Первые шаги в изготовлении, ремонте и тюнинге рыболовных приманок

Вернуться к истокам Спортивное рыболовство | 20 августа 2024 г.

Мотоциклы класса эндуро часто считают гоночными снарядами для соревнований на сложнейшем рельефе, где от спортсменов требуется полная отдача физических сил и акробатическое искусство управления. Но ведь когда-то всё началось с простого желания кататься по лесам и полям, ездить на рыбалку или охоту. И сегодняшние эндуро - например, внедорожной модельной линейки Kayo - как нельзя лучше подходят для активного отдыха за пределами асфальта.

Исследовать еще не закатанную в асфальт природу можно всей семьей. Ведь у Kayo есть не только модели для взрослых, но и детские байки, на которых даже самые юные райдеры могут осваивать искусство езды по бездорожью. Никаких прав и номерных знаков для этого не требуется, ведь эндуро - спортивный инвентарь, на котором ездят за пределами дорог общего пользования. Например, питбайк Kayo DBR SX50-A с двухтактным мотором 49 см³ подходит для детей от четырех лет.

Он оснащен неплохой подвеской, цепкими тормозами, удобным седлом, а по цене сравним с велосипедом и так же прост в управлении. Взяв несколько уроков у инструктора или опытного эндуриста, юный мотоциклист легко сможет отправиться вместе с отцом на речку или просто погонять вокруг дачи с друзьями. Линейка питбайков Kayo почти бесконечна - около трех десятков моделей, ребёнок может расти вместе с ней, пересаживаясь на более крупные и мощные «питы», а когда придет время - сменить питбайк на компактный или полноразмерный эндуро.

Впрочем, чтобы просто ездить на эндуро, не обязательно учиться этому с детства. Для начинающих взрослых райдеров отлично подойдет простой и доступный Kayo K2 PRO с надежным 24-сильным одноцилиндровым четырехтактником Zongshen объемом 271 см³.

В этом байке всё «по классике» - карбюратор, воздушное охлаждение, электростартер и кик-стартер, чтобы не застрять в лесу с севшим аккумулятором. У Kayo K2 PRO прочная рама из хром-молибденовой стали, длинноходная регулируемая вилка-перевертыш и моноамортизатор, дисковые тормоза и спицованные колеса - 18 дюймов сзади и 21 дюйм спереди.

Он весит всего 108 кг, но выдержит даже крупного пилота, однако не слишком большая высота по седлу (890 мм) подойдет и подросткам. Kayo K2 PRO - универсальный байк для лесных покатушек, поездок на рыбалку. Да и прокатчики оценили его надежность по достоинству, ведь мототуры для начинающих уже набирают популярность, а подходит он буквально всем.

Ну а для продвинутых райдеров есть Kayo K4 300 MX с таким же мотором и пятиступенчатой «механикой», но с еще более длинноходной подвеской, увеличенным с 6,7 до 7,5 литров топливным баком и высотой по седлу в 925 мм. Даже на вид он куда брутальнее младшей модели, и внешность не обманывает - если у вас появятся спортивные амбиции, на нём можно поучаствовать в любительских покатушках. Впрочем, новичков Kayo K4 300 MX тоже не отпугнет - на этом байке комфортно ездить и в прогулочном режиме.

Kayo K5 300 MX Enduro еще ближе к гонкам. Колесная база 1475 мм, высота по седлу - 945 мм, в оригинальной хром-молибденовой раме установлен 280-кубовый одноцилиндровый четырехтактник с четырьмя клапанами на цилиндр и балансирным валом, что значительно снижает вибрации и делает езду более комфортной. Мотор с жидкостным охлаждением надежно застрахован от перегревов, и работает в паре с 6-ступенчатой КПП.

Мощность в 27 л.с. и отличная тяга позволяют Kayo K5 300 MX Enduro развивать высокую скорость на ровных участках и бороться со сложным рельефом. Впереди у него длинноходная телескопическая вилка перевёрнутого типа длиной 880 мм, сзади - регулируемый моноамортизатор длиной 470 мм с прогрессией, подвеска рассчитана на высокие нагрузки и без проблем выдержит даже прыжки на мотокроссовой трассе, а широкий диапазон регулировок позволит подобрать оптимальные настройки для разных грунтов и рельефа.

«Просто кататься» за рулем Kayo K5 300 MX Enduro тоже комфортно, ведь практически вся линейка Kayo, за исключением разве что «злых» двухтактников, дружелюбно настроена даже к не самым искушенным наездникам - и среди двух десятков моделей обязательно найдется та, что подойдет именно вам. Ну а проверенная временем надежность, качественный сервис и доступность запчастей в мотосалонах компании «Роллинг Мото», представленных по всей России - гарантия того, что ваш отдых на природе не превратится в борьбу с техникой.