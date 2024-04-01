Поговорим о лососях. Неуловимый «сахалинец» Татьяна Соколова | 30 июля 2024 г.

…В первый же день сахалинский таймень четко поставил меня на место: на фотосессии он изловчился, извернулся, хлестанул меня по лицу, как бы говоря: «Ты опять пришла?! Вот и получай…». Затем выпрыгнул из рук и был таков. Хорошенькое начало…

Хотелки и мечталки

Прежде чем разворачивать описание речной ловли сахалинского тайменя, начну складывать мозаику рыбалки с морского залива. Ведь река и залив сильно взаимосвязаны. Понимание того, что происходит в конкретный период в заливе - поможет хоть как-то определиться, когда следует отправляться рыбачить на реки Северного Сахалина и будет ли успешным этот вояж.

Многие мечтают о трофейном – 20 плюс! – «сахалинце» в реке. Очень хорошо! Но наши хотелки и мечталки требуют тщательной подготовки, изучения всех возможных ситуаций. И далее каждый рыболов сам наметит путь решения своих задач.

Вариант А: незамысловатая охота на «сахалинца», какой попадется. И бог с ним, с трофеем, не стоит напрягаться, утруждать себя. Главное – подышать морским воздухом, побывать на вечерних посиделках в хорошей компании. Короче, получить удовольствие, а там уж как карта ляжет.

Вариант Б: поиски именно трофейной рыбы. Эту задачку не каждый осилит. Для начала важна моральная и физическая подготовка к длительному и тщательному поиску стоянок рыбы, куда входят где-то 400 - 500 забросов в день. Но всё это может закончиться и бесклевьем. Вы готовы к такому сценарию? Если сомневаетесь, то вам - вариант А.

А мы же, дорогой читатель, выбираем отчаянных, смелых, решительных и творческих рыболовов, которые хотят звезду с неба, и никак не меньше. И улыбку госпожи Удачи для новичков в расчет не берём. Настоящему рыболову с этой Дамой не стоит играть в азартные игры.

Немного о рыбалке в Набильском заливе. Не всё так просто, как кажется

Справедливости ради надо сказать, что за последние два года популярность трофейной рыбалки на тайменя достигла на Сахалине просто невиданных высот. Люди за год бронируют места, потирая руки в предвкушении значимой добычи. И такая рыбалка возможна! Однако есть большое но: это на 95% ловля в Набильском заливе.

С конца июня (зависит от погоды) до начала сентября сотни любителей трофеев заселяют десятки рыболовных баз вокруг залива и в устьях рек. И если два года назад количество рыболовных баз можно было на пальцах одной руки пересчитать, то теперь они разрослись как грибы.

Как это выглядит? Стационарные домики-базы или достаточно комфортные временные палаточные лагеря. Рыболовов вывозят в залив. Гиды стараются по каким-то своим секретным ориентирам определить перспективные места. Вот представьте себе: вы якорите лодку где-то в заливе, кругом одна вода, вроде всё одинаково, из-за тумана даже берега не видно.

Практически нет никакого понимания сути рыбалки в данном месте, нет ориентиров. А гиды рукой дают направление - мол, бросай туда. Понятно, что за многие годы рыбалки они могли изучить рельеф залива – где свалы, где банки, где самые густые подводные заросли травы. Только вот с каждой большой водой всё меняется. Исчезают старые банки, намываются новые.

Рельеф дна претерпевает серьезные изменения. И всё равно вам ничего не остается, как слушаться гида, пока хоть немного не поймете, что значит рыбалка в заливе. А слушать надо очень внимательно, мотать на ус, задавать вопросы: что, где, как и почему.

В самом начале каждого рыболовного сезона у гидов нет точной информации, где в заливе может стоять таймень, где он будет охотится на малька. Куда и какие по количеству стада мелкой рыбешки зашли в залив – тоже никому не известно. Есть только примерные ориентиры. Приходится носится по всем известным по прошлым годам местам - и пробовать, пробовать, пробовать ловить. Быстрого результата никто не гарантирует.

В конце июня сахалинский таймень из моря заходит в залив. Он предпочитает передвигаться стаей – так голодный таймень добивается наиболее результативной охоты на малька. При благоприятной погоде малёк – сначала селедка, потом мойва - массово заходит в залив и концентрируется на участках с остатками прошлогодней травы. Хоть какое-то укрытие.

Такие места расположены в акватории залива ближе в берегу, на мелководье или на банках. Естественно, вода тут чуть теплее, что позволяет активнее развиваться/размножаться кормовой базе для малька. А мальки голодные и жадные. У них стоит вопрос выживания. Впрочем, у тайменя тоже. Ну почти: у хищника есть шанс в голодный на малька год мигрировать в реки, авось там найдется чем поживиться.

Вот такая складывается пищевая цепочка. И недаром в начале сезона рыболовы используют тонущие и плавающие воблеры под селедку, мойву и далее по списку кормовой базы, выбирая лишь заглубление в зависимости от уровня воды.

Но ситуация может измениться стремительно. Резкое повышение температуры или даже несколько дней хорошей погоды без яростных ветров и штормов даёт сильный толчок росту подводной растительности.

К середине июля залив можно не узнать. Куда не глянь – трава, трава. Как рыбачить? Новичкам сложно разобраться, что к чему. К тому же в залив начинает заходить навага в никому не известных количествах. Это влияет на состав кормовой базы для тайменя – соответственно, и на выбор приманок. А за навагой заворачивает разномастный отряд корюшиных.

К середине сентября Набильский залив с большой вероятностью обмельчает, плотно зарастёт травяным ковром с небольшими «окошками» чистой воды. «Сахалинец» - рыба, которая в течение лета и даже весь сентябрь может бегать туда-сюда - из залива в реки и обратно.

В октябре же таймень в массе своей поднимается в реки, впадающие в Набильский залив. Все его действия определяет наличие кормовой базы. Что перевесит? Залив или река? И где в момент вашей рыбалки будет находиться сахалинский таймень, одному ему известно. Уж как распорядится природа-матушка. Высокая вода, дожди, ветра, низкие температуры, бедный на корм залив – таймень может в начале сентября массово подняться в реки. Жаркая сухая погода, низкая вода – таймень может и задержаться в заливе. Договориться с Её величеством Природой пока еще никому не удавалось.

И опять это большое но! Крупные таймени не великие любители беготни. Обжитые годами ямы в реках – это для прогулок. «Домик» в любимом коряжнике – безопасная спаленка. Привычные перекаты, где знаком каждый уголок, каждая ямка, коряжка, плёсы, полные еды. Большие стада горбуши, кеты, кижуча идут на нерест.

Вопрос: зачем крупному тайменю тратить энергию в погоне за мальком, когда шикарный обед подается прямо, что называется, под нос? Изменилось настроение у тайменя, а может кто-то из сородичей «прислал сообщение» - мол, Петрович, дуй в залив, тут наваги полно, кушать - не перекушать. Пока еще никто не знает, как передаются рыбьи сообщения. А, может, и нет никаких сигналов вообще. Может, у рыб какое-то двадцать пятое чувство? Вопросов много, только задать их некому. Так что рыболову очень-очень надо потрудиться, чтобы найти трофей.

Давайте коротко рассмотрим некоторые технические моменты рыбалки в заливе при наличии подводной растительности, пусть даже в небольшом количестве. Заброс. Приманка приводнилась. Первый оборот катушки. Трава… Второй, третий заброс. Снова трава, трава. Честно говоря, многих, это просто выбешивает. В основном-то таймень гуляет внутри травяного ковра или от ковра к ковру, карауля стада малька. И вот здесь резко встает вопрос умения владеть снастью. Как сделать так, чтобы хоть пару-тройку метров беспроблемно провести воблер.

Эффективность попперов крайне мала – так считают гиды. К тому же попперы тоже с крючками. Да, таймень выходит, сопровождает приманку и… уходит. Так что же делать? Ответ простой: чтобы не тратить драгоценное и лимитированное (обычно рыбалка идет 6 полных дней) время на борьбу с травой на крючках, лучше в домашних условиях потренироваться - что называется, набить руку. Для опытного рыболова пары дней тренировок вполне достаточно.

Как рождаются мечты

Один из участников нашей команды SMITH Russia Василий Гусельников в конце июля 2022 года очень близко познакомился с сахалинским тайменем в Набильском заливе.

Вот отрывки из его отчетов:

«Честно говоря, поначалу огромное пространство залива несколько сбивало меня с толку. Ориентирами вроде могли служить лишь кусты подводной растительности, выделяющиеся тёмными пятнами на общем зеленоватом фоне мутной воды. И довольно быстро пришло понимание, что, действительно, вся рыбалка привязана к этим кустам, потому что они служат тайменю местом нагула. С другой стороны, они же являются настоящим проклятием. Отмершие длинные листья собираются в пучки и постоянно перемещаются по поверхности вместе с течением, из-за чего 50% забросов оказываются нерезультативными.

Кое-как изловчившись проводить воблеры над подводным ковром и постоянно лавируя между плывущей травой, в день приезда я смог поймать четырех тайменей, самый большой из которых потянул на 10,5 кило. Всего же в первый день рыбалки нашей группой из десяти рыболовов было поймано 9 тайменей. Уже тогда мой результат показался мне весьма неплохим, однако это было лишь начало. На следующий день случилась настоящая «раздача». Наша команда поймала 54 (!) рыбы, самая крупная из которых весила 29 кг. Мой личный рекорд дня оказался чуть меньше – 25,5 кг.

Казалось бы, чем мог заинтересовать такую рыбину 110-й жёлто-оранжевый воблер? По всей видимости, смитовский D-Contact в таком цвете №S5 просто достиг нужного горизонта. Хотя наверняка сказать сложно. Гораздо меньше вопросов вызывала Saruna 147MAX F в «морском» бело-голубом цвете №29 с черной спинкой. Этот воблер стабильно ловил своих «десяток», ежедневно принося мне, как минимум, по две поимки.

Спиннинг Troutin Spin BSLE-90, которым я ловил от начала и до конца экспедиции, показал себя более чем достойно. Учитывая, что я не использовал сверхтяжелых приманок, теста до 50 граммов мне было вполне достаточно, а сдерживающего ресурса инструмента с лихвой хватало на вываживание «десяток» даже с затянутым фрикционом.

147-я «Саруна» продолжала уверенно работать, а под конец выезда включилась и 125-я модель (что характерно – тоже в «пелагической» расцветке). Вообще, я заметил, что в случае с сахалинским тайменем цвет приманки играет отнюдь не последнюю роль, и вполне может оказаться, что успех всего выезда будет зависеть от попадания в цветовые предпочтения хищника на данный момент.

…Как только очередь дошла до розово-голубого D-Contact 110 – произошла поклевка. В отличие от моего предыдущего трофея, второй попавшийся мне гигант сразу дал четкое представление о своих габаритах и о своём нежелании приближаться к подсаку. И, судя по всему, в контакте с якорным тросом рыба видела своё спасение, так что несколько раз мне приходилось вынимать её из-под лодки. Едва ли можно передать словами, на что способна 26-килограммовая туша на сильнейшем течении. К счастью, мой спиннинг BSLE-90 с честью прошёл своё самое, наверное, тяжёлое испытание за выезд - и спустя несколько минут напряженной борьбы очередной трофей был взят.

В плане погодных условий шестой день оказался самым сложным – проливной дождь лил с утра до вечера. После обеда мы встали над перепадом глубин, граничащим с обширным подводным «огородом». Во время приливов и отливов течение здесь было наиболее сильным, и, как показывала практика предыдущих дней, наиболее крупные экземпляры попадались именно в таких местах.

Напоследок приведу статистику. На группу из 10 человек за 7 дней рыбалки было поймано и отпущено 193 тайменя. Пять наиболее крупных рыб весили 31, 29, 29, 26 и 25,5 килограммов. Было и ещё несколько рыб из категории «за 20». На моём счету 29 тайменей-«задесяток», что, кажется, очень даже неплохо. А если учитывать два пойманных трофея – можно и вовсе не кривя душой сделать вывод, что рыбалка удалась. Более того, знакомство с «пятнистым драконом» Сахалина мне настолько понравилось, что в следующем сезоне я намереваюсь вновь с ним встретиться, но уже в более привычных и интересных для меня условиях, а именно – на горной речке».

Каково? Василий большой молодец! Мастер спиннинга, которого госпожа Удача поцеловала в маковку. Такой успех в заливе мог бы окрылить многих. Наверное, может быть… Но только тех, кто никогда не связывался с трофейным «сахалинцем» в реке. Тут более серьезная опера. Ловля сахалинского тайменя в реке – это уже высший пилотаж. Тем не менее – вперед, на лихом коне и с шашкой!

Сентябрь 2023, река Набиль, начало

Немного истории. Моя и Сергея Соколова первая встреча с сахалинским тайменем произошла в 2021 году. Также в начале сентября, только на реке Даги, что на 80 км севернее реки Набиль. Вода была низкая, лодку таскали по пересохшим перекатам, стояла очень теплая солнечная погода. Тьмы орланов несли свой пост на макушках/ветках сухих деревьев. Это было красиво и величественно.

Горбуша заполонила реку, нерест – дело уважаемое и ответственное. Но то, что на перекатах горбуша вешалась на приманки на каждом забросе - быстро надоедало. Топая по плёсам буквально по телам мертвых рыбин и закрывая нос от неприятного запаха, оставалось только тешить себя надеждами на трофей. И надежды оправдались! В победном марше Сергей (счастливчик!) взял «сахалинца» аж на 31,5 кило! Радостно отработал тонущий D-Contact 110. Еще несколько «двадцаток» тоже на счету 110-го и Сергея. Два участника нашей экспедиции, отличились тайменями на 30,4 и 30,8 кило. Так организовался клуб «Кому за тридцать».

А что же Танюша? Три обидных схода прямо под носом, когда таймени, крупные таймени, просто выпрыгивали на тебя. Кто виноват? Да я, конечно. Не хватило опыта… печалька. А вот то, что «Контакты» 110-е отработали на ура – это радостный момент!

К рыбалке 2023 года наша команда готовилась основательно. Но, правда, река намечалась другая – Набиль. И хоть она немного похожа на Даги, но с характером посерьезней. Можно даже сказать, сильно построже.

Как только мы вошли в реку, удивило равнинное течение, берега, поросшие редкими деревьями. Первое впечатление не радовало. Где перекаты? Где плёсы? Где косы? Ни проток, ни карманов. И как тут рыбачить? Где искать «сахалинца»? Но мы не привыкли отступать. Для начала - длительные пытки вопросами наших гидов. Благо мы в 21-м году были у них в гостях, так что мой противно-дотошный до информации характер они уже знали, посему допросы прошли гладко, в дружеской, так сказать, и душевной обстановке.

В верховьях нам обещали глубокие ямы, перекаты, плёсы и все прочие прелести для рыбалки на «сахалинца». Горбуши мало. В реку уже зашел кижуч. Рановато, конечно, но что есть, то есть. Можно, по крайней мере, на икорку и котлетки наловить. Много кунджи. В общем, кормовая база в порядке. Успокоили, обнадежили, подняли настроение.

Здрасьте, наши снасти

За все 22 года наших рыбалок на Дальнем Востоке, вне зависимости от нашей сиюминутной локации, в бой шли только надежные проверенные снасти. И они нас никогда не подводили. Для этой рыбалки снасти подбирались в соответствии с новыми задачами: нам нужен только трофей – сахалинский таймень 20+. Никакой кунджи и прочих – если только в прилове.

Это значит, что нужны спиннинги быстрого строя серии Troutin Spin - BSLE-90 с тестом до 50 г и IBXX-87HBSP с тестом до 40 г. На каждого из трех членов команды SMITH Russia - по две штуки, запас нужен всегда.

«Для лососевых – только лососевые спиннинги». Меня часто спрашивают, что же такое лососевые спиннинги? Почему именно они обеспечивают успех рыбалки? Благодаря повышенной амортизации бланка (а это одно из главных достоинств всех настоящих лососевых спиннингов), хлестким динамичным забросом спиннинг успешно пробьет ветер, пошлет вашу приманку в заданную точку.

Таймени, самые «стеснительные» из семейства лососевых, предпочитают прятаться в коряжнике, под бревнами. И лишь выходя на охоту, таймени - что сибирский, что сахалинский - курсируют возле перекатов, переходя от одного переката к другому по глубокой части плёса. Если на пути есть веточки, коряжки, таймени будут, скорее всего, перемещаться под их прикрытием.

Твичинг, даже самый легкий, мы крайне редко применяем при ловле лососевых. Гораздо важнее тормозной путь остановленной приманки. Вершинки лососевых спиннингов, плавно, но быстро разгибаясь, замирают без колебаний вверх-вниз. В этот момент приманка, теряя ускорение, начинает свою самодостаточную игру.

К примеру, тонущий D-Contact 110 пятится назад, сверкая боками, и садится на хвост. Такова особенность внутренней камеры с вольфрамовыми шариками. Получается полупауза с медленным движением, как у натуральной рыбки. Плавающая Saruna плавно зависает, качая головой, как бы поглядывая по сторонам.

При полной остановке речное течение само пошевеливает хвост приманки. Крайне завлекательный момент для поклевки! Таймени не спринтеры, помните об этом! Сколько было случаев, когда рыболовы, решив отдохнуть, ставили спиннинги к борту лодки, оставив приманки на воде. И таймени часто атаковали такие приманки. Поэтому к выбору приманок мы относимся очень ответственно.

Приманка должна одинаково эффективно работать и на струе переката, и на среднем течении плёса, чтобы за одну проводку пройти все перспективные места с соблазнительными для хищника движениями. Если ваша цель – просто любой таймень, и размер не имеет значения, возьмите воблер Jib 110 F. «Джиб» – король медленных коварных движений. Работает на любом течении, проверенная приманка для всех лососевых (тайменя, ленка, семги, кумжи, кунджи, симы, горбуши, кеты и т.д.), а также судака и щуки.

Вываживание - апогей лососевой рыбалки. Ох, как много трофеев было утеряно на вываживании. Чаще всего тут дело в спиннинге. К примеру, обычный джиговый спиннинг, даже мощный, с тестом граммов до 50 – 60 - слишком жесткий и «туповатый» для лососевой рыбалки. На вываживании кончик такого спиннинга двигается вверх-вниз, натягивая/ослабляя шнур/леску. И при малейшей расслабленности шнура таймень, да и любая рыба семейства лососевых, постарается выплюнуть приманку. И это отлично получается! А буром тащить еще хуже.

Тут уж, извините за резкость, глупость рыболова. Выкачивая спиннингом на вываживании вы обязательно даете слабину. К тому же таймени, чавыча – самые крупные из лососевых - просто не позволят вам так поступить с собой. Пусть с разорванным ртом, но рыба сойдет. Настоящий же лососевый спиннинг терпеливо сдержит все рывки и выкрутасы ваших трофеев.

Это в обязательном порядке обеспечивается конструкцией бланка. Лососевые спиннинги прощают многие ошибка как начинающим, так и опытным рыболовам. Когда же дело доходит до вываживания накоротке, а такое часто случается в небольших реках Северного Сахалина, лососевые спиннинги могут работать даже в отрицательном угле.

Ну а еще мы подобрали воблеры: тонущие D-Сontact 110S (26 г) в ярких провокационных расцветках на дневную ловлю, плавающие Saruna 147 MAX-F (31,5 г) и Saruna 125 F (18 г) в натуральных, под кормовую базу, расцветках, плюс кислотных - на случай мутной воды, а также для рыбалки в утреннее и вечернее время.

Взяты были надежные карабины на подшипнике Cross-lock Rolling Swivel №4, прочнейшие перчатки из оленьей кожи, шнуры с прочностью 48/50 Lb на японскую катушку-«четырехтысячник».

Первая рыбалка 2023-го

Возможно, кто-то скажет: зачем, мол, столько «воды», пустых слов, дайте лучше рецепт, алгоритм, как поймать в реке трофейного сахалинского тайменя. Так вот, уважаемые читатели, такого рецепта не будет. Моя статья - для думающих рыболовов, понимающих всю сложность тайменевой рыбалки в реке и то, что за тайменя надо биться! А если вам «забросил - поймал», и неважно какого размера – тогда пожалте в Набильский залив. В комфортную лодочку, где гид скажет, куда кидать, а под рукой - ящик со всякими твердыми и жидкими вкусностями.

Таймень (а тем более сахалинский) в реке — это редкий приз. Приз выстраданный, вымученный отваливающимися от забросов руками, не разгибающейся спиной, заплетающимися после долгих хождений по плёсам ногами. Это проверка на прочность.

Когда душа рыдает от бесклевья, когда чувствуешь себя разбитым и даже униженным, ты находишь в себе силы улыбнуться, тряхнуть головой - и со свистом послать воблер точнехонько в просвет между коряжками. А крупный таймень осторожно, мягонько прикусит воблер - и только потом, поняв, что случилось, рванет, будет давить, давая возможность во всей красе показать свои таланты и умение! Чтобы с трофеем на руках можно было бы гордо крикнуть: «Я красавчик! Я лучший! Я сделал это!»

…Итак, река Набиль, сентябрь 2023-го. По прибытию, наскоро пообедав и получив попутно информацию от гидов, быстро собрали снасти - и в путь.

Ситуация на реке: погода солнечная, плюс 25, безветрие, уровень воды – низкий, вода теплая. По рекомендации нашего гида начали с ям, причем очень сильно закоряженных. Много времени ушло на изучение проводочных тропинок для разных воблеров в подводным лесу. Меняли саму проводку, точки забросов, векторы проводки.

Бойкая кунжда вылетала почти из-под каждой коряги. Была мысль сначала медленно пройти яму на веслах, скрупулезно рассмотреть все подводные коряги - и только потом начать рыбалку. Наш гид напрочь опроверг эту затею: после таких манипуляций надо с полчаса «курить бамбук» и только потом приступать к ловле.

Можно, конечно, обследовать эту яму - и пока она «отдыхает», перейти на другую. Только проблема в том, что вся информация быстро вылетит из головы. А вот если постоять часик, прокидать хорошенько всю акваторию, зацепиться пару раз, определить, где еще невидимые подводные сюрпризы – это другое дело. Информация точно уляжется, и на следующий день будет гораздо проще.

День клонился к вечеру, солнышко почти закатилось. Золотое время для тайменя. Мы шерстили уже четвертую яму. Кунджа, кунджа, кунджа. Где же ты, «сахалинец»? И он пришел! Заброс под самый берег, под крохотную веточку. Я даже не успела крутануть катушку. Резкий удар - и кто-то принялся, как собака, трепать мой «Контакт». Что такое? Ни на что не похоже. «Собака» стала давить на дно, не переставая трясти мой воблер. Я не спешила, спиннинг держала в натяге. Уф-ф… Хватка ослабла. Рыба сошла? Да нет, она ринулась к лодке. Наш гид поднял мотор, я быстро подмотала шнур.

И тут начались «индийские танцы» вокруг лодки. Да кто же ты, танцор диско? Хороводились минут пятнадцать. Сахалинский таймень (наконец-то!) показался под бортом - и снова удрал на глубину. Откуда у тебя столько сил, «сахалинец»? Медленно, но твердо я подтянула тайменя. Гид замер с подсаком.

Всё, таймень в подсачнике, мы победили! В подсаке воблер вывалился изо рта тайменя. Ну, это как всегда. Лососевые - виртуозы по выплевыванию приманок. Небольшой толстун, килограммов на 8-9, а силищи, как у «двадцатки». Молодец и моя драгоценная «Марь Иванна» – любимый воблер D-Contact 110 золотисто-красной расцветки, до последнего держала оборону! Бережно поднимаю «сахалинца» - первый в этом сезоне. Довольна! Фотосессия… И тут таймень изловчился, извернулся, хлестанул меня по лицу, как бы говоря: «Ты опять пришла?! Вот и получай!», выпрыгнул из рук и был таков. Хорошенькое начало…

Злополучная яма

Очень быстро пришло понимание, что рыбалка предстоит не просто трудовая, это не впервой, а просто на износ. Погода совсем разнежилась. Вода падала каждый день. Но в реке много больших ям, глубоких и узких перекатов. Лагерь стоял километрах в десяти от залива. Рыбалку начинали от лагеря и дальше в верха. Жара.

Медведи бегали по реке, мокрые от купания шкуры в ореоле серебряных брызг. Услышав моторы, мишки, как олимпийские чемпионы, форсировали перекаты, и с разгона покоряли крутые сопки. Солнце нещадно вцеплялось в наши носы, солнцезащитный крем 50+ мало помогал. Горбуши стало значительно меньше. Где-то по сотне особей из последних сил суетились на перекатах, в нерестовых ямках. Зрелище завораживающее и печальное одновременно. Какое самопожертвование!

Мы решили пробивать все подряд мало-мальски перспективные места. Так и шли по перекатам: Василий, я, процессию завершал Сергей. Дружно висели на корягах глубоких перекатов. Вода прозрачная, видно было, как небольшие таймешата со свистом пролетали эти места.

В верхах плёсы превратились в заросшие высокой травой «жабовники». Для очистки совести мы и их проходили, кидали, куда была возможность. На ямах разделялись. Мелкие таймешата, по 3-4 кило, ловились на каждом перекате. Из ям наши приманки атаковали яростные кунджи. Боевое настроение Василия держалось на силе воли и вере в победу.

В поисках достойного «сахалинца» Василий забирался в дебри коряжников, балансировал на затопленных бревнах. Я же просто «молотила» всё подряд. Только Сергей поражал нас своей невозмутимостью. Гиды расстраивались. Для поддержания «лица лагеря» я им разрешила ловить своими приманками. Результат - тот же. Голову сломали, что еще можно сделать.

На день сходили в залив. Выйти из устья реки Набиль в залив было большой проблемой. Меляки, проплешинами, красовались вдоль всей береговой линии. Но у нас не было выбора, мы обязаны были проверить, где же прячется неуловимый «сахалинец». Василий мастерски, чуть касаясь травы, проводил тонущий «Д-Контакт 100».

Таймешат щелкал почти на каждом забросе. Мелко, вода чистая, видно, как тени тайменей, маленьких и покрупнее, носятся в «окошках» плотного травяного покрова. И тут Сергею удалось взять первого зачетного «сахалинца» ровно на 10 кило. Счастливчик! Мне же эта суета категорически не нравилась.

Василий остался в заливе пытать счастья. А наш семейный экипаж вернулся на реку, на самую-самую глубокую яму, в которой бил родник. И тут началось! На первых забросах приманку Saruna 147F MAX отчетливо кто-то поддал. Вот это уже то, за чем мы сюда приехали! Трофейный таймень!

Надежда придала сил и уверенности. Сергей застыл с озадаченным лицом: «Два отчетливых толчка… Надо здесь зависнуть конкретно. Таймень берёт с первого или сто первого заброса». Забросы, забросы. Меняли приманки. Тишина.

Я решила поставить маленькую «Саруну» 125F. Заканчивала равномерную проводку. Возле лодки из глубины показалась морда огромного тайменя. Что делать? Полсекунды на раздумье. Твичнуть или спокойно закончить проводку? Я, завершая «равномерку», остановила воблер. Таймень поднялся под самую поверхность воды. Эдак внимательно посмотрел на меня… и тихо опустился опять на глубину. Наш гид Алексей взялся за голову: «Ну как так? Ты всё правильно сделала. Ну что ему надо, этому «сахалинцу»?!

Давайте, я залезу на дерево и буду сверху смотреть. Может найдем, где его логово или где он курсирует». И действительно полез на дерево. Таймешара, а это был реальный таймешара, точная «затридцатка», еще дважды поднимался за приманками. Мне показалось, что взгляд его становился всё презрительней и презрительней. Алексей и эту яму пробомбил своими «верными» воблерами и даже «резиной». А в ответ – тишина.

На следующий день мы с Сергеем и Алексеем хлестали эту и близлежащие ямы разными приманками. Но Его Величество Сахалинский таймень не изволили даже показаться. И у Василия, который еще день потратил на залив, достойных тайменей не случилось.

Победный марш Сергея Соколова… не случился

Последний день рыбалки. Настроение боевое. Я поймала еще парочку «семерок». Но мечта о трофее никуда не делась. Вера и надежда всё еще с нами.

Последняя яма рядом с базой. Жуткий подводный коряжник. По высоким берегам огромные затопленные ели. Мы уже оставили несколько воблеров в их разлапистых объятьях. Сергей решил делать забросы посередине реки, надоели зацепы. И чудо опять свершилось! «Сахалинец»! Saruna 147F Max зацепила достойнейшего тайменя! Внутри всё ликовало: Сергей - фартовый парень! Но тут начались серьезные «танцы с бубнами».

Лодка стояла на якоре на серёдке реки, а течение и таймень тащили её в коряжник. Завести мотор? Алексей, как мог, держал лодку веслами. Надежда на благополучное вываживание тайменя таяла с каждой минутой. Если он под лодку - а там-то якорная веревка… Вот Сергей выводит тайменя из-под лодки. Алексей пытается вытащить якорь. Веревка длинная… Теперь я неимоверными усилиями стараюсь веслами удержать лодку. Таймень - опять под лодку. Эта чертова веревка… В общем, ушел наш трофей. Победный марш Сергея Соколова не прозвучал, увы.

Маленькие вкусности – большие радости

Выводы? Мы с гидами тщательно разобрали всю нашу поездку. Итог: всё было сделано правильно. Пусть останется сахалинский таймень так и не разгаданной загадкой.

Вы думаете мы расстроились? Ничуть! В комфортном поезде «Ноглики - Южно-Сахалинск» мы дружно смеялись над коварством «сахалинца», бурно строили планы на будущее.

Быть на Сахалине и не отведать знаменитых сахалинских деликатесов? Этого мы пропустить не могли. На рыбном рынке симпатичная кореянка предложила нам вкуснейших свежих гребешков по корейскому рецепту: положила гребешки в полиэтиленовый пакет, залила особым соусом, потрясла и выдала нам на пробу. Это было что-то с чем-то!

Мы прихватили еще гребешков, крабов, морской капусты и прочих корейских вкусняшек и отправились на берег Охотского моря праздновать Победу Его Величества сахалинского тайменя.

Ведь сильного противника надо уважать!