хорошо, если удастся стряхнуть её резким подергиванием спиннинга. Но если уж воблер засел капитально – придется к нему подплывать. И снова у вас в резерве лишь две руки (ну почему мы не осьминоги?), а нужно и держать спиннинг, и подматывать шнур, и подруливать к месту зацепа, приспосабливаясь к течению оборотами двигателя. В общем, не вдохновенная рыбалка получается, а сплошная нервотрепка.

Лично я, когда рыбачу один, выхожу из такого положения, уделяя больше внимания перекатам. Либо пробую ловить на глубоководные крэнки, делая забросы в направлении от берега. Там тоже случаются поклевки, да еще какие!

Зато если в лодке двое рыболовов – всё сильно упрощается. Один воюет с рыбой или с зацепом, второй сообразно правит посудиной. Самое важное – вовремя сообщить компаньону о случившемся зацепе или поклевке. И важно сделать это громко и четко. Компаньону ведь нужно срочно вымотать свою снасть, занять нужное место, завести мотор.

Всё это время фрикцион жужжит, сдавая шнур, а ты с тревогой смотришь на остаток его на шпуле - хватит или не хватит. Поэтому - сразу совет: хоть забросы при сплаве делаются совсем не дальние, шнура на шпуле нужно иметь по максимуму. Очень часто меня это спасало.

Специфика снастей

Коль о шнуре зашел выше разговор – не нужно с ним мельчить. Лучше поставить шнур потолще. Листочек с его помощью сдернуть с дерева, отцепом на сильном течении воспользоваться, крупного голавля в корягу не пустить. Я всегда ориентировался на шнуры с прочностью 10 lb. Сейчас все привыкли к «диезам*», поэтому скажу так – наматываю 4-жильный PE-шнур #1 или #1.2.

Ну и бланк спиннинга должен быть с хорошим запасом прочности. И вовсе не потому, что рыба крупная - фрикцион-то всё равно мы малость ослабляем. Просто часто бывает, что воблер застревает в корягах где-то на метровой глубине, тогда полезно вымотать шнур, чтобы приманка уткнулась в «тюльпан» - и бланком чуть поёрзать и отцепить. Нередко это срабатывает. Мы иногда даже мотор не заводим, если зацеп произошел перед лодкой. Отцепляем, проплывая мимо.

Зацеп – это не страшно

Очень многие рыболовы боятся забрасывать приманки под самый коряжник. Опасаются класть воблер в трех - пяти сантиметрах от бревна или куста. Но плюхнуть-то крэнком прямо около ствола дерева – это очень важно! И не нужно этого бояться. Мы ведь на лодке, всегда можно подплыть и отцепить. Ну и, наверное, нет необходимости говорить, что в динамике движения лодки вдоль коряг точный заброс – частенько единственный шанс снять «дежурного» хищника. Понятно, что для этого нужно постоянно тренироваться. Не банально робеть, а раз за разом оттачивать меткость заброса.

Отдельный вопрос – это когда воблер где-то глубоко зацепился за корягу. И с помощью спиннинга сбить приманку не получается. Здесь либо отцепом орудовать приходится, либо попытаться подтянуть саму корягу ближе к поверхности и схватить её. Но чаще всего течение бывает такое сильное, что удерживать лодку одной рукой, а другой отцеплять воблер - очень трудно.

В такие моменты я, надев на руку кевлавровую перчатку, просто обламываю эту ветку, либо впиваюсь в неё багориком. А в последнее время приспособился большими плоскогубцами вгрызаться в коварную ветку и быстро её ломать. Может быть, в моём описании это кажется сложным. Но на практике – всё происходит быстро.

Часто клиент даже испугаться не успевает, а воблер уже спасен. И в подобных спасательных операциях тоже нужна сноровка и тренировка. Так что главное – не бояться, а тренироваться. Но помимо готовности рисковать, нужно еще иметь под рукой всё необходимое - багорик, плоскогубцы, перчатку.

У страха глаза велики?

Кстати, о боязни. Уже много раз в своей рыболовной практике я убеждался, что рыбу в корягах распугать трудно. Достаточно часто, пытаясь спасти дорогой воблер, мы с напарниками заплывали в уловистом месте прямо в коряги, трясли их, били веслами, наваливались бортом лодки, чтобы как-то от них оттолкнуться, задевали работающим мотором - в общем, исполняли полный комплект безбашенных манипуляций, которые просто обязаны были напрочь распугать всю рыбу, находящуюся поблизости. Однако ж, к нашему удивлению, проплывая чуть позже мимо этого места, мы вновь и вновь получали там поклевки.

За всех хищников не скажу, но вот язи однажды нас изрядно удивили. Мы рядом с одним уникальным коряжником высадили товарища на берег, чтобы он попробовал снять на видео поклевку со стороны. Ему это удалось, причем на двух наших проплывах подряд.

Затем мы заехали в эти коряги, чтобы забрать оператора. А потом сразу же, в третий раз, проплыли мимо них, машинально забросили – и снова взял язь, причем чуть ли не самый крупный за тот день. А ведь когда-то я рядом с коряжниками, чтобы не распугать якобы осторожную рыбу, подрабатывал исключительно веслами. Правда, лет эдак с десяток уже так не делаю. Завел мотор, чуть подобрался или отплыл – и норм. Поклевок меньше никак не становится.

Что делать, если рыба всё-таки попалась?

Странный вопрос, да? Всё ведь ясно - взять рыбу рукой, предварительно утомив вываживанием. Или – модная тема - подхватить её лип-грипом. Но всё ж тут есть нюанс - так теряется много времени. Да плюс нужно непременно следить, куда плывет лодка: не забывайте про течение, которое так и норовит столкнуть наше плавсредство с каким-либо препятствием типа затонувшего дерева или другой лодки, стоящей на якоре.

Так что - чем быстрее получится извлечь рыбу из воды, тем меньше возникнет проблем. Поэтому самый удобный способ – подсак. Правда, с одним «но»: если он большой, то мелкую рыбу таким сачком брать как-то неэстетично, что ли. Но это еще полбеды: в глубокой мотне мелкая рыба станет биться и, скорее всего, воблерные тройники при длительном выпутывании рыбы разогнутся или сломаются. А ведь её, мелкую рыбу эту, еще и отпустить нужно…

Расскажу, как я приспособился к подобным нюансам. Первое – это кевлавровая перчатка. В ней не страшно брать рыбу, даже если у неё воблер торчит из пасти. Это ведь только кажется, что 600-граммового голавля или язя можно спокойно взять рукой. Наш белый хищник – не такой! Он хитрый и сильный. Помножьте одно на другое – и получите коварство.

Второе – это небольшой короткий подсак с прорезиненной сеткой. Именно им удобно брать мелкую рыбу. Тройники воблера при этом практически не страдают, фотосессии получаются неплохие, а рыба травмируется меньше всего. Ну а если размер хищника достойный, смело берём его большим подсаком, затем уже в нём фиксируем добычу лип-грипом или корнцангом - и освобождаем от крючков. Это самый безопасный способ.

И еще один совет. Не следует держать рыбу на весу в большом подсаке. Лучше, если рыба будет чуть касаться воды – она меньше станет биться и запутываться. Попробуйте сами – и вы сразу поймете. И, конечно же, спору нет – рыбу голой рукой я тоже беру. Но только в одном случае – когда воблер или крючки приманки полностью у неё во рту. Вот тогда можно не бояться за свои ладони и пальцы.

На что в поиске стоит обратить внимание

Первое, на что я обращаю внимание – это сила течения в перспективном месте. Чем оно сильнее, тем больше вероятность обитания тут белого хищника. Бывают, конечно, и исключения. Но если бы я составлял список всех уловистых мест, которые из года в год приносили мне результат по крупной рыбе – все они с хорошим течением.

Второе наблюдение – очень часто в протяженном коряжнике срабатывает последняя коряга по течению, после которой начинается чистое место. Пляж или лысый берег. Именно этой последней коряге надо уделить более пристальное внимание. Ну и, как минимум, быть готовым к меткому забросу.

Третье – это понимание того, что рыба может схватить воблер или блесну как при ловле апстрим, так и при проводке за плавстредством. Казалось бы, если забросить приманку перед плывущей лодкой – вся рыба будет наша, потому как она еще не напугана.

На самом же деле и при лове позади лодки поклевок случается не меньше. Полагаю, что когда ведешь воблер за лодкой, он просто дольше работает на нужной глубине. Ведь если забросить воблер перед лодкой или в берег, ему нужно сперва заглубиться - и только потом стоит ждать поклевку. В общем, не важно, где ты находишься, когда дрейфует посудина. Кто как встал – тот так и ловит. Перед лодкой закидываешь приманку или за лодкой – разницы практически нет.

Кроме перечисленных наблюдений есть у меня еще наработки по уловистым местам. Вообще, делю их условно на три категории: крэнковое, «тараканье» и пилькерное.

- Крэнковое – это когда большие «окна» чистой воды с редко торчащими деревьями. Удобно забрасывать воблер вослед удаляющейся коряги и проводить его по течению. Неплохо получается ловить на глубоководные модели, потому как есть возможность поплавать, покрутиться, отцепить застрявший воблер.

- «Тараканье» – это когда кусты или деревья настолько сплошь и рядом, что крэнк заглублять страшно. Вот тут интересно ловить на силиконовых «тараканов», ставить всевозможные топ-вотеры (кроулеры и попперы). При этом первый плюх забрасываемой приманки – имеет огромное значение. Такие места дарят много адреналина, потому как вываживать рыбу, которая норовит нырнуть под торчащую ветку – это всегда яркие переживания.

- Пилькерное – это когда за каким-то препятствием, будь то куст или глинистый мыс, имеется явное обратное течение. В таком месте любит стоять жерех. Чаще всего мы стараемся проплыть мимо этой «обратки» - и уже вдогон удаляющегося места добросить пилькер - туда, где по нашему предположению должен стоять шереспёр.

Кроме пилькера еще неплохо в таких местах работает стикбейт. А вот поппер – уже не так далеко и метко летит. Здесь тоже заброс должен быть своевременный и точный. Ведь всё происходит в динамике. Сравнить можно с лучником на коне – наверное, видели в кино, как на полном скаку монгольский наездник точно попадает стрелой в цель, причем делает это мощно. Дикая поклевка жереха – это как раз и есть результат того самого точного попадания.

Некрасивая победа

Есть еще один момент, которому мало кто уделяет внимание. Это прыгающая рыба по дну лодки. Ладно, если она после освобождения от приманки выскользнула из рук рыболова. Но если она прыгает по лодочному кокпиту с воблером в губе – это просто беда. За воблер цепляется всё - сумки, спиннинги, штаны. И уже сам не рад, что затащил беснующегося монстра в лодку. Не забывайте про два простых способа.

Если вы хотите избавиться от пойманной рыбы (например, мелкая дюже) – отцепляйте её над водой, а не над палубой. Обычно я длинными плоскогубцами или корнцангом беру за крючок и стряхиваю рыбу в воду. Ну а если вы решили забрать рыбу домой – лучше предварительно оглушить её четким ударом по голове. Как бы дико это не звучало – убитая рыба сохраняется лучше, нежели сдохшая на кукане, в садке или в пакете.

И хоть я и заканчиваю вот такой некрасивой победой рыболова над рыбой – желаю, чтобы в вашей лодке всегда было место для больших уловов.

Примечание*. «Диез» - знак «#» в обозначении толщины шнура на японском рыболовном рынке. #1 или #1.2 – соответственно, 0,165 и 0,185 мм.