Про легкий фидер Николай Линник | 18 июля 2024 г.

Рыболовная мода очень жестока. Пожалуй, еще более жестока, чем мода на одежду. Но стилягам, чтобы быть в тренде, зачастую достаточно изменить всего лишь какую-нибудь деталь своего гардероба. Однако ж у рыболовов такой финт ушами не проходит. Тут если менять – то почти всё. А рыболовные снасти – вещи дорогие, и коли уж стараться следовать всем требованиям модного рыболовного течения, нужно быть готовым к постоянному вкладыванию немалых денежных средств в своё увлечение.

Вот только век снастей, купленных лишь в угоду моде, недолог - сезон, от силы два. А потом дорогущие удочки зачастую благополучно переселяются на антресоли и долгие годы лежат там невостребованными. Я за другой путь развития рыболова.

Все приобретенные снасти должны быть выстраданы необходимостью расширить свои возможности. Снасть никак не должна быть средством выделиться среди соседей по берегу. В первую-то очередь снасть — это инструмент для реализации желаний рыболова поднять уровень своего мастерства. Не так ли?

За свою полувековую рыбацкую карьеру я несколько раз становился свидетелем революционных поворотов в предпочтениях рыболовных кутюрье. Например, хорошо помню повальное увлечение всех и вдруг тяжелым джигом.

Происходило это в середине – конце 90-х годов прошлого столетия. Как раз, когда на Нижней Волге и Ахтубе - как грибы после дождя - принялись расти рыболовные базы. Потом, по мере насыщения рыболовной братии эмоциями от использования тяжелых снастей, направление модного рыболовного течения качнулось в сторону «домашних» водоемов. И мы услышали сначала про лайтовые снасти, а потом и про ультралайтовые. А теперь многие спиннингисты вообще перешли на мормышинг, и безмерно этому рады.

Приблизительно то же самое происходило у нас и с донной удочкой английского типа. С самого первого момента появления этого революционного способа ловли рыбы на просторах еще СССР (свое первое фидерное удилище я держал в руках в 1990 году) очень многие рыболовы влюбились в него. Поначалу все старались приобрести себе, как им казалось, самые надежные и универсальные удилища тяжелого класса с тестом 100 + граммов и с длиной 3,6 - 3,9 м (фото 1).

Потом рыболовы разобрались, что сила фидерной снасти вовсе не в чрезмерной мощности удилища. И направление моды качнулось в сторону облегчения снастей. Так, приблизительно за десяток лет, мы добрались до ванда и винклпикера (пикера) – самых легких разновидностей английских донок. Казалось бы, в наших условиях двигаться дальше не имеет смысла. Коротыши длиной 2,4 м и с тестом до 30 г великолепно справлялись со скоростной ловлей рыбы в прибрежной зоне.

Но, как это принято у наших рыболовов, мы начали примерять пикеры для условий, на которые они никак не были рассчитаны. Вооруженные считай что ультралайтовыми донками рыболовы появились на реках, больших речных старицах, водохранилищах. Поначалу и мне очень нравилось ловить с пикером разнорыбицу в прибрежной зоне больших рек (фото 2). Я даже написал о своём опыте несколько больших статей.

Но позже, насытившись бойкими поклевками подустов, густеры и белоглазок, я захотел поймать пикером кого-нибудь более существенного - леща или язя. И тут оказалось, что возможностей этой снасти для решения поставленных задач было явно недостаточно: кормушка легкая, заброс короткий. Однако ж возвращаться в клан поклонников тяжелого фидера никак не хотелось.

Я принялся шерстить интернет. И оказалось, что в природе существует чуть более солидный брат пикера – легкий фидер. Снасть, с тестовыми параметрами примерно как у пикера, но длиной бланка приблизительно на 30 см больше (на фото 3 слева легкий фидер, справа - пикер).

С приобретением легкого фидера существенно расширились мои возможности по облову свалов ям больших речных стариц, где днем любил в толще воды зависать синец, а по ночам приходили кормиться упитанные старичные лещи, габариты коих выгодно отличались от размера вылавливаемых из реки собратьев (фото 4). Да и рыбалка в старицах подкупала меня своей неторопливостью.

Можно было вдумчиво, без лишней суеты (что обычно случается на реке), настроиться на ловлю. Плюс поклевка рыбы на легкий фидер в водоеме без течения имела свой неповторимый шарм. Это вам не судорожное дергание на крючке уже засеченной рыбы, как на реке, а неторопливый загиб вершинки удилища, на окончание которого и нужно реагировать подсечкой (фото 5).

Чувствуете разницу? И вот сейчас я хочу рассказать вам о своём опыте работы с этой замечательной во всех отношениях снастью. И пусть она не считается нынче модной. Я просто поделюсь с вами, как я люблю легкий фидер. За его потрясающую способность дарить незабываемые эмоции от ловли рыбы. За удивительную для такой изящной снасти универсальность. За способность одинаково хорошо справляться с ловлей и мелкой разнорыбицы, и упитанных лещей по 2 - 4 кг (фото 6).

Ловля синца

Первое моё знакомство с возможностями легкого фидера как раз и состоялось в старицах. Лет десять назад в Припяти сильно расплодился синец (фото 7). Как известно, эта рыба питается зоопланктоном, а для своего проживания выбирает глубокие ямы в больших старицах и озерах. Выходит синец и на реку, но в водоемах без течения его, несомненно, больше.

Поскольку синец со дна почти не кормится, самой выгодной презентацией насадки для ловли этой рыбы является медленное её падение в придонных слоях воды. Классический фидер с его тяжелыми 80 – 120-граммовыми кормушками и квивертипами мощностью 3 - 4 oz в старицах малопригоден.

Рыба здесь живет совершенно по другим законам, чем на реке. И поклевки у неё в водах стариц более деликатные. Грубые речные квивертипы просто не в состоянии правильно о них сигнализировать. Чтобы у рыболова было время отреагировать на поклевку синца (это, как правило, серия молниеносных тычков, а потом небольшой потяг оснастки в сторону), собственная масса кормушки должна колебаться в пределах 10 - 20 г (фото 8). С доставкой рыбе такой легкой кормушки великолепно справился бы и пикер, однако есть два больших но.

Во-первых, заброс оснастки на дистанцию в 40 - 50 м короткое пикерное удилище осуществляет на пределах своих физических возможностей. Соответственно, при акцентированно силовом забросе сильно страдает точность приводнения кормушки. И, значит, основное преимущество английской донной удочки - точная доставка небольших порций корма непосредственно в точку ловли - остается нереализованным. А в очень ветреные дни пикер вообще не докидывает оснастку в расчетную зону кормления рыбы.

Во-вторых, нет возможности работы короткого пикерного удилища с длинными поводками. При длине поводка около метра сразу возникает масса неудобств. Если загонять кормушку почти под самый «тюльпан» удилища, резко возрастает вероятность захлеста и последующего отстрела всей оснастки. И, что хуже всего, поломки сигнальной вершинки удилища. Кроме того, чтобы далеко забросить оснастку на коротком удилище, её нужно сильно заводить за спину.

При таком стартовом положении удилища перед забросом крючок частенько каким-то таинственным образом успевает зацепиться за что-нибудь на берегу - за камешек, травинку и т.д. Самым легким исходом такого заброса бывает обрыв поводка, но можно ведь и удилище поломать.

Исправить ситуацию помогли те самые лишние 30 см длины бланка легкого фидера, о которых я писал чуть выше. Более длинное удилище работало намного корректнее, и даже в дни с боковым ветром рыбалка не теряла своей эффективности. Да и крючки даже на 1,5-метровых поводках теперь много реже стали цепляться за землю при забросе.

Выручало меня более длинное удилище и при вываживании рыбы. Сразу после подсечки синец ведет себя тихо, так что в первые моменты совершенно непонятно, есть ли вообще на крючке рыба. Зато у берега он начинает бросаться из стороны в сторону - и часто срывается. Самым действенным приемом усмирить рыбу является её подъем на поверхность воды (фото 9).

Чем раньше рыба глотнет воздуха, тем спокойнее она будет вести себя перед дужкой подсака. Так вот, как говорит моя практика, длинное удилище позволяет утихомирить рыбу метра на три дальше от берега, чем короткое. И, значит, при одинаковом количестве поклевок всегда с длинным удилищем удается поймать намного больше рыб.

Ночная ловля леща

Еще одним великолепным открытием для меня стала ночная ловля леща в старицах. К ней я пристрастился чуть позже ловли синца. Как и синец, обитающий в старицах, лещ редко подходит близко к берегу. Самая рабочая дистанция для его ловли составляет около сорока метров. Ночью ветра нету, и, казалось бы, можно и с пикером порыбачить, однако с более длинным легким фидером охотиться за крупной рыбой оказалось намного удобнее.

Как и при ловле синца, самым главным преимуществом легкого фидерного удилища перед своим младшим братом, несомненно, явилась его способность более точно забрасывать кормушки в точку ловли. Ночью ориентиры на противоположном берегу водоема различимы слабо, и поэтому лучшим помощником рыболова остается мышечная память его рук.

Если перед наступлением темноты натренировать руки на силу замаха удилищем, ночью оснастка будет ложиться кучно в одно место. Но только при условии, если заброс станет вестись не в полную силу, а удилище будет нагружено приблизительно наполовину своей мощности.

Увеличение же амплитуды замаха, а также более сильная нагрузка на удилище тут же приводят к потере кучности приводнения кормушек. От этого сильно страдает эффективность ловли, поскольку в поисках очередной порции корма лещ разбредается по водоему и перестает активно конкурировать за еду. Согласитесь, отсидеть на берегу водоема ночь без поклевок рыбы только из-за того, что неправильно выбрал удилище - обидно.

Ну и, конечно, с более длинным, и оттого более хлыстоватым бланком легкого фидера сильно увеличивается эстетика ловли. Поклевки леща на длинном удилище всегда получаются немного растянутыми по времени, и потому выглядят более эффектно, чем на коротком удилище.

Несколько легких тычков, а потом плавный и уверенный загиб квивертипа, от одного вида которого в голове возникают непередаваемые, особенно на листе бумаги эмоции. Да еще если всё это происходит на фоне потрясающей красоты звездного неба. Согласитесь, только ради этого стоит скоротать ночь на берегу водоема!

Ловля линя и карася в мелководных водоемах

Не обошлась у меня без легкого фидера и ловля весеннего линя и карася в колхозных водохранилищах (фото 10). Сразу признаюсь: в стесненных условиях с кустами и высокой травой за спиной, короткий пикер оказался удобнее легкого фидера. Плюс на колхозных прудах дальние забросы не требуются - 20 м максимум.

Длинные поводки, как при ловле синца и леща, линём и карасем тоже не приветствуются. Самая рабочая длина поводка при ловле этих рыб колеблется в пределах 10 - 15 см (фото 11).

Короткое удилище оказалось более удобным и при вываживании трофея, упорно сопротивляющегося в прогалах поднимающейся прибрежной травы. Как известно, линь и карась – те еще бойцы, и чаще всего вывести их на поверхность до самой головы подсака не удается. Чрезмерная длина удилища здесь может сыграть с рыболовом злую шутку.

В самые последние моменты вываживания рыбы о наличии катушки часто забываешь, её шпуля зажата ладонью, а работаешь только удилищем. И чтобы перевалить рыбу за дужку подсака, длинное удилище часто приходится далеко заводить за спину. В итоге между леской и бланком удилища образуется слишком острый угол, и фидер может сломаться (имею горький опыт).

Зато легкий фидер справился с «методной» ловлей лучше пикера (фото 12). Здесь достоинства длинного и, соответственно, более хлыстоватого удилища оказались на высоте. При ловле «методом» в большинстве случаев рыба засекается самостоятельно, да и длинное удилище более успешно справляется с усмирением бушующей на крючке рыбы.

Легкий фидер на течении

Ловля рыбы на большой реке с сильным течением – это тот случай, когда в успехе рыбалки мощность удилища намного важнее его длины. Несомненно, при одинаковой мощности длинное удилище забросит оснастку намного дальше, чем его более короткий собрат.

Но это будет пиррова победа. Если массы кормушки недостаточно для того, чтобы противостоять потоку воды, оснастка всё равно будет снесена к берегу, только расположится она несколько дальше от рыболова. Хорошо это или плохо? Наверное, плохо. Ибо при движении по дуге у более длинного отрезка лески намного больше шансов зацепиться за какое-либо препятствие на речном дне.

Приблизительно такой же результат я получил, когда вместо пикера попробовал рыбачить легким фидером. Оснастка сносилась дальше, количество зацепов её за препятствия на дне сделалось на порядок больше, а эффективность использования прикормки сделалась на порядок ниже. Поначалу я даже решил для себя, что легкий фидер – это совсем не речная снасть. Пока не попробовал ловить с легким фидером чехонь и того же синца на течении. Матчевая удочка, о которой я писал в предыдущем номере журнала, хороша в сочетании с поплавком-сбирулино. Но когда лещ капризничает, а хочется полноценно рыбачить, лучшим вариантом окажется ловля рыбы с использованием медленно падающей кормушки. И здесь легкому фидеру нет равных. Имея почти такие же бросковые качества, как и матч, для привлечения рыбы легкий фидер позволяет предложить еще и «пылящую» в воде кормушку. И, знаете, чаще всего этот прием презентации насадки рыбе оказывается более соблазнительным, чем просто порхающий в толще воды пучок опарышей. В дни, когда рыба, ну вот совсем не голодна, легкий фидер с миниатюрной кормушкой легко обыгрывал матчевую удочку с поплавком-сбирулино.

Еще одним замечательным применением легкого фидера на реке явилась ловля рыбы на речных закосах. Я неоднократно писал в «СР» о методике этой ловли, так что повторяться не буду. Подняв архив номеров журнала, вы можете с ней ознакомиться.

Вот такой выстраданной, но очень полезной для меня снастью оказался легкий фидер. В общем, не гоняйтесь за модными снастями. Это очень дорого. Покупайте лишь то, что позволит вам подняться в своем мастерстве на ступеньку выше. И рыбачьте в удовольствие!